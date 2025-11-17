Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 17-23/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày một số khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 17-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 17-23/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 17-23/11/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 17/11/2025 11:00:00 17/11/2025 Một phần khu Nam An Hòa, P. Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 17/11/2025 17:00:00 17/11/2025 TĐC Nguyễn Thái Bình, P. Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 17/11/2025 17:00:00 17/11/2025 Mộ phần đường Trần Hữu Độ, đường Ngô Thì Sỹ, P. Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Mộ phần đường Nguyễn Thị Định, P. Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 19/11/2025 18:00:00 19/11/2025 Một phần đường Nguyễn Thị Định, P. Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 23/11/2025 17:00:00 23/11/2025 Mộ phần đường Lê Lợi, Kiều Công Thiện, P. Rạch Giá Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 17/11/2025 17:00:00 17/11/2025 Ấp Minh Phong, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 17/11/2025 17:00:00 17/11/2025 Ấp Minh Hưng, Xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 17/11/2025 17:00:00 17/11/2025 Ấp Bình Hòa, Xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 17/11/2025 11:00:00 17/11/2025 Ấp Tân Phước, Xã Thạnh Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 17/11/2025 14:00:00 17/11/2025 Ấp An Thới, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Ấp Tân Phước, Xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 18/11/2025 13:00:00 18/11/2025 Ấp Vĩnh Phú, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Ấp Vĩnh Phú, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 18/11/2025 16:00:00 18/11/2025 CDC Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 16:00:00 20/11/2025 Một phần ấp Kênh 5B (trạm Kênh 5-7), một phần ấp Đập Đá (trạm Tân Hội 3) và một phần ấp Phú Hội (trạm T28 Tân Hội) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 21/11/2025 16:00:00 21/11/2025 Một phần ấp Đông Thọ B (trạm Kênh 11-4) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 18/11/2025 09:00:00 18/11/2025 KH nuôi heo Thanh Hải xã Giang Thành, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 18/11/2025 09:00:00 18/11/2025 KH Trồng trọt Thành Kiệt, kinh K15 xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 18/11/2025 10:30:00 18/11/2025 KH trạm bơm Nông nghiệp 2, kinh Npông trường xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 18/11/2025 11:00:00 18/11/2025 KH Lê Thị Hà, Ấp Hòa Phầu, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 18/11/2025 11:00:00 18/11/2025 KH trạm bơm T4-1 xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 18/11/2025 11:00:00 18/11/2025 KH trạm bơm Tổ 4 xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 18/11/2025 11:00:00 18/11/2025 Ấp Kinh mới, Trần Thệ, Tà Teng, Lò bơm xã Giang Thành, Ấp Cống cả, Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 18/11/2025 14:00:00 18/11/2025 KH trạm bơm Cống Cả 4 xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 18/11/2025 16:30:00 18/11/2025 KH Nguyễn Phú Hải, Ấp Rạch Núi, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 18/11/2025 16:30:00 18/11/2025 KH trạm bơm HTX Trầm Trổi xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 11:00:00 19/11/2025 Cụm dân cư Vĩnh Điều, ấp Cống cả xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 19/11/2025 16:30:00 19/11/2025 KH Huỳnh Văn Hải, Vàm Hàn, Đồng Hồ, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 21/11/2025 15:00:00 21/11/2025 Khu vực nội Ô Phường Hà Tiên, xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 21/11/2025 17:30:00 21/11/2025 Từ ngã ba Cây Bàng đến xã Giang Thành; Ấp Ngã tư (từ giáp ranh phường Tô Châu cũ đến cầu Hà Giang) thuộc xã Thuận Yên (cũ). Khu vực xã Phú Mỹ (cũ) thuộc xã Giang Thành, Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 21/11/2025 17:30:00 21/11/2025 Phương Hà Tiên, Phường Tô Châu. Khu vực xã Phú Lợi, Tân Khánh Hòa (cũ) thuộc xã Giang Thành, Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 21/11/2025 10:00:00 21/11/2025 Khu vực xã Thuận Yên (cũ) phường Tô Châu, Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hòn Đất

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 17/11/2025 11:00:00 17/11/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cống Số 8 đến cống Số 9, từ tổ 2 đến tổ 3 ấp Số 8, xã Sơn Kiên Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 17/11/2025 17:00:00 17/11/2025 Khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên, từ tổ 16 đến tổ 19, ấp Số 8, xã Sơn Kiên Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Khu vực lộ đan quanh núi Hòn Đất, từ tổ 7 đến tổ 9 ấp Hòn Đất, xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Khu vực lộ nhựa Đường Hòn, từ tổ 1B đến tổ 4 ấp Đường Hòn, từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Bến Đá, xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 20/11/2025 11:30:00 20/11/2025 Khu vực chợ Hòn Sóc, từ tổ 1 đến tổ 3 ấp Hòn Sóc, xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Khu vực lộ đan núi Hòn Sóc, từ tổ 9 đến tổ 10 ấp Hòn Sóc, xã Hòn Đất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 21/11/2025 13:00:00 21/11/2025 Khu vực lộ nhựa Tám Ngàn, tổ 18-19 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn; bên sông kinh Tám Ngàn, tổ 4-5 ấp Mũi Tàu xã Bình Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 21/11/2025 17:00:00 21/11/2025 Khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên, từ tổ 19 đến tổ 21 ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 23/11/2025 13:00:00 23/11/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80, từ tổ 4 đến tổ 6 ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 23/11/2025 13:00:00 23/11/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ chợ Mỹ Lâm đến gần cơ sở Vật liệu xây dựng Anh Kiệt, từ tổ 12-15 khu phố Hưng Giang, từ tổ 9-11 khu phố Tân Điền, phường Vĩnh Thông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 23/11/2025 13:00:00 23/11/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ gần bến đò Kinh 9 Bình Giang đến cơ sở Vật tư nông nghiệp Sơn Đức Trọng, từ tổ 2 đến tổ 7 ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 10:00:00 17/11/2025 11:30:00 17/11/2025 Một phần khu phố Ông Lang Cửa Dương, khu phố 2,3,4 Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 17/11/2025 17:00:00 17/11/2025 Một phần khu phố 2,3,4 Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 18/11/2025 10:00:00 18/11/2025 Một phần khu phố 1 Dương Đông, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 18/11/2025 12:00:00 18/11/2025 Một phần khu phố 1 Dương Đông, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Một phần khu phố 2 Dương Đông, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Một phần khu phố Bến Tràm Cửa Dương, ĐK Phú Quốc Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

