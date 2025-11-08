Loại lá mọc đầy vườn, đun lên uống giúp giảm cân, kiểm soát đường huyết an toàn và hiệu quả

Uống nước lá ổi có tốt không?

Nước lá ổi, nước chè xanh, lá vối, nước tía tô... từ lâu đã là thức uống quen thuộc của người Việt.

Theo y học cổ truyền, lá ổi là một loại dược liệu có tính ấm, vị đắng. Công dụng của loại lá này là kháng khuẩn và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Trong đó, búp ổi được sử dụng như một bài thuốc trong điều trị tiêu chảy ở dạng mạn tính và cấp rất hiệu quả. Ngoài ra một số các hoạt chất trong loại lá này còn giúp giảm đầy hơi đồng thời kích thích tiêu hóa. Từ đó giúp người bệnh giảm cảm giác chướng bụng cũng như khó tiêu.

Ảnh minh họa

Theo khoa học hiện đại, lá ổi tên khoa học là Psidium guajava. Một số công trình khoa học cho rằng, lá ổi chứa hàm lượng lớn các hợp chất thực vật quý như: Quercetin, avicularin, apigenin, guaijaverin, kaempferol, hyperin, myricetin, acid gallic, catechin, epicatechin, acid chlorogenic, epigallocatechin gallate, acid caffeic...

Các hoạt chất này có tác dụng chống oxy hóa mạnh, kháng khuẩn, kháng viêm, hỗ trợ tiêu hóa, chống tiêu chảy, hạ lipid máu, bảo vệ gan, giảm đường huyết, ức chế tế bào ung thư ở mức độ tiền lâm sàng, tăng cường miễn dịch.

Công dụng hữu hiệu của nước lá ổi khi dùng đúng cách

Giúp giảm cân

Lá ổi có thể hỗ trợ giảm cân. Theo kinh nghiệm được nhiều người chia sẻ, uống nước lá ổi có thể giúp kiểm soát cân nặng. Bởi vì trong lá ổi một số hợp chất như flavonoid, quercetin, và avicularin có khả năng kìm hãm quá trình dung nạp tinh bột và chuyển hóa đường.

Ảnh minh họa

Phòng ngừa tiểu đường

Nếu thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị tiểu đường, bạn có thể tham khảo sử dụng nước lá ổi. Bởi một số hợp chất tìm thấy trong loại lá này có thể làm giảm tác dụng của enzyme alpha-glucosidase, từ đó giúp ổn định đường huyết sau ăn và hạn chế sự tăng insulin đột ngột.

Hỗ trợ phòng bệnh tim mạch

Nước ép trái ổi hoặc lá ổi non đặc biệt có lợi cho tim mạch. Theo đó, các thành phần trong lá ổi và quả ổi có thể giúp kiểm soát lượng cholesterol xấu, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh lý tim mạch.

Cải thiện chứng tiêu chảy

Khi bị tiêu chảy, nhiều người thường sử dụng lá ổi để kiểm soát triệu chứng. Vì trong thành phần của loại lá này có chứa hoạt chất tanin, làm se và bảo vệ niêm mạc ruột. Đồng thời, tanin còn giảm lượng tiết, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, giảm nhu động ruột.

Theo kinh nghiệm dân gian, uống trà lá ổi sẽ giúp giảm triệu chứng đau bụng và tiêu chảy, giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn.

Ảnh minh họa.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Vitamin C và một hợp chất khác trong lá ổi như Quercetin, Lycopene giữ vai trò như chất chống oxy hóa, tham gia vào quá trình kiểm soát các gốc tự do, kìm hãm sự phát triển của khối u. Mặc dù vẫn cần thời gian nghiên cứu, chứng minh nhưng tiềm năng ứng dụng trong phòng ngừa ung thư là khá khả quan.

3 bài thuốc dân gian trị bệnh bằng lá ổi

Bài thuốc trị tiêu chảy

Chuẩn bị khoảng 50 gam lá ổi non, sau đó đem sắc cùng 2 bát nước, đun nhỏ lửa trong khoảng 15 đến 30 phút. Nước sắc lá ổi sau khi nguội có thể được thêm đường và uống nhiều lần trong ngày.

Bài thuốc trị viêm loét dạ dày cấp tính

Thái nhỏ khoảng 30g lá ổi tươi và rang chín cùng một nắm gạo nhỏ. Tiếp theo, bạn đun sôi hỗn hợp này cùng với một chút nước và dùng 2 lần/ngày.

Bài thuốc trị zona

Chuẩn bị 100g lá ổi non, 10g phèn chua và 10g muối. Sau đó, bạn tiến hành giã nát hỗn hợp này cùng một chút nước. Phần nước chắt từ hỗn hợp có thể được dùng để bôi lên vùng da bị zona.

Lưu ý cần tránh khi dùng lá ổi để an toàn nhất

- Không dùng nước lá ổi thay nước lọc hằng ngày. Chỉ nên dùng loãng, uống sau ăn và nên uống 1 - 2 cốc/ngày. Uống xen kẽ với nước lọc, không nên dùng kéo dài và liên tục để tránh tích lũy tannin.

Ảnh minh họa.

- Người mắc bệnh chàm cần cẩn trọng, vì các thành phần trong lá ổi có thể gây kích ứng da.

- Nếu bạn đang mắc các bệnh mãn tính như tim mạch, loãng xương hoặc bệnh lý liên quan đến thận, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

- Việc dùng lá ổi trong thời gian điều trị bằng thuốc tây có thể làm giảm hiệu quả của thuốc.

- Không dùng cho người có bệnh lý tiêu hóa mạn tính, người thiếu máu thiếu sắt, đang dùng thuốc điều trị hoặc trẻ nhỏ dưới 6 tuổi.

- Chỉ nên dùng nước lá ổi trong ngày, tránh để quá lâu vì dễ bị ôi thiu. Khi nước lá ổi bị ôi thiu, không chỉ mất đi tác dụng chữa bệnh mà còn có thể gây hại cho sức khỏe.