Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 18-23/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện từ nay đến cuối tuần

Thứ ba, 10:28 18/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 18-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 18-23/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 18-23/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện từ nay đến cuối tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 18-23/11/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Khu phố Ninh Tân, Ninh Phú, phường Bình Minh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 19/11/2025

11:30:00 19/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

11:30:00 20/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Khu phố Thạnh Trung, Thạnh Lợi, Thạnh Hiệp, phường Bình Minh, ấp Thạnh Xuân, xã Trà Vong

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 21/11/2025

17:00:00 21/11/2025

Khu phố Hiệp Thạnh, phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 22/11/2025

11:30:00 22/11/2025

Khu phố Tân Hòa, Tân Lập, Thạnh Hiệp, phường Bình Minh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Khu phố Tân Hòa, Tân Lập, Thạnh Hiệp, phường Bình Minh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 22/11/2025

11:30:00 22/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 22/11/2025

11:30:00 22/11/2025

Khu phố Tân Trung, Tân Phước, phường Bình Minh, Ấp Gò Cát, xã Thạnh Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Khu phố 11,12,13, phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Khu phố 11,12, phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Khách hàng Phạm Văn Nựa, Phan Văn Hà, Hoàng Vũ, Bùi Văn Tuân, Công Ty TNHH ThaCo Auto Tây Ninh, Công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì YuChang, CN Liên hiệp HTX Thương Mại TPHCM - Co.opmart Gò Dầu, CS Hàn Tiện Nguyễn Văn Thôi, Trường Mầm Non Bàu Đồn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Chi nhánh Cty TNHH Binna (Việt Nam), CÔNG TY TNHH SHANG JIA VIỆT NAM, Công Ty TNHH Xin Chang Hua, Công Ty TNHH Genie Fantasy (Việt Nam), Công ty TNHH SX TM bao bì giấy Hùng Phát - 3 Nhất, Công Ty TNHH Ích Phong Việt Nam, Phòng Kinh tế xã Phước Thạnh, PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ PHƯỜNG GIA LỘC, Ấp Giữa xã Phước Thạnh, Ấp Cây Da, Xóm Bố xã Phước Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Ấp Cẩm Long, xã Thạnh Đức; Ấp Phước Đông, xã Phước Thạnh; Ấp Phước Hòa, Phước Đông, xã Phước Thạnh; Khách hàng Đỗ Hữu Hoàng, Hồ Quốc Việt, Nguyễn Thị Bích Liên, Bùi Thị Hồng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 21/11/2025

17:00:00 21/11/2025

Khu phố Xóm Đồng, phường Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Khách hàng Công Ty TNHH Đặc Rạng Việt Nam, Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Gò Dầu, Công Ty TNHH MTV Bioseed Việt Nam, Trường THPT Trần Quốc Đại, Trường THPT Quang Trung, Trường Mầm Non Phước Đông, Viễn Thông Tây Ninh, Trường Mầm Non Thạnh Đức, Trường Tiểu Học Bến Rộng, Trường Tiểu học Ấp Rộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Ấp 2, ấp 6, xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Khu phố Gia Tân, phường Gia Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 21/11/2025

16:00:00 21/11/2025

Khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Ấp 2, xã Tân Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Ấp Tân Trung B, xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 21/11/2025

17:00:00 21/11/2025

Đồn biên phòng Tống Lê Chân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Ấp Đông Hà, Đông Lợi, xã Tân Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 23/11/2025

11:30:00 23/11/2025

Nhà máy tinh bột sắn Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 23/11/2025

11:30:00 23/11/2025

Ấp 1, 2, 3, 4 xã Tân Châu, Ấp 5 xã Tân Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 18/11/2025

11:30:00 18/11/2025

Khu phố Thanh Thuận, phường Thanh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Khách hàng: Doanh nghiệp tư nhân Sầm Hên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Ấp Sa Nghe, xã Hảo Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Ấp An Lộc, xã Hảo Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

11:30:00 19/11/2025

Khách hàng: Công ty TNHH SX TM & DV Green Power

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

11:30:00 19/11/2025

Khách hàng: Cơ sở sản xuất gạch Rạng Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Khách hàng: Nhà máy gạch Phước Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Khách hàng: DNTN Minh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

11:30:00 20/11/2025

Ấp Bến Cầu, xã Hòa Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

11:30:00 20/11/2025

Khách hàng: Công ty TNHH Long Thái Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Khách hàng: DNTN Thanh Minh Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/11/2025

11:30:00 22/11/2025

Khách hàng: Chiêu đãi sở, kho cổng A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/11/2025

11:30:00 22/11/2025

Khách hàng: BCH Sư Đoàn 5

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/11/2025

11:30:00 22/11/2025

Khách hàng: Tiểu Đoàn Huấn Luyện Chiến Sĩ Mới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/11/2025

11:30:00 22/11/2025

Khách hàng: Nhà nghỉ cơ quan Sư đoàn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/11/2025

11:30:00 22/11/2025

Khách hàng: Tiểu đoàn 3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Khách hàng: Nhà Công Vụ Số 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Khách hàng: Trung Tâm Y Tế Khu Vực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Khách hàng: Thao trường huấn luyện trung tâm tập huấn 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Khách hàng: TT Huấn luyện, Tập huấn, Hội thi, Hội thao của Quân Khu tại Sư Đoàn 5

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Ấp Phước Long 2, xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Ấp Lộc Thuận, Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Trần Hoàng Kha

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Khu phố Bình Linh, phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi; Khu phố Bình Linh, phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 21/11/2025

09:30:00 21/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Doanh nghiệp tư nhân Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 21/11/2025

17:00:00 21/11/2025

Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 21/11/2025

11:30:00 21/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Lò bánh mì Nguyễn Thành Phục

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 21/11/2025

15:00:00 21/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Chế biến nông sản Huỳnh Văn Thảo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/11/2025

09:30:00 22/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 22/11/2025

11:30:00 22/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Nguyễn Văn Linh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 22/11/2025

14:30:00 22/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cổ phần xây dựng Thành Đạt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Nguyễn Văn Mẹo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Khu phố Ninh Phú, Ninh An, Ninh Bình, phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Ấp Phước Tân 1, Phước Tân 3, xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Ấp Phước Bình 2, xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 23/11/2025

17:00:00 23/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 23/11/2025

17:00:00 23/11/2025

Ấp 1, ấp 2, xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 23/11/2025

17:00:00 23/11/2025

Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 23/11/2025

17:00:00 23/11/2025

Ấp Phước Tân 1, Tân Định 1, Phước Hòa, xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 18/11/2025

09:30:00 18/11/2025

Ấp Cầu, xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 18/11/2025

11:30:00 18/11/2025

Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 18/11/2025

10:30:00 18/11/2025

Nguyễn Trung Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 18/11/2025

11:30:00 18/11/2025

Ấp Hòa Lợi, xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

09:30:00 19/11/2025

Khu phố 3, xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

11:30:00 19/11/2025

Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Ấp Thanh An, xã Trà Vong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 19/11/2025

10:30:00 19/11/2025

Ấp Đồng Dài, xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 19/11/2025

11:30:00 19/11/2025

Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 19/11/2025

15:00:00 19/11/2025

Ấp 1, xã Trà Vong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 19/11/2025

16:00:00 19/11/2025

Ấp Thanh An, xã Trà Vong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

09:30:00 20/11/2025

HTS Lê Minh Quốc Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

11:30:00 20/11/2025

Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 20/11/2025

10:30:00 20/11/2025

Cơ sở Phạm Huy Hùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 20/11/2025

11:30:00 20/11/2025

Karaoke Lạ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 20/11/2025

15:00:00 20/11/2025

Nguyễn Kim Cương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Lê Thị Trúc Thư

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 21/11/2025

09:30:00 21/11/2025

Phan Văn Thà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 21/11/2025

11:30:00 21/11/2025

Ấp Thạnh Tây, xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 21/11/2025

11:30:00 21/11/2025

Cơ sở chế biến gỗ Phúc Sỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 21/11/2025

15:00:00 21/11/2025

Nguyễn Xăn Rim

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 21/11/2025

17:00:00 21/11/2025

Cty TNHH Hoàng Thắng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 22/11/2025

11:30:00 22/11/2025

DNTN Huỳnh Như

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Ấp 4, xã Trà Vong

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Cơ sở Quang 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng Trường THCS Long Thành Bắc, trụ 10B/8 Trịnh Phong Đáng, tuyến 475LH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty SX VLXD Đại Thắng, trụ 20/23B/4B Nguyễn Văn Linh, tuyến 471LH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng Trường THCS Trường Hòa, trụ 50 Nguyễn Văn Linh, tuyến 471LH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng HKD Phạm Thị Kim Chưởng, trụ 20/5/6B/1 Nguyễn Văn Linh, tuyến 471LH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Khu phố Long Hải, phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Khu phố Long Thới, phường Hòa Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng DNTN Văn Khoa, trụ 41/1T Trần Phú, tuyến 475LH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng Hộ SX Ngọc Diễm, trụ 91/60/1 Nguyễn Văn Linh, tuyến 471LH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng Chi cục thuế Hòa Thành, trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng, tuyến 482TN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng HKD Gái Chi, trụ 136A Phạm Hùng, tuyến 482TN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Khu phố 1, phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Khu phố Hiệp An, phường Thanh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng DNTN Hoàng Phú, trụ 113/2A Lý Thường Kiệt, tuyến 476TN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng Trường THCS Trưng Vương, trụ 64B/6 Phạm Văn Đồng, tuyến 482TN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng Đảng Ủy - UBND xã Hiệp Tân, trụ 64B/9/1P Phạm Văn Đồng, tuyến 482TN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng Khối Đoàn thể huyện Hòa Thành, trụ 65/1 Phạm Văn Đồng, tuyến 482TN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 20/11/2025

17:00:00 20/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng Xay chà Long Bình, trụ 107B Tôn Đức Thắng, tuyến 477LH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 21/11/2025

17:00:00 21/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TM-CN-VT Hùng Duy, trụ 90B/4B/3T Lạc Long Quân, tuyến 471TN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 21/11/2025

17:00:00 21/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty CP Ô Tô Bến Thành Tây Ninh, trụ 160/1 Quốc Lộ 22B, tuyến 472SD

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 21/11/2025

17:00:00 21/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH TM-DV MMP Vina, trụ 155B/9/3 Quốc Lộ 22B, tuyến 472SD

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 21/11/2025

17:00:00 21/11/2025

Khu phố 2, phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Khu phố Long Yên, Bến Kéo, phường Hòa Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng HKD Lê Thị Hà, trụ 32/8/1 Nguyễn Lương Bằng, tuyến 478TĐ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng Chi nhánh DNTN Thiện Mỹ số 2, trụ Quốc Lộ 22B, tuyến 472SD

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng HKD Huỳnh Văn Lòng, trụ 212/3BP/4 Quốc Lộ 22B, tuyến 477LH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng Cơ sở SX gạch XD Phước Lợi, trụ 192A/2 Quốc Lộ 22B, tuyến 472SD

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 18/11/2025

11:30:00 18/11/2025

Ấp Thuận Bắc, xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 18/11/2025

11:30:00 18/11/2025

Ấp Bàu Tràm Lớn, xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 18/11/2025

11:30:00 18/11/2025

Ấp Bàu Tép, xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 18/11/2025

17:00:00 18/11/2025

Ấp Phước Hòa, xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

11:30:00 19/11/2025

Ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 19/11/2025

17:00:00 19/11/2025

Ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 21/11/2025

11:30:00 21/11/2025

Ấp Mộc Bài, xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 21/11/2025

17:00:00 21/11/2025

Ấp A, xã Bến Cầu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 22/11/2025

11:30:00 22/11/2025

Ấp Long Tân, xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 22/11/2025

17:00:00 22/11/2025

Ấp Phước Đông, xã Long Chữ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
