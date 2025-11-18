Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 18-23/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện từ nay đến cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 18-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 18-23/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 18-23/11/2025
Lịch cúp điện Tân Ninh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Khu phố Ninh Tân, Ninh Phú, phường Bình Minh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 19/11/2025
11:30:00 19/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
11:30:00 20/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Khu phố Thạnh Trung, Thạnh Lợi, Thạnh Hiệp, phường Bình Minh, ấp Thạnh Xuân, xã Trà Vong
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 21/11/2025
17:00:00 21/11/2025
Khu phố Hiệp Thạnh, phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 22/11/2025
11:30:00 22/11/2025
Khu phố Tân Hòa, Tân Lập, Thạnh Hiệp, phường Bình Minh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Khu phố Tân Hòa, Tân Lập, Thạnh Hiệp, phường Bình Minh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 22/11/2025
11:30:00 22/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 22/11/2025
11:30:00 22/11/2025
Khu phố Tân Trung, Tân Phước, phường Bình Minh, Ấp Gò Cát, xã Thạnh Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Khu phố 11,12,13, phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Khu phố 11,12, phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Dầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Khách hàng Phạm Văn Nựa, Phan Văn Hà, Hoàng Vũ, Bùi Văn Tuân, Công Ty TNHH ThaCo Auto Tây Ninh, Công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì YuChang, CN Liên hiệp HTX Thương Mại TPHCM - Co.opmart Gò Dầu, CS Hàn Tiện Nguyễn Văn Thôi, Trường Mầm Non Bàu Đồn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Chi nhánh Cty TNHH Binna (Việt Nam), CÔNG TY TNHH SHANG JIA VIỆT NAM, Công Ty TNHH Xin Chang Hua, Công Ty TNHH Genie Fantasy (Việt Nam), Công ty TNHH SX TM bao bì giấy Hùng Phát - 3 Nhất, Công Ty TNHH Ích Phong Việt Nam, Phòng Kinh tế xã Phước Thạnh, PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ PHƯỜNG GIA LỘC, Ấp Giữa xã Phước Thạnh, Ấp Cây Da, Xóm Bố xã Phước Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Ấp Cẩm Long, xã Thạnh Đức; Ấp Phước Đông, xã Phước Thạnh; Ấp Phước Hòa, Phước Đông, xã Phước Thạnh; Khách hàng Đỗ Hữu Hoàng, Hồ Quốc Việt, Nguyễn Thị Bích Liên, Bùi Thị Hồng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 21/11/2025
17:00:00 21/11/2025
Khu phố Xóm Đồng, phường Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Khách hàng Công Ty TNHH Đặc Rạng Việt Nam, Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Gò Dầu, Công Ty TNHH MTV Bioseed Việt Nam, Trường THPT Trần Quốc Đại, Trường THPT Quang Trung, Trường Mầm Non Phước Đông, Viễn Thông Tây Ninh, Trường Mầm Non Thạnh Đức, Trường Tiểu Học Bến Rộng, Trường Tiểu học Ấp Rộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Ấp 2, ấp 6, xã Truông Mít
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trảng Bàng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Khu phố Gia Tân, phường Gia Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 21/11/2025
16:00:00 21/11/2025
Khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Ấp 2, xã Tân Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Ấp Tân Trung B, xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 21/11/2025
17:00:00 21/11/2025
Đồn biên phòng Tống Lê Chân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Ấp Đông Hà, Đông Lợi, xã Tân Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 23/11/2025
11:30:00 23/11/2025
Nhà máy tinh bột sắn Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 23/11/2025
11:30:00 23/11/2025
Ấp 1, 2, 3, 4 xã Tân Châu, Ấp 5 xã Tân Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thái Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 18/11/2025
11:30:00 18/11/2025
Khu phố Thanh Thuận, phường Thanh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Khách hàng: Doanh nghiệp tư nhân Sầm Hên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Ấp Sa Nghe, xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Ấp An Lộc, xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
11:30:00 19/11/2025
Khách hàng: Công ty TNHH SX TM & DV Green Power
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
11:30:00 19/11/2025
Khách hàng: Cơ sở sản xuất gạch Rạng Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Khách hàng: Nhà máy gạch Phước Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Khách hàng: DNTN Minh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
11:30:00 20/11/2025
Ấp Bến Cầu, xã Hòa Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
11:30:00 20/11/2025
Khách hàng: Công ty TNHH Long Thái Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Khách hàng: DNTN Thanh Minh Khánh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/11/2025
11:30:00 22/11/2025
Khách hàng: Chiêu đãi sở, kho cổng A
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/11/2025
11:30:00 22/11/2025
Khách hàng: BCH Sư Đoàn 5
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/11/2025
11:30:00 22/11/2025
Khách hàng: Tiểu Đoàn Huấn Luyện Chiến Sĩ Mới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/11/2025
11:30:00 22/11/2025
Khách hàng: Nhà nghỉ cơ quan Sư đoàn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/11/2025
11:30:00 22/11/2025
Khách hàng: Tiểu đoàn 3
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Khách hàng: Nhà Công Vụ Số 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Khách hàng: Trung Tâm Y Tế Khu Vực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Khách hàng: Thao trường huấn luyện trung tâm tập huấn 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Khách hàng: TT Huấn luyện, Tập huấn, Hội thi, Hội thao của Quân Khu tại Sư Đoàn 5
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Ấp Phước Long 2, xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Ấp Lộc Thuận, Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Trần Hoàng Kha
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Khu phố Bình Linh, phường Ninh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi; Khu phố Bình Linh, phường Ninh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 21/11/2025
09:30:00 21/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Doanh nghiệp tư nhân Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 21/11/2025
17:00:00 21/11/2025
Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 21/11/2025
11:30:00 21/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Lò bánh mì Nguyễn Thành Phục
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 21/11/2025
15:00:00 21/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Chế biến nông sản Huỳnh Văn Thảo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/11/2025
09:30:00 22/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 22/11/2025
11:30:00 22/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Nguyễn Văn Linh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 22/11/2025
14:30:00 22/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cổ phần xây dựng Thành Đạt
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Nguyễn Văn Mẹo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Khu phố Ninh Phú, Ninh An, Ninh Bình, phường Ninh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Ấp Phước Tân 1, Phước Tân 3, xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Ấp Phước Bình 2, xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 23/11/2025
17:00:00 23/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 23/11/2025
17:00:00 23/11/2025
Ấp 1, ấp 2, xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 23/11/2025
17:00:00 23/11/2025
Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 23/11/2025
17:00:00 23/11/2025
Ấp Phước Tân 1, Tân Định 1, Phước Hòa, xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 18/11/2025
09:30:00 18/11/2025
Ấp Cầu, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 18/11/2025
11:30:00 18/11/2025
Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 18/11/2025
10:30:00 18/11/2025
Nguyễn Trung Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 18/11/2025
11:30:00 18/11/2025
Ấp Hòa Lợi, xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
09:30:00 19/11/2025
Khu phố 3, xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
11:30:00 19/11/2025
Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Ấp Thanh An, xã Trà Vong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 19/11/2025
10:30:00 19/11/2025
Ấp Đồng Dài, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 19/11/2025
11:30:00 19/11/2025
Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 19/11/2025
15:00:00 19/11/2025
Ấp 1, xã Trà Vong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 19/11/2025
16:00:00 19/11/2025
Ấp Thanh An, xã Trà Vong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
09:30:00 20/11/2025
HTS Lê Minh Quốc Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
11:30:00 20/11/2025
Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 20/11/2025
10:30:00 20/11/2025
Cơ sở Phạm Huy Hùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 20/11/2025
11:30:00 20/11/2025
Karaoke Lạ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 20/11/2025
15:00:00 20/11/2025
Nguyễn Kim Cương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Lê Thị Trúc Thư
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 21/11/2025
09:30:00 21/11/2025
Phan Văn Thà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 21/11/2025
11:30:00 21/11/2025
Ấp Thạnh Tây, xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 21/11/2025
11:30:00 21/11/2025
Cơ sở chế biến gỗ Phúc Sỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 21/11/2025
15:00:00 21/11/2025
Nguyễn Xăn Rim
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 21/11/2025
17:00:00 21/11/2025
Cty TNHH Hoàng Thắng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 22/11/2025
11:30:00 22/11/2025
DNTN Huỳnh Như
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Ấp 4, xã Trà Vong
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Cơ sở Quang 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng Trường THCS Long Thành Bắc, trụ 10B/8 Trịnh Phong Đáng, tuyến 475LH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty SX VLXD Đại Thắng, trụ 20/23B/4B Nguyễn Văn Linh, tuyến 471LH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng Trường THCS Trường Hòa, trụ 50 Nguyễn Văn Linh, tuyến 471LH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng HKD Phạm Thị Kim Chưởng, trụ 20/5/6B/1 Nguyễn Văn Linh, tuyến 471LH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Khu phố Long Hải, phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Khu phố Long Thới, phường Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng DNTN Văn Khoa, trụ 41/1T Trần Phú, tuyến 475LH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng Hộ SX Ngọc Diễm, trụ 91/60/1 Nguyễn Văn Linh, tuyến 471LH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng Chi cục thuế Hòa Thành, trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng, tuyến 482TN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng HKD Gái Chi, trụ 136A Phạm Hùng, tuyến 482TN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Khu phố 1, phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Khu phố Hiệp An, phường Thanh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng DNTN Hoàng Phú, trụ 113/2A Lý Thường Kiệt, tuyến 476TN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng Trường THCS Trưng Vương, trụ 64B/6 Phạm Văn Đồng, tuyến 482TN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng Đảng Ủy - UBND xã Hiệp Tân, trụ 64B/9/1P Phạm Văn Đồng, tuyến 482TN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng Khối Đoàn thể huyện Hòa Thành, trụ 65/1 Phạm Văn Đồng, tuyến 482TN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 20/11/2025
17:00:00 20/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng Xay chà Long Bình, trụ 107B Tôn Đức Thắng, tuyến 477LH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 21/11/2025
17:00:00 21/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TM-CN-VT Hùng Duy, trụ 90B/4B/3T Lạc Long Quân, tuyến 471TN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 21/11/2025
17:00:00 21/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty CP Ô Tô Bến Thành Tây Ninh, trụ 160/1 Quốc Lộ 22B, tuyến 472SD
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 21/11/2025
17:00:00 21/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH TM-DV MMP Vina, trụ 155B/9/3 Quốc Lộ 22B, tuyến 472SD
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 21/11/2025
17:00:00 21/11/2025
Khu phố 2, phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Khu phố Long Yên, Bến Kéo, phường Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng HKD Lê Thị Hà, trụ 32/8/1 Nguyễn Lương Bằng, tuyến 478TĐ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng Chi nhánh DNTN Thiện Mỹ số 2, trụ Quốc Lộ 22B, tuyến 472SD
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng HKD Huỳnh Văn Lòng, trụ 212/3BP/4 Quốc Lộ 22B, tuyến 477LH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng Cơ sở SX gạch XD Phước Lợi, trụ 192A/2 Quốc Lộ 22B, tuyến 472SD
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Cầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 18/11/2025
11:30:00 18/11/2025
Ấp Thuận Bắc, xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 18/11/2025
11:30:00 18/11/2025
Ấp Bàu Tràm Lớn, xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 18/11/2025
11:30:00 18/11/2025
Ấp Bàu Tép, xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 18/11/2025
17:00:00 18/11/2025
Ấp Phước Hòa, xã Phước Chỉ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
11:30:00 19/11/2025
Ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 19/11/2025
17:00:00 19/11/2025
Ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 21/11/2025
11:30:00 21/11/2025
Ấp Mộc Bài, xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 21/11/2025
17:00:00 21/11/2025
Ấp A, xã Bến Cầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 22/11/2025
11:30:00 22/11/2025
Ấp Long Tân, xã Long Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 22/11/2025
17:00:00 22/11/2025
Ấp Phước Đông, xã Long Chữ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
