Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon

Chủ nhật, 10:27 14/09/2025 | Ẩm thực 360
GĐXH - Mặc dù có vẻ ngoài khiêm tốn, khoai sọ thực sự là một "siêu thực phẩm" giá rẻ mà bạn nên bổ sung vào thực đơn hằng ngày nhờ hàm lượng tinh bột kháng nhiều trong loại củ này.

Khoai sọ - Món ngon chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ người kiểm soát đường huyết

Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 1.

Khoai sọ chứa một lượng đáng kể tinh bột kháng, một loại carbohydrate không bị tiêu hóa ở ruột non. Thay vào đó, nó đi thẳng xuống ruột già và trở thành "thức ăn" cho các lợi khuẩn. Khi các lợi khuẩn này tiêu hóa tinh bột kháng, chúng tạo ra các axit béo chuỗi ngắn, đặc biệt là butyrate. Butyrate có tác dụng nuôi dưỡng các tế bào niêm mạc ruột, giảm viêm và cải thiện sức khỏe đường ruột tổng thể.

Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 2.

Nhờ hàm lượng chất xơ và tinh bột kháng cao, khoai sọ là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn kiểm soát đường huyết. Cả hai thành phần này đều giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate, từ đó ngăn ngừa chỉ số đường trong máu tăng đột biến sau bữa ăn. Vì vậy, khoai sọ có thể giúp những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh ổn định lượng đường trong máu tốt hơn.

Món ngon với khoai sọ

Vịt nấu khoai sọ

Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 3.

Thịt vịt được sơ chế kỹ nên không còn mùi hôi, hơn nữa, chất ngọt từ vịt cộng hưởng với sự mềm, béo, bùi của khoai sọ lại càng khiến món canh thêm ngon hơn nữa.

Vịt om sấu khoai sọ

Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 4.

Để thêm phần hấp dẫn cho món kho, bạn có thể cho thêm sấu vào để tạo vị chua, giúp món ăn thêm ngon hơn nữa. Thịt vịt om sấu và khoai sọ vừa có vị đậm đà, chút chua nhẹ nhờ sấu và vị béo, bùi của khoai sọ càng tăng thêm hương vị cho món ăn.

Chè khoai sọ

Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 5.

Vừa dễ thực hiện vừa thơm ngon, những món chè khoai sọ dễ làm sẽ giúp bạn được dịp trổ tài với cả nhà đó. Những viên chè khoai bên trong là khoai sọ béo nhẹ, bùi bùi, bên ngoài được áo một lớp bột năng dai dai rất thú vị. Không chỉ vậy, khoai sọ nấu cùng với khoai lang, lá dứa cũng rất ngon.

Bánh khoai sọ

Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 6.

Bánh khoai sọ nhân đậu xanh thật mới mẻ với hương vị thươm ngon, lạ miệng sẽ là một món bánh bạn nên thử. Với phần nhân đậu xanh mềm, thơm, lớp vỏ bên ngoài là sự kết hợp của bột gạo và khoai sọ có vị dẻo thơm càng khiến cho món bánh thêm phần ngon hơn nữa.

Bánh khoai sọ chiên xù

Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 7.

Một chiếc bánh khoai sọ chiên xù với lớp vỏ ngoài giòn rụm, vàng đều đẹp mắt, bên trong là khoai sọ mềm tan trong miệng, chấm cùng tương ớt là vô cùng tuyệt vời.

Bánh khoai sọ bọc thịt

Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 8.

Nâng cấp cho phiên bản bánh khoai sọ, bạn có thể bọc thêm một lớp thịt băm bên ngoài để tăng độ dinh dưỡng cho món ăn. Thịt được tẩm ướp đậm đà hấp dẫn, bọc lấy khoai sọ mềm, ngọt dịu rồi chiên đến khi vàng giòn, hẳn là một món chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến ta thấy thèm.

Canh khoai sọ

Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 9.

Những ngày nắng mưa thất thường, cơ thể bạn cần nạp nhiều chất dinh dưỡng hơn bao giờ hết. "Lăn" ngay vào bếp và thực hiện món canh xương khoai sọ vừa có chất đạm của thịt, vừa có chất xơ, vừa có tinh bột tốt của khoai sọ giúp cả nhà bạn thêm khoẻ hơn rất nhiều. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt tự nhiên từ xương hòa quyện cùng vị béo bùi của khoai sọ và nước dùng thanh ngọt, ăn kèm với cơm và ít nước mắm mặn thì thật tuyệt vời.

Canh khoai sọ nấu xương

Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 11.

Khoai sọ giúp nước canh béo hơn, thơm hơn, không chỉ vậy, sườn còn giúp canh thêm ngọt và ngon hơn rất nhiều. Hai nguyên liệu kết hợp với nhau giúp nước dùng ngọt và đậm đà, chấm thêm một chút nước mắm ớt là ngon phải biết.

Cách làm canh khoai sọ rau rút nấu sườn

Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 12.

Tạo hương vị mới lạ cho bữa cơm, canh cua khoai sọ rau rút là sự kết hợp của ba nguyên liệu tưởng không thể đi cùng nhau nhưng khi được nấu chung lại ngon khó cưỡng. Món canh có vị đậm đà, béo thơm nhờ cua, béo bùi từ khoai sọ, hơn nữa, rau rút thanh mát giòn giòn khiến cả nhà bạn phải mê mệt món ăn này và ăn mãi không thôi.

Cách làm canh khoai sọ rau rút nấu cua

Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 13.

Nếu bạn sợ khoai sọ sẽ khiến canh bị bột và mau ngán, đừng lo, hãy thêm rau muống vào là bạn sẽ có món canh khoai sọ rau muống thanh mát và ngon miệng ngay thôi! Món canh khoai sọ rau muống được cân bằng nhờ hai nguyên liệu, nước canh lại đậm đà béo bùi mà lại giòn ngon thanh mát, ăn cùng với cơm nóng là vô cùng xuất sắc.

Loại rau giàu canxi, tốt cho người già và trẻ nhỏ cần phát triển chiều cao, chế biến được nhiều món ngonLoại rau giàu canxi, tốt cho người già và trẻ nhỏ cần phát triển chiều cao, chế biến được nhiều món ngon

GĐXH - Với rong biển khô bạn sẽ chế biến được thành nhiều món ngon không chỉ bổ dưỡng mà còn phù hợp cho nhiều lứa tuổi từ trẻ em đến người lớn và người cao tuổi.

Loại rau "ngứa" mọc đầy vườn nhà, hỗ trợ ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, cực tốt cho mắt lại dễ chế biến thành nhiều món ngonLoại rau 'ngứa' mọc đầy vườn nhà, hỗ trợ ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, cực tốt cho mắt lại dễ chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Dọc mùng, một loại rau quen thuộc trong nhiều món ăn Việt Nam như canh chua và bún, không chỉ là nguyên liệu ẩm thực phổ biến mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà ít ai biết đến.

Phương Nghi (t/h)
