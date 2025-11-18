Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 18-23/11/2025: Nhiều khách hàng không có điện dùng 11 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 18-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 18-23/11/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 18/11/2025 16:30:00 18/11/2025 Một phần đường Hùng Vương, Lê Văn Nghề, Nguyễn Minh Đường, Phan Văn Khoẻ, phường Đạo Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 18/11/2025 12:00:00 18/11/2025 Một Ấp Long Hoà, phường Đạo Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Một phần Ấp Tân Thuận, xã Kim Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 19/11/2025 13:30:00 19/11/2025 Một phần Ấp Long Bình B, Ấp Nam, xã Long Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 20/11/2025 16:00:00 20/11/2025 Một phần Ấp 3, xã Long Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 21/11/2025 16:00:00 21/11/2025 Một phần Ấp 3, 4, xã Long Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Một phần Ấp Vạn Thành, Ấp Hiệp Trị, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Một phần Ấp Tân Tây 3, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Một phần Ấp Lò Gạch 1, Lò Gạch 2, Hiệp Trị, Ruộng Cạn, Xóm Gò, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 21/11/2025 17:00:00 21/11/2025 Một phần Ấp Tân Tây 1, Ấp Tân Tây 3, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Một phần Ấp Giồng Đình, xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 21/11/2025 12:30:00 21/11/2025 Một phần phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 21/11/2025 16:30:00 21/11/2025 Một phần phường Long Thuân, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 18/11/2025 12:00:00 18/11/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 12:00:00 19/11/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 12:00:00 20/11/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 21/11/2025 12:00:00 21/11/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 21/11/2025 17:00:00 21/11/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 23/11/2025 18:00:00 23/11/2025 Một phần ấp Bình Hòa Đông, Thạnh Hưng, Thạnh Lạc, Hòa Bình, Lợi An, Bình Trinh, Ninh Đồng và toàn phần ấp Thạnh Phú, Thạnh Thới, Khương Thọ xã Đồng Sơn. Một phần ấp Thọ Khương, Bình Phú xã Phú Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 23/11/2025 18:00:00 23/11/2025 Một phần ấp Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Một phần ấp Mỹ Thạnh A xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Một phần ấp Bình Chánh Đông, Bình Chánh Tây xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Một phần ấp 12 xã Long Tiên và một phần ấp Bình Thạnh xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Một phần khu phố 2B phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 23/11/2025 17:00:00 23/11/2025 Một phần ấp Tân Phong, Tân Hiệp 1, Tân Thới, Tân Hòa, Tân Hiệp, Tân An, Ấp Bắc xã Tân Phú và một phần ấp Bắc A xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13:30:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Một phần ấp Tân Ninh, An Lạc Trung, An Lạc Thượng, Nhơn Hòa xã Bình Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 19/11/2025 11:30:00 19/11/2025 Một phần ấp Bình Thọ Trung xã An Thạnh Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 20/11/2025 11:30:00 20/11/2025 Một phần ấp Tân Ninh xã Bình Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Một phần ấp An Lạc Thượng, Tân Hòa xã Bình Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Một phần ấp Bình Cách xã Mỹ Tịnh An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Một phần ấp Hòa Bình, Hòa Ninh xã Mỹ Tịnh An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Một phần ấp Mỹ Trường, Mỹ Khương, Mỹ Thọ, Tịnh Mỹ, Mỹ An A, Mỹ An B xã Mỹ Tịnh An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 23/11/2025 18:00:00 23/11/2025 Một phần xã: Long Định, Bình Trưng, Vĩnh Kim, Kim Sơn, Long Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Bè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Một phần xã Mỹ Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Một phần xã Mỹ Thiện Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Một phần xã An Hữu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 21/11/2025 17:00:00 21/11/2025 Một phần xã Mỹ Đức Tây Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 21/11/2025 17:00:00 21/11/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Một phần xã An Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 23/11/2025 17:00:00 23/11/2025 Một phần xã An Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Một phần ấp Bà Từ xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 19/11/2025 11:30:00 19/11/2025 Một phần ấp Bà Từ xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Một phần ấp Bà Từ xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Một phần ấp Kinh Nhiếm xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 17-23/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khu dân cư đã không có điện để dùng GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.