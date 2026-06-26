Loại rau giá rẻ như cho, bán đầy chợ Việt được mệnh danh là 'vua của các loại thảo mộc', vừa là rau vừa là vị thuốc quý
GĐXH - Ngải cứu còn được gọi là "vua của các loại thảo mộc" nhờ giá trị dược liệu phong phú. Hiện nay, loại rau này được bán phổ biến ở các chợ dân sinh với giá chỉ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng mỗi bó, dễ trồng và có thể thu hoạch quanh năm.
Ngải cứu - Loại rau "vua của các loại thảo mộc" mọc đầy vườn nhà, bán khắp chợ Việt
Với nhiều người Việt, đặc biệt ở vùng nông thôn, ngải cứu là loại cây quen thuộc đến mức mọc ven hàng rào, góc vườn hay bờ ruộng. Cây có thân thảo, lá màu xanh xám, mặt dưới phủ lớp lông trắng mịn và tỏa mùi thơm đặc trưng chỉ cần thoáng ngửi cũng dễ dàng nhận ra.
Trước đây, ngải cứu thường được trồng chủ yếu để làm thuốc hoặc làm vài món ăn dân dã như trứng rán ngải cứu, gà tần ngải cứu, canh ngải cứu thịt bằm. Vì quá phổ biến nên ít người coi đây là loại rau có giá trị kinh tế. Thậm chí nhiều nơi còn xem ngải cứu là cây mọc tự nhiên, không cần chăm sóc cầu kỳ.
Những năm gần đây, khi xu hướng ăn uống lành mạnh và sử dụng thảo dược tự nhiên ngày càng được quan tâm, ngải cứu dần trở thành mặt hàng được tìm mua nhiều hơn. Từ các chợ truyền thống đến siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch hay các sàn thương mại điện tử đều dễ dàng bắt gặp những bó ngải cứu xanh tươi được bày bán quanh năm.
Ngải cứu có vị hơi đắng, tính ấm và mùi thơm đặc trưng. Khi chế biến đúng cách, vị đắng giảm đi đáng kể, thay vào đó là hương thơm dịu khiến món ăn trở nên hấp dẫn hơn. Chính sự khác biệt về hương vị đã giúp loại rau này giữ được chỗ đứng riêng trong ẩm thực Việt.
Vì sao ngải cứu được gọi là "vua của các loại thảo mộc"?
Trong nhiều tài liệu y học cổ truyền, ngải cứu được đánh giá cao nhờ chứa nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học. Lá ngải cứu chứa tinh dầu tự nhiên, flavonoid, vitamin A, vitamin C cùng nhiều khoáng chất khác.
Từ xa xưa, người dân đã biết sử dụng ngải cứu trong các bài thuốc dân gian. Lá có thể dùng tươi, phơi khô hoặc chế biến thành nhiều dạng khác nhau. Đây cũng là nguyên liệu quan trọng trong phương pháp cứu ngải của Đông y, một kỹ thuật trị liệu đã được sử dụng hàng nghìn năm.
Không chỉ được dùng làm thuốc, ngải cứu còn là thực phẩm giàu dinh dưỡng. Nhiều gia đình thường nấu canh, hầm gà, hấp trứng hoặc chế biến thành các món ăn bồi bổ cơ thể, đặc biệt vào thời điểm giao mùa.
Một điểm đáng chú ý là ngải cứu sinh trưởng rất khỏe. Chỉ cần cắm một đoạn thân xuống đất ẩm, cây có thể bén rễ và phát triển nhanh chóng. Sau khi thu hoạch, cây tiếp tục đẻ nhánh mới, cho thu hái liên tục trong nhiều tháng.
Ngải cứu được săn đón mỗi khi thời tiết chuyển mùa
Tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định hay các tỉnh miền Bắc, ngải cứu thường được bán theo bó với giá dao động từ 5.000–15.000 đồng. Vào thời điểm nguồn cung dồi dào, giá còn thấp hơn.
Nhờ giá rẻ, dễ chế biến và phù hợp với nhiều món ăn truyền thống, loại rau này luôn có lượng khách ổn định. Đặc biệt vào những ngày thời tiết thay đổi hoặc mùa đông, nhu cầu mua ngải cứu thường tăng lên đáng kể.
Không ít người tiêu dùng lựa chọn ngải cứu như một loại rau "hai trong một" vì vừa có thể chế biến món ăn hằng ngày vừa mang ý nghĩa bồi bổ sức khỏe. Điều này giúp ngải cứu duy trì sức hút dù không phải là loại rau đắt tiền.
Trồng một lần, thu hoạch quanh năm
Một trong những ưu điểm lớn nhất của ngải cứu là khả năng thích nghi với nhiều điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng. Cây chịu hạn khá tốt, ít sâu bệnh và không đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc phức tạp.
Người trồng chỉ cần một khoảng đất nhỏ hoặc thậm chí vài chiếc chậu đặt ngoài ban công là đã có thể sở hữu một vườn ngải cứu mini phục vụ nhu cầu gia đình.
Sau khoảng 2–3 tháng trồng, cây bắt đầu cho thu hoạch. Mỗi lần cắt ngọn, ngải cứu lại tiếp tục ra lộc mới. Nếu chăm sóc tốt, một gốc cây có thể cho thu hái liên tục trong nhiều năm mà không cần trồng lại thường xuyên.
Chính vì đặc tính này, ngải cứu được nhiều hộ gia đình lựa chọn trồng quanh nhà như một loại rau dự trữ. Chỉ cần vài mét vuông đất cũng đủ cung cấp nguồn rau sạch quanh năm.
Cách chọn ngải cứu ngon khi đi chợ
Để mua được ngải cứu tươi ngon, người tiêu dùng nên chọn những bó có lá xanh vừa phải, không quá non cũng không quá già. Lá nên còn nguyên vẹn, có lớp lông trắng mịn ở mặt dưới và mùi thơm đặc trưng.
Ngải cứu ngon thường có thân vừa phải, lá dày và không bị dập nát. Những bó có màu xanh đậm bất thường hoặc quá bóng có thể đã được bảo quản lâu hoặc xử lý không đúng cách.
Khi chế biến, nên rửa sạch nhiều lần để loại bỏ bụi bẩn và côn trùng bám trên lá. Ngải cứu thích hợp nhất khi dùng tươi vì giữ được hương thơm tự nhiên và độ mềm của lá.
Từ một loại cây mọc quanh vườn, ngải cứu ngày nay vẫn giữ nguyên sức hút nhờ giá rẻ, dễ trồng, dễ chế biến và có giá trị trong cả ẩm thực lẫn y học cổ truyền. Giữa vô số loại rau hiện đại, ngải cứu vẫn là minh chứng cho việc những sản vật bình dị nhất đôi khi lại mang trong mình giá trị lâu bền nhất.
Giá bạc hôm nay 26/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 26/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn duy trì ở vùng 59 triệu đồng/kg.
Ô tô điện giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế retro thời trang, sạc nhanh 35 phút, đi tới 410km, rẻ như Kia Morning có đáng tiền?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Ô tô điện đô thị thế hệ mới gây chú ý với thiết kế retro thời trang, sạc nhanh CCS2, tầm hoạt động tới 410 km và giá dự kiến từ 399 triệu đồng.
Tỷ giá USD hôm nay 26/6: Đồng Đô la Mỹ đồng loạt giảm cả khối ngân hàng và chợ đenGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 26/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Giá vàng hôm nay 26/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay đồng loạt đảo chiều tăng 600.000 đồng/lượng ở cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn, mức điều chỉnh này giúp giá vàng lấy lại phần lớn mức giảm của ngày hôm qua, đưa vàng SJC lên sát mốc 147 triệu đồng/lượng.
Sedan cao cấp giá 342 triệu đồng đẹp như xe tiền tỷ, công nghệ hybird, trang bị sánh ngang Toyota Camry, tiêu thụ 3,83 lít xăng/100 km, rẻ như Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Sedan cao cấp giá rẻ chỉ 342 triệu đồng công nghệ hybrid hiện đại, mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng 3,83 lít/100 km, sẵn sàng ‘so găng’ với Toyota Camry và Honda Accord.
Lái xe máy điện giá chỉ 23 triệu đồng thiết kế thanh lịch, trang bị như xe xăng, đầm chắc, lướt êm, rẻ như xe số Wave Alpha cực yên tâm khi sử dụngGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế thanh lịch, động cơ điện 1.500W cùng quãng đường tới 100 km/lần sạc phù hợp cho nhu cầu đi lại hằng ngày.
Xe máy điện giá 18,5 triệu đồng ở Việt Nam phong cách châu Âu, đi 80 km/lần sạc, rẻ như Wave Alpha đảm bảo thích ngay từ lần đầu cầm láiGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện ghi điểm với thiết kế thanh lịch đậm chất châu Âu, khả năng di chuyển tới 80 km/lần sạc và trải nghiệm vận hành nhẹ nhàng trong phố.
Giá vàng hôm nay khiến nhà đầu tư sốc nặngGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở các đơn vị kinh doanh đồng loạt giảm mạnh, trong đó vàng nhẫn có xu hướng giảm sâu, còn bạc trượt không phanh.
SUV cỡ B Nissan Kicks giá từ 490 triệu đồng phiên bản mới không gian rộng, hệ truyền động e-POWER ở Việt Nam bao nhiêu tiền?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ B Nissan Kicks thế hệ mới vừa ra mắt mang theo hệ truyền động e-POWER lạ lẫm phá vỡ quy chuẩn xe hybrid với mức giá khởi điểm 490 triệu đồng.
Tỷ giá USD hôm nay 25/6: Đồng Đô la Mỹ nối dài đà tăng cả khối ngân hàng và chợ đenGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 25/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Xe máy điện thiết kế có gu giá 19 triệu đồng pin LFP, màn LCD cực nét rẻ như Wave Alpha sẵn sàng cạnh tranh VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện giá rẻ như Honda Wave Alpha, trở thành phương án cực kỳ tiết kiệm để thay thế Vision.