Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải ghép thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải GĐXH - Suy thận có thể bắt đầu từ những thói quen tưởng chừng vô hại, nhưng nếu phát hiện muộn, người bệnh sẽ phải trả giá bằng cả chất lượng cuộc sống về sau.

Suy thận từng được xem là căn bệnh của người cao tuổi, gắn với quá trình lão hóa và các bệnh mạn tính kéo dài. Thế nhưng thực tế đáng báo động hiện nay, ngày càng nhiều người trẻ đối mặt với suy thận giai đoạn cuối, thậm chí phải đánh đổi mạng sống nếu không được ghép thận kịp thời.

Từ viêm cầu thận đến suy thận giai đoạn cuối phải ghép thận

L.V.Đ – chàng trai 25 tuổi (ngụ Hồ Chí Minh) chưa từng nghĩ rằng tuổi trẻ đầy hoài bão của mình lại được ghi nhớ qua từng ca lọc máu. Những buổi chạy thận kéo dài hàng giờ đồng hồ không chỉ bào mòn thể lực mà còn là sự giằng xé nội tâm khi anh trở thành gánh nặng của gia đình.

Năm 2024, Đ. tình cờ phát hiện bị viêm cầu thận sau một lần đau đầu đột ngột, dữ dội. Tuy nhiên, anh không tuân thủ điều trị bệnh. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, viêm cầu thận tiến triển nhanh đến suy thận, khiến chức năng thận xấu dần và Đ. bắt đầu cảm thấy cơ thể ngày càng phù nề, mệt mỏi, sức khỏe ngày càng yếu, chất lượng cuộc sống suy giảm rõ rệt.

Giữa năm 2025, Đ. quay trở lại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám và được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu định kỳ 3 lần/tuần để duy trì sự sống.

Ảnh: BVCC

Theo BS.CKI. Vũ Lệ Anh – Trưởng khoa Nội Thận của bệnh viện: "Nguyên nhân khởi phát suy thận ở người trẻ chủ yếu là do viêm cầu thận – một bệnh lý có thể âm thầm tiến triển rất nhanh đến suy thận giai đoạn cuối nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách.

Một sự thật đáng buồn là viêm cầu thận dễ xảy ra ở người trẻ nhưng lại rất khó để thuyết phục người trẻ điều trị thuốc và theo dõi bệnh, vì biểu hiện bệnh âm thầm nên người trẻ luôn chủ quan nghĩ cơ thể mình vẫn ổn. Chính vì điều này đã khiến chức năng thận suy giảm diễn tiến. Chỉ cần người bệnh sơ sẩy, tự ý bỏ điều trị 1 – 2 tháng thì thận sẽ bị mất chức năng và diễn tiến rất nhanh đến suy thận giai đoạn cuối. Khi đó, chạy thận chỉ là giải pháp tạm thời, còn ghép thận mới là con đường duy nhất để người bệnh trở lại cuộc sống bình thường."

Ghép thận: Cuộc sống mới cho người bệnh suy thận

Giữa những tháng ngày mệt mỏi vì lọc máu, điều an ủi lớn nhất đối với bệnh nhân chính là sự đồng hành của gia đình. Không an tâm khi nhìn con sống trong chuỗi ngày lọc máu kéo dài, người cha đã tự nguyện tặng một quả thận cho con trai mình với hy vọng giữ lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho con.

Sau quá trình thăm khám, đánh giá tổng trạng sức khỏe của hai cha con cũng như xét nghiệm hòa hợp miễn dịch, các bác sĩ thống nhất thực hiện ca ghép thận.

Ngày 5/12/2025, ca phẫu thuật nội soi ghép thận của người cha tặng cho con trai đã được thực hiện thành công bởi các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết Niệu phối hợp cùng các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngay sau khi quả thận được ghép, chức năng thận của người bệnh được phục hồi trở lại, bệnh nhân đã có nước tiểu ngay tại bàn mổ.

Hai ngày sau ca phẫu thuật, sức khỏe của cả hai cha con đều ổn định, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường, tinh thần thoải mái. Không còn những ngày dài mệt mỏi bên máy chạy thận, anh D. dần lấy lại sức sống, ánh mắt đã ánh lên niềm vui và hy vọng về một tương lai tốt đẹp.

BS. CKI. Vũ Lệ Anh cho biết, trong tất cả các biện pháp điều trị thay thế thận, ghép thận vẫn là phương pháp điều trị tối ưu nhất bởi vì nó giúp phục hồi cả chức năng thận và chất lượng cuộc sống lâu dài cho người bệnh.

Thành công của ca ghép thận không chỉ đến từ kỹ thuật chuyên môn, mà còn từ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa như khoa Nội Thận, Ngoại Tiết Niệu, Gây Mê Hồi Sức,…và quá trình chăm sóc hậu phẫu. Đồng thời, sự tuân thủ điều trị và tinh thần lạc quan của bệnh nhân cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục.

Ảnh minh họa.

Không còn là bệnh tuổi già, suy thận đang ngày càng trẻ hóa

Trường hợp của bệnh nhân Đ. nói riêng và của nhiều người trẻ đã trải qua ca phẫu thuật ghép thận nói chung, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ rằng: Suy thận không còn là bệnh của tuổi già, suy thận đang ngày càng trẻ hóa.

Theo báo cáo chuyên sâu từ các cơ sở y tế trong nước giai đoạn 2020 – 2025, tỷ lệ người trẻ từ 18 đến 30 tuổi mắc bệnh thận chiếm tới 20 – 30% tổng số ca bệnh thận. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống thiếu khoa học như thức khuya kéo dài, uống nhiều nước ngọt, ăn mặn, thức ăn chế biến sẵn, stress, ít vận động,…

Làm gì để phòng ngừa nguy cơ suy thận?

Bệnh thận ở người trẻ thường bắt nguồn từ viêm cầu thận và tiến triển âm thầm, đến khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn muộn, bắt buộc phải chạy thận hoặc ghép thận. Với người trẻ, đó là một cú sốc rất lớn trong đời, không chỉ suy kiệt về thể chất mà còn bóp nghẹt cả tương lai của họ và sinh kế của gia đình.

"Khi người trẻ có những dấu hiệu của viêm cầu thận như: tăng huyết áp không rõ nguyên nhân, đột nhân tiểu ra bọt, tiểu ra máu, đột nhiên phù thì hãy đi thăm khám tầm soát ngay. Khi mắc viêm cầu thận, người bệnh cần tuân thủ điều trị theo phác đồ của bác sĩ chuyên khoa thận vì bệnh diễn tiến rất nhanh, chỉ cần lơ là việc điều trị 1 – 2 tháng thì thận sẽ bị mất chức năng và diễn tiến đến suy thận giai đoạn cuối. Cần cố gắng giữ quả thận khi còn có thể, đừng để đến mức suy thận khiến cuộc sống bị đảo lộn." BS. CKI. Vũ Lệ Anh khuyến cáo.

Ngoài ra, một số yếu tố kích hoạt bệnh viêm cầu thận mà chúng ta phải đặc biệt chú ý, đó là tình trạng nhiễm trùng. Vì thế, người trẻ khi bị viêm họng, nhiễm trùng da,… thì nên khám bác sĩ chuyên khoa để được điều trị triệt để.

5 việc cần làm hàng ngày để bảo vệ thận, ngăn ngừa bệnh thận và suy thận?

Ảnh minh họa.

Uống đủ nước

Mất nước khiến giảm lưu lượng máu đến thận, có thể làm suy giảm chức năng của thận. Do đó, uống đủ nước là một trong những thói quen tốt cho thận nói riêng và cơ thể nói chung mà luôn được bác sĩ khuyến khích thực hiện.

Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý

Giảm lượng muối, đạm và dầu mỡ nạp vào cơ thể trong bữa ăn hàng ngày. Đồng thời, bạn cũng nên bổ sung thêm các thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên như các loại rau, củ, quả có lợi cho sức khỏe.

Tập thể dục thường xuyên

Tập luyện các môn thể thao thường xuyên có thể giúp giảm căng thẳng, kiểm soát lượng đường huyết và huyết áp cao, đồng thời duy trì cân nặng hợp lý. Bạn nên chọn môn thể thao phù hợp với sức khỏe của mình như bơi lội, đi bộ và chạy...

Quản lý các bệnh khác

Bệnh tiểu đường và tăng huyết áp làm tăng nguy cơ gây bệnh suy thận. Vì thế, bạn nên chú ý theo dõi bệnh chặt chẽ và tuân thủ phác đồ điều trị.

Khám sức khỏe định kỳ

Đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần hoặc ngay khi phát hiện ra các dấu hiệu thận bị suy giảm chức năng để có phương pháp điều trị phù hợp và kịp thời.