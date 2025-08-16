Hoa hậu Oanh Yến nghỉ dưỡng một tuần, thưởng thức ẩm thực Campuchia giữa áp lực nợ nần

Oanh Yến cho biết gần đây cô căng thẳng vì áp lực công việc, hiện nợ ngân hàng và người thân khoảng 10 tỷ đồng, không còn khả năng chi trả nên có nguy cơ mất tài sản thế chấp. Trong giai đoạn khó khăn, tinh thần và thể chất đều mệt mỏi, hoa hậu muốn đi đâu đó thư giãn và tìm ý tưởng kinh doanh mới. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cô cùng trợ lý chọn Campuchia vì chi phí rẻ, di chuyển từ TP HCM bằng xe khách thuận tiện và có nhiều điểm vui chơi hấp dẫn. Trợ lý của cô ưu tiên chọn dịch vụ bình dân hoặc áp dụng mã khuyến mại, giúp cả hai có kỳ nghỉ một tuần với chi phí chưa đến 5 triệu đồng/người.