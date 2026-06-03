Top 5 loại cây cảnh để phòng thờ đại cát, đại lợi
GĐXH - Cây cảnh phòng thờ không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Hãy cùng bài viết này điểm qua 5 loại cây cảnh trưng bài phòng thờ giúp thu hút tài lộc.
Tại sao nên đặt cây cảnh trên bàn thờ?
Theo phong thủy, bàn thờ thuộc hành Hỏa và Thổ. Việc bổ sung yếu tố hành Mộc (cây xanh) giúp cân bằng ngũ hành, tạo ra luồng sinh khí luân chuyển đều đặn trong nhà.
Cây xanh tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở và sức sống bền bỉ. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng có thể đặt ở nơi thờ tự. Một loại cây phù hợp cần hội tụ các yếu tố: tên gọi ý nghĩa, sức sống tốt và vẻ ngoài trang nhã.
Những loại cây cảnh để bàn thờ đại cát, đại lợi
Cây kim tiền
Trong phong thuỷ, những cây có lá xanh tươi mát và thân thẳng đứng như cây kim tiền, thường được xem là biểu tượng cho sự phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp, công việc.
Đồng thời, cây kim tiền cũng mang đến ý nghĩa tài lộc, may mắn, tiền tài, phú quý, thịnh vượng, giàu sang và sung túc cho gia chủ. Loài cây này thường được ưa chuộng trong trang trí không gian linh thiêng như phòng thờ nhờ vẻ đẹp tự nhiên và ý nghĩa tâm linh sâu sắc.
Với khả năng tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng, loài cây này đã trở thành món quà ý nghĩa để dành tặng cho bạn bè người thân.
Vị trí: Đặt ở hai bên bàn thờ Thần tài hoặc bàn thờ gia tiên.
Lưu ý: Cây Kim Tiền chịu hạn tốt, không nên tưới quá nhiều nước gây thối rễ, ảnh hưởng đến phong thủy.
Cây phát lộc (phát tài)
Cây phát lộc thường được kết thành từng tháp hoặc trồng trong bình nước trang trọng. Loại cây này có sức sống mãnh liệt, tượng trưng cho năng lượng dồi dào và sự bình an.
Số lượng thân cây cũng mang ý nghĩa khác nhau: 3 thân cho hạnh phúc, 5 thân cho sức khỏe, và 8 thân cho tài lộc.
Cây vạn lộc
Với sắc lá đỏ hồng rực rỡ, cây vạn lộc (cây thiên phú) rất được ưa chuộng đặt trên bàn thờ vào các dịp lễ Tết.
Màu đỏ tượng trưng cho hành Hỏa, rất tương hợp với không gian thờ cúng, giúp gia tăng hỷ khí và xua đuổi những điều không may.
Cây ngọc bích
Trong quan niệm phong thủy, cây ngọc bích được xem như một biểu tượng mang lại sức khỏe, bình an và may mắn trong cuộc sống.
Đặt cây ngọc bích trong phòng thờ không những tạo được giá trị thẩm mỹ, mà còn giúp mang đến sự bình an, sức khỏe dồi dào cho gia chủ cũng như những thành viên trong gia đình.
Với tầm quan trọng về mặt phong thủy và tinh thần, cây ngọc bích xứng đáng là một trong những lựa chọn ưu tiên khi trang trí phòng thờ.
Cây hoa sen đá Phật bà
Tên gọi của loại cây này gợi nhắc đến hình ảnh tòa sen của Phật bà Quan Âm. Các lá xếp chồng lên nhau như đóa hoa sen đang nở rộ, mang ý nghĩa bình an, mang lại cảm giác thanh tịnh và được che chở cho cả gia đình.
Lưu ý khi đặt cây cảnh trong phòng thờ cần biết
Bố trí cây cảnh để phòng thờ
Đặt cây cảnh phía bên tay trái của phòng thờ, nếu chỉ sử dụng một chậu cây duy nhất (đối với cây có kích thước vừa hoặc lớn).
Trong phòng thờ có diện tích rộng, hãy sử dụng hai chậu cây cảnh và đặt chúng đối xứng, cân bằng hai bên bàn thờ. Điều này tạo hiệu ứng trấn gia và tạo nên tổng thể phòng thờ cân đối.
Có thể sử dụng một chiếc kệ nhỏ đặt ở cạnh tủ hoặc bàn thờ trong phòng thờ nếu sử dụng cây cảnh nhỏ.
Đối với việc đặt cây cảnh ở góc cuối của phòng thờ, hãy tránh đặt gần tường hoặc vách. Vị trí này có thể gây ra sự bí bách và ẩm thấp.
Hạn chế việc bố trí cây cảnh ngay lối ra vào của phòng thờ để không làm gián đoạn lưu thông năng lượng trong không gian này.
Chăm sóc cây cảnh phòng thờ
Tránh để cây héo úa hoặc chết trên bàn thờ. Điều này cần sự chú ý đặc biệt về việc tưới nước đủ lượng và hạn chế để nước dư thừa tràn ra ngoài chậu.
Thỉnh thoảng, hãy mang cây ra ngoài phơi nắng nhẹ để giúp cây phát triển tốt hơn và sắc tố lá trở nên đẹp hơn. Nắng nhẹ giúp gia tăng năng lượng tích cực cho cây cảnh.
Hãy thường xuyên lau bụi cho cây, cắt bỏ ngay những lá úa vàng, lá hư hỏng để duy trì vẻ đẹp và sức khỏe của cây cảnh.
Chú ý tưới nước đúng lượng cho cây, tránh để dư thừa gây tràn ra ngoài chậu hoặc làm cây ngập nước.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
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