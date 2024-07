Lộ vòng 2 to bất thường, phản ứng của Thanh Hằng khi bị nhắc chuyện mang thai

Trên trang cá nhân, Thanh Hằng không ngần ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào khi đăng tải hình ảnh tình cảm trong buổi đi xem biểu diễn của ông xã - nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

"Tranh thủ đi xem ông diễn, vì từ ngày mai tôi bận túi bụi đến cuối năm rồi. Vất vả lên chương trình mấy tháng trời, tập dượt cùng mọi người và đã có buổi diễn thật thăng hoa. Concert tại Nhà hát Hồ Gươm. The first sounds of love - Nơi âm nhạc kết nối với những tâm hồn đẹp", nữ siêu mẫu chia sẻ.

Trong bài chia sẻ mới đây, Thanh Hằng mặc áo rộng hack dáng, khéo léo che vòng 2 to bất thường.

Hình ảnh này khiến dân tình đặt nghi vấn nữ siêu mẫu đang mang thai con đầu lòng.

Thanh Hằng tình tứ với ông xã.

Đáng chú ý, trong bức ảnh, khán giả đổ dồn sự chú ý vào trang phục của Thanh Hằng. Cô mặc một chiếc váy màu đen trắng rộng thùng thình. Nhiều người đoán rằng nữ siêu mẫu đang có tin vui. "Nhìn chị mặc váy này, em mạnh dạn đoán chị có em bé"; "Không hiểu tại váy, tại góc chụp hay chị đẹp Thanh Hằng đã có tin vui nhỉ?;... một vài khán giả tinh ý để ý và bình luận. Thậm chí, học trò Mai Ngô của Thanh Hằng còn gây xôn xao khi nói rằng cô chuẩn bị "lên chức": "Em sắp có cháu bồng rồi". Đáp lại, Thanh Hằng trêu đùa hài hước: "Bụng cô sao bằng bụng em".

Đây không phải là lần đầu tiên Thanh Hằng vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng. Trước đó, trong một đoạn clip hậu trường chụp hình, cô bất ngờ nhắc đến chuyện "bầu bí". Nữ siêu mẫu cho biết cô chỉ thả dáng theo yêu cầu của ekip nên nhiều người trông tưởng đang mang thai: "Đứng cong quá ánh sáng chiếu vào, tưởng như người có bầu. Tôi chỉ tạo dáng theo cấu trúc của chiếc xe nhé mọi người".

Thanh Hằng từng mong muốn bầu song sinh như Hà Hồ. Trong đám cưới, Hồ Ngọc Hà "nhả vía" mang song thai cho bạn thân. Thanh Hằng bày tỏ: "Thời điểm này có song sinh cũng tốt ha, chứ 1 năm 1 đứa cũng hơi cực, đẻ được 1 cặp song sinh đó (cặp Lisa - Leon của Hồ Ngọc Hà - PV) quá đáng yêu mọi người. Tôi cũng mong vậy".

Tuy nhiên, cách đây vài giờ, Thanh Hằng đã xuất hiện chấm thi Miss Universe Vietnam 2024 với body chuẩn siêu mẫu. Hình ảnh này phần nào xóa bỏ tin đồn cô mang thai.

Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh về chung một nhà vào tháng 10/2023. Sau thời gian về chung nhà với chồng nhạc trưởng, cuộc sống của Thanh Hằng có nhiều thay đổi tích cực. Chia sẻ về bạn đời, Thanh Hằng cho hay: "Chồng tôi là người đàn ông kiên nhẫn, bình tĩnh nhất mà tôi gặp gỡ, tiếp xúc. Khi ở cạnh anh, tôi ảnh hưởng theo hướng tích cực. Chồng thường xuyên theo dõi các chương trình tôi tham gia nhưng anh luôn ủng hộ, tôn trọng và hiếm khi góp ý".

Thanh Hằng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đi du lịch với ông xã. Hai người thể hiện những cử chỉ tình cảm, đầy yêu thương dành cho cho nhau, cho thấy cặp đôi "trai tài gái sắc" đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Thanh Hằng sinh năm 1983, được biết đến khi giành vương miện Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002. Cô là siêu mẫu hàng đầu làng giải trí Việt, giữ vị trí quan trọng trong nhiều show diễn. Sau nhiều năm kín tiếng chuyện đời tư, người đẹp quyết định lên xe hoa theo chồng. Chồng Thanh Hằng là Trần Nhật Minh, sinh năm 1981, một nhạc trưởng. Nhật Minh tốt nghiệp thạc sĩ ở Nga, hiện đang công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM. Cả hai có thời gian dài gắn bó trước khi kết hôn.