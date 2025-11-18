Mới nhất
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 18-23/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện

Thứ ba, 12:08 18/11/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 18-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 18-23/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 18-23/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 18-23/11/2025

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Công ty TNHH MTV Xổ Số kiến thiết Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 18/11/2025

11:30:00 18/11/2025

Một phần ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Một phần khu phố Bình Cư 1, phường Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Một phần khu phố Ấp Cầu Tre, phường Khánh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

09:30:00 19/11/2025

TSTL Phạm Văn Xiêng - Ấp 4, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45:00 19/11/2025

10:30:00 19/11/2025

TSTL Đặng Văn Nhị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 19/11/2025

11:30:00 19/11/2025

TSTL Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Số 196 ấp 3, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 19/11/2025

14:30:00 19/11/2025

HKD Nguyễn Hữu Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:45:00 19/11/2025

15:45:00 19/11/2025

HKD Nguyễn Hữu Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

HKD Cơ Khí Cây Bàng - PB06010041835

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 20/11/2025

11:30:00 20/11/2025

Một phần hẻm 32 Trần Phong Sắc

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 21/11/2025

11:30:00 21/11/2025

Công ty TNHH Công Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 21/11/2025

09:30:00 21/11/2025

Công ty TNHH MTV Công Thành Út Hạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 21/11/2025

14:30:00 21/11/2025

Công ty TNHH Phòng khám Tân Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 21/11/2025

17:00:00 21/11/2025

DNTN Ngọc Tùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 21/11/2025

13:00:00 21/11/2025

Một phần đường Nguyễn Thông, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Một phần đường Đường Trần Văn Nam, Nguyễn Minh Trường phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Một phần đường Đinh Viết Cừu, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Nhà Công Vụ Tỉnh Ủy Tỉnh Tây Ninh, Một phần đường Nguyễn Văn Rành, đường TL 827, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 19/11/2025

11:30:00 19/11/2025

Một phần Xã Nhựt Tảo (Ấp 6 Nhị Thành củ-lộ Mỹ Bình)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Một phần Ấp 2, Ấp 3 Xã Thủ Thừa (Ấp 2, Ấp 3 Nhị Thành củ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 20/11/2025

09:30:00 20/11/2025

Toàn bộ HKD ATLANTIC-Đại Tây Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:50:00 20/11/2025

11:30:00 20/11/2025

Toàn bộ Trung Tâm Thủy Lợi và Nước Sạch sử dụng TBA T70A/1 Cây Gáo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 18/11/2025

12:00:00 18/11/2025

ấp lập thành, xã hòa khánh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

hkd nguyễn chí thanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

ấp 1, xã đức hòa đông

Chuyển tải hạ thế

08:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

ấp thuận hòa 2, xã hòa khánh

Chuyển tải hạ thế

08:30:00 18/11/2025

11:00:00 18/11/2025

cty hải dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 18/11/2025

11:00:00 18/11/2025

ấp 1, xã đức hòa đông

Chuyển tải hạ thế

08:30:00 19/11/2025

11:00:00 19/11/2025

cty minh quang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 19/11/2025

16:00:00 19/11/2025

cty vĩnh an

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

11:30:00 20/11/2025

ấp 1, xã mỹ hạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 20/11/2025

11:00:00 20/11/2025

cty thăng kiến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 20/11/2025

16:00:00 20/11/2025

cty hua sen việt nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

ấp 4, xã mỹ hạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 21/11/2025

16:00:00 21/11/2025

CÔNG TY nam phát sg

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 21/11/2025

11:00:00 21/11/2025

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MARKWELL (VIỆT NAM)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 21/11/2025

16:00:00 21/11/2025

CÔNG TY lộc tài lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 21/11/2025

17:00:00 21/11/2025

khu vực 4, xã đức hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 21/11/2025

14:30:00 21/11/2025

Công ty TNHH Phòng khám Tân Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 21/11/2025

17:00:00 21/11/2025

DNTN Ngọc Tùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

cty mạnh phương PE

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Một phần đường Đường Trần Văn Nam, Nguyễn Minh Trường phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Một phần đường Đinh Viết Cừu, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Nhà Công Vụ Tỉnh Ủy Tỉnh Tây Ninh, Một phần đường Nguyễn Văn Rành, đường TL 827, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:30:00 23/11/2025

07:00:00 23/11/2025

Nhánh rẽ Long Thượng, Long Thượng 1, 2, 3, 4; Nhánh rẽ Tân Điền, Tân Điền 1 (Khu vực từ Cầu Long Thượng đến Ngã Tư Phước Lý)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 23/11/2025

07:00:00 23/11/2025

Nhánh rẽ Long Thượng (Khu vực từ Ngã Tư Phước Lý đến đầu đường Long Thượng Hưng Long)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 18/11/2025

10:00:00 18/11/2025

Nhánh rẽ Kinh Sáu Nhà, Một phần ấp Phước Hưng 1, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 18/11/2025

09:30:00 18/11/2025

Nhánh rẽ Cơ Sở Lê Thị Tám, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45:00 18/11/2025

11:30:00 18/11/2025

Nhánh rẽ Công Ty TNHH Một Thành Viên RPM Việt Nam, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 18/11/2025

15:00:00 18/11/2025

Nhánh rẽ Trạm Bơm G5 (Công ty Cổ phần Long Hậu), xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:15:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Nhánh rẽ Trạm Bơm G6 (Công ty Cổ phần Long Hậu), xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

11:30:00 19/11/2025

Nhánh rẽ Chi Nhánh Long An - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Nhánh rẽ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lộc Minh, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 20/11/2025

10:00:00 20/11/2025

Trạm T29 Long Bào, Một phần Ấp Long Bào, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 21/11/2025

16:30:00 21/11/2025

Nhánh rẽ Ba Trang, Một phần Ấp Ngoài, xã Phước Lý và ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 21/11/2025

11:30:00 21/11/2025

Nhánh rẽ Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Cần Giuộc, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 21/11/2025

17:00:00 21/11/2025

Nhánh rẽ Công ty Cổ Phần khai thác và quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 23/11/2025

18:00:00 23/11/2025

Nhánh rẽ Tân Điền 1, Một phần ấp Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 23/11/2025

12:00:00 23/11/2025

Nhánh rẽ Phước Lý, Vĩnh Phước, Một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 23/11/2025

12:00:00 23/11/2025

Trục chính Xoài Đôi Phước Lý, Một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:30:00 23/11/2025

18:00:00 23/11/2025

Nhánh rẽ Long Thượng, Long Thượng 1, 2, 3, 4; Nhánh rẽ Tân Điền, Tân Điền 1

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:30:00 23/11/2025

18:00:00 23/11/2025

Trục chính Xoài Đôi Phước Lý, Một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Kiến Tường

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 18/11/2025

11:30:00 18/11/2025

Từ trụ T23 Nhánh rẽ Nhà Mồ, Tuyến 472MH, Một phần ấp Gò Ớt, Xã Tuyên Thạnh, Tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 19/11/2025

11:30:00 19/11/2025

Trạm NĐ Vĩnh Hưng, Tuyến 472MH, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 19/11/2025

16:30:00 19/11/2025

Nhánh rẽ Sở KH&CN ĐTM, Tuyến 472MH, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 20/11/2025

09:30:00 20/11/2025

Tại trụ T1 Nhánh rẽ Nhà Nghỉ Thanh Hưng, Tuyến 472MH, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 20/11/2025

11:30:00 20/11/2025

Tại trụ T1 Nhánh rẽ Trần Khánh Hội, Tuyến 475MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 20/11/2025

14:30:00 20/11/2025

Tại trụ T1 Nhánh rẽ Cấp Nước Ấp Hương, Tuyến 476MH, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 20/11/2025

16:30:00 20/11/2025

Tại trụ T1 Nhánh rẽ Trần Lý Huỳnh, Tuyến 476MH, ấp 1, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 22/11/2025

11:30:00 22/11/2025

Tại trụ T1 Nhánh rẽ Khu kinh tế cửa khẩu, Tuyến 471MH, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 22/11/2025

16:30:00 22/11/2025

Đường dây hạ áp Trạm T8 Cầu Cửa Đông, Tuyến 476MH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30:00 18/11/2025

16:00:00 18/11/2025

Một phần ấp 6, 7, 8 Nhựt Chánh xã Bình Đức

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 19/11/2025

10:00:00 19/11/2025

Một phần ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

11:00:00 19/11/2025

Công Ty TNHH Quốc Tế Tấn Dương (PB06060031600)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 19/11/2025

12:00:00 19/11/2025

Một phần ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:10:00 19/11/2025

12:00:00 19/11/2025

Công Ty Cổ Phần Quốc Quang Long An (PB06060071811)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 19/11/2025

14:30:00 19/11/2025

Một phần ấp Voi Lá Long Hiệp xã Mỹ Yên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 19/11/2025

15:00:00 19/11/2025

TSTL Võ Thành Trong (PB06060040247)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 19/11/2025

16:30:00 19/11/2025

Một phần ấp Voi Lá Long Hiệp xã Mỹ Yên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Công ty TNHH Xây dựng Công trình Số 1 - 715 (PB06060025242)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

10:00:00 20/11/2025

Một phần Ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

10:00:00 20/11/2025

Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Trường Nhật - Long An (PB06060023276)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 20/11/2025

12:00:00 20/11/2025

Công ty TNHH MTV Nam Phong (PB06060002737)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 20/11/2025

14:30:00 20/11/2025

Một phần Ấp 1 xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 20/11/2025

15:30:00 20/11/2025

Công Ty TNHH San Hà (PB06060059513)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 20/11/2025

16:30:00 20/11/2025

Một phần Ấp 4 xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 21/11/2025

16:00:00 21/11/2025

Công ty TNHH SXTMDV Vân Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 21/11/2025

16:00:00 21/11/2025

Trường Tiểu học và Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Hiển

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 22/11/2025

07:30:00 22/11/2025

Một phần ấp 1 Nhựt Chánh, ấp 4 Nhựt Chánh, ấp 2 Thạnh Đức xã Bình Đức

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Một phần ấp 3 Nhựt Chánh, ấp 4 Nhựt Chánh, ấp 2 Thạnh Đức xã Bình Đức

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Một phần ấp 3, 4 Nhựt Chánh xã Bình Đức (HKD Phương Nam Việt 400kVA, Công ty TNHH Việt Nam Chung Shing Textile 2500kVA)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 22/11/2025

17:30:00 22/11/2025

Một phần ấp 1 Nhựt Chánh, ấp 4 Nhựt Chánh, ấp 2 Thạnh Đức xã Bình Đức

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 22/11/2025

17:30:00 22/11/2025

Một phần ấp 1, 2, 3, 4 Nhựt Chánh và ấp 1, 2, 6 Thạnh Đức xã Bình Đức

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 22/11/2025

07:30:00 22/11/2025

Một phần ấp 1,2,3, 4 Nhựt Chánh, ấp 1,2,6 Thạnh Đức xã Bình Đức

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 23/11/2025

16:00:00 23/11/2025

Công ty Cổ phần Đông Quang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 18/11/2025

08:45:00 18/11/2025

Hồ Văn Song

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 18/11/2025

10:30:00 18/11/2025

Công ty TNHH San Hà 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 18/11/2025

11:00:00 18/11/2025

Một phần ấp 8 xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:45:00 18/11/2025

11:30:00 18/11/2025

TT Hội Nghị xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 18/11/2025

15:00:00 18/11/2025

Một phần ấp 3 xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 18/11/2025

15:30:00 18/11/2025

HKD Nguyễn Thị Việt Hà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Một phần ấp 3 xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

HKD Sơ sở Tuấn Khanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

09:30:00 19/11/2025

Một phần ấp 2 xã Mỹ Lệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

09:30:00 19/11/2025

Một phần ấp 12 xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 19/11/2025

11:30:00 19/11/2025

Một phần ấp 12 xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 19/11/2025

11:30:00 19/11/2025

Một phần ấp 13 xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 19/11/2025

15:00:00 19/11/2025

Một phần ấp 12 xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Một phần ấp Đồng Tâm xã Rạch Kiến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

09:30:00 20/11/2025

Một phần ấp 7 xã Rạch Kiến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 20/11/2025

11:30:00 20/11/2025

Một phần ấp 8 xã Rạch Kiến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 20/11/2025

11:30:00 20/11/2025

Một phần ấp 10 xã Rạch Kiến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 20/11/2025

15:00:00 20/11/2025

Một phần ấp 10 xã Rạch Kiến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Một phần ấp 10 xã Rạch Kiến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 21/11/2025

11:30:00 21/11/2025

Một phần ấp Tây xã Long Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 21/11/2025

17:00:00 21/11/2025

Một phần ấp Trung xã Long Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Một phần ấp Đông Nhì, ấp Bà Nghĩa xã Cần Đước

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:00:00 23/11/2025

07:30:00 23/11/2025

Một phần ấp 4, 7, 8, 9, 13, 14 và toàn bộ ấp 1, 6, 11, 12 xã Mỹ Lệ, toàn bộ CCN Thiên Lộc Thành, Thép Tây Nam GĐ1

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 23/11/2025

17:30:00 23/11/2025

Một phần ấp 7 xã Mỹ Lệ, một phần ấp 1, 3, 4, 5, toàn bộ ấp Minh Thiện, Xoài Đôi, Cầu Tràm, Long Thanh, Phước Vĩnh, Cầu Xây xã Rạch Kiến, toàn bộ KCN Cầu Tràm, Thép Tây Nam GĐ2 và một phần ấp Long Giêng xã Phước Lý

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 23/11/2025

11:00:00 23/11/2025

Công Ty Sino Pacific

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 23/11/2025

11:00:00 23/11/2025

Lô H3 Công ty CP KCN Đồng Tâm (1250kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 23/11/2025

16:00:00 23/11/2025

Công ty Cẩm Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11:00:00 23/11/2025

12:00:00 23/11/2025

Công ty TNHH MTV Thép Hoàng Phúc VN 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17:30:00 23/11/2025

18:00:00 23/11/2025

Một phần ấp 4, 7, 8, 9, 13, 14 và toàn bộ ấp 1, 6, 11, 12 xã Mỹ Lệ, toàn bộ CCN Thiên Lộc Thành, Thép Tây Nam GĐ1

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 18/11/2025

06:30:00 18/11/2025

Một phần Ấp Ngọc Ân, Nguyễn Khoẽ, Thanh An, Huỳnh Thơ, Hoàng Mai xã Hậu Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 18/11/2025

09:30:00 18/11/2025

Trạm Trại Cá Giống Tuyết Nga 2 - Một phần Ấp Xóm Than, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 18/11/2025

16:30:00 18/11/2025

Trạm Xóm Củi 2 – Một phần Ấp Bảy Mét, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 18/11/2025

16:30:00 18/11/2025

Trạm Xóm Củi 3 – Một phần Ấp Bảy Mét, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 18/11/2025

11:30:00 18/11/2025

Trạm Trại Cá Giống Tuyết Nga - Một phần Ấp Xóm Than, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 18/11/2025

15:30:00 18/11/2025

Trạm Cty TNHH Vạn Đức Tiền Giang - Một phần Ấp Bảy Mét, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18:00:00 18/11/2025

18:30:00 18/11/2025

Một phần Ấp Ngọc Ân, Nguyễn Khoẽ, Thanh An, Huỳnh Thơ, Hoàng Mai xã Hậu Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 19/11/2025

10:00:00 19/11/2025

Trạm Trại Nuôi Tân Lập – Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Trạm Hộ Kinh doanh Trần Văn Nghĩa– Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10:30:00 19/11/2025

13:30:00 19/11/2025

Trạm Trại Nuôi Bắc Hòa 2 – Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Trạm Trại Nuôi Bắc Hòa 1 – Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 20/11/2025

09:00:00 20/11/2025

Trạm Hộ sản xuất Nguyễn Văn Tĩnh – Một phần Ấp Nhơn Hòa, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 20/11/2025

11:30:00 20/11/2025

Trạm Hộ sản xuất Phan Thương – Một phần Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 20/11/2025

14:30:00 20/11/2025

Trạm Hộ sản xuất Nguyễn Văn Bông – Một phần Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 20/11/2025

16:30:00 20/11/2025

Trạm Hộ sản xuất Mai Hoàng Vinh – Một phần Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 22/11/2025

09:30:00 22/11/2025

Trạm Xay Xát Kiến Bình – Một phần Ấp 4, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 22/11/2025

16:00:00 22/11/2025

Trạm Cụm dân cư Cầu Vợi – Một phần Ấp 1 và Ấp 4, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 22/11/2025

13:30:00 22/11/2025

Trạm Chợ Trung tâm nông sản Hậu Thạnh Đông – Một phần Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 22/11/2025

16:30:00 22/11/2025

Trạm Xay xát Hậu Thạnh – Một phần Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05:00:00 23/11/2025

05:30:00 23/11/2025

Một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 23/11/2025

06:30:00 23/11/2025

Một phần xã Vàm Cỏ, một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 18/11/2025

08:00:00 18/11/2025

TSTL Châu Thị Cẩm Ra

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:15:00 18/11/2025

09:15:00 18/11/2025

HKD Võ Duy Thanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 18/11/2025

10:30:00 18/11/2025

Cơ Sở Ấp Vịt Ba Tặc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:45:00 18/11/2025

11:15:00 18/11/2025

TSTL Nguyễn Công Phận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 18/11/2025

14:00:00 18/11/2025

TSTL Nguyễn Thị Tuyết Mai 5

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:15:00 18/11/2025

14:45:00 18/11/2025

TSTL Đoàn Văn Cót

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 18/11/2025

15:30:00 18/11/2025

TSTL Lê Minh Cảnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:45:00 18/11/2025

16:15:00 18/11/2025

TSTL Ngô Văn Út

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:30:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

HKD Võ Văn Trầm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 19/11/2025

08:00:00 19/11/2025

TSTL Bùi Hữu Phương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:15:00 19/11/2025

08:45:00 19/11/2025

HKD Trần Trung Tín

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 19/11/2025

09:30:00 19/11/2025

HKD Võ Quang Huy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45:00 19/11/2025

10:15:00 19/11/2025

HKD Lê Quang Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 19/11/2025

11:00:00 19/11/2025

HKD Lê Xuân Thu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:15:00 19/11/2025

11:45:00 19/11/2025

HNT Võ Văn Thoại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 19/11/2025

14:00:00 19/11/2025

HNT Huỳnh Thị Gái

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:15:00 19/11/2025

14:45:00 19/11/2025

TSTL Lê Văn Cường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 19/11/2025

15:30:00 19/11/2025

TSTL Nguyễn Văn On

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:45:00 19/11/2025

16:15:00 19/11/2025

TSTL Đặng Thị Nhan

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:30:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

TSTL Nguyễn Thị Biết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 20/11/2025

08:00:00 20/11/2025

HKD Nguyễn Văn Tửng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:15:00 20/11/2025

08:45:00 20/11/2025

HKD Võ Văn Năm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 20/11/2025

09:30:00 20/11/2025

HNT Nguyễn Văn Chỉnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45:00 20/11/2025

10:45:00 20/11/2025

Công Ty TNHH SX TM DV VOLE

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 20/11/2025

11:30:00 20/11/2025

TSTL Khưu Văn Mới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 20/11/2025

14:00:00 20/11/2025

TSTL Lê Minh Nhật

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:15:00 20/11/2025

14:45:00 20/11/2025

TSTL Trần Quang Hồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 20/11/2025

15:30:00 20/11/2025

TSTL Trần Quốc An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:45:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Công Ty TNHH San Hà Lạc Tấn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 21/11/2025

10:00:00 21/11/2025

TSTL Nguyễn Minh Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 21/11/2025

12:30:00 21/11/2025

TSTL Lê Văn Nghiệm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 23/11/2025

12:00:00 23/11/2025

Một phần xã Nhựt Tảo, một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 23/11/2025

12:00:00 23/11/2025

Một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 23/11/2025

12:00:00 23/11/2025

Một phần xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12:00:00 23/11/2025

13:00:00 23/11/2025

Một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12:30:00 23/11/2025

13:30:00 23/11/2025

Một phần xã Vàm Cỏ, một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 23/11/2025

17:00:00 23/11/2025

Một phần xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 18/11/2025

11:30:00 18/11/2025

Một phần ấp 4 xã Mỹ Quý, trạm T290 tuyến 479

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 18/11/2025

08:40:00 18/11/2025

Một phần ấp Mỹ Bình, xã Đức Huệ, trạm T12/1 ấp 2 Mỹ Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:50:00 18/11/2025

09:20:00 18/11/2025

Một phần ấp Mỹ Bình, xã Đức Huệ, trạm T25 ấp 2 Mỹ Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:40:00 18/11/2025

10:30:00 18/11/2025

Một phần ấp Mỹ Bình, trạm T11 ấp 4 Mỹ Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:50:00 18/11/2025

11:30:00 18/11/2025

Một phần ấp Sậy Đôi, xã Đông Thành, trạm T21 ấp 4 Mỹ Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 18/11/2025

14:10:00 18/11/2025

Một phần ấp Mỹ Bình, xã Đông Thành trạm T7 Mỹ Bình - Quốc Huy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 18/11/2025

15:10:00 18/11/2025

Một phần ấp Mỹ Bình, xã Đông Thành, trạm T27 NT Quốc Huy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:20:00 18/11/2025

16:00:00 18/11/2025

Một phần ấp Bàu Sấu trạm 57 Mỹ Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:10:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Một phần ấp Mỹ Bình, xã Đức Huệ, trạm T44/1 Mỹ Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Một phần ấp Giồng Ông Út, xã Đông Thành, ấp Giồng Nổi, xã Bình Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 19/11/2025

14:00:00 19/11/2025

Khuôn viên cty Thanh Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 19/11/2025

15:40:00 19/11/2025

Khuôn viên Cty ĐMT Huy Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:50:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Khuôn viên cty An Nhiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 20/11/2025

11:30:00 20/11/2025

Một phần ấp An Thạnh, xã An Ninh, Nhánh rẽ T52 An Ninh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Một phần ấp An Thạnh, xã An Ninh, trạm T5 Nr T48 An Ninh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 21/11/2025

16:30:00 21/11/2025

Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành, trạm T47 Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 21/11/2025

16:30:00 21/11/2025

Một phần ấp Mỹ Lợi xã Đông Thành, trạm T49 Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 21/11/2025

16:30:00 21/11/2025

Một phần ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Thạnh Tây trạm T55 Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 21/11/2025

16:30:00 21/11/2025

Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành trạm T60 Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 21/11/2025

16:30:00 21/11/2025

Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành, trạm T67 Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 21/11/2025

16:30:00 21/11/2025

Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành, trạm T70 Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 21/11/2025

16:30:00 21/11/2025

Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành, trạm T76 Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 21/11/2025

16:30:00 21/11/2025

Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành, trạm T5 nhánh rẽ Xóm Mới Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 23/11/2025

16:30:00 23/11/2025

Một phần ấp Voi xã Đông Thành, trạm T84 nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 23/11/2025

16:30:00 23/11/2025

Một phần ấp Voi, xã Đông Thành, trạm T87 nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 23/11/2025

16:30:00 23/11/2025

Một phần ấp Voi, xã Đông Thành, trạm T89A nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 23/11/2025

16:30:00 23/11/2025

khuôn viên trạm Xay Xát Ông Thọ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 23/11/2025

16:30:00 23/11/2025

Một phần ấp Voi xã Đông Thành, trạm T91 Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 18/11/2025

11:30:00 18/11/2025

CTY NONG NGHIEP VA NANG LUONG VN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 18/11/2025

13:00:00 18/11/2025

xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 18/11/2025

14:30:00 18/11/2025

HKD Đoàn Mỹ Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 18/11/2025

15:45:00 18/11/2025

Xay xát Thuận Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

HKD Nguyễn Văn Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

11:30:00 20/11/2025

HKD Đoàn Mỹ Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

11:30:00 20/11/2025

Một phần ấp Vàm Lớn - xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Trang Trại Dư Hoài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30:00 19/11/2025

11:30:00 19/11/2025

Một phần ấp Láng Đao - xã Tuyên Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 19/11/2025

16:30:00 19/11/2025

Một phần ấp Thái Quang - xã Khánh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 20/11/2025

10:00:00 20/11/2025

Trạm T19 Rạch Mây: Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 20/11/2025

12:00:00 20/11/2025

Trạm T103 Kinh Đê Bao: Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 20/11/2025

16:30:00 20/11/2025

Trạm T56 Cả Nga: Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/11/2025

11:30:00 22/11/2025

Một phần ấp Ông Lẹt - xã Tuyên Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 18/11/2025

09:30:00 18/11/2025

Một phần ấp 7, xã Vĩnh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 18/11/2025

11:30:00 18/11/2025

Một phần ấp 7, xã Vĩnh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 18/11/2025

14:30:00 18/11/2025

Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 18/11/2025

16:30:00 18/11/2025

Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

09:30:00 19/11/2025

Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 19/11/2025

11:30:00 19/11/2025

Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 19/11/2025

14:30:00 19/11/2025

Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 19/11/2025

16:30:00 19/11/2025

Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 20/11/2025

11:00:00 20/11/2025

Một phần ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

09:30:00 20/11/2025

Một phần ấp Rọc Chanh A, xã Tân Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 20/11/2025

11:30:00 20/11/2025

Một phần ấp Rọc Chanh A, xã Tân Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 20/11/2025

14:30:00 20/11/2025

Một phần ấp Rọc Chanh, xã Tân Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 20/11/2025

16:30:00 20/11/2025

Một phần ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 20/11/2025

16:30:00 20/11/2025

Một phần ấp Hưng Thành, xã Vĩnh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 21/11/2025

16:30:00 21/11/2025

Trạm bơm Phạm Phương Nam, ấp 4, xã Vĩnh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tầm Vu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 18/11/2025

08:30:00 18/11/2025

Một phần ấp 2, xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 18/11/2025

09:30:00 18/11/2025

Một phần ấp 2, xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 18/11/2025

10:30:00 18/11/2025

Một phần ấp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 18/11/2025

11:30:00 18/11/2025

Một phần ấp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 18/11/2025

14:30:00 18/11/2025

Một phần ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 18/11/2025

15:30:00 18/11/2025

Một phần ấp Phú Thạnh, xã Tầm Vu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Một phần ấp Hội Xuân, xã Tầm Vu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 19/11/2025

18:00:00 19/11/2025

Một phần ấp Long Trường, Long An, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 20/11/2025

18:00:00 20/11/2025

Một phần ấp Long An, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 21/11/2025

18:00:00 21/11/2025

Một phần ấp Cầu Ván, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 21/11/2025

09:30:00 21/11/2025

Hộ HTX Vạn Thành, ấp An Bình, xã Tầm Vu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 21/11/2025

12:00:00 21/11/2025

Hộ CS Thu mua Trường Thuận Phát cơ sở 2, ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 21/11/2025

17:00:00 21/11/2025

Hộ Nước Đá Phước Tân Hưng, Ấp 8, xã Tầm Vu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

