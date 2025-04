Liên tiếp 2 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ở Phú Thọ được cứu sống nhờ làm nhanh 1 việc này

Người đàn ông 60 tuổi ở Phú Thọ bất ngờ hôn mê, suy thận vì một sai lầm mà nhiều nam giới Việt mắc phải GĐXH - Trước khi nhập viện, người bệnh có uống rượu trong bữa ăn, đến sáng hôm sau thấy xuất hiện mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt gia đình đã đưa đến viện khám.

Trong những ngày gần đây, Khoa Tim mạch can thiệp - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ đã cấp cứu thành công hai trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, giúp bệnh nhân vượt qua "cửa tử" nhờ can thiệp nhanh chóng, chuẩn xác và chuyên nghiệp của Bác sĩ Piter và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm.

Ảnh: BVCC

Trường hợp thứ nhất là nam bệnh nhân, 54 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, được chẩn đoán: Nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên. Kết quả chụp mạch vành cho thấy, bệnh nhân bị hẹp 95% nhánh RCA do xơ vữa.

Các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện nong bóng và đặt 1 stent phủ để tái thông mạch vành. Ca can thiệp diễn ra thuận lợi – an toàn – chính xác. Bệnh nhân hiện ổn định và được theo dõi tích cực tại Khoa Tim mạch

Hình ảnh trước và sau khi can thiệp. Ảnh: BVCC

Trường hợp thứ 2 là nam bệnh nhân 67 tuổi, có tiền sử tăng mỡ máu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau ngực âm ỉ, kéo dài.

Sau khi thăm khám, kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân bị hẹp 80% nhánh OM (I). Các bác sĩ đã thực hiện nong bóng và đặt 1 stent phủ tổn thương. Thủ thuật được thực hiện nhanh – gọn – chính xác, đảm bảo an toàn tối đa. Sau can thiệp, bệnh nhân ổn định, tiếp tục điều trị tại Khoa Tim mạch.

Sau nhiều ca can thiệp tim mạch tại bệnh viện, các bác sĩ nơi đây thêm một lần khẳng định việc phát hiện sớm, xử trí kịp thời, can thiệp chuẩn xác, đó là yếu tố quyết định cứu sống người bệnh bị nhồi máu cơ tim. Đồng thơi, khẳng định chuyên môn vững vàng, kỹ thuật can thiệp hiện đại và khả năng xử lý tình huống linh hoạt của đội ngũ bác sĩ Tim mạch can thiệp tại BVĐK Hùng Vương.

Liên tiếp 3 người ở Quảng Ninh ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp GĐXH - Cả 3 bệnh nhân nhồi máu cơ tim lần này đều rơi vào tình trạng rung thất, ngừng tim chỉ trong vài giây...