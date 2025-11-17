Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 17-23/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày một số khu dân cư và tuyến đường

Thứ hai, 13:16 17/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 17-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 17-23/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 17-23/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày một số khu dân cư và tuyến đường - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 17-23/11/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 17/11/2025

11:00:00 17/11/2025

Một phần khu Nam An Hòa, P. Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 17/11/2025

17:00:00 17/11/2025

TĐC Nguyễn Thái Bình, P. Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 17/11/2025

17:00:00 17/11/2025

Mộ phần đường Trần Hữu Độ, đường Ngô Thì Sỹ, P. Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Mộ phần đường Nguyễn Thị Định, P. Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 19/11/2025

18:00:00 19/11/2025

Một phần đường Nguyễn Thị Định, P. Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 23/11/2025

17:00:00 23/11/2025

Mộ phần đường Lê Lợi, Kiều Công Thiện, P. Rạch Giá

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 17/11/2025

17:00:00 17/11/2025

Ấp Minh Phong, Xã Bình An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 17/11/2025

17:00:00 17/11/2025

Ấp Minh Hưng, Xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 17/11/2025

17:00:00 17/11/2025

Ấp Bình Hòa, Xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 17/11/2025

11:00:00 17/11/2025

Ấp Tân Phước, Xã Thạnh Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 17/11/2025

14:00:00 17/11/2025

Ấp An Thới, Xã Bình An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Ấp Tân Phước, Xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 18/11/2025

13:00:00 18/11/2025

Ấp Vĩnh Phú, Xã Bình An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Ấp Vĩnh Phú, Xã Bình An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 18/11/2025

16:00:00 18/11/2025

CDC Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

16:00:00 20/11/2025

Một phần ấp Kênh 5B (trạm Kênh 5-7), một phần ấp Đập Đá (trạm Tân Hội 3) và một phần ấp Phú Hội (trạm T28 Tân Hội)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 21/11/2025

16:00:00 21/11/2025

Một phần ấp Đông Thọ B (trạm Kênh 11-4)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 18/11/2025

09:00:00 18/11/2025

KH nuôi heo Thanh Hải xã Giang Thành, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 18/11/2025

09:00:00 18/11/2025

KH Trồng trọt Thành Kiệt, kinh K15 xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 18/11/2025

10:30:00 18/11/2025

KH trạm bơm Nông nghiệp 2, kinh Npông trường xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 18/11/2025

11:00:00 18/11/2025

KH Lê Thị Hà, Ấp Hòa Phầu, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 18/11/2025

11:00:00 18/11/2025

KH trạm bơm T4-1 xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 18/11/2025

11:00:00 18/11/2025

KH trạm bơm Tổ 4 xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 18/11/2025

11:00:00 18/11/2025

Ấp Kinh mới, Trần Thệ, Tà Teng, Lò bơm xã Giang Thành, Ấp Cống cả, Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 18/11/2025

14:00:00 18/11/2025

KH trạm bơm Cống Cả 4 xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 18/11/2025

16:30:00 18/11/2025

KH Nguyễn Phú Hải, Ấp Rạch Núi, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 18/11/2025

16:30:00 18/11/2025

KH trạm bơm HTX Trầm Trổi xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

11:00:00 19/11/2025

Cụm dân cư Vĩnh Điều, ấp Cống cả xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 19/11/2025

16:30:00 19/11/2025

KH Huỳnh Văn Hải, Vàm Hàn, Đồng Hồ, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 21/11/2025

15:00:00 21/11/2025

Khu vực nội Ô Phường Hà Tiên, xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 21/11/2025

17:30:00 21/11/2025

Từ ngã ba Cây Bàng đến xã Giang Thành; Ấp Ngã tư (từ giáp ranh phường Tô Châu cũ đến cầu Hà Giang) thuộc xã Thuận Yên (cũ). Khu vực xã Phú Mỹ (cũ) thuộc xã Giang Thành, Tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 21/11/2025

17:30:00 21/11/2025

Phương Hà Tiên, Phường Tô Châu. Khu vực xã Phú Lợi, Tân Khánh Hòa (cũ) thuộc xã Giang Thành, Tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 21/11/2025

10:00:00 21/11/2025

Khu vực xã Thuận Yên (cũ) phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hòn Đất

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 17/11/2025

11:00:00 17/11/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cống Số 8 đến cống Số 9, từ tổ 2 đến tổ 3 ấp Số 8, xã Sơn Kiên

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 17/11/2025

17:00:00 17/11/2025

Khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên, từ tổ 16 đến tổ 19, ấp Số 8, xã Sơn Kiên

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Khu vực lộ đan quanh núi Hòn Đất, từ tổ 7 đến tổ 9 ấp Hòn Đất, xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Khu vực lộ nhựa Đường Hòn, từ tổ 1B đến tổ 4 ấp Đường Hòn, từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Bến Đá, xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 20/11/2025

11:30:00 20/11/2025

Khu vực chợ Hòn Sóc, từ tổ 1 đến tổ 3 ấp Hòn Sóc, xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Khu vực lộ đan núi Hòn Sóc, từ tổ 9 đến tổ 10 ấp Hòn Sóc, xã Hòn Đất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 21/11/2025

13:00:00 21/11/2025

Khu vực lộ nhựa Tám Ngàn, tổ 18-19 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn; bên sông kinh Tám Ngàn, tổ 4-5 ấp Mũi Tàu xã Bình Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 21/11/2025

17:00:00 21/11/2025

Khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên, từ tổ 19 đến tổ 21 ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 23/11/2025

13:00:00 23/11/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80, từ tổ 4 đến tổ 6 ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 23/11/2025

13:00:00 23/11/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ chợ Mỹ Lâm đến gần cơ sở Vật liệu xây dựng Anh Kiệt, từ tổ 12-15 khu phố Hưng Giang, từ tổ 9-11 khu phố Tân Điền, phường Vĩnh Thông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 23/11/2025

13:00:00 23/11/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ gần bến đò Kinh 9 Bình Giang đến cơ sở Vật tư nông nghiệp Sơn Đức Trọng, từ tổ 2 đến tổ 7 ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

10:00:00 17/11/2025

11:30:00 17/11/2025

Một phần khu phố Ông Lang Cửa Dương, khu phố 2,3,4 Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 17/11/2025

17:00:00 17/11/2025

Một phần khu phố 2,3,4 Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 18/11/2025

10:00:00 18/11/2025

Một phần khu phố 1 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 18/11/2025

12:00:00 18/11/2025

Một phần khu phố 1 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Một phần khu phố 2 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Một phần khu phố Bến Tràm Cửa Dương, ĐK Phú Quốc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 17-23/11/2025: Tổng hợp những khu vực bị cúp điện trong tuầnLịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 17-23/11/2025: Tổng hợp những khu vực bị cúp điện trong tuần

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 14-16/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện 3 ngày cuối tuầnLịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 14-16/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện 3 ngày cuối tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 17-23/11/2025: Tổng hợp những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 17-23/11/2025: Tổng hợp những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 14-16/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 14-16/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 14-16/11/2025: Cuối tuần, nhiều khu dân cư vẫn bị cúp điện 10-11 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 14-16/11/2025: Cuối tuần, nhiều khu dân cư vẫn bị cúp điện 10-11 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 13-16/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ 4 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 13-16/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ 4 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 13-16/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 13-16/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Cùng chuyên mục

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 19/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 19/11/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 19/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Gen Z hào hứng chuyển sang điện với dàn xe máy điện mới của VinFast

Gen Z hào hứng chuyển sang điện với dàn xe máy điện mới của VinFast

Sản phẩm - Dịch vụ - 25 phút trước

Với thiết kế 2 pin linh hoạt, các dòng xe máy điện VinFast như Evo Grand, Feliz, Vero X… mang tới cơ hội chuyển đổi xanh dễ dàng, tiện lợi cho người trẻ.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19-23/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19-23/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 38 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Phụ nữ tuổi mãn kinh nên mua gì khi vào siêu thị?

Phụ nữ tuổi mãn kinh nên mua gì khi vào siêu thị?

Bảo vệ người tiêu dùng - 48 phút trước

GĐXH - Mãn kinh khiến nhiều phụ nữ đối mặt với bốc hỏa, mất ngủ, tăng cân, loãng xương và rối loạn tâm trạng. Chọn lọc việc mua thực phẩm phù hợp có thể giảm đáng kể các triệu chứng này. Vậy khi đi siêu thị, phụ nữ mãn kinh nên bỏ gì vào giỏ hàng?

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam những giỏ xinh xắn, đẹp- độc- lạ trở thành lựa chọn số 1

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam những giỏ xinh xắn, đẹp- độc- lạ trở thành lựa chọn số 1

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày cận kề Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), không khí mua sắm quà tặng tri ân thầy cô tại Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn. Theo các tiểu thương, năm nay, các mẫu giỏ quà xinh được khác hàng ưa chuộng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19-23/11/2025: Những khu vực dân cư bị cúp điện gần 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19-23/11/2025: Những khu vực dân cư bị cúp điện gần 12 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Mô hình gia đình online: Chanh Store

Mô hình gia đình online: Chanh Store

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

Thách thức lớn nhất khi bán lẻ trực tuyến là tạo niềm tin. Chanh Store (áo dệt kim) đã phát triển bền vững nhờ xây dựng uy tín, vượt qua rào cản kinh doanh online.

Giá vàng hôm nay 19/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 19/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn có thể sớm hồi phục theo thế giới.

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước

GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.

SUV cỡ C giá 258 triệu đồng rộng như Mazda CX-5, đẹp tối giản, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

SUV cỡ C giá 258 triệu đồng rộng như Mazda CX-5, đẹp tối giản, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - SUV hạng C hoàn toàn mới vừa trình làng, nổi bật với thiết kế hầm hố, động cơ tăng áp 1.5L, nội thất hiện đại và mức giá chỉ bằng một phần ba Mazda CX-5.

Xem nhiều

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.

Xe ô tô 7 chỗ hạng sang giảm sốc tới 400 triệu đồng, trang bị đẳng cấp thương gia, rẻ chỉ ngang xe hybrid tầm trung

Xe ô tô 7 chỗ hạng sang giảm sốc tới 400 triệu đồng, trang bị đẳng cấp thương gia, rẻ chỉ ngang xe hybrid tầm trung

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 19/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 19/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 41 triệu đồng thiết kế hiện đại, công nghệ đỉnh cao đẹp ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade

Xe máy điện giá 41 triệu đồng thiết kế hiện đại, công nghệ đỉnh cao đẹp ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade

Giá cả thị trường
SUV cỡ C giá 258 triệu đồng rộng như Mazda CX-5, đẹp tối giản, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

SUV cỡ C giá 258 triệu đồng rộng như Mazda CX-5, đẹp tối giản, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top