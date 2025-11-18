Mới nhất
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 18-23/11/2025: Nhiều khách hàng không có điện dùng 11 tiếng/ngày

Thứ ba, 09:08 18/11/2025
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 18-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có. 

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 18-23/11/2025: Nhiều khác hàng không có điện dùng 11 tiếng/ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 18-23/11/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 18/11/2025

16:30:00 18/11/2025

Một phần đường Hùng Vương, Lê Văn Nghề, Nguyễn Minh Đường, Phan Văn Khoẻ, phường Đạo Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 18/11/2025

12:00:00 18/11/2025

Một Ấp Long Hoà, phường Đạo Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Một phần Ấp Tân Thuận, xã Kim Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 19/11/2025

13:30:00 19/11/2025

Một phần Ấp Long Bình B, Ấp Nam, xã Long Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 20/11/2025

16:00:00 20/11/2025

Một phần Ấp 3, xã Long Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 21/11/2025

16:00:00 21/11/2025

Một phần Ấp 3, 4, xã Long Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Một phần Ấp Vạn Thành, Ấp Hiệp Trị, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Một phần Ấp Tân Tây 3, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Một phần Ấp Lò Gạch 1, Lò Gạch 2, Hiệp Trị, Ruộng Cạn, Xóm Gò, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 21/11/2025

17:00:00 21/11/2025

Một phần Ấp Tân Tây 1, Ấp Tân Tây 3, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Một phần Ấp Giồng Đình, xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 21/11/2025

12:30:00 21/11/2025

Một phần phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 21/11/2025

16:30:00 21/11/2025

Một phần phường Long Thuân, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 18/11/2025

12:00:00 18/11/2025

Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

12:00:00 19/11/2025

Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

12:00:00 20/11/2025

Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 21/11/2025

12:00:00 21/11/2025

Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 21/11/2025

17:00:00 21/11/2025

Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 23/11/2025

18:00:00 23/11/2025

Một phần ấp Bình Hòa Đông, Thạnh Hưng, Thạnh Lạc, Hòa Bình, Lợi An, Bình Trinh, Ninh Đồng và toàn phần ấp Thạnh Phú, Thạnh Thới, Khương Thọ xã Đồng Sơn. Một phần ấp Thọ Khương, Bình Phú xã Phú Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 23/11/2025

18:00:00 23/11/2025

Một phần ấp Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Một phần ấp Mỹ Thạnh A xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Một phần ấp Bình Chánh Đông, Bình Chánh Tây xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Một phần ấp 12 xã Long Tiên và một phần ấp Bình Thạnh xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Một phần khu phố 2B phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 23/11/2025

17:00:00 23/11/2025

Một phần ấp Tân Phong, Tân Hiệp 1, Tân Thới, Tân Hòa, Tân Hiệp, Tân An, Ấp Bắc xã Tân Phú và một phần ấp Bắc A xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13:30:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Một phần ấp Tân Ninh, An Lạc Trung, An Lạc Thượng, Nhơn Hòa xã Bình Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 19/11/2025

11:30:00 19/11/2025

Một phần ấp Bình Thọ Trung xã An Thạnh Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 20/11/2025

11:30:00 20/11/2025

Một phần ấp Tân Ninh xã Bình Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Một phần ấp An Lạc Thượng, Tân Hòa xã Bình Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Một phần ấp Bình Cách xã Mỹ Tịnh An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Một phần ấp Hòa Bình, Hòa Ninh xã Mỹ Tịnh An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Một phần ấp Mỹ Trường, Mỹ Khương, Mỹ Thọ, Tịnh Mỹ, Mỹ An A, Mỹ An B xã Mỹ Tịnh An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 23/11/2025

18:00:00 23/11/2025

Một phần xã: Long Định, Bình Trưng, Vĩnh Kim, Kim Sơn, Long Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Bè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Một phần xã Mỹ Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Một phần xã Mỹ Thiện

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Một phần xã An Hữu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 21/11/2025

17:00:00 21/11/2025

Một phần xã Mỹ Đức Tây

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 21/11/2025

17:00:00 21/11/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Một phần xã An Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 23/11/2025

17:00:00 23/11/2025

Một phần xã An Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Một phần ấp Bà Từ xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 19/11/2025

11:30:00 19/11/2025

Một phần ấp Bà Từ xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Một phần ấp Bà Từ xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Một phần ấp Kinh Nhiếm xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 19/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 19/11/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 19/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Gen Z hào hứng chuyển sang điện với dàn xe máy điện mới của VinFast

Gen Z hào hứng chuyển sang điện với dàn xe máy điện mới của VinFast

Sản phẩm - Dịch vụ - 25 phút trước

Với thiết kế 2 pin linh hoạt, các dòng xe máy điện VinFast như Evo Grand, Feliz, Vero X… mang tới cơ hội chuyển đổi xanh dễ dàng, tiện lợi cho người trẻ.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19-23/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19-23/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 38 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Phụ nữ tuổi mãn kinh nên mua gì khi vào siêu thị?

Phụ nữ tuổi mãn kinh nên mua gì khi vào siêu thị?

Bảo vệ người tiêu dùng - 48 phút trước

GĐXH - Mãn kinh khiến nhiều phụ nữ đối mặt với bốc hỏa, mất ngủ, tăng cân, loãng xương và rối loạn tâm trạng. Chọn lọc việc mua thực phẩm phù hợp có thể giảm đáng kể các triệu chứng này. Vậy khi đi siêu thị, phụ nữ mãn kinh nên bỏ gì vào giỏ hàng?

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam những giỏ xinh xắn, đẹp- độc- lạ trở thành lựa chọn số 1

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam những giỏ xinh xắn, đẹp- độc- lạ trở thành lựa chọn số 1

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày cận kề Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), không khí mua sắm quà tặng tri ân thầy cô tại Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn. Theo các tiểu thương, năm nay, các mẫu giỏ quà xinh được khác hàng ưa chuộng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19-23/11/2025: Những khu vực dân cư bị cúp điện gần 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19-23/11/2025: Những khu vực dân cư bị cúp điện gần 12 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Mô hình gia đình online: Chanh Store

Mô hình gia đình online: Chanh Store

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

Thách thức lớn nhất khi bán lẻ trực tuyến là tạo niềm tin. Chanh Store (áo dệt kim) đã phát triển bền vững nhờ xây dựng uy tín, vượt qua rào cản kinh doanh online.

Giá vàng hôm nay 19/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 19/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn có thể sớm hồi phục theo thế giới.

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước

GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.

SUV cỡ C giá 258 triệu đồng rộng như Mazda CX-5, đẹp tối giản, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

SUV cỡ C giá 258 triệu đồng rộng như Mazda CX-5, đẹp tối giản, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - SUV hạng C hoàn toàn mới vừa trình làng, nổi bật với thiết kế hầm hố, động cơ tăng áp 1.5L, nội thất hiện đại và mức giá chỉ bằng một phần ba Mazda CX-5.

