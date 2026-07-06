Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 6 - 12/7/2026: Điểm danh những khu vực nằm trong diện cúp điện cả ngày

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 6 - 12/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 6 - 12/7/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài





KHU VỰC: Mộ phần KP Tiến Hưng 2, 3 Phường Bình Phước, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Tiến Hưng 3 phường Bình Phước thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/07/2026 đến 15:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kp Phú Tân phường Bình Phước, một phần KP Suối Cam phường Đồng Xoài thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 11:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Tân Thiện, KP Bình Thiện, KP Xuân Bình, KP Tân Đồng 1, một phần Xã Đồng Tâm, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KP Tân Xuân, KP Tân Tiến, Kp Phú Thọ, KP Bình Thiện, Kp tân Thiện phường Bình Phước thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 07:45:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KP Tân Xuân, KP Tân Tiến, Kp Phú Thọ, KP Bình Thiện, Kp tân Thiện phường Bình Phước thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:45:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hòa, Thuận Tiến, Thuận An Cầu Cháy, Đồng Búa, Tân Phú xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Khu phố Phước Quả, Phước Lộc, Hưng Lập, Bàu Nghé, Phường Phước Long, Tp Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Bình Hiếu, Hiếu Phong, Phước An Xã Bình Tân Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/07/2026 đến 14:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Nhơn Hòa 1 phường Phước Long,khu phố An Lương phường Phước Bình, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/07/2026 đến 14:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: TBA Phạm Văn Đen (01 khách hàng), khu phố Phước Vĩnh phường Phước Bình, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 08:45:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Trường Phát (01 khách hàng), khu phố Phước Vĩnh phường Phước Bình, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/07/2026 đến 10:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Lê Huỳnh Anh (01 khách hàng), khu phố 1 phường Phước Bình, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/07/2026 đến 11:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Xuân Hải (01 khách hàng), khu phố 5 phường Phước Bình, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/07/2026 đến 12:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Cơ sở Nga Phước (01 khách hàng), khu phố 10 phường Phước Bình, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 14:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Nga Phước (01 khách hàng), khu phố 10 phường Phước Bình, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Đăng





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 08:40:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 10/07/2026 đến 09:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 10/07/2026 đến 10:20:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/07/2026 đến 11:10:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 10/07/2026 đến 13:50:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/07/2026 đến 14:40:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 10/07/2026 đến 15:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 10/07/2026 đến 16:20:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Riềng





KHU VỰC: Thôn 6 và thôn 7 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn 5B thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long, xã Phú Riềng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chơn Thành





KHU VỰC: Một phần khu phố 1, phường Chơn Thành , KP 1-12 phường Minh Hưng TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 11:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 1, phường Chơn Thành , KP 1-12 phường Minh Hưng TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Long





KHU VỰC: Một phần Ấp Sóc Rull, An Tân, Tằng Hách, xã Minh Đức, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện 03 khách hàng TBA chuyên dùng Khu Phố Thanh An, Phường An Lộc, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: 02 khách hàng Cty Cổ phần XDTM&NN Hải Vương Khu Phố Xa Cam, Phường Bình Long, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Bình Tây, phường Bình Long, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 11:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lộc Ninh





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Tấn, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/07/2026 đến 09:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Tấn, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/07/2026 đến 12:30:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Tấn, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/07/2026 đến 08:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Tấn, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/07/2026 đến 10:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Lộc quang, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 07/07/2026 đến 12:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Lộc quang, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/07/2026 đến 14:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Lộc quang, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 12:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 12:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Đốp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày ngày 6 – 12/7/2026.

Lịch cúp điện Đồng Phú





KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 09:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/07/2026 đến 10:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:35:00 ngày 07/07/2026 đến 11:35:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/07/2026 đến 11:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 07/07/2026 đến 12:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/07/2026 đến 13:40:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/07/2026 đến 14:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/07/2026 đến 15:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 07/07/2026 đến 16:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/07/2026 đến 15:50:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Sản xuất - TM Chế biến gỗ Nguyễn Gia, xã Đồng Tâm Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Bình Phước, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 09:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Bình Phước, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 09/07/2026 đến 10:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Bình Phước, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 09/07/2026 đến 11:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Bình Phước, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 11:10:00 ngày 09/07/2026 đến 12:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Bình Phước, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 13:40:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Bình Phước, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 09/07/2026 đến 14:25:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Bình Phước, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 09/07/2026 đến 15:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Bình Phước, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Bình Phước, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:45:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Giấy Đồng Phú, xã Tân Lợi, Thành Phố Đồng Nai..

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Gia Mập





KHU VỰC: Một phần thôn Đắk U, Xã Đắk Ơ, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/07/2026 đến 16:30:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 03, xã Đăk Ơ, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 12:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Xóm Chài, Xã Phú Nghĩa, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hớn Quản

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 - 12/7/2026.

Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 - 12/7/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 - 12/7/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 - 12/7/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 - 12/7/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 - 12/7/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 - 12/7/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 - 12/7/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 - 12/7/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 - 12/7/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 - 12/7/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 - 12/7/2026.