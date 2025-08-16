Mới nhất
Hoa hậu Oanh Yến nghỉ dưỡng một tuần, thưởng thức ẩm thực Campuchia giữa áp lực nợ nần

Thứ bảy, 15:05 16/08/2025 | Ăn
GĐXH - Hoa hậu Oanh Yến cùng trợ lý du lịch tiết kiệm một tuần ở Phnôm Pênh để xả stress sau chuỗi ngày xoay xở với món nợ 10 tỷ đồng.

Hoa hậu Oanh Yến nghỉ dưỡng một tuần, thưởng thức ẩm thực Campuchia giữa áp lực nợ nần- Ảnh 1.

Oanh Yến cho biết gần đây cô căng thẳng vì áp lực công việc, hiện nợ ngân hàng và người thân khoảng 10 tỷ đồng, không còn khả năng chi trả nên có nguy cơ mất tài sản thế chấp. Trong giai đoạn khó khăn, tinh thần và thể chất đều mệt mỏi, hoa hậu muốn đi đâu đó thư giãn và tìm ý tưởng kinh doanh mới. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cô cùng trợ lý chọn Campuchia vì chi phí rẻ, di chuyển từ TP HCM bằng xe khách thuận tiện và có nhiều điểm vui chơi hấp dẫn. Trợ lý của cô ưu tiên chọn dịch vụ bình dân hoặc áp dụng mã khuyến mại, giúp cả hai có kỳ nghỉ một tuần với chi phí chưa đến 5 triệu đồng/người.

Hoa hậu Oanh Yến nghỉ dưỡng một tuần, thưởng thức ẩm thực Campuchia giữa áp lực nợ nần- Ảnh 2.

Nhờ kinh nghiệm du lịch tự túc Campuchia, trợ lý của cô biết nhiều chỗ ăn ngon, rẻ. Anh đưa Oanh Yến đến các quán bình dân giá khoảng 4-6 USD mỗi món (khoảng 100.000-150.000 đồng).

Hoa hậu Oanh Yến nghỉ dưỡng một tuần, thưởng thức ẩm thực Campuchia giữa áp lực nợ nần- Ảnh 3.

Nếu vào nhà hàng, menu giá cao hơn dao động 9-12 USD từng món (khoảng 225.000 - 300.000 đồng).

Hoa hậu Oanh Yến nghỉ dưỡng một tuần, thưởng thức ẩm thực Campuchia giữa áp lực nợ nần- Ảnh 4.

Đôi lúc, cả hai ăn nhanh tại các quầy dịch vụ ở trung tâm thương mại. Như vậy, cả tuần họ dành khoảng 70 USD, tương đương 1,75 triệu đồng cho tiền ăn.

Ẩm thực Campuchia vốn dĩ rất đa dạng, phong phú, phù hợp với mọi thu nhập với mức giá khác nhau cho những món ăn từ bình dân đến cao cấp. Khám phá ẩm thực Campuchia, có thể kể đến một số món ăn điển hình dưới đây:

Hoa hậu Oanh Yến nghỉ dưỡng một tuần, thưởng thức ẩm thực Campuchia giữa áp lực nợ nần- Ảnh 5.

Bai sach chrouk: Đây là món cơm trắng ăn cùng thịt lợn nướng, được phục vụ vào buổi sáng tại mọi góc phố. Món ăn đơn giản, nhưng được nhiều người đánh giá "ngon nhất nước". Thịt lợn thái mỏng ướp với đường thốt nốt, nước mắm sau đó nướng nhỏ lửa trên than. Người dân thường ăn kèm dưa chuột ngâm cùng củ cải, hành cắt nhỏ.

Hoa hậu Oanh Yến nghỉ dưỡng một tuần, thưởng thức ẩm thực Campuchia giữa áp lực nợ nần- Ảnh 6.

Samlor korkor Samlor korkor là loại canh truyền thống, được coi là "món ăn quốc gia", xuất hiện hàng ngày trong các nhà hàng, quán ăn ven đường hay trong các bữa cơm gia đình. Nguyên liệu gồm nhiều loại rau địa phương kết hợp cùng thịt, phổ biến nhất là cá da trơn và thịt lợn ba chỉ. Hai thành phần chính của món ăn là prahok (một loại cá lên men) và kroeung (bột cà ri thơm).

Hoa hậu Oanh Yến nghỉ dưỡng một tuần, thưởng thức ẩm thực Campuchia giữa áp lực nợ nần- Ảnh 7.

Nom bank chok: Món ăn được một cách đơn giản là "mỳ của người Khmer". Người dân thường ăn món này vào buổi sáng, ở các gánh hàng rong. Thành phần món ăn gồm mỳ gạo, bên trên rưới sốt cà ri xanh làm từ cá, sả, gừng, nghệ và tỏi. Ngoài ra còn có dưa chuột, hoa chuối, đậu bắp, các loại rau địa phương thái lát. Thực khách cũng có thể thưởng thức thêm món mỳ Kola, gồm bún tươi ăn cùng tôm khô, trứng luộc lòng đào, thịt lợn nấu kiểu xá xíu.

Hoa hậu Oanh Yến nghỉ dưỡng một tuần, thưởng thức ẩm thực Campuchia giữa áp lực nợ nần- Ảnh 8.

Amok: Đây là một trong những món ăn nổi tiếng nhất trong ẩm thực Campuchia. Theo truyền thống, người dân thường nấu Amok từ nước cốt dừa và bột cà ri kroeung cùng cá hoặc ốc. Ngày nay, du khách có thể thưởng thức amok nấu từ thịt gà hoặc đồ chay.

Hoa hậu Oanh Yến nghỉ dưỡng một tuần, thưởng thức ẩm thực Campuchia giữa áp lực nợ nần- Ảnh 9.

Prahok ktis: Sau cơm, thành phần quan trọng nhất trong ẩm thực Campuchia là prahok, một hỗn hợp cá lên men mặn. Prahok thường được nêm nếm trong nhiều món ăn như một loại gia vị, nhưng trong món prahok ktis, nó là thành phần chính. Prahok ktis gồm cá lên men nấu cùng nước cốt dừa, đường thốt nốt, thịt lợn băm nhỏ. Nhờ các loại thực phẩm nấu kèm, món prahok vốn có vị cay trở nên dịu, khiến các thực khách khó tính nhất cũng có thể thưởng thức. Đây là món mặn, ăn cùng cơm và rau luộc hoặc dưa chuột thái lát.

Hoa hậu Oanh Yến nghỉ dưỡng một tuần, thưởng thức ẩm thực Campuchia giữa áp lực nợ nần- Ảnh 10.

Kari sach moan: Cà ri gà nấu cùng loại ớt đỏ ít cay của địa phương, tạo nên một món ăn đậm đà nhưng có vị êm dịu. Các nguyên liệu khác cũng được nấu chung là củ cải trắng, khoai lang, nước cốt dừa và bột cà ri. Đây là món thường xuất hiện trong các đám cưới, nghi lễ và dịp đặc biệt, ăn cùng bún tươi hoặc bánh mì cắt lát, cơm trắng.

Hoa hậu Oanh Yến nghỉ dưỡng một tuần, thưởng thức ẩm thực Campuchia giữa áp lực nợ nần- Ảnh 11.

Bok trop pgnon Bok trong tiếng Campuchia nghĩa là "đập", đề cập đến cách chế biến món ăn: giã các nguyên liệu trong một chiếc cối gỗ lớn. Còn trop pgnon là một lại cà tím nhỏ, vị đắng, mọc hoang dã. Người dân nướng cà rồi đem giã với tỏi, hẹ, ớt, đường rồi trộn đều với cá hun khói hoặc cá prahok (cá lên men). Món ăn sau khi được đổ ra bát sẽ dùng cùng các loại rau luộc.

Hoa hậu Oanh Yến nghỉ dưỡng một tuần, thưởng thức ẩm thực Campuchia giữa áp lực nợ nần- Ảnh 12.

Kha sach ko: Đây là món bò hầm đường thốt nốt. Trong đó, đường thốt nốt được thắng cho đến khi sền sệt và nấu cùng bò đã tẩm ướp gia vị. Mỗi gia đình ở Campuchia sẽ có một công thức riêng tẩm ướp món này, nhưng về cơ bản chúng gồm thịt bò trộn cùng riềng, tỏi, ớt, hạt tiêu đen, hoa hồi hoặc đinh hương, nước dừa, me chua, nước tương. Kha sach không ăn cùng bánh mì cắt lát, hành tây thái lát và tỏi phi.

Hoa hậu Oanh Yến nghỉ dưỡng một tuần, thưởng thức ẩm thực Campuchia giữa áp lực nợ nần- Ảnh 13.

Sngor chruak sach trei :Canh là một món quan trọng trong ẩm thực của Campuchia, hiếm khi thiếu trong các bữa ăn. Một trong những món canh được CNN gợi ý là Sngor chruak sach trei hay canh chua cá. Cá được đánh bắt từ Tonle Sap, hồ nước ngọt lớn và cũng là điểm du lịch nổi tiếng ở Campuchia, nấu cùng nước dùng thêm sả, nước cốt chanh, tỏi phi và các loại thảo mộc như húng quế.

Hoa hậu Oanh Yến nghỉ dưỡng một tuần, thưởng thức ẩm thực Campuchia giữa áp lực nợ nần- Ảnh 14.

Nhoam krauch thlong: Người dân thường dùng trái cây xanh hoặc chua để ăn thay cho rau. Một trong số đó là món salad bưởi hay nhoam krauch thlong. Họ sẽ trộn đều tép bưởi với thịt ba chỉ, dừa nướng, tôm khô loại nhỏ cùng rau bạc hà, hẹ tây chiên. Ngoài ra, du khách có thể thưởng thức thêm các món như: Kari saraman (cà ri bò), Kha trei svay kchai (cá kho xoài xanh), Kangkep baob (ếch nhồi thịt) hay Plea sach ko (gỏi bò ướp chanh).

