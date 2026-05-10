Chênh lệch giá bán bất ngờ của loại cá có đầy ở chợ Việt, giàu dinh dưỡng, hỗ trợ điều trị suy nhược, mất ngủ

Giá bán cá chim hiện nay

Hiện nay, cá chim được bán rộng rãi ở khắp các chợ, siêu thị, cửa hàng hải sản. Tùy từng thời điểm, giá cá chim có sự chênh lệch khác nhau. Giá cá chim nước ngọt hiện tại dao động từ 50.000 - 150.000 đồng/kg. Cá chim biển khó mua hơn và thường có giá đắt hơn một chút, dao động từ 120.000 đến 350.000 đồng/kg.

Cá chim từ lâu được ca tụng là một trong "tứ quý ngư" bởi giá trị dinh dưỡng cao. Đây là loại cá có giá thành khá hợp lý, nguồn cung dồi dào tại các chợ và siêu thị Việt Nam. Biển nước ta có nhiều loại cá chim như cá chim trắng, cá chim đen, cá chim gai, cá chim Ấn Độ, trong đó phổ biến và có giá trị kinh tế cao nhất là cá chim trắng và cá chim đen.

Giá trị dinh dưỡng của cá chim

Cá chim, đặc biệt là cá chim trắng, có hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Trung bình trong 100 gam thịt cá chim chứa 75,2 gam nước, 19,4 gam protein, 185 mg phốt pho, 0,6 mg sắt, 145 mg natri, 263 mg kali, 27 mg vitamin A, 1 mg vitamin C cùng các vitamin nhóm B. Ngoài ra, cá chim còn chứa 5,4 gam lipid, 1,1 gam chất béo, 15 mg canxi và cung cấp khoảng 126 kcal năng lượng. Cá chim giúp bồi bổ cơ thể, hỗ trợ phục hồi sức khỏe cho người suy nhược và có tác dụng giải cảm mạo.

Trong y học cổ truyền, cá chim còn được gọi là sư ngư, bình ngư thoa hay phiến ngư. Theo Đông y, loại cá này có vị ngọt, mặn, tính hơi ôn, tác động vào tỳ và thận, giúp kiện tỳ, dưỡng huyết, bổ vị, cố tinh và tăng cường gân cốt. Cá chim cũng được xem là một trong những loại cá biển giàu dinh dưỡng nhất, chứa nhiều protein, omega-3, lipid cùng các khoáng chất như phốt pho, kali, natri, sắt và các vitamin A, B. Những dưỡng chất này có lợi cho sức khỏe, giúp tăng cường thể lực, hỗ trợ trẻ em phát triển trí não và hệ thần kinh.

Cá chim có vị ngọt, tính ôn và lành tính nên rất tốt cho tỳ vị. Loại cá này phù hợp với người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, kém ăn, hấp thu kém hoặc thường xuyên mệt mỏi. Ngoài ra, cá chim còn hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, đau nhức cơ thể, tê mỏi vùng cổ, lưng và tay chân. Đây là thực phẩm phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, đặc biệt tốt cho phụ nữ mang thai cần bồi bổ cơ thể và an thai. Để đảm bảo chất lượng thịt cá và giữ nguyên hàm lượng dinh dưỡng, người tiêu dùng nên chọn mua cá tươi hoặc cá cấp đông tại những cửa hàng uy tín.

