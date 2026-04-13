Mùa mơ má đào Mộc Châu: Bí quyết ngâm mơ ngon, không nổi váng, giải nhiệt cả mùa hè
GĐXH – Mùa mơ má đào Mộc Châu đang vào chính vụ, quả chín vàng ửng hồng, thơm nức. Tuy nhiên, không ít người ngâm mơ bị nổi váng, lên men hỏng. Chỉ cần nắm đúng kỹ thuật, bạn hoàn toàn có thể sở hữu hũ cốt mơ chua thanh, ngọt dịu dùng cả mùa hè.
Vì sao nước mơ được ưa chuộng mùa nắng nóng?
Mơ có vị chua tự nhiên, khi ngâm với đường tạo thành cốt mơ giàu acid hữu cơ giúp kích thích tiêu hóa, giảm đầy bụng. Một ly nước mơ pha loãng không chỉ giải nhiệt nhanh mà còn giúp cơ thể dễ chịu trong những ngày oi bức.
Chỉ cần pha 1–2 thìa cốt mơ với nước mát, bạn đã có ngay thức uống "giải nhiệt tự nhiên" vừa ngon vừa lành.
Đặc biệt, mơ má đào Mộc Châu là loại mơ được ưa chuộng nhất nhờ vỏ mỏng, thịt dày, ít xơ. Vị chua thanh, hậu ngọt nhẹ, hương thơm tự nhiên. Hiện đang vào mùa chín rộ của mơ thóc má đào Mộc Châu.
Theo chia sẻ của chị Nguyễn Hoa - một tiểu thương bán mơ cho hay, khác với các loại mơ thông thường, mơ má đào có những dấu hiệu rất dễ nhận biết: Quả nhỏ, tròn đều, phủ lớp lông tơ mịn, phần chóp ửng hồng như "má đào". Khi chín, mơ có mùi thơm rõ, không hắc.
Giá mơ mùa này khá "mềm", dao động khoảng 30.000–40.000 đồng/kg, thích hợp mua số lượng lớn để ngâm dùng dần.
Đặc sản của núi rừng Tây Bắc có lớp vỏ mỏng, thịt dày, vị chua thanh, rất hợp để ngâm rượu, làm siro hoặc ô mai. Ngâm mơ với đường trắng, màu nước sáng, còn với đường phèn vàng cho ra cốt nước nâu hổ phách quyến rũ.
Khám phá cách ngâm mơ má đào đơn giản, ngọt lịm và không váng
Ngâm mơ bằng nồi cơm điện
Cách ngâm này phù hợp với người bận rộn, muốn có thành phẩm trong ngày.
Nguyên liệu: 1kg mơ má đào, 1kg đường phèn
Cách làm:
Rửa sạch mơ, ngâm nước muối loãng 15 phút giúp làm sạch sâu lớp lông tơ mà còn khử đi phần nào nhựa chát ở vỏ. Vớt mơ ra để thật khô, đây là bước rất quan trọng để ngâm không bị nổi váng.
Xếp xen kẽ một phần quả mơ và một đường phèn vào nồi cơm điện. Bật chế độ giữ ấm (Warm) trong 10–12 tiếng, không bật chế độ nấu. Sau 5–6 tiếng ủ ấm, mở nắp và đảo nhẹ cho quả mơ ngấm đều.
Thành phẩm nước mơ trong, màu đẹp, vị chua ngọt hài hòa, không nổi váng, không lên men. Mọi người cho vào lọ để bảo quản tủ lạnh dùng dần.
Cách 2: Ngâm mơ truyền thống để được lâu
Nguyên liệu: 2–3kg mơ má đào. Đường với tỷ lệ 1:1 hoặc nhiều hơn. Một ít muối tinh.
Cách ngâm:
Sơ chế mơ sạch, để khô hoàn toàn. Bạn xếp một lớp mơ, rải tiếp một lớp đường và rắc chút muối, làm vậy cho đến khi hết mơ. Lớp trên cùng phủ kín đường. Đậy kín, để nơi thoáng mát. Khoảng 7–10 ngày đầu thì quả mơ nổi, sủi bọt nhẹ là bình thường. Mỗi ngày dìm mơ xuống nước giúp lớp vỏ không bị khô mốc.
Lưu ý bình thủy tinh dùng để ngâm cần tráng qua nước sôi tiệt trùng, lau khô hoặc tráng qua một lớp rượu trắng rồi mới được cho quả mơ vào. Ngoài ra, mơ cần chọn không bị dập, nứt.
Thành phẩm thu được là cốt mơ sánh, đậm vị, càng để lâu càng ngon.
Cách uống nước mơ đúng cách
Pha 1–2 thìa cốt mơ với 200–300ml nước, thêm đá, có thể cho lá bạc hà. Không nên uống quá ngọt. Thời điểm tốt nhất để uống nước mơ tốt cho sức khỏe là sau bữa ăn giúp tiêu hóa tốt. Hoặc vào thời điểm buổi trưa, chiều nóng sẽ giúp giải nhiệt tốt.
Để thay đổi khẩu vị, bạn cũng có thể dùng cốt mơ để làm trà mơ, Soda mơ, Sốt trộn salad nhẹ.
