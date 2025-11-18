Mì ramen vỉa hè: Đặc sản Nhật Bản hút khách giữa mùa đông Hà Nội có gì đặc biệt?
GĐXH – Với giá chỉ 59.000 đồng, thực khách sẽ được thưởng thức hương vị độc đáo và hấp dẫn của món mì ramen đang hot hiện nay. Đặc sản Nhật Bản nóng hổi giữa tiết trời lạnh này có gì đặc biệt mà hút các tín đồ ẩm thực?
Mì ramen được xem là loại mì phổ biến nhất ở đất nước "Mặt trời mọc". Dù xuất hiện muộn hơn những mì khác như mì soba, mì udon, mì somen… nhưng loại mì này vẫn được nhiều người ưa thích và trở thành món ăn truyền thống của người Nhật.
Ở nước ta, món mì ramen đã được du nhập và hiện đang trở thành món ăn khá hót. Trong những ngày trời lạnh, món ăn này càng được nhiều người ưa thích vì lạ miệng và giá cả hợp lý.
Tại một quán mì ramen vỉa hè Hồ Tây, nhiều thực khách vẫn kiên nhẫn chờ 30-45 phút để thưởng thức. Giá bán bát mì ramen ở đây là 59.000 đồng. Quán mở cửa từ 19h đến 2h sáng, diện tích chỉ vài mét vuông nhưng được bài trí ấm cúng với đèn lồng, rèm cửa và bạt che phong cách Nhật Bản. Khu vực bếp đặt chính giữa, xung quanh là 8–11 ghế ngồi nhỏ gọn. Mùi nước dùng bốc lên, tiếng xì xụp của thực khách và ánh đèn vàng tạo nên cảm giác như một góc ẩm thực đêm ở Tokyo.
Theo chia sẻ của chủ quán, ban đầu dự tính chỉ bán khoảng 50 bát/ngày, nhưng nhờ sự đón nhận nhiệt tình, số lượng bát bán ra ngày càng nhiều. Một bát mì ramen hoàn chỉnh gồm thịt thái lát mỏng, trứng lòng đào tẩm nước tương, ngô, chả cá Naruto Maki, rong biển, rau, mộc nhĩ…. Tất cả nguyên liệu đều được chế biến trong ngày để giữ trọn hương vị.
Sợi ramen ở đây được làm thủ công từ bột mì, muối, nước và nước tro tàu – thành phần giúp sợi mì có màu vàng tự nhiên, dai và thơm. Mì sử dụng mì tươi trong ngày, được trụng trong 1 phút 35 giây để đạt độ dai, béo mà không bị khô hay nở quá. Nước dùng được hầm từ xương heo hoặc gà để đảm bảo độ ngon ngọt, đậm đà.
Chủ quán cho rằng, điểm khó nhất là tinh chỉnh hương vị sao cho hợp khẩu vị người Việt mà vẫn giữ đúng tinh thần Nhật: giảm độ béo để không ngấy, giảm độ mặn nhưng vẫn đậm đà.
Chị Ngọc Mai – một thực khách thưởng thức món mì ramen Nhật Bản ở đây chia sẻ: "Với không khí se lạnh của Hà Nội mùa này, món mì này rất hợp. Nước canh miso kiểu Nhật thanh thanh, ngon miệng".
Nguyễn Ánh (Hà Đông, Hà Nội) cùng bạn đến thưởng thức cũng chia sẻ rất thích không khí vỉa hè. "Mì ngon, dễ ăn, giá mềm hơn nhiều quán Nhật. Lúc ngồi đợi thì lạnh run, nhưng chỉ cần húp một thìa nước dùng là ấm bừng cả người" – chị nói.
Ở quán có nhiều loại ramen dành cho người thích đậm vị, thanh thanh hay không ăn cay,... và nhiều món ăn kèm nhẹ nhàng khác. Mì có 4 vị nước dùng mọi người lựa chọn thưởng thức là: Tantan ramen đậm vị umami, béo của sữa đậu nành kèm cay tê từ ớt chưng Tứ Xuyên; Tonkotsu ramen nước hầm xương quyện dashi, béo nhẹ và thơm; Miso ramen đặc trưng Nhật Bản với sốt miso lên men cùng rượu sake và cá mòi khô. Shoyu ramen vị thanh, ít dầu mỡ, đậm hương nước tương là lựa chọn "dễ ăn" với nhiều thực khách.
