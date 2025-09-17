Loại hạt đắt đỏ 'bậc nhất thế giới', Việt Nam xưa rụng đầy gốc ít ai nhặt
Thoạt nhìn loại quả "xấu xí" ai cũng nghĩ không ăn được, tuy nhiên những năm gần đây hạt loại quả này đang trở thành món ăn vặt được nhiều người ưa chuộng. Không chỉ vậy, chế biến theo cách này mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe.
Hạt thông được coi là món đặc sản ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, thông được trồng ở nhiều ở nhiều nơi như Lâm Đồng, Nghệ An, Hà Tĩnh,… Đa số những rừng thông ở Việt Nam chủ yếu được trồng để làm cảnh cũng như bảo vệ môi trường.
Khi nhắc đến quả thông mọi người thường nghĩ đến làm vật trang trí trong nhà nhưng ít ai biết rằng hạt của quả thông ăn rất ngon và có dinh dưỡng cao. Trên thế giới hạt thông được ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn trong các món ăn đặc sản.
Loại hạt này dù đắt đỏ nhưng vẫn được nhiều nơi trên thế giới ưa chuộng. Một trong những lý do đắt đỏ là cây thông hạt là cây phát triển chậm vì chúng mất khoảng 18-36 tháng để trưởng thành hoàn toàn. Ngoài ra, sau khi thu hoạch, nón thông chủ yếu được đập nhỏ để tách hạt rồi đem phơi nắng khoảng 20 ngày. Điều này cho thấy việc sản xuất hạt thông tốn nhiều thời gian, giải thích cho giá thành cao trên thị trường.
Thoạt nhìn hạt thông nhỏ hơn hạt dẻ, thường có hình giọt nước với lớp vỏ bên ngoài bóng bóng với màu nâu bắt mắt, nhân bên trong lại có màu trắng ngà. Hạt thông sở hữu hương vị bùi bùi, ngọt ngọt rất lạ miệng đặc biệt là có giá trị dinh dưỡng cao. Có lẽ cũng chính vì mang đến những tác dụng tuyệt vời mà hạt thông dần trở thành thứ đồ ăn được nhiều ưa thích.
Nếu ngày xưa hạt thông rụng đầy rừng không ai nhặt thì giờ chúng đã trở thành đặc sản nổi tiếng. Vì thế không quá khó để có thể tìm mua chúng tại các chợ, cửa hàng chuyên bán thực phẩm khô, cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh và các trang mạng điện tử với giá dao động từ vài trăm nghìn đồng đến tiền triệu với loại đặc sắc.
Hiện nay, không quá khó để có thể tìm mua chúng tại các chợ, cửa hàng chuyên bán thực phẩm khô, cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh và các trang mạng điện tử với giá dao động từ 450.000 - 550.000 đồng/kg hạt thông còn nguyên vỏ, từ 380.000 - 450.000 đồng/kg hạt thông đã bóc vỏ. Thậm chí, những loại đặc sắc có khi lên đến cả triệu đồng/kg.
Ngoài việc ăn trực tiếp như đồ ăn vặt thì hạt thông cũng có nhiều cách chế biến, thưởng thức khác nhau. Có thể dùng hạt thông trộn salad, làm bánh, socola… hoặc biến tấu thành các loại nước sốt. Ngoài ra, nhiều người cũng thêm hạt thông vào các món hầm hay món cháo. Nó không chỉ ngon mà còn có nhiều giá trị dinh dưỡng nên trở thành trào lưu mới trong vài năm trở lại đây.
Giàu chất dinh dưỡng: Hạt thông chứa 51,3% axit béo bao gồm axit stearic (1,2%), axit oleic (2,3%), axit pinolenic (19%), axit linoleic (2,8%). Nó cũng chứa 8,7% nước, 13,6% protein, 0,9% chất xơ và 3% khoáng chất và tro. Hạt thông chứa hàm lượng cao các hoạt chất thực vật như catechin, neutron, carotenoid, gallocatechin, lycopenes và tocopherols. Hạt thông là một trong những nguồn giàu mangan cùng với các khoáng chất khác như kali, canxi, kẽm, sắt và selen.
Hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu: Khi dùng hạt thông, chất béo lành mạnh và các khoáng chất trong nó có thể giúp hỗ trợ cơ thể sử dụng, duy trì lượng đường trong máu. Song song với đó, nguy cơ đái tháo đường cũng giảm đi với một số chất xơ và protein thực vật chứa trong hạt thông. Ngoài ra, hạt thông còn có chứa magie giúp cơ thể cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu và hạn chế rủi ro bị bệnh đái tháo đường.
Làm đẹp da, hỗ trợ chăm sóc tóc: Nhờ thành phần dinh dưỡng giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa thiết yếu, đây là một loại hạt có lợi ích tốt cho làn da. Trong đó, hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa chứa trong nó có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa, giúp da sở hữu duy trì vẻ tươi mới và sự khỏe mạnh.
Không những vậy, vitamin E cũng giúp chăm sóc tóc, thúc đẩy sự tăng trưởng của tóc, phục hồi tóc, giúp da đầu được khỏe mạnh. Cùng với đó, với lượng protein cao, nó cũng giúp tóc không bị hư tổn và luôn ở trạng thái bóng mượt.
Tăng cường sức khỏe não bộ: Việc tiêu thụ loại hạt này cũng có thể giúp bạn tăng cường sức khỏe của não bộ. Cụ thể, chất chống oxy hóa có trong hạt thông có ý nghĩa trong việc giảm viêm cũng như giảm mức độ căng thẳng tế bào trong não.
Bên cạnh đó, nó cũng chứa nhiều chất sắt, một khoáng chất rất tốt đối với sức khỏe của não bộ. Kèm theo đó là magie góp phần đánh thức và cải thiện sự tập trung cho não.
Không chỉ vậy, trong loại hạt ăn được này cũng chứa lượng lớn axit béo như omega 3, giúp thúc đẩy chức năng não, giảm viêm nhiễm và giúp cho bộ não được khỏe mạnh hơn.
Rất tốt cho tim mạch: Với thành phần chứa nhiều khoáng chất, chất béo lành mạnh, các loại vitamin như vitamin E, vitamin K,... hạt thông là một loại hạt có tác dụng tốt cho tim mạch. Theo đó, nó giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, điều chỉnh mức cholesterol cũng như có thể giúp làm giảm huyết áp.
Kiểm soát cân nặng : Bằng việc sử dụng loại hạt này, bạn cũng có thể nhận được lợi ích trong việc kiểm soát vấn đề cân nặng. Trong hạt thông có sự hiện diện của axit linoleic giúp ngăn chặn cảm giác thèm ăn; kèm theo đó là các axit béo tốt cho tim khác giúp đốt cháy mỡ bụng. Vì vậy, loại hạt này là một lựa chọn tốt hỗ trợ cho bạn trong mục tiêu giảm cân.
Tốt cho mắt: Tiêu thụ hạt thông sẽ giúp bạn bổ sung lutein, một chất chống oxy hóa rất tốt cho mắt, từ đó có thể cải thiện cũng như bảo vệ tốt hơn thị lực đồng thời ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến mắt như bệnh tăng nhãn áp.
