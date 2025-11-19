Mới nhất
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19-23/11/2025: Những khu vực dân cư bị cúp điện gần 12 tiếng/ngày

Thứ tư, 14:27 19/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 19-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 19-23/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19-23/11/2025: Những khu vực dân cư bị cúp điện gần 12 tiếng/ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 19-23/11/2025

Lịch cúp điện Trà Vinh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 22/11/2025

13:00:00 22/11/2025

Đường Võ Văn Kiệt: Từ đường Võ Nguyên Giáp đến chùa Sóc Cụt, phường Nguyệt Hóa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 22/11/2025

15:00:00 22/11/2025

Khóm 23, Phường Trà Vinh; Khu chung cư giáo viên phường Trà Vinh; Đường Sơn Thông; Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Công ty may Hảo Thành, Cơ sở Samva, trạm xăng dầu bộ đội biên phòng, Công an Thành Phố và Phòng hậu cần kỹ thuật, Karaoke Star, Trung tâm kỹ thuật nghiệp vụ giao thông, Nhà máy xay xát Phước Nguyên 3, Bảo hiểm xã hội Thành phố Trà Vinh, Cơ sở Thiên Phát Đạt, Công ty cổ phần công trình Đô thị Trà Vinh, Phường Trà Vinh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 22/11/2025

16:00:00 22/11/2025

Đường D5 và các hẻm; Đường Dương Quang Đông từ hẻm 301 đến hẻm 399; Phòng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp; Hộ kinh doanh Quốc Thanh; Khu nhà ở Tú Uyên; Phường Hòa Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 23/11/2025

15:00:00 23/11/2025

Đường 30/04: Từ vòng xoay Sóc Ruộng đến cầu Sóc Ruộng và khu vực Chợ Sóc Ruộng, phường Long Đức

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 23/11/2025

16:00:00 23/11/2025

Đường Vũ Đình Liệu; Một phần ấp Vĩnh Yên, ấp Vĩnh Hưng – Phường Long Đức; Khu vực Chợ Vàm; Trạm biến áp chuyên dùng Công ty Tân Thuận Hưng, Nhà máy Cơ khí tàu thủy Trà Vinh, Kho trung chuyển xăng dầu Trà Vinh, Cảng sông Long Đức, Bưu điện cảng, Kho lương thực Vàm, Công ty Út Niên, Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh, Phòng PC25 Chi Cục Hải Quan, Vinfast 10, Ban quản lý dự án thiết chế công đoàn, Trạm Công ty TNHH KD TM&DV VINFAST 35, Phường Long Đức

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:30:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Các ấp Hòa Hưng, Sóc Hoang, Bào Sen, Hòa Thịnh, Cẩm Hương và một phần ấp Mỹ Cẩm B xã Cầu Ngang; một phần ấp Mỹ Thập và một phần ấp Bến Kinh xã Mỹ Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 22/11/2025

12:00:00 22/11/2025

Các ấp Căn Nom, Sóc Cụt, Giồng Chanh, Chông Văn, Giồng Dầy, Cós Xoài, Nô Pộk xã Nhị Trường

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 23/11/2025

17:00:00 23/11/2025

Một phần ấp Mỹ Thập, một phần ấp Nhất A và một phần ấp Bến Đáy B xã Mỹ Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cầu Kè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:30:00 19/11/2025

11:00:00 19/11/2025

Trạm Xóm Đập, một phần ấp Ngọc Hồ xã Tam Ngãi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 19/11/2025

12:00:00 19/11/2025

Trạm Chi Cục Thuế, một phần ấp 5 xã Cầu Kè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 19/11/2025

15:00:00 19/11/2025

Trạm Châu Hưng, một phần ấp Châu Hưng xã Cầu Kè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 19/11/2025

16:30:00 19/11/2025

Trạm Hội An 2, một phần ấp Hội An xã An Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 23/11/2025

16:30:00 23/11/2025

Một phần ấp Trà Ốt, Kinh Xuôi, ấp 1, ấp 2, ấp 3, xã Tam Ngãi

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 23/11/2025

12:00:00 23/11/2025

Trạm Lan Anh Bình Dương, một phần ấp Dinh An, xã An Phú Tân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trà Cú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 19/11/2025

11:00:00 19/11/2025

Một phần ấp Thốt Nốt, xã Tập Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 19/11/2025

16:30:00 19/11/2025

Một phần ấp Chợ An Quảng Hữu, xã Lưu Nghiệp Anh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

11:00:00 20/11/2025

Ấp Ô Rung, xã Tập Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 20/11/2025

16:30:00 20/11/2025

Ấp Vàm Buôn, xã Trà Cú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 23/11/2025

11:00:00 ngày 23/11/2025

Ấp Sáu, Hòa Thành và Một phần ấp Chợ – xã Hùng Hòa; Một phần ấp Cao Một – xã Tân Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

Lịch cúp điện Duyên Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 21/11/2025

18:00:00 ngày 21/11/2025

Một phần khóm Giồng Giếng, phường Duyên Hải

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 21/11/2025

18:00:00 ngày 21/11/2025

Một phần ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 19/11/2025

11:30:00 ngày 19/11/2025

Một phần khóm Giồng Ổi, phường Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 21/11/2025

11:30:00 ngày 21/11/2025

Một phần khóm Giồng Giếng, phường Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 19/11/2025

11:30:00 ngày 19/11/2025

Một phần khóm Giồng Ổi, phường Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 19/11/2025

16:00:00 ngày 19/11/2025

Một phần Ấp Cồn Trứng, phường Trường Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 21/11/2025

16:00:00 ngày 21/11/2025

Một phần khóm Láng Cháo, phường Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Càng Long

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 21/11/2025

18:00:00 ngày 21/11/2025

Một phần ấp Bình La, Bót Chếch – xã Song Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 21/11/2025

18:00:00 ngày 21/11/2025

Một phần ấp Ô Chích B – xã Song Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 21/11/2025

18:00:00 ngày 21/11/2025

Một phần ấp Bốt Chếch, Ô Chích B, Sâm Bua, Bình La, Ba Se A, Phú Khánh – xã Song Lộc; khóm 5 phường Nguyệt Hóa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 21/11/2025

09:00:00 ngày 21/11/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bến Bạ 1), ấp Giồng Giá – xã Hòa Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 21/11/2025

10:00:00 ngày 21/11/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hòa 1), ấp Xẽo Ranh – xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 21/11/2025

11:00:00 ngày 21/11/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hòa 2), ấp Rạch Ngựa – xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 21/11/2025

12:00:00 ngày 21/11/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Ngựa 1–4), ấp Rạch Ngựa – xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 21/11/2025

14:00:00 ngày 21/11/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Ngựa 1–2), ấp Rạch Ngựa – xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 21/11/2025

15:00:00 ngày 21/11/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Giồng 1–2), ấp Rạch Giồng – xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 21/11/2025

16:00:00 ngày 21/11/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Giồng 2–1), ấp Rạch Giồng – xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 21/11/2025

18:00:00 ngày 21/11/2025

Một phần ấp Đường Liếu – xã Ngũ Lạc

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

08:00:00 ngày 21/11/2025

11:30:00 ngày 21/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Thị Nguyền, ấp Cồn Cù – xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Hồng Thủy
