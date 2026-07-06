Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 6 - 12/7/2026: Cúp điện từ 6h đến 18h nhiều khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 6 - 12/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 6 - 12/7/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
KHU VỰC: Một phần khu phố 2, Phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố 2, Phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 1A, Khu phố Long Mỹ, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/07/2026 đến 12:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 1A, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 5, xã Long Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Anh Giác phường Mỹ Phong, Mỹ Tho
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch, Lò Gạch 1, Lò Gạch 2, Hiệp Trị, Ruộng Cạn xã Tân Hòa; Một phần ấp Xóm Gò xã Gò Công Đông; Một phần ấp Gò Me, Xóm Đen xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/07/2026 đến 18:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Đôi Ma, Đôi Ma 2, Đôi Ma 3 xã Gia Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công
KHU VỰC: Một phần Khu phố Long Mỹ - phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/07/2026 đến 17:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Kim Liên phường Gò Công
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 3 phường Go Công
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Trí Đồ Phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 15:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 – 12/7/2026.
Lịch cúp điện Cai Lậy
KHU VỰC: Một phần khu phố Phú Hưng Phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa, Mỹ Bình xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 15:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Quý Chánh Phường Nhị Quý và một phần ấp Mỹ Chánh B, Mỹ Điền, Mỹ Hòa, Mỹ Hội, Mỹ Hưng B, Mỹ Lợi, Mỹ Thạnh, Mỹ Phú xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố 1A phường Cai Lậy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 1, 3, ấp 7, xã Tân Phước 3
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/07/2026 đến 18:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Gạo
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Thành, xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/07/2026 đến 18:00:00 ngày 06/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thuận, Bình Hòa, xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/07/2026 đến 18:00:00 ngày 06/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hưng, xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/07/2026 đến 18:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Kiến, Bình Thọ Trung, Bình Thọ Thượng, xã An Thạnh Thủy, ấp Hòa Lợi Tiểu, xã Bình Ninh, ấp Long Hòa, xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/07/2026 đến 11:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Khương 2 xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/07/2026 đến 18:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Lạc Thượng, Tân Hòa, xã Bình Ninh, một phần ấp Tân Tỉnh, xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/07/2026 đến 18:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Quới, Bình Thọ 1 xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 12:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thọ, xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 18:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Thạnh, xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa, xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 18:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Quang Ninh, Tân Bình 2A, Tân Bình 2B, xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần các ấp Hòa Bình, Hòa Ninh, Hòa Phú, Phú Hòa xã Mỹ Tịnh An Một phần ấp Tân Phú xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần áp Trung B xã Long Định.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hữu Bình xã Bình Trưng.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Long Thới xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú, Tân Phú 1, Tân Thuận, Tân Thới, Tân Lập xã Tân Hương
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hữu Lợi, Hữu Bình xã Bình Trưng.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Bè
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lê Ngọc Thạch
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 12, xã Thanh Hưng.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Thanh Hưng.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 – 12/7/2026.
Lịch cúp điện Bình Phú
KHU VỰC: Một phần ấp Khu Phố, ấp Hòa Phú, ấp Hòa Điền, xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/07/2026 đến 18:00:00 ngày 06/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Lợi, xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hòa, xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Bình Đông, xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: MMột phần ấp Hòa Quí, xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lược, xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Long, xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2, ấp Hòa Quí, xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần các ấp Hậu Hòa, Hậu Hoa, Mỹ Trung, Mỹ Thuận, Mỹ Chánh A, Mỹ Chánh B và hoàn toàn các ấp Mỹ Phú A, Mỹ Phú B, xã Hội Cư. - Một phần ấp Mỹ Trung, Mỹ Chánh 4, Mỹ Chánh 5, Mỹ Quới xã Hậu Mỹ và hoàn toàn các ấp Mỹ Trinh A, Mỹ Trinh B, Mỹ Tường A, Mỹ Tường B, Hậu Phú 1, Hậu Phú 2, Hậu Phú 3, xã Hậu Mỹ.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/07/2026 đến 18:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
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