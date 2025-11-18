Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 18-23/11/2025: Nhiều khách hàng không có điện dùng 11 tiếng/ngày
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 18-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 18-23/11/2025
Lịch cúp điện Mỹ Tho
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 18/11/2025
16:30:00 18/11/2025
Một phần đường Hùng Vương, Lê Văn Nghề, Nguyễn Minh Đường, Phan Văn Khoẻ, phường Đạo Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 18/11/2025
12:00:00 18/11/2025
Một Ấp Long Hoà, phường Đạo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Một phần Ấp Tân Thuận, xã Kim Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 19/11/2025
13:30:00 19/11/2025
Một phần Ấp Long Bình B, Ấp Nam, xã Long Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 20/11/2025
16:00:00 20/11/2025
Một phần Ấp 3, xã Long Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 21/11/2025
16:00:00 21/11/2025
Một phần Ấp 3, 4, xã Long Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Một phần Ấp Vạn Thành, Ấp Hiệp Trị, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Một phần Ấp Tân Tây 3, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Một phần Ấp Lò Gạch 1, Lò Gạch 2, Hiệp Trị, Ruộng Cạn, Xóm Gò, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 21/11/2025
17:00:00 21/11/2025
Một phần Ấp Tân Tây 1, Ấp Tân Tây 3, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Một phần Ấp Giồng Đình, xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 21/11/2025
12:30:00 21/11/2025
Một phần phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 21/11/2025
16:30:00 21/11/2025
Một phần phường Long Thuân, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 18/11/2025
12:00:00 18/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
12:00:00 19/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
12:00:00 20/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 21/11/2025
12:00:00 21/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 21/11/2025
17:00:00 21/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 23/11/2025
18:00:00 23/11/2025
Một phần ấp Bình Hòa Đông, Thạnh Hưng, Thạnh Lạc, Hòa Bình, Lợi An, Bình Trinh, Ninh Đồng và toàn phần ấp Thạnh Phú, Thạnh Thới, Khương Thọ xã Đồng Sơn. Một phần ấp Thọ Khương, Bình Phú xã Phú Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 23/11/2025
18:00:00 23/11/2025
Một phần ấp Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Một phần ấp Mỹ Thạnh A xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Một phần ấp Bình Chánh Đông, Bình Chánh Tây xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Một phần ấp 12 xã Long Tiên và một phần ấp Bình Thạnh xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Một phần khu phố 2B phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 23/11/2025
17:00:00 23/11/2025
Một phần ấp Tân Phong, Tân Hiệp 1, Tân Thới, Tân Hòa, Tân Hiệp, Tân An, Ấp Bắc xã Tân Phú và một phần ấp Bắc A xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Chợ Gạo
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
13:30:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Một phần ấp Tân Ninh, An Lạc Trung, An Lạc Thượng, Nhơn Hòa xã Bình Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 19/11/2025
11:30:00 19/11/2025
Một phần ấp Bình Thọ Trung xã An Thạnh Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 20/11/2025
11:30:00 20/11/2025
Một phần ấp Tân Ninh xã Bình Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Một phần ấp An Lạc Thượng, Tân Hòa xã Bình Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Một phần ấp Bình Cách xã Mỹ Tịnh An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Một phần ấp Hòa Bình, Hòa Ninh xã Mỹ Tịnh An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Một phần ấp Mỹ Trường, Mỹ Khương, Mỹ Thọ, Tịnh Mỹ, Mỹ An A, Mỹ An B xã Mỹ Tịnh An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 23/11/2025
18:00:00 23/11/2025
Một phần xã: Long Định, Bình Trưng, Vĩnh Kim, Kim Sơn, Long Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Bè
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Một phần xã Mỹ Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Một phần xã Mỹ Thiện
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Một phần xã An Hữu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 21/11/2025
17:00:00 21/11/2025
Một phần xã Mỹ Đức Tây
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 21/11/2025
17:00:00 21/11/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Một phần xã An Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 23/11/2025
17:00:00 23/11/2025
Một phần xã An Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Một phần ấp Bà Từ xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 19/11/2025
11:30:00 19/11/2025
Một phần ấp Bà Từ xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Một phần ấp Bà Từ xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Một phần ấp Kinh Nhiếm xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
