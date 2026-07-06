Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6 - 12/7/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao đột biến

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Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 6 - 12/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6 - 12/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6 - 12/7/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 9, ấp Hòa Hưng, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 11, ấp Phước Lộc, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện













KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 6, ấp Phước Bình, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 7, ấp Phước Bình, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Hòa, tổ 10, ấp Tân Hòa, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Hưng 1, tổ 8, ấp Tân Hưng, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm KDC K1P9, tổ 3, khóm 1, đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Nguyễn Huệ 5A, tổ 3, khóm 1, đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện các khóm: Tân Nhơn Quới, Tân Phú, Tân Nhơn, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện trạm Vườn Thanh Long Nguyễn Văn Xum, ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/07/2026 đến 10:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện trạm NMXX Lý Quốc Thông, ấp Sóc Ruộng, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/07/2026 đến 12:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện trạm NMXX Hoàng Văn Liền, ấp Mỹ An, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/07/2026 đến 14:30:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện trạm Đóng Tàu Hồ Hoàng Dũng, ấp Mỹ Phú, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Trà Côn 1B, một phần tổ 7+8+9 ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Ngãi Hòa 4, một phần tổ 4 ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/07/2026 đến 10:15:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hồi Xuân 2, một phần tổ 10 ấp Hồi Xuân, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/07/2026 đến 10:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm xã Xuân Hiệp, một phần tổ 7 ấp Hồi Xuân, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 08/07/2026 đến 11:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Ngãi Hòa 3, một phần tổ 9+10 ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/07/2026 đến 11:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Ngãi Hòa 1A, một phần tổ 6+7 ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/07/2026 đến 14:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hồi Xuân 1, một phần tổ 8 ấp Hồi Xuân, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/07/2026 đến 14:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Ngãi Hòa 1, một phần tổ 11+12 ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 08/07/2026 đến 15:15:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hồi Thành 1A, một phần tổ 13 ấp Hồi Thành, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 08/07/2026 đến 15:15:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Ngãi Hòa 2, một phần tổ 14+15 ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hồi Thành 1, một phần tổ 12 ấp Hồi Thành, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện trạm Sạc Xe Điện, ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/07/2026 đến 09:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện trạm Bánh Xếp Trương Tài, ấp Tường Nhơn, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/07/2026 đến 11:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện trạm Vận Tải Phương Anh 2, ấp Mỹ Định, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 09/07/2026 đến 14:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tân Thuận 3, một phần tổ 5+6 ấp Tân Thuận, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/07/2026 đến 10:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tường Nhơn 1B, một phần tổ 10+11+12 ấp Tường Nhơn, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/07/2026 đến 10:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hiệp Lợi 1, một phần tổ 9 ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 10/07/2026 đến 11:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tường Nhơn 1, một phần tổ 8 ấp Tường Nhơn, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 10/07/2026 đến 11:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hiệp Lợi 6, một phần tổ 11 ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/07/2026 đến 14:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tường Nhơn 2, một phần tổ 13 ấp Tường Nhơn, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/07/2026 đến 14:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hiệp Lợi 5, một phần tổ 13+14 ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 10/07/2026 đến 15:15:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hiệp Thạnh 6, một phần tổ 15+16 ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 10/07/2026 đến 15:15:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hai Xèn 2, một phần tổ 16+17 ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hiệp Thạnh 7A, một phần 6+7 ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm 3 Phú Sơn A thuộc tổ 10 ấp Phú Sơn A, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện ấp 8B, 9B và ấp 4 xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/07/2026 đến 11:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Phú Hữu Yên 2A thuộc tổ 8 ấp Phú Hữu Yên, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Mỹ Lộc 1 thuộc tổ 10 ấp Cái Sơn, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm 3 ấp 1 Tân Lộc thuộc tổ 9 ấp 1, xã Cái Ngang.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần từ tổ 4 đến tổ 11 khóm 5; Một phần từ tổ 8 đến tổ 16 khóm Mỹ Hưng 1; Một phần từ tổ 1 đến tổ 7 khóm Mỹ Hưng 2 phường Cái Vồn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty cổ phần Bệnh viện Đông Bình Minh, tổ 25, khóm Đông Lợi, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/07/2026 đến 09:30:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Phạm Minh Chí Số 107, Tổ 26, Khóm 1, Phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/07/2026 đến 11:30:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Bùi Thanh Bình, khóm Thuận Tiến C, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/07/2026 đến 14:30:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường Trường Mẫu giáo Hoa Lan, khóm Thuận Phú A, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/07/2026 đến 16:30:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ dân sử dụng điện trạm Đông Bình 3 thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 10, tổ 15 và một phần từ tổ 30 đến tổ 35 khóm Đông Bình A, phường Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cơ sở Cơ khí Vĩnh Thái thuộc ấp Phú Hưng, Xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/07/2026 đến 10:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Đèn đường dân cư Phú Thịnh tại khu dân cư vượt lũ thuộc ấp Phú Hữu Đông, Xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/07/2026 đến 11:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường Mẫu giáo Đông Thạnh thuộc khóm Đông Thạnh B, phường Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc khu vực khóm Mỹ Khánh 1, Mỹ Khánh 2 và một phần tổ 17 khóm Mỹ Hưng 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm UBX Đông Thạnh thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 4 khóm Đông Thạnh A, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 09/07/2026 đến 10:20:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Thạnh B thuộc một phần tổ 1, 2, 9 khóm Đông Thạnh B và một phần khóm Thạnh An, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/07/2026 đến 12:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Thạnh B1 thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 3 khóm Đông Thạnh B, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 15:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Thạnh 4A thuộc một phần từ tổ 7 đến tổ 8 khóm Đông Thạnh B, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 7, từ tổ 23 đến tổ 33 khóm Thuận Tân A; một phần tổ 26 khóm Thuận Thới; một phần từ tổ 1 đến tổ 7 khóm 5, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH Trường Phát Bình Minh tại Tổ 14 khóm Thuận Tiến B, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/07/2026 đến 10:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Trung tâm Viễn Thông Bình Minh thuộc Viễn Thông Vĩnh Long tại khóm 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/07/2026 đến 12:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Công ty Duy Giang thuộc Công ty Cổ Phần Duy Giang tại Mỹ Lợi, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/07/2026 đến 15:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Cường 3, thuộc tổ 10, 11, ấp Phú Cường, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trung Trị 8, thuộc tổ 8, ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/07/2026 đến 09:30:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trung Hiệp 9, thuộc tổ 5, ấp Trung Hưng, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/07/2026 đến 10:30:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Ấp 4-2A Trung Hiệp, thuộc tổ 12, ấp Trung Hưng, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/07/2026 đến 12:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trung Hiệp 8, thuộc tổ 8, ấp Mướp Sát, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/07/2026 đến 14:30:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Quang Bình 2A, thuộc tổ 16, ấp Quang Hòa, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/07/2026 đến 16:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Ấp 2 Trung Ngãi, thuộc ấp 2, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 13:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Quới 3A, thuộc tổ 14, 15, ấp An Quới, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trung Ngãi 5, thuộc tổ 17, ấp Giồng Ké, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 12:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Trường cấp 2 Vũng Liêm, và Trường TH Vũng Liêm, thuộc ấp 2, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 10:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Cơ khí Nguyễn Thị Điệp, thuộc ấp Xuân Minh 1, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/07/2026 đến 11:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cây Gáo 5, thuộc tổ 6, ấp Cây Gáo, xã Hiếu Phụng.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng HKD Nguyễn Đức Hòa, thuộc ấp Phú Nhuận, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 14:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Trường TH Trung Nghĩa A, thuộc ấp Phú Tân, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng tại Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nhung, thuộc ấp Quang Huy, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 10:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Xay xát Thiện Huấn, thuộc ấp Quang Phú, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Trại gà Quốc Việt, thuộc ấp Bờ Sao, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/07/2026 đến 14:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Cơ sở Tam Lập Thành, thuộc ấp Gò Ân, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/07/2026 đến 16:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện tư ngày 6 - 12/7/2026.

Lịch cúp điện Cái Nhum

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện tư ngày 6 - 12/7/2026.

Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Tổ 4, ấp Hòa Hiệp, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/07/2026 đến 17:00:00 ngày 06/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Hưng Thuận, Hưng Lợi, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 5, ấp An Thới, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp