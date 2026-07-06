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Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 6 - 12/7/2026: Danh sách khu dân cư bị mất điện xếp hàng dài

Thứ hai, 06:44 06/07/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 6 - 12/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 6 - 12/7/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 6 - 12/7/2026: Danh sách khu dân cư bị mất điện xếp hàng dài - Ảnh 1.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 6 - 12/7/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều


KHU VỰC: Hẻm 234 đường Hoàng Quốc Việt Phường An Bình TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 12:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần hẻm liên tổ 12-20 từ cầu Từ Hổ ra hướng đường NVC đến h 160 tổ 13, h 160C, h 160 tổ 14, h 160 tổ 15 và đến đầu h158. Phường Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cái Răng


KHU VỰC: KDC Diệu Hiền - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/07/2026 đến 16:30:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Mỹ A - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/07/2026 đến 13:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Mỹ, Thạnh Mỹ A - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/07/2026 đến 13:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Mỹ A - P. Cái Răng, một phần KV An Hưng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/07/2026 đến 13:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Ô Môn


KHU VỰC: QL91B, KV Bình Hòa A, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/07/2026 đến 09:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại Kho bạc Ô Môn, Phường Ô Môni, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/07/2026 đến 11:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần KV Thới Bình A, Thới Bình, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/07/2026 đến 14:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần KV Thới Bình B, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/07/2026 đến 15:30:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thốt Nốt


KHU VỰC: Một phần KV Phụng Thạnh 1, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/07/2026 đến 10:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Phụng Thạnh 1, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/07/2026 đến 11:30:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Phụng Thạnh 1, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/07/2026 đến 14:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Phụng Thạnh 1, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/07/2026 đến 15:30:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Phụng Thạnh 1, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Thới An, Thới An 2, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 15:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần KV Tân Phước 1, KV Tân An, Tân Thạnh, Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng., Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 11:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần KV Tân Phước 1, KV Tân An, Tân Thạnh, Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng., Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 15:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bình Thủy


KHU VỰC: Một phần rạch Ranh, KV Bình Thường A, Phường Long Tuyền, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/07/2026 đến 12:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Võ Văn Kiệt KV Bình Nhựt, Phường Long Tuyền, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Trần Quang Diệu , P Bình thủy và Võ Văn Kiệt KV Bình Nhựt, Phường Long Tuyền, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: KV Bình Phó A - Đường Nguyễn Văn Linh - P Long Tuyền - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: KV Bình Phó B - Đường Nguyễn Văn Linh - P Long Tuyền - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: đoạn cuối Rạch Mương Khai giáp với KDC Cái Sơn Hàng Bàn, P Long Tuyền - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, P Thới An Đông, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 14:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, P Thới An Đông, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui Lân 4_xã Vĩnh Thạnh, một phần ấp Qui Lân 2, Qui Lân 3_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phong Điền

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 – 12/7/2026.

Lịch cúp điện Thới Lai


KHU VỰC: Ấp Đông Giang A , Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/07/2026 đến 16:30:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thới Xuân, Thới Hiệp B, Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Cty CP Năng Lượng Sài Gòn Cần Thơ 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 12:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Cty CP Năng Lượng Sài Gòn Cần Thơ 1

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Trường Ninh 4, xã Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cờ Đỏ


KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/07/2026 đến 12:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/07/2026 đến 16:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/07/2026 đến 16:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Công ty CBLT Lang Hương Tại trụ 370/1 – 474VT

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/07/2026 đến 11:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại TBA Công ty CBLT Lộc Nhân Tại trụ 371B/1 – 474VT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/07/2026 đến 16:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: TBA Công ty CP Nông Trại Sinh Thái Việt Tại trụ 329/62/9 –471CN (VH476TN)

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/07/2026 đến 12:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 6 - 12/7/2026: Danh sách khu dân cư bị mất điện xếp hàng dài - Ảnh 2.Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 1 – 5/7/2026: Cúp điện cả ngày hầu hết các khu dân cư

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

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Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
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