Đừng chỉ dùng tía tô để ăn kèm: Thêm một nắm vào chảo tôm, món quen thuộc bỗng thơm nức và hao cơm bất ngờ

Tía tô từ lâu vẫn được xem là loại rau gia vị quen thuộc trong mâm cơm Việt. Người thì ăn kèm bún, người nấu cháo giải cảm, người lại dùng để cuốn gỏi. Thế nhưng ít ai nghĩ rằng, loại lá có mùi thơm đặc trưng này lại là "vũ khí bí mật" giúp món tôm xào trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.

Không cần thêm nhiều gia vị cầu kỳ, chỉ một nắm tía tô cho vào đúng thời điểm cũng đủ khiến cả căn bếp thơm nức. Mùi thơm hơi cay nhẹ của lá quyện cùng vị ngọt tự nhiên của tôm tạo nên hương vị rất riêng, ăn với cơm nóng thì chỉ có thể nói là "hao cơm".

Nguyên liệu cho món ăn rất đơn giản:

- 500g tôm tươi

- 1 nắm lá tía tô

- Tỏi băm Muối, tiêu

- Một ít dầu ăn 1 thìa nhỏ rượu nấu ăn (nếu có)

Cách thực hiện

Tôm sau khi mua về cắt râu, rút chỉ lưng rồi rửa sạch. Điều quan trọng là phải để thật ráo nước trước khi cho lên chảo. Nếu tôm còn ướt, khi gặp nhiệt độ cao sẽ tiết nhiều nước, khiến thịt tôm khó săn và kém thơm.

Làm nóng chảo, phi thơm tỏi rồi cho tôm vào xào trên lửa lớn. Khi vỏ tôm bắt đầu chuyển sang màu đỏ cam đẹp mắt, thêm một chút rượu nấu ăn để khử mùi tanh và giúp hương vị đậm đà hơn.

Đợi tôm vừa chín tới mới cho lá tía tô đã cắt nhỏ vào. Đây là bước quyết định độ ngon của món ăn. Chỉ cần đảo khoảng 30 giây đến 1 phút, lá tía tô vừa kịp héo, tinh dầu bắt đầu tỏa hương là có thể tắt bếp. Nếu xào quá lâu, lá sẽ mất mùi thơm đặc trưng.

Vì sao tía tô lại hợp với tôm đến vậy?

Tía tô có hương thơm rất đặc biệt, vừa phảng phất mùi quế, bạc hà, lại hơi giống hồi và cam thảo. Chính mùi thơm này giúp làm dịu mùi tanh của hải sản mà không lấn át vị ngọt tự nhiên của tôm.

Khi gặp nhiệt độ cao, tinh dầu trong lá tía tô tiết ra, bám nhẹ lên từng con tôm. Mỗi miếng tôm vì thế vừa thơm, vừa ngọt, lại có hậu vị rất dễ chịu. Đó cũng là lý do nhiều người sau khi thử một lần đều bất ngờ vì chỉ thêm một loại rau quen thuộc mà món ăn đã khác hẳn.

Ngoài hương vị, đây cũng là cặp nguyên liệu khá cân bằng về dinh dưỡng. Tôm giàu protein, ít chất béo và cung cấp nhiều khoáng chất như canxi, kẽm, selen.

Trong khi đó, tía tô chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, vitamin A, vitamin C cùng các tinh dầu tự nhiên. Theo kinh nghiệm dân gian, loại lá này còn giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác đầy bụng sau khi ăn hải sản. Chính vì thế, sự kết hợp giữa tôm và tía tô không chỉ hợp vị mà còn rất phù hợp cho bữa cơm gia đình.

Nếu đã quá quen với tôm rang mặn ngọt, tôm rim hay tôm hấp, bạn có thể thử cách kết hợp này vào cuối tuần. Không cần nguyên liệu đắt tiền, cũng chẳng phải nêm nếm quá nhiều, chỉ một nắm tía tô đúng lúc cũng đủ giúp món tôm quen thuộc trở nên thơm hơn, lạ miệng hơn và đặc biệt rất "đưa cơm".

Đôi khi, bí quyết để một món ăn ngon hơn không nằm ở những loại gia vị đắt đỏ, mà chỉ là một nguyên liệu rất quen trong góc bếp, nhưng được dùng đúng cách và đúng thời điểm. Tôm xào tía tô chính là một ví dụ như vậy. Chỉ cần thử một lần, rất có thể đây sẽ trở thành món ăn được cả nhà "đặt hàng" thường xuyên trong những bữa cơm sau.