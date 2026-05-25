Xử phạt tài xế lắp thiết bị ưu tiên trái phép
GĐXH - Dù phương tiện không thuộc diện được quyền ưu tiên nhưng tài xế vẫn lắp thiết bị phát tín hiệu trái quy định.
Ngày 25/5, Công an TP Huế cho biết, vừa lập biên bản xử lý một trường hợp ô tô cá nhân lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên trái quy định.
Trước đó, qua phản ánh của người dân về việc một tài xế điều khiển xe ô tô mang BKS 75A-417.07 lưu thông trên tuyến tránh Huế vào sáng 22/5 tự ý lắp thiết bị phát tín hiệu ưu tiên dù phương tiện không thuộc diện được quyền.
Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định anh Trần Văn Hồng (SN 1985, trú xã Phong Mỹ) là người điều khiển ô tô nói trên.
Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận đã tự ý lắp thiết bị phát tín hiệu ưu tiên dù phương tiện không thuộc diện được quyền. Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt tài xế Hồng với hành vi Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.
