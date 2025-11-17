Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 17-23/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày một số khu dân cư và tuyến đường
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 17-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 17-23/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 17-23/11/2025
Lịch cúp điện Rạch Giá
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 17/11/2025
11:00:00 17/11/2025
Một phần khu Nam An Hòa, P. Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 17/11/2025
17:00:00 17/11/2025
TĐC Nguyễn Thái Bình, P. Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 17/11/2025
17:00:00 17/11/2025
Mộ phần đường Trần Hữu Độ, đường Ngô Thì Sỹ, P. Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Mộ phần đường Nguyễn Thị Định, P. Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 19/11/2025
18:00:00 19/11/2025
Một phần đường Nguyễn Thị Định, P. Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 23/11/2025
17:00:00 23/11/2025
Mộ phần đường Lê Lợi, Kiều Công Thiện, P. Rạch Giá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 17/11/2025
17:00:00 17/11/2025
Ấp Minh Phong, Xã Bình An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 17/11/2025
17:00:00 17/11/2025
Ấp Minh Hưng, Xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 17/11/2025
17:00:00 17/11/2025
Ấp Bình Hòa, Xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 17/11/2025
11:00:00 17/11/2025
Ấp Tân Phước, Xã Thạnh Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 17/11/2025
14:00:00 17/11/2025
Ấp An Thới, Xã Bình An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Ấp Tân Phước, Xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 18/11/2025
13:00:00 18/11/2025
Ấp Vĩnh Phú, Xã Bình An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Ấp Vĩnh Phú, Xã Bình An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hiệp
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 18/11/2025
16:00:00 18/11/2025
CDC Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
16:00:00 20/11/2025
Một phần ấp Kênh 5B (trạm Kênh 5-7), một phần ấp Đập Đá (trạm Tân Hội 3) và một phần ấp Phú Hội (trạm T28 Tân Hội)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 21/11/2025
16:00:00 21/11/2025
Một phần ấp Đông Thọ B (trạm Kênh 11-4)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hà Tiên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 18/11/2025
09:00:00 18/11/2025
KH nuôi heo Thanh Hải xã Giang Thành, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 18/11/2025
09:00:00 18/11/2025
KH Trồng trọt Thành Kiệt, kinh K15 xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 18/11/2025
10:30:00 18/11/2025
KH trạm bơm Nông nghiệp 2, kinh Npông trường xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 18/11/2025
11:00:00 18/11/2025
KH Lê Thị Hà, Ấp Hòa Phầu, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 18/11/2025
11:00:00 18/11/2025
KH trạm bơm T4-1 xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 18/11/2025
11:00:00 18/11/2025
KH trạm bơm Tổ 4 xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 18/11/2025
11:00:00 18/11/2025
Ấp Kinh mới, Trần Thệ, Tà Teng, Lò bơm xã Giang Thành, Ấp Cống cả, Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 18/11/2025
14:00:00 18/11/2025
KH trạm bơm Cống Cả 4 xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 18/11/2025
16:30:00 18/11/2025
KH Nguyễn Phú Hải, Ấp Rạch Núi, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 18/11/2025
16:30:00 18/11/2025
KH trạm bơm HTX Trầm Trổi xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
11:00:00 19/11/2025
Cụm dân cư Vĩnh Điều, ấp Cống cả xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 19/11/2025
16:30:00 19/11/2025
KH Huỳnh Văn Hải, Vàm Hàn, Đồng Hồ, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 21/11/2025
15:00:00 21/11/2025
Khu vực nội Ô Phường Hà Tiên, xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 21/11/2025
17:30:00 21/11/2025
Từ ngã ba Cây Bàng đến xã Giang Thành; Ấp Ngã tư (từ giáp ranh phường Tô Châu cũ đến cầu Hà Giang) thuộc xã Thuận Yên (cũ). Khu vực xã Phú Mỹ (cũ) thuộc xã Giang Thành, Tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 21/11/2025
17:30:00 21/11/2025
Phương Hà Tiên, Phường Tô Châu. Khu vực xã Phú Lợi, Tân Khánh Hòa (cũ) thuộc xã Giang Thành, Tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 21/11/2025
10:00:00 21/11/2025
Khu vực xã Thuận Yên (cũ) phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hòn Đất
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 17/11/2025
11:00:00 17/11/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cống Số 8 đến cống Số 9, từ tổ 2 đến tổ 3 ấp Số 8, xã Sơn Kiên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 17/11/2025
17:00:00 17/11/2025
Khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên, từ tổ 16 đến tổ 19, ấp Số 8, xã Sơn Kiên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Khu vực lộ đan quanh núi Hòn Đất, từ tổ 7 đến tổ 9 ấp Hòn Đất, xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Khu vực lộ nhựa Đường Hòn, từ tổ 1B đến tổ 4 ấp Đường Hòn, từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Bến Đá, xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 20/11/2025
11:30:00 20/11/2025
Khu vực chợ Hòn Sóc, từ tổ 1 đến tổ 3 ấp Hòn Sóc, xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Khu vực lộ đan núi Hòn Sóc, từ tổ 9 đến tổ 10 ấp Hòn Sóc, xã Hòn Đất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 21/11/2025
13:00:00 21/11/2025
Khu vực lộ nhựa Tám Ngàn, tổ 18-19 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn; bên sông kinh Tám Ngàn, tổ 4-5 ấp Mũi Tàu xã Bình Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 21/11/2025
17:00:00 21/11/2025
Khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên, từ tổ 19 đến tổ 21 ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 23/11/2025
13:00:00 23/11/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80, từ tổ 4 đến tổ 6 ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 23/11/2025
13:00:00 23/11/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ chợ Mỹ Lâm đến gần cơ sở Vật liệu xây dựng Anh Kiệt, từ tổ 12-15 khu phố Hưng Giang, từ tổ 9-11 khu phố Tân Điền, phường Vĩnh Thông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 23/11/2025
13:00:00 23/11/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ gần bến đò Kinh 9 Bình Giang đến cơ sở Vật tư nông nghiệp Sơn Đức Trọng, từ tổ 2 đến tổ 7 ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Minh
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Phú Quốc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
10:00:00 17/11/2025
11:30:00 17/11/2025
Một phần khu phố Ông Lang Cửa Dương, khu phố 2,3,4 Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 17/11/2025
17:00:00 17/11/2025
Một phần khu phố 2,3,4 Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 18/11/2025
10:00:00 18/11/2025
Một phần khu phố 1 Dương Đông, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 18/11/2025
12:00:00 18/11/2025
Một phần khu phố 1 Dương Đông, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Một phần khu phố 2 Dương Đông, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Một phần khu phố Bến Tràm Cửa Dương, ĐK Phú Quốc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Biên
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
