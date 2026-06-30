Lộ sắc vóc 43 kg của vợ cầu thủ Đức Huy ở tháng đầu thai kỳ
GĐXH - MC Huyền Trang - vợ cầu thủ Đức Huy, chia sẻ sắc vóc 43 kg trong tháng đầu thai kỳ. Cô không ngần ngại diện bikini lộ rõ bụng bầu.
Thùy Anh tằn tiện từng đồng để chăm sóc '5 đứa con thơ'Chăm sóc da - 8 giờ trước
GĐXH - Ngoài công việc diễn xuất và hoạt động trong lĩnh vực diễn viên, mẫu ảnh, Thùy Anh có cuộc sống đời thường giản dị như bao người khác. Dù hiện vẫn độc thân, nữ diễn viên lại tự nhận mình là một “bà mẹ đơn thân” khi đang chăm sóc 5 chú mèo mà cô yêu thương như những đứa con trong gia đình.
Màn lột xác của mỹ nhân 'Nóng cùng World Cup' từng thi 'Đường lên đỉnh Olympia'Đẹp - 10 giờ trước
Ít ai ngờ thí sinh "Đường lên đỉnh Olympia" với ngoại hình mộc mạc có màn thay đổi ấn tượng, thậm chí còn ghi danh ở một cuộc thi sắc đẹp.
Cấp cứu làn da bị cháy nắng sau kỳ nghỉ ở biểnChăm sóc da - 1 ngày trước
Sau những ngày vui chơi dưới nắng biển, không ít người rơi vào tình trạng da đỏ rát, bỏng nắng, thậm chí bong tróc và sạm màu. Theo các chuyên gia da liễu, đây không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là dấu hiệu tổn thương viêm cấp do tia cực tím gây ra.
Sắc vóc nữ NSND xứ Nghệ ở tuổi trung niênThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Phạm Phương Thảo ở tuổi 43 đã được phong tặng danh hiệu NSND. Ngoài đời, cô sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp cùng giọng hát mượt mà, sâu lắng.
Trần Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26Đẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Nhan sắc của Tiểu Vy được nhận xét ngày càng thăng hạng sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam.
Dàn Hoa hậu diện bikini cùng một công thức, người đẹp nào có hình thể đẹp nhất?Thời trang - 3 ngày trước
Hoa hậu Thanh Thủy, Tiểu Vy, Ý Nhi khoe loạt ảnh mix đồ cùng bikini theo cùng một công thức, vừa khéo léo khoe hình thể mà không hề phô trương.
Thấy nhàm chán vì cứ phối giày bệt với váy đầm? Thử phá cách với kiểu quần nàyThời trang - 4 ngày trước
Sneaker pha giày ballet đế bệt đang là kiểu giày bệt được yêu thích, nó vừa thoải mái, vừa nữ tính mềm mại. Nhưng đôi khi, phá cách một chút với các kiểu quần, sẽ tạo ra những bản phối thú vị và có gu hơn.
Cách làm mặt nạ gạo chăm sóc da an toàn, trắng sáng tại nhàĐẹp - 4 ngày trước
GĐXH - Mặt nạ dưỡng ẩm và làm sáng da giúp phục hồi làn da của bạn, bằng cách điều trị da xỉn màu và da bị kích ứng. Trong mặt nạ có kết hợp với tinh chất tốt của gạo có tác dụng tẩy tế bào chết và thêm độ sáng khỏe.
Cách làm đẹp da mặt bằng rau máĐẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Rau má không chỉ là loại rau quen thuộc mà còn là bí quyết giúp làm dịu, phục hồi và dưỡng da hiệu quả.
Đi xem World Cup 2026, NSƯT Kiều Anh khoe sắc trên đất MỹThời trang - 5 ngày trước
GĐXH - NSƯT Kiều Anh là một trong nhiều nghệ sĩ Việt đã có mặt tại Mỹ để xem World Cup 2026. Dù ở tuổi trung niên nhưng nhan sắc của người đẹp vẫn rực rỡ trên khán đài.
Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹpThời trang
GĐXH - Lọ Lem - ái nữ nhà MC Quyền Linh khiến khán giả ngất ngây với khoảnh khắc khoe nhan sắc trên đất Mỹ.