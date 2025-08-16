Ăn sống bổ vitamin C, nấu chín tốt cho tim mạch – loại quả này còn chế biến được đủ món lạ
GĐXH - Loại quả này khi nấu lên sẽ có những thay đổi về giá trị dinh dưỡng, vì thế lựa chọn dưa chuột sống hay chín vẫn là điều khiến nhiều người thắc mắc.
Ăn dưa chuột sống hay chín thì tốt hơn?
Lợi ích khi ăn dưa chuột sống
Dưa chuột chứa lượng lớn vitamin C, chất chống ôxy hóa mạnh có nhiều lợi ích cho sức khỏe, tăng cường chức năng hệ thống miễn dịch, chống lại tác hại của các gốc tự do và thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen. Khi đun nóng dưa chuột, vitamin C dễ bị phá hủy bởi quá trình xử lý nhiệt. Do đó, việc ăn dưa chuột sống sẽ giúp tối ưu lượng vitamin C mà cơ thể nhận được. Đối với những người cần tăng cường khả năng miễn dịch và tăng cường khả năng chống ôxy hóa, ăn dưa chuột sống là một lựa chọn tốt, đặc biệt là người cao tuổi hoặc khả năng miễn dịch yếu.
Lợi ích khi ăn dưa chuột nấu chín
Mặc dù không lấy được nhiều vitamin C nhưng cách ăn dưa chuột nấu chín cũng có những lợi thế riêng. Thông qua việc nấu chín và làm nóng, một số chất dinh dưỡng trong dưa chuột trở nên dễ hấp thụ hơn. Dưa chuột nấu chín có thể giảm bớt gánh nặng này và giúp dạ dày, ruột hấp thụ tốt hơn.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng dưa chuột được đun nóng có khả năng chống ôxy hóa tốt hơn, các khoáng chất như kali và canxi cũng dễ được cơ thể hấp thụ hơn. Thông qua quá trình nấu chín, một số chất chống dinh dưỡng trong dưa chuột sẽ bị phân hủy, do đó cải thiện hiệu quả hấp thụ khoáng chất của chúng.
Món ngon với dưa chuột
Canh dưa chuột sườn non
Kim chi dưa chuột
Thịt cuộn dưa chuột chiên xù
Dưa chuột xào trứng
Salad dưa chuột cà chua
Dưa chuột muối
Salad dưa chuột dầu mè
Dưa chuột xào thịt bò
Canh dưa chuột nhồi thịt
Dưa chuột giấm
3 thực phẩm vàng mùa thu ăn vào sẽ bổ khí huyết, cơ thể dẻo daiĂn - 2 giờ trước
Người Trung Quốc xưa có câu: "Ăn 3 món màu vàng vào đầu thu sẽ không phải gặp thầy thuốc", bí ngô là một trong số đó.
Tôi dùng bí ngòi chế biến theo công thức kiểu Úc, đến mẹ chồng khó tính cũng phải gật gù khen ngonĂn - 7 giờ trước
Tôi đảm bảo món ăn lạ miệng này sẽ chinh phục được các thành viên trong gia đình.
Loại quả người Trung Quốc cực ưa chuộng, uống đều đặn để phục hồi cơ thể trong ngày nóngĂn - 22 giờ trước
GĐXH - Thời tiết trong những ngày mùa hè rất khắc nghiệt, cảm giác oi bức khiến mọi người cảm thấy bức bối, khó chịu. Cùng với sự mệt mỏi là các triệu chứng khô miệng, chán ăn, cơ thể uể oải. Với người Trung Quốc, sử dụng nước táo chính là bí quyết để phục hồi cơ thể trong ngày nóng.
Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Gan đóng vai trò như “nhà máy” thải độc trong cơ thể. Việc bổ sung các thực phẩm tốt sẽ giúp gan hoạt động hiệu quả hơn. Chợ Việt có 6 loại thực phẩm này, nếu thấy hãy mua ngay để giải độc gan với những món ngon dễ làm theo gợi ý sau.
Từ nay hết lo đau mỏi đầu gối: 4 món ăn 'trẻ hóa' xương khớp cực hiệu quảĂn - 1 ngày trước
Xương yếu, chân mỏi không chỉ là chuyện của tuổi già mà là dấu hiệu cơ thể đang "lên tiếng" đòi chăm sóc. Chỉ với 4 món ăn đơn giản dưới đây, bạn có thể nuôi dưỡng xương chắc khỏe, dẻo dai lâu dài.
Luộc lạc chỉ cho muối chưa đủ, làm cách này lạc sẽ ngọt mềm, không thâm đenĂn - 1 ngày trước
Khi tự luộc lạc tại nhà, nhiều người hay gặp tình trạng lạc khô, không đậm đà; mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn có món lạc luộc mềm béo, ngọt bùi rất hấp dẫn.
5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sauĂn - 1 ngày trước
GĐXH - 5 cách pha nước gừng ngon này để dưỡng dương khí trong tháng 7 âm lịch, vừa dễ làm vừa tốt cho sức khỏe lại tăng sinh khí, chống lại năng lượng âm.
Thực hư thông tin vừa ăn phở vừa uống trà gây ung thư: Ăn phở thế nào cho đúng cách?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều ý kiến cho rằng việc uống trà đá khi ăn phở có thể khiến mỡ vón cục, gây hại cho sức khỏe, vậy quan điểm này có cơ sở khoa học? Vậy cách ăn phở thế nào cho đúng 'chất' người Hà Nội xưa?
Loại rau ít 'ngậm' thuốc trừ sâu nhất chợ, đặc biệt tốt cho người bị đau dạ dày, có 4 cách chế biến thành món ngon đặc trưngĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Loại rau dân dã này giúp thực hiện được nhiều món ngon, đưa miệng lại như bài thuốc hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho dạ dày.
Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngonĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Đây là thực phẩm rẻ tiền, chế biến được nhiều món ngon giúp giảm lượng đường trong máu, tăng cường độ chắc khỏe của xương, giảm nguy cơ loãng xương mà mọi người dễ dàng thấy ở các chợ.
Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mêĂn
GĐXH – Không chỉ mang hương vị đặc trưng cho các món ăn, loại lá này cực nhiều ở nước ta là thuốc “đại bổ”. Khi nướng thịt, bạn cho thêm loại lá này càng thêm vị hấp dẫn đặc biệt, ai cũng mê.