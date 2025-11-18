Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 18-23/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 18-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 18-23/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 18-23/11/2025
Lịch cúp điện Tân An
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Công ty TNHH MTV Xổ Số kiến thiết Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 18/11/2025
11:30:00 18/11/2025
Một phần ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Một phần khu phố Bình Cư 1, phường Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Một phần khu phố Ấp Cầu Tre, phường Khánh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
09:30:00 19/11/2025
TSTL Phạm Văn Xiêng - Ấp 4, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 19/11/2025
10:30:00 19/11/2025
TSTL Đặng Văn Nhị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 19/11/2025
11:30:00 19/11/2025
TSTL Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Số 196 ấp 3, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 19/11/2025
14:30:00 19/11/2025
HKD Nguyễn Hữu Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:45:00 19/11/2025
15:45:00 19/11/2025
HKD Nguyễn Hữu Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
HKD Cơ Khí Cây Bàng - PB06010041835
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 20/11/2025
11:30:00 20/11/2025
Một phần hẻm 32 Trần Phong Sắc
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 21/11/2025
11:30:00 21/11/2025
Công ty TNHH Công Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 21/11/2025
09:30:00 21/11/2025
Công ty TNHH MTV Công Thành Út Hạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 21/11/2025
14:30:00 21/11/2025
Công ty TNHH Phòng khám Tân Khánh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 21/11/2025
17:00:00 21/11/2025
DNTN Ngọc Tùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 21/11/2025
13:00:00 21/11/2025
Một phần đường Nguyễn Thông, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Một phần đường Đường Trần Văn Nam, Nguyễn Minh Trường phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Một phần đường Đinh Viết Cừu, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Nhà Công Vụ Tỉnh Ủy Tỉnh Tây Ninh, Một phần đường Nguyễn Văn Rành, đường TL 827, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Thủ Thừa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 19/11/2025
11:30:00 19/11/2025
Một phần Xã Nhựt Tảo (Ấp 6 Nhị Thành củ-lộ Mỹ Bình)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Một phần Ấp 2, Ấp 3 Xã Thủ Thừa (Ấp 2, Ấp 3 Nhị Thành củ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 20/11/2025
09:30:00 20/11/2025
Toàn bộ HKD ATLANTIC-Đại Tây Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:50:00 20/11/2025
11:30:00 20/11/2025
Toàn bộ Trung Tâm Thủy Lợi và Nước Sạch sử dụng TBA T70A/1 Cây Gáo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Hòa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 18/11/2025
12:00:00 18/11/2025
ấp lập thành, xã hòa khánh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
hkd nguyễn chí thanh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
ấp 1, xã đức hòa đông
Chuyển tải hạ thế
08:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
ấp thuận hòa 2, xã hòa khánh
Chuyển tải hạ thế
08:30:00 18/11/2025
11:00:00 18/11/2025
cty hải dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 18/11/2025
11:00:00 18/11/2025
ấp 1, xã đức hòa đông
Chuyển tải hạ thế
08:30:00 19/11/2025
11:00:00 19/11/2025
cty minh quang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 19/11/2025
16:00:00 19/11/2025
cty vĩnh an
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
11:30:00 20/11/2025
ấp 1, xã mỹ hạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 20/11/2025
11:00:00 20/11/2025
cty thăng kiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 20/11/2025
16:00:00 20/11/2025
cty hua sen việt nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
ấp 4, xã mỹ hạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 21/11/2025
16:00:00 21/11/2025
CÔNG TY nam phát sg
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 21/11/2025
11:00:00 21/11/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MARKWELL (VIỆT NAM)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 21/11/2025
16:00:00 21/11/2025
CÔNG TY lộc tài lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 21/11/2025
17:00:00 21/11/2025
khu vực 4, xã đức hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 21/11/2025
14:30:00 21/11/2025
Công ty TNHH Phòng khám Tân Khánh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 21/11/2025
17:00:00 21/11/2025
DNTN Ngọc Tùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
cty mạnh phương PE
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Một phần đường Đường Trần Văn Nam, Nguyễn Minh Trường phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Một phần đường Đinh Viết Cừu, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Nhà Công Vụ Tỉnh Ủy Tỉnh Tây Ninh, Một phần đường Nguyễn Văn Rành, đường TL 827, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Cần Giuộc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30:00 23/11/2025
07:00:00 23/11/2025
Nhánh rẽ Long Thượng, Long Thượng 1, 2, 3, 4; Nhánh rẽ Tân Điền, Tân Điền 1 (Khu vực từ Cầu Long Thượng đến Ngã Tư Phước Lý)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 23/11/2025
07:00:00 23/11/2025
Nhánh rẽ Long Thượng (Khu vực từ Ngã Tư Phước Lý đến đầu đường Long Thượng Hưng Long)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 18/11/2025
10:00:00 18/11/2025
Nhánh rẽ Kinh Sáu Nhà, Một phần ấp Phước Hưng 1, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 18/11/2025
09:30:00 18/11/2025
Nhánh rẽ Cơ Sở Lê Thị Tám, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 18/11/2025
11:30:00 18/11/2025
Nhánh rẽ Công Ty TNHH Một Thành Viên RPM Việt Nam, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 18/11/2025
15:00:00 18/11/2025
Nhánh rẽ Trạm Bơm G5 (Công ty Cổ phần Long Hậu), xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:15:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Nhánh rẽ Trạm Bơm G6 (Công ty Cổ phần Long Hậu), xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
11:30:00 19/11/2025
Nhánh rẽ Chi Nhánh Long An - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Nhánh rẽ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lộc Minh, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 20/11/2025
10:00:00 20/11/2025
Trạm T29 Long Bào, Một phần Ấp Long Bào, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 21/11/2025
16:30:00 21/11/2025
Nhánh rẽ Ba Trang, Một phần Ấp Ngoài, xã Phước Lý và ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 21/11/2025
11:30:00 21/11/2025
Nhánh rẽ Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Cần Giuộc, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 21/11/2025
17:00:00 21/11/2025
Nhánh rẽ Công ty Cổ Phần khai thác và quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 23/11/2025
18:00:00 23/11/2025
Nhánh rẽ Tân Điền 1, Một phần ấp Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 23/11/2025
12:00:00 23/11/2025
Nhánh rẽ Phước Lý, Vĩnh Phước, Một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 23/11/2025
12:00:00 23/11/2025
Trục chính Xoài Đôi Phước Lý, Một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 23/11/2025
18:00:00 23/11/2025
Nhánh rẽ Long Thượng, Long Thượng 1, 2, 3, 4; Nhánh rẽ Tân Điền, Tân Điền 1
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 23/11/2025
18:00:00 23/11/2025
Trục chính Xoài Đôi Phước Lý, Một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kiến Tường
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 18/11/2025
11:30:00 18/11/2025
Từ trụ T23 Nhánh rẽ Nhà Mồ, Tuyến 472MH, Một phần ấp Gò Ớt, Xã Tuyên Thạnh, Tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 19/11/2025
11:30:00 19/11/2025
Trạm NĐ Vĩnh Hưng, Tuyến 472MH, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 19/11/2025
16:30:00 19/11/2025
Nhánh rẽ Sở KH&CN ĐTM, Tuyến 472MH, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 20/11/2025
09:30:00 20/11/2025
Tại trụ T1 Nhánh rẽ Nhà Nghỉ Thanh Hưng, Tuyến 472MH, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 20/11/2025
11:30:00 20/11/2025
Tại trụ T1 Nhánh rẽ Trần Khánh Hội, Tuyến 475MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 20/11/2025
14:30:00 20/11/2025
Tại trụ T1 Nhánh rẽ Cấp Nước Ấp Hương, Tuyến 476MH, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 20/11/2025
16:30:00 20/11/2025
Tại trụ T1 Nhánh rẽ Trần Lý Huỳnh, Tuyến 476MH, ấp 1, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 22/11/2025
11:30:00 22/11/2025
Tại trụ T1 Nhánh rẽ Khu kinh tế cửa khẩu, Tuyến 471MH, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 22/11/2025
16:30:00 22/11/2025
Đường dây hạ áp Trạm T8 Cầu Cửa Đông, Tuyến 476MH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Lức
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 18/11/2025
16:00:00 18/11/2025
Một phần ấp 6, 7, 8 Nhựt Chánh xã Bình Đức
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 19/11/2025
10:00:00 19/11/2025
Một phần ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
11:00:00 19/11/2025
Công Ty TNHH Quốc Tế Tấn Dương (PB06060031600)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 19/11/2025
12:00:00 19/11/2025
Một phần ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:10:00 19/11/2025
12:00:00 19/11/2025
Công Ty Cổ Phần Quốc Quang Long An (PB06060071811)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 19/11/2025
14:30:00 19/11/2025
Một phần ấp Voi Lá Long Hiệp xã Mỹ Yên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 19/11/2025
15:00:00 19/11/2025
TSTL Võ Thành Trong (PB06060040247)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 19/11/2025
16:30:00 19/11/2025
Một phần ấp Voi Lá Long Hiệp xã Mỹ Yên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Công ty TNHH Xây dựng Công trình Số 1 - 715 (PB06060025242)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
10:00:00 20/11/2025
Một phần Ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
10:00:00 20/11/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Trường Nhật - Long An (PB06060023276)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 20/11/2025
12:00:00 20/11/2025
Công ty TNHH MTV Nam Phong (PB06060002737)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 20/11/2025
14:30:00 20/11/2025
Một phần Ấp 1 xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 20/11/2025
15:30:00 20/11/2025
Công Ty TNHH San Hà (PB06060059513)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 20/11/2025
16:30:00 20/11/2025
Một phần Ấp 4 xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 21/11/2025
16:00:00 21/11/2025
Công ty TNHH SXTMDV Vân Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 21/11/2025
16:00:00 21/11/2025
Trường Tiểu học và Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Hiển
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 22/11/2025
07:30:00 22/11/2025
Một phần ấp 1 Nhựt Chánh, ấp 4 Nhựt Chánh, ấp 2 Thạnh Đức xã Bình Đức
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Một phần ấp 3 Nhựt Chánh, ấp 4 Nhựt Chánh, ấp 2 Thạnh Đức xã Bình Đức
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Một phần ấp 3, 4 Nhựt Chánh xã Bình Đức (HKD Phương Nam Việt 400kVA, Công ty TNHH Việt Nam Chung Shing Textile 2500kVA)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 22/11/2025
17:30:00 22/11/2025
Một phần ấp 1 Nhựt Chánh, ấp 4 Nhựt Chánh, ấp 2 Thạnh Đức xã Bình Đức
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 22/11/2025
17:30:00 22/11/2025
Một phần ấp 1, 2, 3, 4 Nhựt Chánh và ấp 1, 2, 6 Thạnh Đức xã Bình Đức
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 22/11/2025
07:30:00 22/11/2025
Một phần ấp 1,2,3, 4 Nhựt Chánh, ấp 1,2,6 Thạnh Đức xã Bình Đức
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 23/11/2025
16:00:00 23/11/2025
Công ty Cổ phần Đông Quang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Đước
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 18/11/2025
08:45:00 18/11/2025
Hồ Văn Song
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 18/11/2025
10:30:00 18/11/2025
Công ty TNHH San Hà 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 18/11/2025
11:00:00 18/11/2025
Một phần ấp 8 xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:45:00 18/11/2025
11:30:00 18/11/2025
TT Hội Nghị xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 18/11/2025
15:00:00 18/11/2025
Một phần ấp 3 xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 18/11/2025
15:30:00 18/11/2025
HKD Nguyễn Thị Việt Hà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Một phần ấp 3 xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
HKD Sơ sở Tuấn Khanh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
09:30:00 19/11/2025
Một phần ấp 2 xã Mỹ Lệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
09:30:00 19/11/2025
Một phần ấp 12 xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 19/11/2025
11:30:00 19/11/2025
Một phần ấp 12 xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 19/11/2025
11:30:00 19/11/2025
Một phần ấp 13 xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 19/11/2025
15:00:00 19/11/2025
Một phần ấp 12 xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Một phần ấp Đồng Tâm xã Rạch Kiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
09:30:00 20/11/2025
Một phần ấp 7 xã Rạch Kiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 20/11/2025
11:30:00 20/11/2025
Một phần ấp 8 xã Rạch Kiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 20/11/2025
11:30:00 20/11/2025
Một phần ấp 10 xã Rạch Kiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 20/11/2025
15:00:00 20/11/2025
Một phần ấp 10 xã Rạch Kiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Một phần ấp 10 xã Rạch Kiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 21/11/2025
11:30:00 21/11/2025
Một phần ấp Tây xã Long Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 21/11/2025
17:00:00 21/11/2025
Một phần ấp Trung xã Long Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Một phần ấp Đông Nhì, ấp Bà Nghĩa xã Cần Đước
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07:00:00 23/11/2025
07:30:00 23/11/2025
Một phần ấp 4, 7, 8, 9, 13, 14 và toàn bộ ấp 1, 6, 11, 12 xã Mỹ Lệ, toàn bộ CCN Thiên Lộc Thành, Thép Tây Nam GĐ1
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 23/11/2025
17:30:00 23/11/2025
Một phần ấp 7 xã Mỹ Lệ, một phần ấp 1, 3, 4, 5, toàn bộ ấp Minh Thiện, Xoài Đôi, Cầu Tràm, Long Thanh, Phước Vĩnh, Cầu Xây xã Rạch Kiến, toàn bộ KCN Cầu Tràm, Thép Tây Nam GĐ2 và một phần ấp Long Giêng xã Phước Lý
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 23/11/2025
11:00:00 23/11/2025
Công Ty Sino Pacific
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 23/11/2025
11:00:00 23/11/2025
Lô H3 Công ty CP KCN Đồng Tâm (1250kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 23/11/2025
16:00:00 23/11/2025
Công ty Cẩm Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11:00:00 23/11/2025
12:00:00 23/11/2025
Công ty TNHH MTV Thép Hoàng Phúc VN 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17:30:00 23/11/2025
18:00:00 23/11/2025
Một phần ấp 4, 7, 8, 9, 13, 14 và toàn bộ ấp 1, 6, 11, 12 xã Mỹ Lệ, toàn bộ CCN Thiên Lộc Thành, Thép Tây Nam GĐ1
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 18/11/2025
06:30:00 18/11/2025
Một phần Ấp Ngọc Ân, Nguyễn Khoẽ, Thanh An, Huỳnh Thơ, Hoàng Mai xã Hậu Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 18/11/2025
09:30:00 18/11/2025
Trạm Trại Cá Giống Tuyết Nga 2 - Một phần Ấp Xóm Than, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 18/11/2025
16:30:00 18/11/2025
Trạm Xóm Củi 2 – Một phần Ấp Bảy Mét, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 18/11/2025
16:30:00 18/11/2025
Trạm Xóm Củi 3 – Một phần Ấp Bảy Mét, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 18/11/2025
11:30:00 18/11/2025
Trạm Trại Cá Giống Tuyết Nga - Một phần Ấp Xóm Than, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 18/11/2025
15:30:00 18/11/2025
Trạm Cty TNHH Vạn Đức Tiền Giang - Một phần Ấp Bảy Mét, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18:00:00 18/11/2025
18:30:00 18/11/2025
Một phần Ấp Ngọc Ân, Nguyễn Khoẽ, Thanh An, Huỳnh Thơ, Hoàng Mai xã Hậu Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 19/11/2025
10:00:00 19/11/2025
Trạm Trại Nuôi Tân Lập – Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Trạm Hộ Kinh doanh Trần Văn Nghĩa– Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:30:00 19/11/2025
13:30:00 19/11/2025
Trạm Trại Nuôi Bắc Hòa 2 – Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Trạm Trại Nuôi Bắc Hòa 1 – Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 20/11/2025
09:00:00 20/11/2025
Trạm Hộ sản xuất Nguyễn Văn Tĩnh – Một phần Ấp Nhơn Hòa, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 20/11/2025
11:30:00 20/11/2025
Trạm Hộ sản xuất Phan Thương – Một phần Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 20/11/2025
14:30:00 20/11/2025
Trạm Hộ sản xuất Nguyễn Văn Bông – Một phần Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 20/11/2025
16:30:00 20/11/2025
Trạm Hộ sản xuất Mai Hoàng Vinh – Một phần Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 22/11/2025
09:30:00 22/11/2025
Trạm Xay Xát Kiến Bình – Một phần Ấp 4, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 22/11/2025
16:00:00 22/11/2025
Trạm Cụm dân cư Cầu Vợi – Một phần Ấp 1 và Ấp 4, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 22/11/2025
13:30:00 22/11/2025
Trạm Chợ Trung tâm nông sản Hậu Thạnh Đông – Một phần Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 22/11/2025
16:30:00 22/11/2025
Trạm Xay xát Hậu Thạnh – Một phần Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Trụ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
05:00:00 23/11/2025
05:30:00 23/11/2025
Một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 23/11/2025
06:30:00 23/11/2025
Một phần xã Vàm Cỏ, một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 18/11/2025
08:00:00 18/11/2025
TSTL Châu Thị Cẩm Ra
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:15:00 18/11/2025
09:15:00 18/11/2025
HKD Võ Duy Thanh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 18/11/2025
10:30:00 18/11/2025
Cơ Sở Ấp Vịt Ba Tặc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:45:00 18/11/2025
11:15:00 18/11/2025
TSTL Nguyễn Công Phận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 18/11/2025
14:00:00 18/11/2025
TSTL Nguyễn Thị Tuyết Mai 5
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15:00 18/11/2025
14:45:00 18/11/2025
TSTL Đoàn Văn Cót
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 18/11/2025
15:30:00 18/11/2025
TSTL Lê Minh Cảnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:45:00 18/11/2025
16:15:00 18/11/2025
TSTL Ngô Văn Út
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:30:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
HKD Võ Văn Trầm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 19/11/2025
08:00:00 19/11/2025
TSTL Bùi Hữu Phương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:15:00 19/11/2025
08:45:00 19/11/2025
HKD Trần Trung Tín
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 19/11/2025
09:30:00 19/11/2025
HKD Võ Quang Huy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 19/11/2025
10:15:00 19/11/2025
HKD Lê Quang Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 19/11/2025
11:00:00 19/11/2025
HKD Lê Xuân Thu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:15:00 19/11/2025
11:45:00 19/11/2025
HNT Võ Văn Thoại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 19/11/2025
14:00:00 19/11/2025
HNT Huỳnh Thị Gái
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15:00 19/11/2025
14:45:00 19/11/2025
TSTL Lê Văn Cường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 19/11/2025
15:30:00 19/11/2025
TSTL Nguyễn Văn On
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:45:00 19/11/2025
16:15:00 19/11/2025
TSTL Đặng Thị Nhan
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:30:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
TSTL Nguyễn Thị Biết
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 20/11/2025
08:00:00 20/11/2025
HKD Nguyễn Văn Tửng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:15:00 20/11/2025
08:45:00 20/11/2025
HKD Võ Văn Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 20/11/2025
09:30:00 20/11/2025
HNT Nguyễn Văn Chỉnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 20/11/2025
10:45:00 20/11/2025
Công Ty TNHH SX TM DV VOLE
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 20/11/2025
11:30:00 20/11/2025
TSTL Khưu Văn Mới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 20/11/2025
14:00:00 20/11/2025
TSTL Lê Minh Nhật
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15:00 20/11/2025
14:45:00 20/11/2025
TSTL Trần Quang Hồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 20/11/2025
15:30:00 20/11/2025
TSTL Trần Quốc An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:45:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Công Ty TNHH San Hà Lạc Tấn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 21/11/2025
10:00:00 21/11/2025
TSTL Nguyễn Minh Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 21/11/2025
12:30:00 21/11/2025
TSTL Lê Văn Nghiệm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 23/11/2025
12:00:00 23/11/2025
Một phần xã Nhựt Tảo, một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 23/11/2025
12:00:00 23/11/2025
Một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 23/11/2025
12:00:00 23/11/2025
Một phần xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12:00:00 23/11/2025
13:00:00 23/11/2025
Một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12:30:00 23/11/2025
13:30:00 23/11/2025
Một phần xã Vàm Cỏ, một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 23/11/2025
17:00:00 23/11/2025
Một phần xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Huệ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 18/11/2025
11:30:00 18/11/2025
Một phần ấp 4 xã Mỹ Quý, trạm T290 tuyến 479
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 18/11/2025
08:40:00 18/11/2025
Một phần ấp Mỹ Bình, xã Đức Huệ, trạm T12/1 ấp 2 Mỹ Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:50:00 18/11/2025
09:20:00 18/11/2025
Một phần ấp Mỹ Bình, xã Đức Huệ, trạm T25 ấp 2 Mỹ Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:40:00 18/11/2025
10:30:00 18/11/2025
Một phần ấp Mỹ Bình, trạm T11 ấp 4 Mỹ Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:50:00 18/11/2025
11:30:00 18/11/2025
Một phần ấp Sậy Đôi, xã Đông Thành, trạm T21 ấp 4 Mỹ Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 18/11/2025
14:10:00 18/11/2025
Một phần ấp Mỹ Bình, xã Đông Thành trạm T7 Mỹ Bình - Quốc Huy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 18/11/2025
15:10:00 18/11/2025
Một phần ấp Mỹ Bình, xã Đông Thành, trạm T27 NT Quốc Huy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:20:00 18/11/2025
16:00:00 18/11/2025
Một phần ấp Bàu Sấu trạm 57 Mỹ Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:10:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Một phần ấp Mỹ Bình, xã Đức Huệ, trạm T44/1 Mỹ Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Một phần ấp Giồng Ông Út, xã Đông Thành, ấp Giồng Nổi, xã Bình Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 19/11/2025
14:00:00 19/11/2025
Khuôn viên cty Thanh Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 19/11/2025
15:40:00 19/11/2025
Khuôn viên Cty ĐMT Huy Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:50:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Khuôn viên cty An Nhiên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 20/11/2025
11:30:00 20/11/2025
Một phần ấp An Thạnh, xã An Ninh, Nhánh rẽ T52 An Ninh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Một phần ấp An Thạnh, xã An Ninh, trạm T5 Nr T48 An Ninh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 21/11/2025
16:30:00 21/11/2025
Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành, trạm T47 Mỹ Thạnh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 21/11/2025
16:30:00 21/11/2025
Một phần ấp Mỹ Lợi xã Đông Thành, trạm T49 Mỹ Thạnh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 21/11/2025
16:30:00 21/11/2025
Một phần ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Thạnh Tây trạm T55 Mỹ Thạnh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 21/11/2025
16:30:00 21/11/2025
Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành trạm T60 Mỹ Thạnh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 21/11/2025
16:30:00 21/11/2025
Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành, trạm T67 Mỹ Thạnh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 21/11/2025
16:30:00 21/11/2025
Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành, trạm T70 Mỹ Thạnh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 21/11/2025
16:30:00 21/11/2025
Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành, trạm T76 Mỹ Thạnh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 21/11/2025
16:30:00 21/11/2025
Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành, trạm T5 nhánh rẽ Xóm Mới Mỹ Thạnh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 23/11/2025
16:30:00 23/11/2025
Một phần ấp Voi xã Đông Thành, trạm T84 nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 23/11/2025
16:30:00 23/11/2025
Một phần ấp Voi, xã Đông Thành, trạm T87 nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 23/11/2025
16:30:00 23/11/2025
Một phần ấp Voi, xã Đông Thành, trạm T89A nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 23/11/2025
16:30:00 23/11/2025
khuôn viên trạm Xay Xát Ông Thọ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 23/11/2025
16:30:00 23/11/2025
Một phần ấp Voi xã Đông Thành, trạm T91 Mỹ Thạnh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 18/11/2025
11:30:00 18/11/2025
CTY NONG NGHIEP VA NANG LUONG VN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 18/11/2025
13:00:00 18/11/2025
xã Bình Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 18/11/2025
14:30:00 18/11/2025
HKD Đoàn Mỹ Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 18/11/2025
15:45:00 18/11/2025
Xay xát Thuận Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
HKD Nguyễn Văn Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
11:30:00 20/11/2025
HKD Đoàn Mỹ Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
11:30:00 20/11/2025
Một phần ấp Vàm Lớn - xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Trang Trại Dư Hoài
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 19/11/2025
11:30:00 19/11/2025
Một phần ấp Láng Đao - xã Tuyên Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 19/11/2025
16:30:00 19/11/2025
Một phần ấp Thái Quang - xã Khánh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 20/11/2025
10:00:00 20/11/2025
Trạm T19 Rạch Mây: Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 20/11/2025
12:00:00 20/11/2025
Trạm T103 Kinh Đê Bao: Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 20/11/2025
16:30:00 20/11/2025
Trạm T56 Cả Nga: Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/11/2025
11:30:00 22/11/2025
Một phần ấp Ông Lẹt - xã Tuyên Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hưng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 18/11/2025
09:30:00 18/11/2025
Một phần ấp 7, xã Vĩnh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 18/11/2025
11:30:00 18/11/2025
Một phần ấp 7, xã Vĩnh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 18/11/2025
14:30:00 18/11/2025
Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 18/11/2025
16:30:00 18/11/2025
Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
09:30:00 19/11/2025
Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 19/11/2025
11:30:00 19/11/2025
Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 19/11/2025
14:30:00 19/11/2025
Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 19/11/2025
16:30:00 19/11/2025
Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 20/11/2025
11:00:00 20/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
09:30:00 20/11/2025
Một phần ấp Rọc Chanh A, xã Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 20/11/2025
11:30:00 20/11/2025
Một phần ấp Rọc Chanh A, xã Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 20/11/2025
14:30:00 20/11/2025
Một phần ấp Rọc Chanh, xã Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 20/11/2025
16:30:00 20/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 20/11/2025
16:30:00 20/11/2025
Một phần ấp Hưng Thành, xã Vĩnh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 21/11/2025
16:30:00 21/11/2025
Trạm bơm Phạm Phương Nam, ấp 4, xã Vĩnh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tầm Vu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 18/11/2025
08:30:00 18/11/2025
Một phần ấp 2, xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 18/11/2025
09:30:00 18/11/2025
Một phần ấp 2, xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 18/11/2025
10:30:00 18/11/2025
Một phần ấp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 18/11/2025
11:30:00 18/11/2025
Một phần ấp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 18/11/2025
14:30:00 18/11/2025
Một phần ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 18/11/2025
15:30:00 18/11/2025
Một phần ấp Phú Thạnh, xã Tầm Vu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Một phần ấp Hội Xuân, xã Tầm Vu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 19/11/2025
18:00:00 19/11/2025
Một phần ấp Long Trường, Long An, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 20/11/2025
18:00:00 20/11/2025
Một phần ấp Long An, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 21/11/2025
18:00:00 21/11/2025
Một phần ấp Cầu Ván, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 21/11/2025
09:30:00 21/11/2025
Hộ HTX Vạn Thành, ấp An Bình, xã Tầm Vu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 21/11/2025
12:00:00 21/11/2025
Hộ CS Thu mua Trường Thuận Phát cơ sở 2, ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 21/11/2025
17:00:00 21/11/2025
Hộ Nước Đá Phước Tân Hưng, Ấp 8, xã Tầm Vu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
