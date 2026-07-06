Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 6/7/2026

Thứ hai, 16:00 06/07/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 6/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 6/7/2026 - Ảnh 1.Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 5/7/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 5/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 6/7/2026 - Ảnh 2.Có tới 2 người cùng trúng Vietlott ngày cuối tuần

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 6/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 6/7/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 6/7/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 6/7/2026 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 6/7/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 6/7/2026 có kết quả như sau:

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 6/7/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 6/7/2026 - Ảnh 3.Mua vé số để ‘xả xui’ một nhân viên văn phòng bất ngờ nhận tin trúng Vietlott hơn 23 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 23 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 6/7/2026 - Ảnh 4.Hôm nay ngày 26/6/2026 giải độc đắc Vietlott đã tìm về chủ

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 4/7/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 4/7/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 3/7/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 3/7/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/7/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/7/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/7/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/7/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/6/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/6/2026

Cùng chuyên mục

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6 - 12/7/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao đột biến

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6 - 12/7/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao đột biến

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Đẹp tựa SH Mode, xe ga giá chỉ 26 triệu đồng thiết kế thanh lịch, tiêu thụ 1,4 lít/100 km, không cần bằng lái, rẻ như xe số Wave Alpha

Đẹp tựa SH Mode, xe ga giá chỉ 26 triệu đồng thiết kế thanh lịch, tiêu thụ 1,4 lít/100 km, không cần bằng lái, rẻ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ga thu hút học sinh nhờ thiết kế thanh lịch, động cơ tiết kiệm nhiên liệu cùng khả năng vận hành phù hợp với người chưa có giấy phép lái xe.

Trang bị chẳng kém Air Blade, xe máy điện ở Việt Nam giá 27,5 triệu đồng đi tối đa 180 km/sạc, công nghệ hiếm gặp, rẻ như Wave Apha

Trang bị chẳng kém Air Blade, xe máy điện ở Việt Nam giá 27,5 triệu đồng đi tối đa 180 km/sạc, công nghệ hiếm gặp, rẻ như Wave Apha

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện mới gây chú ý nhờ khả năng di chuyển tới 180 km sau mỗi lần sạc, tích hợp nhiều công nghệ thông minh và giá bán chỉ từ 27,5 triệu đồng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 6 - 12/7/2026: Rất nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 6 - 12/7/2026: Rất nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Giá bạc hôm nay 6/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động, nhiều nhà đầu tư muốn xuống tiền

Giá bạc hôm nay 6/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động, nhiều nhà đầu tư muốn xuống tiền

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 6/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đảo chiều giảm nhẹ từ 500.000 - 900.000 đồng/kg so với giá bán ngày hôm qua.

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 6 - 12/7/2026: Điểm danh những khu vực nằm trong diện cúp điện cả ngày

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 6 - 12/7/2026: Điểm danh những khu vực nằm trong diện cúp điện cả ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.

Đừng chọn máy MSI chỉ vì cấu hình: 4 yếu tố nên cân nhắc để tránh mua lãng phí

Đừng chọn máy MSI chỉ vì cấu hình: 4 yếu tố nên cân nhắc để tránh mua lãng phí

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

Máy tính xách tay ngày nay không chỉ phục vụ học tập hay làm việc văn phòng, mà còn phải đáp ứng giải trí, sáng tạo nội dung và di chuyển thường xuyên. Với các mẫu MSI, người dùng càng cần chọn theo nhu cầu thật thay vì chỉ nhìn vào vài thông số cấu hình nổi bật.

Vượt Toyota Vios, Honda City 2026 gây xôn xao vì quá đẹp, giá rẻ chỉ 450 triệu đồng khiến Hyundai Accent 'dè chừng'

Vượt Toyota Vios, Honda City 2026 gây xôn xao vì quá đẹp, giá rẻ chỉ 450 triệu đồng khiến Hyundai Accent 'dè chừng'

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Honda City phiên bản 2026 vừa ra mắt ở Thái Lan đã ‘gây bão’ khi nhận được 10.000 đơn hàng nhờ thiết kế đẹp long lanh, giá hấp dẫn chỉ 450 triệu đồng.

Nhiều căn nhà mặt phố trên các tuyến đường lớn tại các phường Thanh Xuân đóng cửa bỏ không 'dài cổ' chờ khách thuê

Nhiều căn nhà mặt phố trên các tuyến đường lớn tại các phường Thanh Xuân đóng cửa bỏ không 'dài cổ' chờ khách thuê

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá cho thuê nhà mặt phố tại phường Thanh Xuân, cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới. Tuy nhiên nhu cầu thuê loại hình nhà ở này đang giảm nhiệt.

Tỷ giá USD hôm nay 6/7: Đồng Đô la Mỹ chững lại ở cả hai khối ngân hàng và 'chợ đen'

Tỷ giá USD hôm nay 6/7: Đồng Đô la Mỹ chững lại ở cả hai khối ngân hàng và 'chợ đen'

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 6/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Xem nhiều

Tiểu thương bật mí cách chọn bơ chín đều, dẻo mịn, không sợ đắng

Tiểu thương bật mí cách chọn bơ chín đều, dẻo mịn, không sợ đắng

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Bơ là loại trái cây rất tốt cho sức khỏe nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, mua về làm các món ăn giải nhiệt. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận bạn sẽ mua phải bơ non, có vị đắng và quả dễ hỏng.

Vượt Toyota Vios, Honda City 2026 gây xôn xao vì quá đẹp, giá rẻ chỉ 450 triệu đồng khiến Hyundai Accent 'dè chừng'

Vượt Toyota Vios, Honda City 2026 gây xôn xao vì quá đẹp, giá rẻ chỉ 450 triệu đồng khiến Hyundai Accent 'dè chừng'

Giá cả thị trường
Trải nghiệm xe số 110cc Thái Lan giá 19 triệu đồng đậm chất Cub cổ điển, tiết kiệm nhiên liệu, trang bị hiện đại khiến khách Việt săn lùng

Trải nghiệm xe số 110cc Thái Lan giá 19 triệu đồng đậm chất Cub cổ điển, tiết kiệm nhiên liệu, trang bị hiện đại khiến khách Việt săn lùng

Giá cả thị trường
Rẻ hơn cả Vision, xe ga 125cc giá chỉ 27 triệu đồng thiết kế đậm chất thể thao, trang bị chẳng kém Air Blade

Rẻ hơn cả Vision, xe ga 125cc giá chỉ 27 triệu đồng thiết kế đậm chất thể thao, trang bị chẳng kém Air Blade

Giá cả thị trường
Loại rau dại trước bỏ đi nay là đặc sản giá 200.000 đồng/kg được người Trung Quốc xem là 'rau trường thọ', sang tận nơi để thu mua

Loại rau dại trước bỏ đi nay là đặc sản giá 200.000 đồng/kg được người Trung Quốc xem là 'rau trường thọ', sang tận nơi để thu mua

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.