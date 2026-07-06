Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 6 - 12/7/2026: Rất nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 6 - 12/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 6 - 12/7/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Khách hàng Karaoke Hải Vy, đường Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/07/2026 đến 11:30:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Sân bóng Hải Vy, đường Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/07/2026 đến 16:30:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Thế Giới Kỹ Thuật - TP Cao Lãnh (Trường Mầm Non Tổ Ông Vàng), đường Bà Triệu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/07/2026 đến 11:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty lương thực Đồng Tháp (Siêu Thị Đồng Tháp) và Công ty cổ phần cấp nước và Môi Trường Đô Thị Đồng Tháp - CN cấp nước Đông Bắc Sông Tiền (Cấp Nước Cầu Đúc), đường 30/4, đường Nguyễn Huệ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/07/2026 đến 12:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 30, khóm An Định, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh, Lãnh Binh Thăng, tổ 21 đến tổ 26 và từ tổ 43 đến tổ 46, khóm 4, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 12:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Cái Môn, Điện Biên Phủ, tổ 2, tổ 7, khóm 1, khóm 2, khóm Thanh Tiến, phường Mỹ Trà và ấp 2, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 11:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng, Trần Quốc Toản, Phạm Thế Hiển, Hàm Nghi, Duy Tân, Thủ Khoa Huân, Đinh Công Tráng, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Văn Tiệp, khóm Mỹ Tây, khóm Mỹ Thuận, khóm Mỹ Trung, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 846, Bà Vẫn-Kinh Vạn Thọ, Chợ Đêm Xóm Rẩy, Công ty ARA, Kinh Bà Bạch, Bờ Bắc Kênh Nguyễn Văn Tiếp, Cống Tư Tình, Cầu Thống Linh, Kinh Ngã Đồng, Kinh Cả Mác, Kinh Bà Phủ, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 12:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 852B (từ cầu Rạch Chùa đến cầu KC1), phường Sa Đéc. Một phần đường ĐT852B, một phần đường Nguyễn Sinh Sắc (từ khách Sạn Kim Trang đến cầu Bà Phủ), khu vực Xẻo Gừa – Năm Tam – Ngọn Năm Tam, một phần khu FLC, khu vực kinh Cùn – kinh 85 – Ba Làng, Ngọn Ba Làng, kinh Họa đồ, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/07/2026 đến 18:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Phan Văn Bảy, một phần đường Lộ Làng, khu vực chợ dân lập Hậu Thành, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/07/2026 đến 15:30:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Thành, một phần bờ trái rạch Bá Dinh, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu dân cư Tân Hòa, đường Phan Đình Phùng, khu vực đường Dal Chùa Linh Nguyên, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/07/2026 đến 18:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Nguyễn Sinh Sắc (phía phải đoạn từ trạm biến điện đến ngã tư Hùng Vương); đường Hoàng Hoa Thám, An Dương Vương, Âu Cơ; khu vực Nhà thờ Hòa Khánh; khu vực bến Tàu; đường Trường Sa; đường Trần Văn Voi; Ngô Văn Hay (phường 4 củ), Phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/07/2026 đến 18:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực nhà máy Vân Nam, Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 11:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy Ngọc Đài thuộc trạm Ngọc Đài 2, Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 848 (từ ba đường N1 đến cầu Rạch Ruộng); khu vực rạch Thông Lưu, rạch Ông Tổng, rạch Cái Bè, Docifarm, khu vực Đình Tân Đông, rạch Bà Chủ, Rạch Gai, ngọn Rạch Gai, đường Đê Bao số 9, toàn bộ khu dân cư Tân Khánh Đông, khu dân cư Đông Quới, đường Sa Nhiên; đường Cánh Đồng Hoa Hồng, rạch Mương Khai; rạch Bà Soi; đường Phan Văn Trầm; Kinh 19/5; rạch Mù U; kinh 50, rạch Chùa Phước Đức, khu vực rạch Cay Khoa, đường Sông Tiền và khóm Đông Giang, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/07/2026 đến 18:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Phùng Khắc Khoan, đường Phạm Hồng Thái, một phần đường Trần Khánh Dư, khu dân cư Ông Tâm, khu vực đường dal vào Nhà Úp Ngược, khu vực Cây Vừng, Bờ Đai trên, rạch Ông Quế, rạch Sa Nhiên, đường ĐT 852B từ cầu Sa Nhiên 2 đến cầu Cai Dao 2, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/07/2026 đến 12:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Khu vực cuối Ngọn Xẻo Giang thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/07/2026 đến 18:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ UB Xã An Hiệp cũ đến Cầu Ngã Tư xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/07/2026 đến 11:30:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Vàm Tân Hựu đến Nhà máy Thái Bình thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/07/2026 đến 11:30:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Tân Lễ đến cuối KDC Tân Lễ; Khu vực từ Đình Tân Lễ đến Cầu Xẻo Mây xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/07/2026 đến 10:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cuối Rạch Ông Kết thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Cây Da đến Ngã Ba Bà Khôi thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Mương Khai đến Vàm Cầu Xây thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 09:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Vàm Trại Quán đến cuối Cầu Cây Xây thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/07/2026 đến 10:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Vàm Ấp Tây đến trạm nước Ấp Tây thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cuối ngọn Ấp Tây thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/07/2026 đến 11:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Đường Huyện Hàm - Tân Phú từ nhà Ông Khen đến Cầu Kinh Chà thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/07/2026 đến 15:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực CDC Tân Phú thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Phú, ấp Tân Lợi, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/07/2026 đến 12:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Tân, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Xếp Bà Vãi đến cầu Lai Vung)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/07/2026 đến 18:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cổng KCN Sông Hậu đến CDC Tân Thành)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/07/2026 đến 06:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cổng KCN Sông Hậu đến CDC Tân Thành)

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 07/07/2026 đến 18:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Định, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 12:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 5, ấp Long Bửu, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/07/2026 đến 15:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Bửu, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ chợ Cái Tắc đến cua Khoai Mì)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/07/2026 đến 06:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Thông Dông đến cua Tám Đức, từ chợ Long Thành cầu Rạch Gia, từ Ngã Ba Cán Cờ đến Mương Trâu)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/07/2026 đến 06:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ CDC Hòa Long đến vòng xoay Ngã Năm)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 18:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ chợ Cái Tắc đến cua Khoai Mì)

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 09/07/2026 đến 18:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Thông Dông đến cua Tám Đức, từ chợ Long Thành cầu Rạch Gia, từ Ngã Ba Cán Cờ đến Mương Trâu)

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 09/07/2026 đến 18:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ ĐT 841 Ấp 3 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/07/2026 đến 14:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực chợ trung tâm ấp Mương Miểu, ấp Trung, ấp Trung Tâm xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/07/2026 đến 18:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ ĐT 841 ấp Mương Kinh xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ làng Ấp 2 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Hòa A, ấp Phú Thạnh A, ấp Phú Thạnh B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 18:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Hòa A, ấp Phú Thạnh A, ấp Phú Thạnh B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 18:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: một phần xã tân hồng thuộc trạm công cộng ấp rọc muống 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/07/2026 đến 12:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã tân hồng thuộc trạm công cộng ấp rọc muống

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/07/2026 đến 12:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã an phước thuộc trạm công cộngtrạm Giồng Găng 7

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/07/2026 đến 16:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng bơm Ông Vũ.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/07/2026 đến 16:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã Tân Thành ,( bến đò long sơn Ngọc)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 12:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất đện một phần xã an phước thộc trạm công cộng an lộc 3 và 01 trạm chuyên dùng NTTS Ông Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã an phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất đện một trạm bơm Ông Duy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 12:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất đện một NTTS Nguyễn Văn Tuấn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 12:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất đện một trạm chuyên dùng Bình Phú 5

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 12:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện 02 trạm chuyên dùng NTTS Nguyễn Văn Bầy 1 và NTTS Nguyễn Văn Bầy 2.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 12:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất đện một trạm chuyên dùng NTTS Võ Văn Hồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất đện một trạm chuyên dùng Bơm Nguyễn Văn Đực

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất đện một trạm chuyên dùng Bơm Trần Thị Bích

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông 4, Mỹ Đông 5 và Mỹ Tây 3. Toàn bộ khu vực ấp Mỹ Nam 1, Mỹ Nam 2, Mỹ Nam 3, Mỹ Tây 1, Mỹ Tây 2, Mỹ Đông 1, Mỹ Đông 2, Mỹ Đông 3, Láng Biển 1, Láng Biển 2, Láng Biển 3, Láng Biển 4 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp. Các trạm chuyên dùng: Công ty Đại Phát, Xưởng may Minh Vương, XX Vạn Đại Phước, Cơ khí Phan Tấn, Công nghệ Dingxin, Cơ sở Ngân Phát, Cơ sở Hoàng Huy, Công ty Thành Nông

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông 4, Mỹ Đông 5 và Mỹ Tây 3. Toàn bộ khu vực ấp Mỹ Nam 1, Mỹ Nam 2, Mỹ Nam 3, Mỹ Tây 1, Mỹ Tây 2, Mỹ Đông 1, Mỹ Đông 2, Mỹ Đông 3, Láng Biển 1, Láng Biển 2, Láng Biển 3, Láng Biển 4 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp. Các trạm chuyên dùng: Công ty Đại Phát, Xưởng may Minh Vương, XX Vạn Đại Phước, Cơ khí Phan Tấn, Công nghệ Dingxin, Cơ sở Ngân Phát, Cơ sở Hoàng Huy, Công ty Thành Nông

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/07/2026 đến 07:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông 4, Mỹ Đông 5 và Mỹ Tây 3. Toàn bộ khu vực ấp Mỹ Nam 1, Mỹ Nam 2, Mỹ Nam 3, Mỹ Tây 1, Mỹ Tây 2, Mỹ Đông 1, Mỹ Đông 2, Mỹ Đông 3, Láng Biển 1, Láng Biển 2, Láng Biển 3, Láng Biển 4 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp. Các trạm chuyên dùng: Công ty Đại Phát, Xưởng may Minh Vương, XX Vạn Đại Phước, Cơ khí Phan Tấn, Công nghệ Dingxin, Cơ sở Ngân Phát, Cơ sở Hoàng Huy, Công ty Thành Nông

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/07/2026 đến 15:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2A, xã Phương Thịnh ( mất điện một phần Chợ Mới Hưng Thạnh)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3A, xã Phương Thịnh ( mất điện một phần khu vực tỉnh lộ 844)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/07/2026 đến 11:30:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 2A, xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần Kinh Đình)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Thọ ( mất điện một phần khu vực Rạch Cầu)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 11:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Thọ ( mất điện một phần khu vực Cầu Kinh)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 11:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Đông Mỹ, ấp Tân Trường, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 3, ấp 3, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Đông Mỹ, ấp Tân Trường, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: - Khu vực Cầu U Minh xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/07/2026 đến 15:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Chùa U Minh xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Trường THCS Tân Khánh Trung đến Cầu Cai Châu, Rạch Cồn Ông, Rạch Chùa Trong, Rạch Dong thuộc xã Tân Khánh Trung và xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/07/2026 đến 18:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Tỉnh lộ 848 từ Cầu Rạch Ruộng đến Chợ Thủ Củ, Chợ Mương Điều, Rạch Mương Điều, Mương Trâu, Mù U, Đường Cầm, Kinh Xáng Kinh Tắc xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/07/2026 đến 07:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Tỉnh lộ 848 từ Cầu Rạch Ruộng đến Chợ Thủ Củ, Chợ Mương Điều, Rạch Mương Điều, Mương Trâu, Mù U, Đường Cầm, Kinh Xáng Kinh Tắc xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 07/07/2026 đến 18:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Tân Lợi xã Láp Vò.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/07/2026 đến 18:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Rạch Rau Cần từ Cống Rạch Dầu đến cuối Rạch Rau Cần xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/07/2026 đến 18:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Bình Thành (khu vực Kênh Bình Thành 4, xã Bình Tấn cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 18:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long (một phần khu vực Mương Tư Phủ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 13:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh An, xã Tân Long (một phần khu vực ranh Tân Long-Tân Huề)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Long (khu vực Rạch Voi Lửa, xã Tân Bình cũ)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp B và toàn bộ khu vực ấp Gò Cát, ấp Hồng Kỳ, ấp 5, xã Phú Cường (Khu vực từ cầu Kênh Mười Tải đến trạm bơm Tây Kênh Phước Xuyên. Khu vực từ trạm bơm Hòa Bình 1 đến giáp ranh xã Trường Xuân).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 08:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp C, xã Phú Cường (Một phần khu vực Chợ kinh 15 và Khu vực từ cầu Kênh 15 đến trạm bơm Bảy Tổng).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp B và toàn bộ khu vực ấp Gò Cát, ấp Hồng Kỳ, ấp 5, xã Phú Cường (Khu vực từ cầu Kênh Mười Tải đến trạm bơm Tây Kênh Phước Xuyên. Khu vực từ trạm bơm Hòa Bình 1 đến giáp ranh xã Trường Xuân).

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Phi Hùng đến nhà ông Nguyễn Thành Vinh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 10:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim. (Khu vực từ nhà ông Trần Văn On đến nhà ông Nguyễn Văn Bé Ba).

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/07/2026 đến 11:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim. (Khu vực từ nhà bà Trần Thị Linh đến nhà ông Thái Văn Mộc).

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 09/07/2026 đến 12:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim. (Khu vực từ nhà Lê Hồng Hiếu đến nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn).

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/07/2026 đến 15:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim. (Khu vực từ nhà Lê Thị Kim Sa đến nhà bà Phạm Thị Dân).

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ cầu Tắc Ông Rèn đến cầu Vịnh Bà Tự

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cây xăng An Bình dọc QL 30 và lộ dal đến Ranh giới Hồng Ngự - Tam Nông

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp