Ăn sống bổ vitamin C, nấu chín tốt cho tim mạch – loại quả này còn chế biến được đủ món lạ

Thứ bảy, 13:29 16/08/2025 | Ăn
GĐXH - Loại quả này khi nấu lên sẽ có những thay đổi về giá trị dinh dưỡng, vì thế lựa chọn dưa chuột sống hay chín vẫn là điều khiến nhiều người thắc mắc.

Ăn dưa chuột sống hay chín thì tốt hơn? 

Lợi ích khi ăn dưa chuột sống

Ăn sống bổ vitamin C, nấu chín tốt cho tim mạch – loại quả này còn chế biến được đủ món lạ - Ảnh 1.

Dưa chuột chứa lượng lớn vitamin C, chất chống ôxy hóa mạnh có nhiều lợi ích cho sức khỏe, tăng cường chức năng hệ thống miễn dịch, chống lại tác hại của các gốc tự do và thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen. Khi đun nóng dưa chuột, vitamin C dễ bị phá hủy bởi quá trình xử lý nhiệt. Do đó, việc ăn dưa chuột sống sẽ giúp tối ưu lượng vitamin C mà cơ thể nhận được. Đối với những người cần tăng cường khả năng miễn dịch và tăng cường khả năng chống ôxy hóa, ăn dưa chuột sống là một lựa chọn tốt, đặc biệt là người cao tuổi hoặc khả năng miễn dịch yếu.

Lợi ích khi ăn dưa chuột nấu chín

Mặc dù không lấy được nhiều vitamin C nhưng cách ăn dưa chuột nấu chín cũng có những lợi thế riêng. Thông qua việc nấu chín và làm nóng, một số chất dinh dưỡng trong dưa chuột trở nên dễ hấp thụ hơn. Dưa chuột nấu chín có thể giảm bớt gánh nặng này và giúp dạ dày, ruột hấp thụ tốt hơn.

Ăn sống bổ vitamin C, nấu chín tốt cho tim mạch – loại quả này còn chế biến được đủ món lạ - Ảnh 2.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng dưa chuột được đun nóng có khả năng chống ôxy hóa tốt hơn, các khoáng chất như kali và canxi cũng dễ được cơ thể hấp thụ hơn. Thông qua quá trình nấu chín, một số chất chống dinh dưỡng trong dưa chuột sẽ bị phân hủy, do đó cải thiện hiệu quả hấp thụ khoáng chất của chúng.

Trên thực tế, không có sự khác biệt tuyệt đối giữa việc ăn dưa chuột sống và nấu chín. Thay vào đó, bạn nên chọn cách ăn phù hợp theo nhu cầu sức khỏe cá nhân của mình. Đối với người khỏe mạnh, đặc biệt là những người muốn tăng hàm lượng chất chống ôxy hóa và vitamin C, ăn dưa chuột sống chắc chắn là một lựa chọn rất tốt. Ngược lại, đối với những người có hệ tiêu hóa yếu, người cao tuổi hoặc những người có chức năng tiêu hóa kém, ăn dưa chuột nấu chín có thể là lựa chọn tốt hơn.

Món ngon với dưa chuột

Canh dưa chuột sườn non

Ăn sống bổ vitamin C, nấu chín tốt cho tim mạch – loại quả này còn chế biến được đủ món lạ - Ảnh 3.

Một món ăn từ dưa chuột đầu tiên không thể không nhắc đến đó là món canh dưa chuột sườn non. Đây là một món canh thanh đạm, dễ ăn và giải nhiệt hiệu quả. Không chỉ giúp bữa ăn thêm phong phú mà còn mang lại vị ngon nhẹ nhàng, ai cũng thích mê.

Kim chi dưa chuột

Ăn sống bổ vitamin C, nấu chín tốt cho tim mạch – loại quả này còn chế biến được đủ món lạ - Ảnh 4.

Nếu bạn muốn thêm chút hương vị mới lạ cho bữa ăn gia đình, hãy thử ngay kim chi dưa chuột – một món ăn có vị chua ngọt, cay nhẹ và độ giòn sần sật, cực kỳ thích hợp khi ăn kèm với các món nướng hay món trộn.

Thịt cuộn dưa chuột chiên xù

Ăn sống bổ vitamin C, nấu chín tốt cho tim mạch – loại quả này còn chế biến được đủ món lạ - Ảnh 5.

Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn vừa ngon miệng vừa dễ làm, thịt cuộn dưa chuột chiên giòn chính là gợi ý hoàn hảo. Lớp vỏ giòn rụm kết hợp với nhân thịt mềm và dưa chuột tươi mát sẽ tạo nên hương vị hấp dẫn khó cưỡng.

Dưa chuột xào trứng

Ăn sống bổ vitamin C, nấu chín tốt cho tim mạch – loại quả này còn chế biến được đủ món lạ - Ảnh 6.

Món trứng xào dưa chuột là một món ăn từ dưa chuột không chỉ dễ làm mà còn mang đến hương vị thanh mát, thích hợp cho những bữa ăn nhanh gọn nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng.

Salad dưa chuột cà chua

Ăn sống bổ vitamin C, nấu chín tốt cho tim mạch – loại quả này còn chế biến được đủ món lạ - Ảnh 7.

Salad dưa chuột cà chua là một lựa chọn tuyệt vời để làm dịu cái nóng mùa hè, mang đến sự thanh mát, giòn ngọt và đầy đủ dưỡng chất cho bữa ăn gia đình. Hãy cùng vào bếp thực hiện ngay món ngon này nhé!Nguyên liệu cần c

Dưa chuột muối

Ăn sống bổ vitamin C, nấu chín tốt cho tim mạch – loại quả này còn chế biến được đủ món lạ - Ảnh 8.

Nếu đã quá quen thuộc với dưa cải muối, sao không thử làm ngay món dưa chuột muối lạ miệng, giòn ngon để đổi vị cho thực đơn hàng ngày? Cùng bắt tay vào làm nhé!

Salad dưa chuột dầu mè

Ăn sống bổ vitamin C, nấu chín tốt cho tim mạch – loại quả này còn chế biến được đủ món lạ - Ảnh 9.

Dưa chuột là nguyên liệu tuyệt vời để tạo nên những món salad thanh mát. Nếu bạn không có nhiều thời gian, chỉ cần cắt dưa chuột thành lát tròn mỏng hoặc khúc nhỏ vừa ăn, sau đó trộn cùng một ít dầu mè béo thơm. Vậy là bạn đã có ngay món salad dưa chuột dầu mè đơn giản mà vẫn hấp dẫn để thưởng thức!

Dưa chuột xào thịt bò

Ăn sống bổ vitamin C, nấu chín tốt cho tim mạch – loại quả này còn chế biến được đủ món lạ - Ảnh 10.

Thịt bò mềm thơm kết hợp với dưa chuột giòn ngọt, tạo nên một món xào hấp dẫn, dễ ăn và cực kỳ đưa cơm.

Canh dưa chuột nhồi thịt

Ăn sống bổ vitamin C, nấu chín tốt cho tim mạch – loại quả này còn chế biến được đủ món lạ - Ảnh 11.

Thay vì những món canh quen thuộc như khổ qua nhồi thịt hay bí đao nhồi thịt, hãy thử biến tấu với món canh dưa chuột nhồi thịt vừa đơn giản lại thanh mát dưới đây.

Dưa chuột giấm

Ăn sống bổ vitamin C, nấu chín tốt cho tim mạch – loại quả này còn chế biến được đủ món lạ - Ảnh 12.

Những lát dưa chuột giòn sần sật, thấm vị chua nhẹ của giấm cùng chút cay the từ ớt sẽ giúp bữa ăn thêm hấp dẫn, kích thích vị giác và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.

Phương Nghi (t/h)
