Loại củ bổ dưỡng hơn khoai môn đem nấu thành món ăn vừa ngon lại có tác dụng giảm ho, bổ tỳ!

Củ cải là loại nguyên liệu được ví von "như nhân sâm" nhờ giàu chất dinh dưỡng và công dụng với sức khỏe. Củ cải có hương vị thơm ngon, là loại rau tuyệt vời mà chị em có thể tích trữ bằng cách phơi khô và dùng quanh năm. Đây cũng là loại củ có giá cả phải chăn, thường xuyên ăn củ cải có thể làm giảm ho, giảm đờm, dưỡng ẩm cho phổi, giảm ho, bổ tỳ.

Củ cải chứa nhiều vitamin E, A, C, B6 và K cũng như các chất chống oxy hóa, chất xơ, kẽm, kali, phốt pho, magiê, đồng, canxi, sắt và mangan. Tất cả các chất này đều quan trọng để duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Củ cải có tác dụng như chất chống oxy hóa mạnh mẽ (nhờ giàu vitamin C) để ngăn chặn các tổn hại các gốc tự do - DNA bên trong các tế bào, do đó giúp ngăn ngừa ung thư...

Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn làm 3 món ngon từ củ cải, thường xuyên ăn sẽ rất tốt cho sức khỏe!

1. Củ cải anh đào trộn

Nguyên liệu làm món củ cải anh đào trộn chua ngọt

300g củ cải anh đào, một ít rau mùi, 2 củ tỏi, giấm, đường, muối, nước cốt gà, dầu mè, nước đun sôi.

Cách làm làm món củ cải anh đào trộn chua ngọt

Bước 1: Củ cải anh đào rửa sạch sau đó cho vào tô nước muối pha loãng, ngâm trong khoảng 10-15 phút rồi rửa sạch lại. Tiếp theo bạn cắt bỏ đầu và đuôi của củ cải, rồi dùng dao đập vào từng củ. Hoặc bạn cũng có thể dùng dao khía các đường vòng quanh củ cải.

Bước 2: Rau mùi rửa sạch, cắt thành từng đoạn dài. Bóc vỏ tỏi, đập dập rồi băm nhuyễn và cho vào tô, thêm 2 thìa giấm, một ít đường, 1 thìa muối, một ít cốt gà, dầu mè, thêm chút nước đun sôi rồi khuấy đều. Cho củ cải anh đào vào âu to, thêm rau mùi, rưới nước sốt đã chuẩn bị vào rồi trộn thật đều. Sau khi trộn xong bạn để củ cải ướp khoảng 10 phút hương vị sẽ thơm ngon, giòn và sảng khoái hơn.

Thành phẩm củ cải anh đào trộn chua ngọt

Củ cải anh đào trộn chua ngọt có vị giòn ngon rất dễ ăn. Món này chế biến rất nhanh dùng ăn kèm với các loại thịt, cá chiên hay nướng đều rất hợp vị.

2. Canh ngao củ cải

Nguyên liệu làm món canh ngao củ cải

1 củ cải khoảng 200g, 500g ngao, 1 gốc hành lá, một nắm rau mùi, 1 miếng gừng, một chút muối.

Cách nấu canh ngao củ cải

Bước 1: Ngao bạn mua về rửa sạch sau đó cho vào một chậu nước, thêm chút muối và nhỏ vài giọt dầu ăn vào. Để yên trong khoảng 30 phút sau đó rửa sạch lại nhiều lần, để ráo nước. Bỏ đầu và đuôi củ cải, gọt vỏ rồi rửa sạch. Sau đó bạn dùng dụng cụ bào nhỏ hoặc dùng dao cắt thành từng dải mỏng.

Bước 2: Rau mùi rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ, gốc hành lá và gừng cắt thành từng sợi mỏng. Đun nóng dầu trong chảo, cho hành lá và gừng thái sợi vào xào cho đến khi dậy mùi thơm, thêm một lượng nước thích hợp và đun sôi với lửa lớn.

Tiếp theo bạn thêm củ cải thái sợi vào nấu cho đến khi mềm. Sau đó cho ngao vào, đun sôi trên lửa lớn, nêm thêm một lượng muối cho vừa khẩu vị. Nấu thêm khoảng 5 phút thì cho rau mùi vào, trộn đều và tắt bếp.

Thành phẩm món canh ngao củ cải

Canh ngao củ cải là món ăn dễ nấu. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh mát và mềm ngon của ngao với củ cải. Món canh này ăn vào bữa cơm mùa hè nóng bức sẽ rất phù hợp.

3. Thịt viên củ cải chiên

Nguyên liệu để làm món thịt viên củ cải chiên

500g cải xanh, 1 củ cà rốt nhỏ, 2-3 quả trứng, 70g tinh bột bắp (hoặc bột mì), 250g thịt băm, 1 miếng đậu phụ bản to, vài cây hành lá, gừng, lượng muối thích hợp, bột tiêu, 1 thìa nước tương, lượng dầu ăn thích hợp.

Cách làm thịt viên củ cải chiên

Bước 1: Củ cải và cà rốt gọt bỏ vỏ, rửa sạch. Sau đó dùng dụng cụ bào, bào củ cải và cà rốt thành sợi nhỏ. Đặt nồi nước lên bếp, đun sôi sau đó cho củ cải và cà rốt bào sợi vào. Đun sôi khoảng 20 giây, vớt củ cải và cà rốt ra rồi rửa sạch lại. Việc chần qua sẽ loại bỏ vị cay của củ cải, giúp các nguyên liệu này mềm hơn khi làm thịt viên. Sau khi củ cải và cà rốt nguội thì bạn vắt bớt nước thừa rồi dùng dao xắt thành từng miếng nhỏ. Bạn lưu ý không nên cắt quá nhuyễn nhé.

Bước 2: Đậu phụ bạn rửa sạch dưới vòi nước. Sau đó bạn đeo găng tay thực phẩm vào và bóp nát đậu phụ trong âu trộn. Tiếp theo bạn cho 2 quả trứng gà, thịt băm, hành lá xắt nhỏ, gừng băm nhuyễn vào. Kế đó bạn thêm lượng muối thích hợp, chút bột tiêu, nước tương để tăng màu và tinh bột bắp vào rồi trộn thật đều các nguyên liệu trong âu.

Bước 3: Đặt chảo lên bếp, đổ một lượng dầu ăn thích hợp vào, đun nóng. Khi dầu nóng khoảng 50% thì bạn điều chỉnh về mức lửa vừa, sau đó bạn nặn thịt thành từng viên rồi cho vào chảo, chiên chín. Khi cho thịt viên vào bạn lưu ý đảo liên tục để dầu nóng đều. Chiên đến khi viên thịt chín, bề mặt hơi vàng thì vớt ra. Như vậy là món ăn đã hoàn thành.

Thành phẩm món thịt viên củ cải chiên

Món thịt viên củ cải chiên hoàn thành thơm phức và hấp dẫn. Từng viên thịt có màu vàng ruộm đẹp mắt, ăn vào giòn có vị mềm ngọt của thịt, sần sật của rau củ rất bắt cơm.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với 3 món ngon từ củ cải nhé!