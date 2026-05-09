Loại cá siêu rẻ, bán đầy chợ Việt giàu omega3 không kém cá hồi
GĐXH - Cá hồi xưa nay luôn được biết đến là thực phẩm hàng đầu cung cấp lượng omega3 dồi dào, tuy nhiên có một loại cá giàu omega3 không kém mà giá lại siêu rẻ, bán đầy chợ Việt.
Giá cá hồi trên thị trường hiện nay
Hiện nay, trên thị trường, cá hồi là loại thực phẩm siêu dinh dưỡng, nguồn hàng cũng tương đối dồi dào, không hề khó tìm kiếm, tuy nhiên giá bán của loại thực phẩm này luôn trong top cao.
Cụ thể, khảo sát tại nhiều siêu thị hiện nay, cá hồi phi lê tươi đang có giá khoảng 450.000 - 600.000 đồng/kg. Cá hồi nguyên con có giá khoảng 320.000đ - 450.000 đồng/kg. Đầu cá hồi có giá rẻ hơn từ 50.000 - 80.000 đồng/kg. Lườn cá hồi có giá dao động từ 130.000đ/kg. Sashimi cá hồi đóng khay thường có giá từ 158.000 - 395.000 đồng/500g. Tuy nhiên giá bán có thể thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm và địa điểm mua hàng.
Xưa nay, cá hồi luôn là thực phẩm hàng đầu cung cấp lượng omega ba dồi dào, giúp giảm chất béo trung tính, tăng cholesterol tốt, ngăn ngừa đột quỵ, vô cùng có lợi cho sức khỏe.
Giá cá trích trên thị trường hiện nay
Tuy nhiên có một loại cá giàu Omega 3 không kém mà giá lại rẻ hơn cá hồi nhiều lần, đó là cá trích.
Tại thị trường Việt Nam, giá của cá trích chỉ khoảng 35.000 - 100.000 đồng/kg tại các chợ, siêu thị.
Đặc biệt trong các tháng 7, tháng 8 âm lịch là mùa của cá trích (mùa cao điểm). Tại bến ngư dân, giá cá trích chỉ rơi vào khoảng 35-40 nghìn đồng/kg. Cá trích làm sạch, đông lạnh, đóng khay thường có giá khoảng 80.000 - 100.000 VNĐ/kg. Cá trích phi lê đóng khay loại 500g thường có giá khoảng 89.000 - 110.000 VNĐ/khay.Cá trích ép trứng có giá khoảng 495.000 VNĐ/bịch 0.5kg đến 990.000 VNĐ/kg
Tuy giá rẻ hơn nhiều so với cá hồi nhưng giá trị dinh dưỡng của cá trích cũng không hề thua kém cá hồi. Đây cũng là loại cá rất giàu Omega 3, lại thuộc nhóm cá ít nhiễm thủy ngân hơn các loại cá khác. Bên cạnh đó, cá trích còn cung cấp protein tốt hơn so với protein từ thịt lợn hoặc thịt bò. Ngoài ra, lượng calo của cá chích thấp nên phù hợp với những người đang ăn kiêng, giảm cân.
Trong cá trích có chứa các chất chống oxy hóa mạnh là vitamin E và xe len, giúp giảm tác hại của gốc tự do, chống lão hóa nguồn vitamin D giúp cơ thể giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư và bệnh tim, cung cấp vitamin B, 12, vitamin B3, Phốt pho, Kali... Đối với những người có tình trạng thiếu máu thì nên bổ sung cá trích bởi nồng độ chất sắt trong loài cá này khá cao. Ăn cá chất lượng hợp lý trong các bữa ăn giúp cải thiện trí nhớ đáng kể cho chúng ta bởi nó chứa axit béo, omega 3, EPA và DHA. Không chỉ thế, cá trích còn chứa vitamin D và canxi cao nên rất tốt cho người cao tuổi.
