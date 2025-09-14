Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon

Những ngày nắng mưa thất thường, cơ thể bạn cần nạp nhiều chất dinh dưỡng hơn bao giờ hết. "Lăn" ngay vào bếp và thực hiện món canh xương khoai sọ vừa có chất đạm của thịt, vừa có chất xơ, vừa có tinh bột tốt của khoai sọ giúp cả nhà bạn thêm khoẻ hơn rất nhiều. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt tự nhiên từ xương hòa quyện cùng vị béo bùi của khoai sọ và nước dùng thanh ngọt, ăn kèm với cơm và ít nước mắm mặn thì thật tuyệt vời.