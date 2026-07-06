Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 6/7/2026
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 6/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 6/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.
Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 6/7/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 6/7/2026 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 6/7/2026 có kết quả như sau:
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 6/7/2026 có kết quả như sau:
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6 - 12/7/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao đột biếnSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Đẹp tựa SH Mode, xe ga giá chỉ 26 triệu đồng thiết kế thanh lịch, tiêu thụ 1,4 lít/100 km, không cần bằng lái, rẻ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga thu hút học sinh nhờ thiết kế thanh lịch, động cơ tiết kiệm nhiên liệu cùng khả năng vận hành phù hợp với người chưa có giấy phép lái xe.
Trang bị chẳng kém Air Blade, xe máy điện ở Việt Nam giá 27,5 triệu đồng đi tối đa 180 km/sạc, công nghệ hiếm gặp, rẻ như Wave AphaGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện mới gây chú ý nhờ khả năng di chuyển tới 180 km sau mỗi lần sạc, tích hợp nhiều công nghệ thông minh và giá bán chỉ từ 27,5 triệu đồng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 6 - 12/7/2026: Rất nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện từ sáng sớm đến chiều tốiSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Giá bạc hôm nay 6/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động, nhiều nhà đầu tư muốn xuống tiềnGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 6/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đảo chiều giảm nhẹ từ 500.000 - 900.000 đồng/kg so với giá bán ngày hôm qua.
Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 6 - 12/7/2026: Điểm danh những khu vực nằm trong diện cúp điện cả ngàySản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.
Đừng chọn máy MSI chỉ vì cấu hình: 4 yếu tố nên cân nhắc để tránh mua lãng phíSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
Máy tính xách tay ngày nay không chỉ phục vụ học tập hay làm việc văn phòng, mà còn phải đáp ứng giải trí, sáng tạo nội dung và di chuyển thường xuyên. Với các mẫu MSI, người dùng càng cần chọn theo nhu cầu thật thay vì chỉ nhìn vào vài thông số cấu hình nổi bật.
Vượt Toyota Vios, Honda City 2026 gây xôn xao vì quá đẹp, giá rẻ chỉ 450 triệu đồng khiến Hyundai Accent 'dè chừng'Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Honda City phiên bản 2026 vừa ra mắt ở Thái Lan đã ‘gây bão’ khi nhận được 10.000 đơn hàng nhờ thiết kế đẹp long lanh, giá hấp dẫn chỉ 450 triệu đồng.
Nhiều căn nhà mặt phố trên các tuyến đường lớn tại các phường Thanh Xuân đóng cửa bỏ không 'dài cổ' chờ khách thuêGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá cho thuê nhà mặt phố tại phường Thanh Xuân, cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới. Tuy nhiên nhu cầu thuê loại hình nhà ở này đang giảm nhiệt.
Tỷ giá USD hôm nay 6/7: Đồng Đô la Mỹ chững lại ở cả hai khối ngân hàng và 'chợ đen'Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 6/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Tiểu thương bật mí cách chọn bơ chín đều, dẻo mịn, không sợ đắngSản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Bơ là loại trái cây rất tốt cho sức khỏe nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, mua về làm các món ăn giải nhiệt. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận bạn sẽ mua phải bơ non, có vị đắng và quả dễ hỏng.