Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19-23/11/2025: Những khu vực dân cư bị cúp điện gần 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 19-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 19-23/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 19-23/11/2025

Lịch cúp điện Trà Vinh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 22/11/2025 13:00:00 22/11/2025 Đường Võ Văn Kiệt: Từ đường Võ Nguyên Giáp đến chùa Sóc Cụt, phường Nguyệt Hóa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 22/11/2025 15:00:00 22/11/2025 Khóm 23, Phường Trà Vinh; Khu chung cư giáo viên phường Trà Vinh; Đường Sơn Thông; Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Công ty may Hảo Thành, Cơ sở Samva, trạm xăng dầu bộ đội biên phòng, Công an Thành Phố và Phòng hậu cần kỹ thuật, Karaoke Star, Trung tâm kỹ thuật nghiệp vụ giao thông, Nhà máy xay xát Phước Nguyên 3, Bảo hiểm xã hội Thành phố Trà Vinh, Cơ sở Thiên Phát Đạt, Công ty cổ phần công trình Đô thị Trà Vinh, Phường Trà Vinh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 22/11/2025 16:00:00 22/11/2025 Đường D5 và các hẻm; Đường Dương Quang Đông từ hẻm 301 đến hẻm 399; Phòng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp; Hộ kinh doanh Quốc Thanh; Khu nhà ở Tú Uyên; Phường Hòa Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 23/11/2025 15:00:00 23/11/2025 Đường 30/04: Từ vòng xoay Sóc Ruộng đến cầu Sóc Ruộng và khu vực Chợ Sóc Ruộng, phường Long Đức Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 23/11/2025 16:00:00 23/11/2025 Đường Vũ Đình Liệu; Một phần ấp Vĩnh Yên, ấp Vĩnh Hưng – Phường Long Đức; Khu vực Chợ Vàm; Trạm biến áp chuyên dùng Công ty Tân Thuận Hưng, Nhà máy Cơ khí tàu thủy Trà Vinh, Kho trung chuyển xăng dầu Trà Vinh, Cảng sông Long Đức, Bưu điện cảng, Kho lương thực Vàm, Công ty Út Niên, Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh, Phòng PC25 Chi Cục Hải Quan, Vinfast 10, Ban quản lý dự án thiết chế công đoàn, Trạm Công ty TNHH KD TM&DV VINFAST 35, Phường Long Đức Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:30:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Các ấp Hòa Hưng, Sóc Hoang, Bào Sen, Hòa Thịnh, Cẩm Hương và một phần ấp Mỹ Cẩm B xã Cầu Ngang; một phần ấp Mỹ Thập và một phần ấp Bến Kinh xã Mỹ Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 22/11/2025 12:00:00 22/11/2025 Các ấp Căn Nom, Sóc Cụt, Giồng Chanh, Chông Văn, Giồng Dầy, Cós Xoài, Nô Pộk xã Nhị Trường Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 23/11/2025 17:00:00 23/11/2025 Một phần ấp Mỹ Thập, một phần ấp Nhất A và một phần ấp Bến Đáy B xã Mỹ Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cầu Kè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:30:00 19/11/2025 11:00:00 19/11/2025 Trạm Xóm Đập, một phần ấp Ngọc Hồ xã Tam Ngãi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 19/11/2025 12:00:00 19/11/2025 Trạm Chi Cục Thuế, một phần ấp 5 xã Cầu Kè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 19/11/2025 15:00:00 19/11/2025 Trạm Châu Hưng, một phần ấp Châu Hưng xã Cầu Kè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 19/11/2025 16:30:00 19/11/2025 Trạm Hội An 2, một phần ấp Hội An xã An Phú Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 23/11/2025 16:30:00 23/11/2025 Một phần ấp Trà Ốt, Kinh Xuôi, ấp 1, ấp 2, ấp 3, xã Tam Ngãi Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 23/11/2025 12:00:00 23/11/2025 Trạm Lan Anh Bình Dương, một phần ấp Dinh An, xã An Phú Tân Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trà Cú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 19/11/2025 11:00:00 19/11/2025 Một phần ấp Thốt Nốt, xã Tập Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 19/11/2025 16:30:00 19/11/2025 Một phần ấp Chợ An Quảng Hữu, xã Lưu Nghiệp Anh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 11:00:00 20/11/2025 Ấp Ô Rung, xã Tập Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 20/11/2025 16:30:00 20/11/2025 Ấp Vàm Buôn, xã Trà Cú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 23/11/2025 11:00:00 ngày 23/11/2025 Ấp Sáu, Hòa Thành và Một phần ấp Chợ – xã Hùng Hòa; Một phần ấp Cao Một – xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

Lịch cúp điện Duyên Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 21/11/2025 18:00:00 ngày 21/11/2025 Một phần khóm Giồng Giếng, phường Duyên Hải Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 21/11/2025 18:00:00 ngày 21/11/2025 Một phần ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 19/11/2025 11:30:00 ngày 19/11/2025 Một phần khóm Giồng Ổi, phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/11/2025 11:30:00 ngày 21/11/2025 Một phần khóm Giồng Giếng, phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 19/11/2025 11:30:00 ngày 19/11/2025 Một phần khóm Giồng Ổi, phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 19/11/2025 16:00:00 ngày 19/11/2025 Một phần Ấp Cồn Trứng, phường Trường Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 21/11/2025 16:00:00 ngày 21/11/2025 Một phần khóm Láng Cháo, phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Càng Long

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 21/11/2025 18:00:00 ngày 21/11/2025 Một phần ấp Bình La, Bót Chếch – xã Song Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 21/11/2025 18:00:00 ngày 21/11/2025 Một phần ấp Ô Chích B – xã Song Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 21/11/2025 18:00:00 ngày 21/11/2025 Một phần ấp Bốt Chếch, Ô Chích B, Sâm Bua, Bình La, Ba Se A, Phú Khánh – xã Song Lộc; khóm 5 phường Nguyệt Hóa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 21/11/2025 09:00:00 ngày 21/11/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bến Bạ 1), ấp Giồng Giá – xã Hòa Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 21/11/2025 10:00:00 ngày 21/11/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hòa 1), ấp Xẽo Ranh – xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 21/11/2025 11:00:00 ngày 21/11/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hòa 2), ấp Rạch Ngựa – xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 21/11/2025 12:00:00 ngày 21/11/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Ngựa 1–4), ấp Rạch Ngựa – xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 21/11/2025 14:00:00 ngày 21/11/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Ngựa 1–2), ấp Rạch Ngựa – xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 21/11/2025 15:00:00 ngày 21/11/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Giồng 1–2), ấp Rạch Giồng – xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 21/11/2025 16:00:00 ngày 21/11/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Giồng 2–1), ấp Rạch Giồng – xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 21/11/2025 18:00:00 ngày 21/11/2025 Một phần ấp Đường Liếu – xã Ngũ Lạc Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải 08:00:00 ngày 21/11/2025 11:30:00 ngày 21/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Thị Nguyền, ấp Cồn Cù – xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

