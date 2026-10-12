Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 12 - 18/10/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện liên tục?

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Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 12 - 18/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 12 - 18/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 12 - 18/10/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/10/2026 đến 11:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực làm việc HTX Thanh Hưng-Khóm Tân Hưng, phường Tân Hạnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/10/2026 đến 09:28:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực làm việc Cty Hoàng Thiên Lộc-Khóm Tân Hưng, phường Tân Hạnh

THỜI GIAN: Từ 09:41:00 ngày 12/10/2026 đến 09:57:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện khóm Tân Xuân, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/10/2026 đến 17:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ TĐC Hòa Phú, ấp Phước Long, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Tân Vĩnh, khóm Tân Vĩnh, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Nhung từ ngã ba Phó Cơ Điều và Nguyễn Văn Nhung đến Chùa Vạn Phước, phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Tái Định Cư Phường 5, hẻm 62, đường Nguyễn Chí Thanh phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 11:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Thanh Đức 3A, hẻm Lò Voi, khóm Thanh Hưng, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Cầu Kinh Cụt, hẻm Cầu Kinh Cụt, phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Phước Long, ấp Phước Long, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Phú Quới 2B, ấp Phú Thạnh B, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Tân Nhơn, ấp Tân Nhơn, ấp Tân Thuận, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Khách hàng trạm Cty Minh Phát, ấp Hồi Phước, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/10/2026 đến 11:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Lau Gạo Thành Tiền + Xay Xát Thành Tiền, ấp Hồi Xuân, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/10/2026 đến 17:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Nhà Máy Xay Xát Hoàng Văn Liền, ấp Mỹ An, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/10/2026 đến 09:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Nhà Thờ Nguyễn Thị Ngọc Kết, ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 13/10/2026 đến 10:45:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Khu Hành Chính xã Nhơn Bình, ấp Tường Ngãi, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/10/2026 đến 12:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Chợ Hòa Bình, ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 13/10/2026 đến 15:15:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Trường Cấp 2-3 Hòa Bình, ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/10/2026 đến 16:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Vận Tải Phương Anh, ấp Mỹ Định, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 14/10/2026 đến 13:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tích Phú 1A, một phần tổ 4+5 ấp Tích Phú, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tích Phú 2A, một phần tổ 7+8 ấp Tích Phú, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm TĐC Hựu Thành, một phần tổ 8+9+10 ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/10/2026 đến 12:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Vận Tải Phương Anh 2, ấp Mỹ Định, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 16/10/2026 đến 13:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hai Điếc thuộc tổ 3 ấp Ngô Tùng Châu, xã Tam Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 16:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thạnh Trí 3 thuộc tổ 8 ấp 2, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 1A Hòa Hiệp thuộc tổ 1 ấp 1, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 1B Hòa Hiệp thuộc tổ 1 ấp 1, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cống Phó Mùi thuộc tổ 5 ấp 1, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Mười Ốm thuộc tổ 6 ấp 3, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 3B Hòa Thạnh thuộc tổ 8 ấp 3, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 2A Hòa Hiệp thuộc tổ 8 ấp 2, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thạnh Trí 2 thuộc tổ 2 ấp 2, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cống Bà Tảng 2 thuộc tổ 4 ấp 2 xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hoàng Tuấn thuộc tổ 5 ấp Ngô Tùng Châu, xã Tam Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Đông Hậu 1C thuộc tổ 3 ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Thạnh 8, trạm Đông Thạnh 8-1 thuộc một phần từ tổ 7 đến tổ 9 khóm Thạnh Lý, một phần khóm Thạnh Hoà, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/10/2026 đến 12:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH thương mại Triều Thuận Nguyên tại Số 761/24, khóm Thuận Tiến A, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/10/2026 đến 13:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Phú Điền 3, thuộc tổ 15, ấp Phú Điền, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/10/2026 đến 09:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Phú Cường 2 , thuộc tổ 08, ấp Phú Điền, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/10/2026 đến 11:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Đình Đôi A, thuộc tổ 03, ấp Hiếu Thọ, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/10/2026 đến 14:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hiếu Thảo, thuộc tổ 06, 07, ấp Hiếu Hạnh, xã Hiếu Thành.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/10/2026 đến 16:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Xay Xát Huỳnh Hữu 1, thuộc ấp Vàm An, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 10:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Cống Đường Trôm, thuộc ấp Tân Đông, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/10/2026 đến 12:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng DNTN Nguyễn Khiêm, thuộc ấp Gò Ân, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/10/2026 đến 16:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cái Trôm 2, thuộc tổ 09, ấp Tân Đông, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Ấp 2-3 Trung Ngãi, thuộc tổ 15, ấp Bưng Phèn, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 09:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Công ty Sơn Trung Thành, thuộc ấp Xuân Minh, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 11:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Xuân 2A, thuộc tổ 12, ấp Xuân Lộc, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/10/2026 đến 11:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Xuân Minh 5, thuộc tổ 08, ấp Xuân Minh, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/10/2026 đến 14:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Công ty TNHH SX TMDV May mặc HITHATEX VINA, thuộc ấp Hiếu Xuân, xã Hiếu Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/10/2026 đến 15:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Xuân Minh 7, thuộc tổ 12, ấp Xuân Minh, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu thủy sản Anh Khoa, thuộc ấp Hiếu Thọ, xã Hiếu Thành.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trường Mầm Non Họa Mi, ấp Long An, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 09:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cty TNHH Công Nghệ BCD, ấp Long Phước, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/10/2026 đến 09:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trại gà Phúc Giang, ấp Bình Tịnh, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 13/10/2026 đến 10:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Nước đá Thành Thái, ấp Long Phước, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/10/2026 đến 11:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Lò Bún Phước Tâm, ấp Long Thới, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 13/10/2026 đến 11:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm CA Tỉnh Vĩnh Long, ấp Long Phước, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/10/2026 đến 14:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Phong Phú 3 + XX Phong Phú 3A, ấp An Thành, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/10/2026 đến 15:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm BV Y Học Cổ Truyền, ấp Long Thuận, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/10/2026 đến 15:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Thanh Phát 1, ấp An Thành, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/10/2026 đến 16:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HKD Lẹ Đào, ấp An Thuận, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 09:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Song Hồ, ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/10/2026 đến 09:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Thanh Phát, ấp An Thành, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 14/10/2026 đến 10:20:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cty An Thành, ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/10/2026 đến 11:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cơ sở nhựa Tốt, ấp Phú Đức, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 14/10/2026 đến 11:40:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cty Phước Thành IV, ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 14:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cty Phước Khánh 1, ấp Thanh Phong, xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 14:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Huỳnh Thị Xuyên, ấp An Thạnh, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 14/10/2026 đến 15:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cty TNHH MTV Hoàng Gia Bảo Vĩnh Long, ấp Thanh Phong, xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 14/10/2026 đến 15:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm DNTN Hai Ngà, ấp Phú Đức, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Nguyễn Gia, ấp An Đức, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/10/2026 đến 09:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Vinfast Long An, ấp An Đức, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/10/2026 đến 11:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm CSSX Thanh Trúc, ấp An Đức, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/10/2026 đến 14:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Văn Hiệp, ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/10/2026 đến 15:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Vinh Quang, ấp An Thuận, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/10/2026 đến 09:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HKD Huỳnh Loan, ấp An Thuận, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/10/2026 đến 11:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Vinfast Phú Đức, ấp An Thuận, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/10/2026 đến 14:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm NMXX Phong Phú 5, ấp An Thuận, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 16/10/2026 đến 15:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cái Cạn 1, tổ NDTQ số 04, ấp Cái Cạn xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 13/10/2026 đến 09:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cái Cạn 2 tổ NDTQ số 6 ấp Cái Cạn xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 13/10/2026 đến 11:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Hòa, tổ NDTQ số 1, số 3 ấp Phú Hòa xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/10/2026 đến 14:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Qưới, tổ NDTQ số 2, số 3 ấp Phú Qưới xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 13/10/2026 đến 15:50:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Ba Truyền, tổ NDTQ số 5 ấp Phú Qưới xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Quới

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 – 18/11/2026.