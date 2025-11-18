Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 18-23/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 18-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 18-23/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 18-23/11/2025

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Công ty TNHH MTV Xổ Số kiến thiết Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 18/11/2025 11:30:00 18/11/2025 Một phần ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Một phần khu phố Bình Cư 1, phường Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Một phần khu phố Ấp Cầu Tre, phường Khánh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 09:30:00 19/11/2025 TSTL Phạm Văn Xiêng - Ấp 4, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45:00 19/11/2025 10:30:00 19/11/2025 TSTL Đặng Văn Nhị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 19/11/2025 11:30:00 19/11/2025 TSTL Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Số 196 ấp 3, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 19/11/2025 14:30:00 19/11/2025 HKD Nguyễn Hữu Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:45:00 19/11/2025 15:45:00 19/11/2025 HKD Nguyễn Hữu Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 HKD Cơ Khí Cây Bàng - PB06010041835 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 20/11/2025 11:30:00 20/11/2025 Một phần hẻm 32 Trần Phong Sắc Chuyển tải hạ thế 07:30:00 21/11/2025 11:30:00 21/11/2025 Công ty TNHH Công Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 21/11/2025 09:30:00 21/11/2025 Công ty TNHH MTV Công Thành Út Hạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 21/11/2025 14:30:00 21/11/2025 Công ty TNHH Phòng khám Tân Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 21/11/2025 17:00:00 21/11/2025 DNTN Ngọc Tùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 21/11/2025 13:00:00 21/11/2025 Một phần đường Nguyễn Thông, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 07:30:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Một phần đường Đường Trần Văn Nam, Nguyễn Minh Trường phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Một phần đường Đinh Viết Cừu, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 07:30:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Nhà Công Vụ Tỉnh Ủy Tỉnh Tây Ninh, Một phần đường Nguyễn Văn Rành, đường TL 827, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 19/11/2025 11:30:00 19/11/2025 Một phần Xã Nhựt Tảo (Ấp 6 Nhị Thành củ-lộ Mỹ Bình) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Một phần Ấp 2, Ấp 3 Xã Thủ Thừa (Ấp 2, Ấp 3 Nhị Thành củ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 20/11/2025 09:30:00 20/11/2025 Toàn bộ HKD ATLANTIC-Đại Tây Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:50:00 20/11/2025 11:30:00 20/11/2025 Toàn bộ Trung Tâm Thủy Lợi và Nước Sạch sử dụng TBA T70A/1 Cây Gáo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 18/11/2025 12:00:00 18/11/2025 ấp lập thành, xã hòa khánh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 hkd nguyễn chí thanh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 ấp 1, xã đức hòa đông Chuyển tải hạ thế 08:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 ấp thuận hòa 2, xã hòa khánh Chuyển tải hạ thế 08:30:00 18/11/2025 11:00:00 18/11/2025 cty hải dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 18/11/2025 11:00:00 18/11/2025 ấp 1, xã đức hòa đông Chuyển tải hạ thế 08:30:00 19/11/2025 11:00:00 19/11/2025 cty minh quang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 19/11/2025 16:00:00 19/11/2025 cty vĩnh an Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 11:30:00 20/11/2025 ấp 1, xã mỹ hạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 20/11/2025 11:00:00 20/11/2025 cty thăng kiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 20/11/2025 16:00:00 20/11/2025 cty hua sen việt nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 ấp 4, xã mỹ hạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 21/11/2025 16:00:00 21/11/2025 CÔNG TY nam phát sg Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 21/11/2025 11:00:00 21/11/2025 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MARKWELL (VIỆT NAM) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 21/11/2025 16:00:00 21/11/2025 CÔNG TY lộc tài lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 21/11/2025 17:00:00 21/11/2025 khu vực 4, xã đức hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 21/11/2025 14:30:00 21/11/2025 Công ty TNHH Phòng khám Tân Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 21/11/2025 17:00:00 21/11/2025 DNTN Ngọc Tùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 cty mạnh phương PE Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Một phần đường Đường Trần Văn Nam, Nguyễn Minh Trường phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Một phần đường Đinh Viết Cừu, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 07:30:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Nhà Công Vụ Tỉnh Ủy Tỉnh Tây Ninh, Một phần đường Nguyễn Văn Rành, đường TL 827, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:30:00 23/11/2025 07:00:00 23/11/2025 Nhánh rẽ Long Thượng, Long Thượng 1, 2, 3, 4; Nhánh rẽ Tân Điền, Tân Điền 1 (Khu vực từ Cầu Long Thượng đến Ngã Tư Phước Lý) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 23/11/2025 07:00:00 23/11/2025 Nhánh rẽ Long Thượng (Khu vực từ Ngã Tư Phước Lý đến đầu đường Long Thượng Hưng Long) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 18/11/2025 10:00:00 18/11/2025 Nhánh rẽ Kinh Sáu Nhà, Một phần ấp Phước Hưng 1, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 18/11/2025 09:30:00 18/11/2025 Nhánh rẽ Cơ Sở Lê Thị Tám, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45:00 18/11/2025 11:30:00 18/11/2025 Nhánh rẽ Công Ty TNHH Một Thành Viên RPM Việt Nam, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 18/11/2025 15:00:00 18/11/2025 Nhánh rẽ Trạm Bơm G5 (Công ty Cổ phần Long Hậu), xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:15:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Nhánh rẽ Trạm Bơm G6 (Công ty Cổ phần Long Hậu), xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 11:30:00 19/11/2025 Nhánh rẽ Chi Nhánh Long An - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Nhánh rẽ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lộc Minh, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 20/11/2025 10:00:00 20/11/2025 Trạm T29 Long Bào, Một phần Ấp Long Bào, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 21/11/2025 16:30:00 21/11/2025 Nhánh rẽ Ba Trang, Một phần Ấp Ngoài, xã Phước Lý và ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 21/11/2025 11:30:00 21/11/2025 Nhánh rẽ Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Cần Giuộc, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 21/11/2025 17:00:00 21/11/2025 Nhánh rẽ Công ty Cổ Phần khai thác và quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 23/11/2025 18:00:00 23/11/2025 Nhánh rẽ Tân Điền 1, Một phần ấp Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 23/11/2025 12:00:00 23/11/2025 Nhánh rẽ Phước Lý, Vĩnh Phước, Một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 23/11/2025 12:00:00 23/11/2025 Trục chính Xoài Đôi Phước Lý, Một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:30:00 23/11/2025 18:00:00 23/11/2025 Nhánh rẽ Long Thượng, Long Thượng 1, 2, 3, 4; Nhánh rẽ Tân Điền, Tân Điền 1 Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:30:00 23/11/2025 18:00:00 23/11/2025 Trục chính Xoài Đôi Phước Lý, Một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Kiến Tường

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 18/11/2025 11:30:00 18/11/2025 Từ trụ T23 Nhánh rẽ Nhà Mồ, Tuyến 472MH, Một phần ấp Gò Ớt, Xã Tuyên Thạnh, Tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 19/11/2025 11:30:00 19/11/2025 Trạm NĐ Vĩnh Hưng, Tuyến 472MH, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 19/11/2025 16:30:00 19/11/2025 Nhánh rẽ Sở KH&CN ĐTM, Tuyến 472MH, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 20/11/2025 09:30:00 20/11/2025 Tại trụ T1 Nhánh rẽ Nhà Nghỉ Thanh Hưng, Tuyến 472MH, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 20/11/2025 11:30:00 20/11/2025 Tại trụ T1 Nhánh rẽ Trần Khánh Hội, Tuyến 475MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 20/11/2025 14:30:00 20/11/2025 Tại trụ T1 Nhánh rẽ Cấp Nước Ấp Hương, Tuyến 476MH, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 20/11/2025 16:30:00 20/11/2025 Tại trụ T1 Nhánh rẽ Trần Lý Huỳnh, Tuyến 476MH, ấp 1, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 22/11/2025 11:30:00 22/11/2025 Tại trụ T1 Nhánh rẽ Khu kinh tế cửa khẩu, Tuyến 471MH, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 22/11/2025 16:30:00 22/11/2025 Đường dây hạ áp Trạm T8 Cầu Cửa Đông, Tuyến 476MH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 18/11/2025 16:00:00 18/11/2025 Một phần ấp 6, 7, 8 Nhựt Chánh xã Bình Đức Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 19/11/2025 10:00:00 19/11/2025 Một phần ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 11:00:00 19/11/2025 Công Ty TNHH Quốc Tế Tấn Dương (PB06060031600) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 19/11/2025 12:00:00 19/11/2025 Một phần ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:10:00 19/11/2025 12:00:00 19/11/2025 Công Ty Cổ Phần Quốc Quang Long An (PB06060071811) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 19/11/2025 14:30:00 19/11/2025 Một phần ấp Voi Lá Long Hiệp xã Mỹ Yên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 19/11/2025 15:00:00 19/11/2025 TSTL Võ Thành Trong (PB06060040247) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 19/11/2025 16:30:00 19/11/2025 Một phần ấp Voi Lá Long Hiệp xã Mỹ Yên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Công ty TNHH Xây dựng Công trình Số 1 - 715 (PB06060025242) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 10:00:00 20/11/2025 Một phần Ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 10:00:00 20/11/2025 Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Trường Nhật - Long An (PB06060023276) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 20/11/2025 12:00:00 20/11/2025 Công ty TNHH MTV Nam Phong (PB06060002737) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 20/11/2025 14:30:00 20/11/2025 Một phần Ấp 1 xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 20/11/2025 15:30:00 20/11/2025 Công Ty TNHH San Hà (PB06060059513) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 20/11/2025 16:30:00 20/11/2025 Một phần Ấp 4 xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 21/11/2025 16:00:00 21/11/2025 Công ty TNHH SXTMDV Vân Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 21/11/2025 16:00:00 21/11/2025 Trường Tiểu học và Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Hiển Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 22/11/2025 07:30:00 22/11/2025 Một phần ấp 1 Nhựt Chánh, ấp 4 Nhựt Chánh, ấp 2 Thạnh Đức xã Bình Đức Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Một phần ấp 3 Nhựt Chánh, ấp 4 Nhựt Chánh, ấp 2 Thạnh Đức xã Bình Đức Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Một phần ấp 3, 4 Nhựt Chánh xã Bình Đức (HKD Phương Nam Việt 400kVA, Công ty TNHH Việt Nam Chung Shing Textile 2500kVA) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 22/11/2025 17:30:00 22/11/2025 Một phần ấp 1 Nhựt Chánh, ấp 4 Nhựt Chánh, ấp 2 Thạnh Đức xã Bình Đức Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 22/11/2025 17:30:00 22/11/2025 Một phần ấp 1, 2, 3, 4 Nhựt Chánh và ấp 1, 2, 6 Thạnh Đức xã Bình Đức Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 22/11/2025 07:30:00 22/11/2025 Một phần ấp 1,2,3, 4 Nhựt Chánh, ấp 1,2,6 Thạnh Đức xã Bình Đức Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 23/11/2025 16:00:00 23/11/2025 Công ty Cổ phần Đông Quang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 18/11/2025 08:45:00 18/11/2025 Hồ Văn Song Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 18/11/2025 10:30:00 18/11/2025 Công ty TNHH San Hà 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 18/11/2025 11:00:00 18/11/2025 Một phần ấp 8 xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:45:00 18/11/2025 11:30:00 18/11/2025 TT Hội Nghị xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 18/11/2025 15:00:00 18/11/2025 Một phần ấp 3 xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 18/11/2025 15:30:00 18/11/2025 HKD Nguyễn Thị Việt Hà Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Một phần ấp 3 xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 HKD Sơ sở Tuấn Khanh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 09:30:00 19/11/2025 Một phần ấp 2 xã Mỹ Lệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 09:30:00 19/11/2025 Một phần ấp 12 xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 19/11/2025 11:30:00 19/11/2025 Một phần ấp 12 xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 19/11/2025 11:30:00 19/11/2025 Một phần ấp 13 xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 19/11/2025 15:00:00 19/11/2025 Một phần ấp 12 xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Một phần ấp Đồng Tâm xã Rạch Kiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 09:30:00 20/11/2025 Một phần ấp 7 xã Rạch Kiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 20/11/2025 11:30:00 20/11/2025 Một phần ấp 8 xã Rạch Kiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 20/11/2025 11:30:00 20/11/2025 Một phần ấp 10 xã Rạch Kiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 20/11/2025 15:00:00 20/11/2025 Một phần ấp 10 xã Rạch Kiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Một phần ấp 10 xã Rạch Kiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 21/11/2025 11:30:00 21/11/2025 Một phần ấp Tây xã Long Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 21/11/2025 17:00:00 21/11/2025 Một phần ấp Trung xã Long Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Một phần ấp Đông Nhì, ấp Bà Nghĩa xã Cần Đước Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:00:00 23/11/2025 07:30:00 23/11/2025 Một phần ấp 4, 7, 8, 9, 13, 14 và toàn bộ ấp 1, 6, 11, 12 xã Mỹ Lệ, toàn bộ CCN Thiên Lộc Thành, Thép Tây Nam GĐ1 Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 23/11/2025 17:30:00 23/11/2025 Một phần ấp 7 xã Mỹ Lệ, một phần ấp 1, 3, 4, 5, toàn bộ ấp Minh Thiện, Xoài Đôi, Cầu Tràm, Long Thanh, Phước Vĩnh, Cầu Xây xã Rạch Kiến, toàn bộ KCN Cầu Tràm, Thép Tây Nam GĐ2 và một phần ấp Long Giêng xã Phước Lý Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 23/11/2025 11:00:00 23/11/2025 Công Ty Sino Pacific Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 23/11/2025 11:00:00 23/11/2025 Lô H3 Công ty CP KCN Đồng Tâm (1250kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 23/11/2025 16:00:00 23/11/2025 Công ty Cẩm Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 11:00:00 23/11/2025 12:00:00 23/11/2025 Công ty TNHH MTV Thép Hoàng Phúc VN 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17:30:00 23/11/2025 18:00:00 23/11/2025 Một phần ấp 4, 7, 8, 9, 13, 14 và toàn bộ ấp 1, 6, 11, 12 xã Mỹ Lệ, toàn bộ CCN Thiên Lộc Thành, Thép Tây Nam GĐ1 Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 18/11/2025 06:30:00 18/11/2025 Một phần Ấp Ngọc Ân, Nguyễn Khoẽ, Thanh An, Huỳnh Thơ, Hoàng Mai xã Hậu Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 18/11/2025 09:30:00 18/11/2025 Trạm Trại Cá Giống Tuyết Nga 2 - Một phần Ấp Xóm Than, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 18/11/2025 16:30:00 18/11/2025 Trạm Xóm Củi 2 – Một phần Ấp Bảy Mét, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 18/11/2025 16:30:00 18/11/2025 Trạm Xóm Củi 3 – Một phần Ấp Bảy Mét, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 18/11/2025 11:30:00 18/11/2025 Trạm Trại Cá Giống Tuyết Nga - Một phần Ấp Xóm Than, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 18/11/2025 15:30:00 18/11/2025 Trạm Cty TNHH Vạn Đức Tiền Giang - Một phần Ấp Bảy Mét, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18:00:00 18/11/2025 18:30:00 18/11/2025 Một phần Ấp Ngọc Ân, Nguyễn Khoẽ, Thanh An, Huỳnh Thơ, Hoàng Mai xã Hậu Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 19/11/2025 10:00:00 19/11/2025 Trạm Trại Nuôi Tân Lập – Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Trạm Hộ Kinh doanh Trần Văn Nghĩa– Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10:30:00 19/11/2025 13:30:00 19/11/2025 Trạm Trại Nuôi Bắc Hòa 2 – Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Trạm Trại Nuôi Bắc Hòa 1 – Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 20/11/2025 09:00:00 20/11/2025 Trạm Hộ sản xuất Nguyễn Văn Tĩnh – Một phần Ấp Nhơn Hòa, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 20/11/2025 11:30:00 20/11/2025 Trạm Hộ sản xuất Phan Thương – Một phần Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 20/11/2025 14:30:00 20/11/2025 Trạm Hộ sản xuất Nguyễn Văn Bông – Một phần Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 20/11/2025 16:30:00 20/11/2025 Trạm Hộ sản xuất Mai Hoàng Vinh – Một phần Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 22/11/2025 09:30:00 22/11/2025 Trạm Xay Xát Kiến Bình – Một phần Ấp 4, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 22/11/2025 16:00:00 22/11/2025 Trạm Cụm dân cư Cầu Vợi – Một phần Ấp 1 và Ấp 4, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 22/11/2025 13:30:00 22/11/2025 Trạm Chợ Trung tâm nông sản Hậu Thạnh Đông – Một phần Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 22/11/2025 16:30:00 22/11/2025 Trạm Xay xát Hậu Thạnh – Một phần Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 05:00:00 23/11/2025 05:30:00 23/11/2025 Một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 23/11/2025 06:30:00 23/11/2025 Một phần xã Vàm Cỏ, một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 18/11/2025 08:00:00 18/11/2025 TSTL Châu Thị Cẩm Ra Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:15:00 18/11/2025 09:15:00 18/11/2025 HKD Võ Duy Thanh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 18/11/2025 10:30:00 18/11/2025 Cơ Sở Ấp Vịt Ba Tặc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:45:00 18/11/2025 11:15:00 18/11/2025 TSTL Nguyễn Công Phận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 18/11/2025 14:00:00 18/11/2025 TSTL Nguyễn Thị Tuyết Mai 5 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15:00 18/11/2025 14:45:00 18/11/2025 TSTL Đoàn Văn Cót Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 18/11/2025 15:30:00 18/11/2025 TSTL Lê Minh Cảnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:45:00 18/11/2025 16:15:00 18/11/2025 TSTL Ngô Văn Út Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:30:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 HKD Võ Văn Trầm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 19/11/2025 08:00:00 19/11/2025 TSTL Bùi Hữu Phương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:15:00 19/11/2025 08:45:00 19/11/2025 HKD Trần Trung Tín Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 19/11/2025 09:30:00 19/11/2025 HKD Võ Quang Huy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45:00 19/11/2025 10:15:00 19/11/2025 HKD Lê Quang Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 19/11/2025 11:00:00 19/11/2025 HKD Lê Xuân Thu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:15:00 19/11/2025 11:45:00 19/11/2025 HNT Võ Văn Thoại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 19/11/2025 14:00:00 19/11/2025 HNT Huỳnh Thị Gái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15:00 19/11/2025 14:45:00 19/11/2025 TSTL Lê Văn Cường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 19/11/2025 15:30:00 19/11/2025 TSTL Nguyễn Văn On Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:45:00 19/11/2025 16:15:00 19/11/2025 TSTL Đặng Thị Nhan Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:30:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 TSTL Nguyễn Thị Biết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 20/11/2025 08:00:00 20/11/2025 HKD Nguyễn Văn Tửng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:15:00 20/11/2025 08:45:00 20/11/2025 HKD Võ Văn Năm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 20/11/2025 09:30:00 20/11/2025 HNT Nguyễn Văn Chỉnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45:00 20/11/2025 10:45:00 20/11/2025 Công Ty TNHH SX TM DV VOLE Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 20/11/2025 11:30:00 20/11/2025 TSTL Khưu Văn Mới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 20/11/2025 14:00:00 20/11/2025 TSTL Lê Minh Nhật Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15:00 20/11/2025 14:45:00 20/11/2025 TSTL Trần Quang Hồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 20/11/2025 15:30:00 20/11/2025 TSTL Trần Quốc An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:45:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Công Ty TNHH San Hà Lạc Tấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 21/11/2025 10:00:00 21/11/2025 TSTL Nguyễn Minh Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 21/11/2025 12:30:00 21/11/2025 TSTL Lê Văn Nghiệm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 23/11/2025 12:00:00 23/11/2025 Một phần xã Nhựt Tảo, một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 23/11/2025 12:00:00 23/11/2025 Một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 23/11/2025 12:00:00 23/11/2025 Một phần xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12:00:00 23/11/2025 13:00:00 23/11/2025 Một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12:30:00 23/11/2025 13:30:00 23/11/2025 Một phần xã Vàm Cỏ, một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 23/11/2025 17:00:00 23/11/2025 Một phần xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 18/11/2025 11:30:00 18/11/2025 Một phần ấp 4 xã Mỹ Quý, trạm T290 tuyến 479 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 18/11/2025 08:40:00 18/11/2025 Một phần ấp Mỹ Bình, xã Đức Huệ, trạm T12/1 ấp 2 Mỹ Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:50:00 18/11/2025 09:20:00 18/11/2025 Một phần ấp Mỹ Bình, xã Đức Huệ, trạm T25 ấp 2 Mỹ Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:40:00 18/11/2025 10:30:00 18/11/2025 Một phần ấp Mỹ Bình, trạm T11 ấp 4 Mỹ Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:50:00 18/11/2025 11:30:00 18/11/2025 Một phần ấp Sậy Đôi, xã Đông Thành, trạm T21 ấp 4 Mỹ Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 18/11/2025 14:10:00 18/11/2025 Một phần ấp Mỹ Bình, xã Đông Thành trạm T7 Mỹ Bình - Quốc Huy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 18/11/2025 15:10:00 18/11/2025 Một phần ấp Mỹ Bình, xã Đông Thành, trạm T27 NT Quốc Huy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:20:00 18/11/2025 16:00:00 18/11/2025 Một phần ấp Bàu Sấu trạm 57 Mỹ Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:10:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Một phần ấp Mỹ Bình, xã Đức Huệ, trạm T44/1 Mỹ Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Một phần ấp Giồng Ông Út, xã Đông Thành, ấp Giồng Nổi, xã Bình Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 19/11/2025 14:00:00 19/11/2025 Khuôn viên cty Thanh Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 19/11/2025 15:40:00 19/11/2025 Khuôn viên Cty ĐMT Huy Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:50:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Khuôn viên cty An Nhiên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 20/11/2025 11:30:00 20/11/2025 Một phần ấp An Thạnh, xã An Ninh, Nhánh rẽ T52 An Ninh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Một phần ấp An Thạnh, xã An Ninh, trạm T5 Nr T48 An Ninh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 21/11/2025 16:30:00 21/11/2025 Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành, trạm T47 Mỹ Thạnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 21/11/2025 16:30:00 21/11/2025 Một phần ấp Mỹ Lợi xã Đông Thành, trạm T49 Mỹ Thạnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 21/11/2025 16:30:00 21/11/2025 Một phần ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Thạnh Tây trạm T55 Mỹ Thạnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 21/11/2025 16:30:00 21/11/2025 Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành trạm T60 Mỹ Thạnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 21/11/2025 16:30:00 21/11/2025 Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành, trạm T67 Mỹ Thạnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 21/11/2025 16:30:00 21/11/2025 Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành, trạm T70 Mỹ Thạnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 21/11/2025 16:30:00 21/11/2025 Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành, trạm T76 Mỹ Thạnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 21/11/2025 16:30:00 21/11/2025 Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành, trạm T5 nhánh rẽ Xóm Mới Mỹ Thạnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 23/11/2025 16:30:00 23/11/2025 Một phần ấp Voi xã Đông Thành, trạm T84 nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 23/11/2025 16:30:00 23/11/2025 Một phần ấp Voi, xã Đông Thành, trạm T87 nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 23/11/2025 16:30:00 23/11/2025 Một phần ấp Voi, xã Đông Thành, trạm T89A nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 23/11/2025 16:30:00 23/11/2025 khuôn viên trạm Xay Xát Ông Thọ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 23/11/2025 16:30:00 23/11/2025 Một phần ấp Voi xã Đông Thành, trạm T91 Mỹ Thạnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 18/11/2025 11:30:00 18/11/2025 CTY NONG NGHIEP VA NANG LUONG VN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 18/11/2025 13:00:00 18/11/2025 xã Bình Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 18/11/2025 14:30:00 18/11/2025 HKD Đoàn Mỹ Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 18/11/2025 15:45:00 18/11/2025 Xay xát Thuận Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 HKD Nguyễn Văn Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 11:30:00 20/11/2025 HKD Đoàn Mỹ Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 11:30:00 20/11/2025 Một phần ấp Vàm Lớn - xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Trang Trại Dư Hoài Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 19/11/2025 11:30:00 19/11/2025 Một phần ấp Láng Đao - xã Tuyên Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 19/11/2025 16:30:00 19/11/2025 Một phần ấp Thái Quang - xã Khánh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 20/11/2025 10:00:00 20/11/2025 Trạm T19 Rạch Mây: Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 20/11/2025 12:00:00 20/11/2025 Trạm T103 Kinh Đê Bao: Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 20/11/2025 16:30:00 20/11/2025 Trạm T56 Cả Nga: Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/11/2025 11:30:00 22/11/2025 Một phần ấp Ông Lẹt - xã Tuyên Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 18/11/2025 09:30:00 18/11/2025 Một phần ấp 7, xã Vĩnh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 18/11/2025 11:30:00 18/11/2025 Một phần ấp 7, xã Vĩnh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 18/11/2025 14:30:00 18/11/2025 Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 18/11/2025 16:30:00 18/11/2025 Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 09:30:00 19/11/2025 Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 19/11/2025 11:30:00 19/11/2025 Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 19/11/2025 14:30:00 19/11/2025 Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 19/11/2025 16:30:00 19/11/2025 Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 20/11/2025 11:00:00 20/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 09:30:00 20/11/2025 Một phần ấp Rọc Chanh A, xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 20/11/2025 11:30:00 20/11/2025 Một phần ấp Rọc Chanh A, xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 20/11/2025 14:30:00 20/11/2025 Một phần ấp Rọc Chanh, xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 20/11/2025 16:30:00 20/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 20/11/2025 16:30:00 20/11/2025 Một phần ấp Hưng Thành, xã Vĩnh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 21/11/2025 16:30:00 21/11/2025 Trạm bơm Phạm Phương Nam, ấp 4, xã Vĩnh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tầm Vu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 18/11/2025 08:30:00 18/11/2025 Một phần ấp 2, xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 18/11/2025 09:30:00 18/11/2025 Một phần ấp 2, xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 18/11/2025 10:30:00 18/11/2025 Một phần ấp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 18/11/2025 11:30:00 18/11/2025 Một phần ấp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 18/11/2025 14:30:00 18/11/2025 Một phần ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 18/11/2025 15:30:00 18/11/2025 Một phần ấp Phú Thạnh, xã Tầm Vu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Một phần ấp Hội Xuân, xã Tầm Vu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 19/11/2025 18:00:00 19/11/2025 Một phần ấp Long Trường, Long An, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 20/11/2025 18:00:00 20/11/2025 Một phần ấp Long An, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 21/11/2025 18:00:00 21/11/2025 Một phần ấp Cầu Ván, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 21/11/2025 09:30:00 21/11/2025 Hộ HTX Vạn Thành, ấp An Bình, xã Tầm Vu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 21/11/2025 12:00:00 21/11/2025 Hộ CS Thu mua Trường Thuận Phát cơ sở 2, ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 21/11/2025 17:00:00 21/11/2025 Hộ Nước Đá Phước Tân Hưng, Ấp 8, xã Tầm Vu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

