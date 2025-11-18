Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 18-23/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện từ nay đến cuối tuần

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 18-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 18-23/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 18-23/11/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Khu phố Ninh Tân, Ninh Phú, phường Bình Minh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 19/11/2025 11:30:00 19/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 11:30:00 20/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Khu phố Thạnh Trung, Thạnh Lợi, Thạnh Hiệp, phường Bình Minh, ấp Thạnh Xuân, xã Trà Vong Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 21/11/2025 17:00:00 21/11/2025 Khu phố Hiệp Thạnh, phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 22/11/2025 11:30:00 22/11/2025 Khu phố Tân Hòa, Tân Lập, Thạnh Hiệp, phường Bình Minh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Khu phố Tân Hòa, Tân Lập, Thạnh Hiệp, phường Bình Minh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 22/11/2025 11:30:00 22/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 22/11/2025 11:30:00 22/11/2025 Khu phố Tân Trung, Tân Phước, phường Bình Minh, Ấp Gò Cát, xã Thạnh Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Khu phố 11,12,13, phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Khu phố 11,12, phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Khách hàng Phạm Văn Nựa, Phan Văn Hà, Hoàng Vũ, Bùi Văn Tuân, Công Ty TNHH ThaCo Auto Tây Ninh, Công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì YuChang, CN Liên hiệp HTX Thương Mại TPHCM - Co.opmart Gò Dầu, CS Hàn Tiện Nguyễn Văn Thôi, Trường Mầm Non Bàu Đồn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Chi nhánh Cty TNHH Binna (Việt Nam), CÔNG TY TNHH SHANG JIA VIỆT NAM, Công Ty TNHH Xin Chang Hua, Công Ty TNHH Genie Fantasy (Việt Nam), Công ty TNHH SX TM bao bì giấy Hùng Phát - 3 Nhất, Công Ty TNHH Ích Phong Việt Nam, Phòng Kinh tế xã Phước Thạnh, PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ PHƯỜNG GIA LỘC, Ấp Giữa xã Phước Thạnh, Ấp Cây Da, Xóm Bố xã Phước Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Ấp Cẩm Long, xã Thạnh Đức; Ấp Phước Đông, xã Phước Thạnh; Ấp Phước Hòa, Phước Đông, xã Phước Thạnh; Khách hàng Đỗ Hữu Hoàng, Hồ Quốc Việt, Nguyễn Thị Bích Liên, Bùi Thị Hồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 21/11/2025 17:00:00 21/11/2025 Khu phố Xóm Đồng, phường Gò Dầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Khách hàng Công Ty TNHH Đặc Rạng Việt Nam, Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Gò Dầu, Công Ty TNHH MTV Bioseed Việt Nam, Trường THPT Trần Quốc Đại, Trường THPT Quang Trung, Trường Mầm Non Phước Đông, Viễn Thông Tây Ninh, Trường Mầm Non Thạnh Đức, Trường Tiểu Học Bến Rộng, Trường Tiểu học Ấp Rộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Ấp 2, ấp 6, xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Khu phố Gia Tân, phường Gia Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 21/11/2025 16:00:00 21/11/2025 Khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Ấp 2, xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Ấp Tân Trung B, xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 21/11/2025 17:00:00 21/11/2025 Đồn biên phòng Tống Lê Chân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Ấp Đông Hà, Đông Lợi, xã Tân Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 23/11/2025 11:30:00 23/11/2025 Nhà máy tinh bột sắn Tân Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 23/11/2025 11:30:00 23/11/2025 Ấp 1, 2, 3, 4 xã Tân Châu, Ấp 5 xã Tân Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 18/11/2025 11:30:00 18/11/2025 Khu phố Thanh Thuận, phường Thanh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Khách hàng: Doanh nghiệp tư nhân Sầm Hên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Ấp Sa Nghe, xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Ấp An Lộc, xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 11:30:00 19/11/2025 Khách hàng: Công ty TNHH SX TM & DV Green Power Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 11:30:00 19/11/2025 Khách hàng: Cơ sở sản xuất gạch Rạng Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Khách hàng: Nhà máy gạch Phước Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Khách hàng: DNTN Minh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 11:30:00 20/11/2025 Ấp Bến Cầu, xã Hòa Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 11:30:00 20/11/2025 Khách hàng: Công ty TNHH Long Thái Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Khách hàng: DNTN Thanh Minh Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/11/2025 11:30:00 22/11/2025 Khách hàng: Chiêu đãi sở, kho cổng A Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/11/2025 11:30:00 22/11/2025 Khách hàng: BCH Sư Đoàn 5 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/11/2025 11:30:00 22/11/2025 Khách hàng: Tiểu Đoàn Huấn Luyện Chiến Sĩ Mới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/11/2025 11:30:00 22/11/2025 Khách hàng: Nhà nghỉ cơ quan Sư đoàn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/11/2025 11:30:00 22/11/2025 Khách hàng: Tiểu đoàn 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Khách hàng: Nhà Công Vụ Số 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Khách hàng: Trung Tâm Y Tế Khu Vực Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Khách hàng: Thao trường huấn luyện trung tâm tập huấn 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Khách hàng: TT Huấn luyện, Tập huấn, Hội thi, Hội thao của Quân Khu tại Sư Đoàn 5 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Ấp Phước Long 2, xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Ấp Lộc Thuận, Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Trần Hoàng Kha Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Khu phố Bình Linh, phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi; Khu phố Bình Linh, phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 21/11/2025 09:30:00 21/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Doanh nghiệp tư nhân Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 21/11/2025 17:00:00 21/11/2025 Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 21/11/2025 11:30:00 21/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Lò bánh mì Nguyễn Thành Phục Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 21/11/2025 15:00:00 21/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Chế biến nông sản Huỳnh Văn Thảo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/11/2025 09:30:00 22/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 22/11/2025 11:30:00 22/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Nguyễn Văn Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 22/11/2025 14:30:00 22/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cổ phần xây dựng Thành Đạt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Nguyễn Văn Mẹo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Khu phố Ninh Phú, Ninh An, Ninh Bình, phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Ấp Phước Tân 1, Phước Tân 3, xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Ấp Phước Bình 2, xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 23/11/2025 17:00:00 23/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 23/11/2025 17:00:00 23/11/2025 Ấp 1, ấp 2, xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 23/11/2025 17:00:00 23/11/2025 Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 23/11/2025 17:00:00 23/11/2025 Ấp Phước Tân 1, Tân Định 1, Phước Hòa, xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 18/11/2025 09:30:00 18/11/2025 Ấp Cầu, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 18/11/2025 11:30:00 18/11/2025 Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 18/11/2025 10:30:00 18/11/2025 Nguyễn Trung Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 18/11/2025 11:30:00 18/11/2025 Ấp Hòa Lợi, xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 09:30:00 19/11/2025 Khu phố 3, xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 11:30:00 19/11/2025 Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Ấp Thanh An, xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 19/11/2025 10:30:00 19/11/2025 Ấp Đồng Dài, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 19/11/2025 11:30:00 19/11/2025 Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 19/11/2025 15:00:00 19/11/2025 Ấp 1, xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 19/11/2025 16:00:00 19/11/2025 Ấp Thanh An, xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 09:30:00 20/11/2025 HTS Lê Minh Quốc Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 11:30:00 20/11/2025 Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 20/11/2025 10:30:00 20/11/2025 Cơ sở Phạm Huy Hùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 20/11/2025 11:30:00 20/11/2025 Karaoke Lạ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 20/11/2025 15:00:00 20/11/2025 Nguyễn Kim Cương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Lê Thị Trúc Thư Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 21/11/2025 09:30:00 21/11/2025 Phan Văn Thà Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 21/11/2025 11:30:00 21/11/2025 Ấp Thạnh Tây, xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 21/11/2025 11:30:00 21/11/2025 Cơ sở chế biến gỗ Phúc Sỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 21/11/2025 15:00:00 21/11/2025 Nguyễn Xăn Rim Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 21/11/2025 17:00:00 21/11/2025 Cty TNHH Hoàng Thắng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 22/11/2025 11:30:00 22/11/2025 DNTN Huỳnh Như Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Ấp 4, xã Trà Vong Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Cơ sở Quang 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Trường THCS Long Thành Bắc, trụ 10B/8 Trịnh Phong Đáng, tuyến 475LH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty SX VLXD Đại Thắng, trụ 20/23B/4B Nguyễn Văn Linh, tuyến 471LH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Trường THCS Trường Hòa, trụ 50 Nguyễn Văn Linh, tuyến 471LH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng HKD Phạm Thị Kim Chưởng, trụ 20/5/6B/1 Nguyễn Văn Linh, tuyến 471LH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Khu phố Long Hải, phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Khu phố Long Thới, phường Hòa Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng DNTN Văn Khoa, trụ 41/1T Trần Phú, tuyến 475LH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Hộ SX Ngọc Diễm, trụ 91/60/1 Nguyễn Văn Linh, tuyến 471LH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Chi cục thuế Hòa Thành, trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng, tuyến 482TN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng HKD Gái Chi, trụ 136A Phạm Hùng, tuyến 482TN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Khu phố 1, phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Khu phố Hiệp An, phường Thanh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng DNTN Hoàng Phú, trụ 113/2A Lý Thường Kiệt, tuyến 476TN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Trường THCS Trưng Vương, trụ 64B/6 Phạm Văn Đồng, tuyến 482TN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Đảng Ủy - UBND xã Hiệp Tân, trụ 64B/9/1P Phạm Văn Đồng, tuyến 482TN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Khối Đoàn thể huyện Hòa Thành, trụ 65/1 Phạm Văn Đồng, tuyến 482TN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 20/11/2025 17:00:00 20/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Xay chà Long Bình, trụ 107B Tôn Đức Thắng, tuyến 477LH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 21/11/2025 17:00:00 21/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TM-CN-VT Hùng Duy, trụ 90B/4B/3T Lạc Long Quân, tuyến 471TN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 21/11/2025 17:00:00 21/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty CP Ô Tô Bến Thành Tây Ninh, trụ 160/1 Quốc Lộ 22B, tuyến 472SD Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 21/11/2025 17:00:00 21/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH TM-DV MMP Vina, trụ 155B/9/3 Quốc Lộ 22B, tuyến 472SD Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 21/11/2025 17:00:00 21/11/2025 Khu phố 2, phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Khu phố Long Yên, Bến Kéo, phường Hòa Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng HKD Lê Thị Hà, trụ 32/8/1 Nguyễn Lương Bằng, tuyến 478TĐ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Chi nhánh DNTN Thiện Mỹ số 2, trụ Quốc Lộ 22B, tuyến 472SD Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng HKD Huỳnh Văn Lòng, trụ 212/3BP/4 Quốc Lộ 22B, tuyến 477LH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Cơ sở SX gạch XD Phước Lợi, trụ 192A/2 Quốc Lộ 22B, tuyến 472SD Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 18/11/2025 11:30:00 18/11/2025 Ấp Thuận Bắc, xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 18/11/2025 11:30:00 18/11/2025 Ấp Bàu Tràm Lớn, xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 18/11/2025 11:30:00 18/11/2025 Ấp Bàu Tép, xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 18/11/2025 17:00:00 18/11/2025 Ấp Phước Hòa, xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 11:30:00 19/11/2025 Ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 19/11/2025 17:00:00 19/11/2025 Ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 21/11/2025 11:30:00 21/11/2025 Ấp Mộc Bài, xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 21/11/2025 17:00:00 21/11/2025 Ấp A, xã Bến Cầu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 22/11/2025 11:30:00 22/11/2025 Ấp Long Tân, xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 22/11/2025 17:00:00 22/11/2025 Ấp Phước Đông, xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

