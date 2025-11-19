Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19-23/11/2025: Những khu vực dân cư bị cúp điện gần 12 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 19-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 19-23/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 19-23/11/2025
Lịch cúp điện Trà Vinh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 22/11/2025
13:00:00 22/11/2025
Đường Võ Văn Kiệt: Từ đường Võ Nguyên Giáp đến chùa Sóc Cụt, phường Nguyệt Hóa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 22/11/2025
15:00:00 22/11/2025
Khóm 23, Phường Trà Vinh; Khu chung cư giáo viên phường Trà Vinh; Đường Sơn Thông; Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Công ty may Hảo Thành, Cơ sở Samva, trạm xăng dầu bộ đội biên phòng, Công an Thành Phố và Phòng hậu cần kỹ thuật, Karaoke Star, Trung tâm kỹ thuật nghiệp vụ giao thông, Nhà máy xay xát Phước Nguyên 3, Bảo hiểm xã hội Thành phố Trà Vinh, Cơ sở Thiên Phát Đạt, Công ty cổ phần công trình Đô thị Trà Vinh, Phường Trà Vinh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 22/11/2025
16:00:00 22/11/2025
Đường D5 và các hẻm; Đường Dương Quang Đông từ hẻm 301 đến hẻm 399; Phòng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp; Hộ kinh doanh Quốc Thanh; Khu nhà ở Tú Uyên; Phường Hòa Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 23/11/2025
15:00:00 23/11/2025
Đường 30/04: Từ vòng xoay Sóc Ruộng đến cầu Sóc Ruộng và khu vực Chợ Sóc Ruộng, phường Long Đức
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 23/11/2025
16:00:00 23/11/2025
Đường Vũ Đình Liệu; Một phần ấp Vĩnh Yên, ấp Vĩnh Hưng – Phường Long Đức; Khu vực Chợ Vàm; Trạm biến áp chuyên dùng Công ty Tân Thuận Hưng, Nhà máy Cơ khí tàu thủy Trà Vinh, Kho trung chuyển xăng dầu Trà Vinh, Cảng sông Long Đức, Bưu điện cảng, Kho lương thực Vàm, Công ty Út Niên, Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh, Phòng PC25 Chi Cục Hải Quan, Vinfast 10, Ban quản lý dự án thiết chế công đoàn, Trạm Công ty TNHH KD TM&DV VINFAST 35, Phường Long Đức
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Ngang
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Các ấp Hòa Hưng, Sóc Hoang, Bào Sen, Hòa Thịnh, Cẩm Hương và một phần ấp Mỹ Cẩm B xã Cầu Ngang; một phần ấp Mỹ Thập và một phần ấp Bến Kinh xã Mỹ Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 22/11/2025
12:00:00 22/11/2025
Các ấp Căn Nom, Sóc Cụt, Giồng Chanh, Chông Văn, Giồng Dầy, Cós Xoài, Nô Pộk xã Nhị Trường
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 23/11/2025
17:00:00 23/11/2025
Một phần ấp Mỹ Thập, một phần ấp Nhất A và một phần ấp Bến Đáy B xã Mỹ Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Kè
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:30:00 19/11/2025
11:00:00 19/11/2025
Trạm Xóm Đập, một phần ấp Ngọc Hồ xã Tam Ngãi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 19/11/2025
12:00:00 19/11/2025
Trạm Chi Cục Thuế, một phần ấp 5 xã Cầu Kè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 19/11/2025
15:00:00 19/11/2025
Trạm Châu Hưng, một phần ấp Châu Hưng xã Cầu Kè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 19/11/2025
16:30:00 19/11/2025
Trạm Hội An 2, một phần ấp Hội An xã An Phú Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 23/11/2025
16:30:00 23/11/2025
Một phần ấp Trà Ốt, Kinh Xuôi, ấp 1, ấp 2, ấp 3, xã Tam Ngãi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 23/11/2025
12:00:00 23/11/2025
Trạm Lan Anh Bình Dương, một phần ấp Dinh An, xã An Phú Tân
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trà Cú
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 19/11/2025
11:00:00 19/11/2025
Một phần ấp Thốt Nốt, xã Tập Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 19/11/2025
16:30:00 19/11/2025
Một phần ấp Chợ An Quảng Hữu, xã Lưu Nghiệp Anh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
11:00:00 20/11/2025
Ấp Ô Rung, xã Tập Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 20/11/2025
16:30:00 20/11/2025
Ấp Vàm Buôn, xã Trà Cú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 23/11/2025
11:00:00 ngày 23/11/2025
Ấp Sáu, Hòa Thành và Một phần ấp Chợ – xã Hùng Hòa; Một phần ấp Cao Một – xã Tân Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
Lịch cúp điện Duyên Hải
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 21/11/2025
18:00:00 ngày 21/11/2025
Một phần khóm Giồng Giếng, phường Duyên Hải
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 21/11/2025
18:00:00 ngày 21/11/2025
Một phần ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 19/11/2025
11:30:00 ngày 19/11/2025
Một phần khóm Giồng Ổi, phường Duyên Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 21/11/2025
11:30:00 ngày 21/11/2025
Một phần khóm Giồng Giếng, phường Duyên Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 19/11/2025
11:30:00 ngày 19/11/2025
Một phần khóm Giồng Ổi, phường Duyên Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 19/11/2025
16:00:00 ngày 19/11/2025
Một phần Ấp Cồn Trứng, phường Trường Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 21/11/2025
16:00:00 ngày 21/11/2025
Một phần khóm Láng Cháo, phường Duyên Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Càng Long
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 21/11/2025
18:00:00 ngày 21/11/2025
Một phần ấp Bình La, Bót Chếch – xã Song Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 21/11/2025
18:00:00 ngày 21/11/2025
Một phần ấp Ô Chích B – xã Song Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 21/11/2025
18:00:00 ngày 21/11/2025
Một phần ấp Bốt Chếch, Ô Chích B, Sâm Bua, Bình La, Ba Se A, Phú Khánh – xã Song Lộc; khóm 5 phường Nguyệt Hóa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 21/11/2025
09:00:00 ngày 21/11/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bến Bạ 1), ấp Giồng Giá – xã Hòa Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 21/11/2025
10:00:00 ngày 21/11/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hòa 1), ấp Xẽo Ranh – xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 21/11/2025
11:00:00 ngày 21/11/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hòa 2), ấp Rạch Ngựa – xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 21/11/2025
12:00:00 ngày 21/11/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Ngựa 1–4), ấp Rạch Ngựa – xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 21/11/2025
14:00:00 ngày 21/11/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Ngựa 1–2), ấp Rạch Ngựa – xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 21/11/2025
15:00:00 ngày 21/11/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Giồng 1–2), ấp Rạch Giồng – xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 21/11/2025
16:00:00 ngày 21/11/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Giồng 2–1), ấp Rạch Giồng – xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 21/11/2025
18:00:00 ngày 21/11/2025
Một phần ấp Đường Liếu – xã Ngũ Lạc
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
08:00:00 ngày 21/11/2025
11:30:00 ngày 21/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Thị Nguyền, ấp Cồn Cù – xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 19/11/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 25 phút trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 19/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Gen Z hào hứng chuyển sang điện với dàn xe máy điện mới của VinFastSản phẩm - Dịch vụ - 32 phút trước
Với thiết kế 2 pin linh hoạt, các dòng xe máy điện VinFast như Evo Grand, Feliz, Vero X… mang tới cơ hội chuyển đổi xanh dễ dàng, tiện lợi cho người trẻ.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19-23/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 45 phút trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Phụ nữ tuổi mãn kinh nên mua gì khi vào siêu thị?Bảo vệ người tiêu dùng - 55 phút trước
GĐXH - Mãn kinh khiến nhiều phụ nữ đối mặt với bốc hỏa, mất ngủ, tăng cân, loãng xương và rối loạn tâm trạng. Chọn lọc việc mua thực phẩm phù hợp có thể giảm đáng kể các triệu chứng này. Vậy khi đi siêu thị, phụ nữ mãn kinh nên bỏ gì vào giỏ hàng?
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam những giỏ xinh xắn, đẹp- độc- lạ trở thành lựa chọn số 1Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Những ngày cận kề Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), không khí mua sắm quà tặng tri ân thầy cô tại Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn. Theo các tiểu thương, năm nay, các mẫu giỏ quà xinh được khác hàng ưa chuộng.
Mô hình gia đình online: Chanh StoreSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
Thách thức lớn nhất khi bán lẻ trực tuyến là tạo niềm tin. Chanh Store (áo dệt kim) đã phát triển bền vững nhờ xây dựng uy tín, vượt qua rào cản kinh doanh online.
Giá vàng hôm nay 19/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn có thể sớm hồi phục theo thế giới.
Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước
GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.
SUV cỡ C giá 258 triệu đồng rộng như Mazda CX-5, đẹp tối giản, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C hoàn toàn mới vừa trình làng, nổi bật với thiết kế hầm hố, động cơ tăng áp 1.5L, nội thất hiện đại và mức giá chỉ bằng một phần ba Mazda CX-5.
Giá bạc hôm nay 19/11: Thị trường quốc tế phục hồi nhẹ, kéo theo giá giao dịch trong nước tiến sát 53 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay (19/11) ghi nhận có sự phục hồi nhẹ khi giá bạc quốc tế nhỉnh mốc 51 USD/oz, kéo theo giá giao dịch trong nước phục hồi nhẹ ở vùng giá 52,6 triệu đồng/kg.
Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.