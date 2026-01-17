Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ăn

Thứ bảy, 10:23 17/01/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Với người mắc suy thận, ăn uống không đơn thuần là chuyện dinh dưỡng mà là yếu tố quyết định diễn tiến bệnh.

Người bệnh suy thận vì sao cần tuân thủ nguyên tắc ăn uống?

Chế độ ăn uống là yếu tố quan trọng giúp quản lý và điều trị bệnh suy thận. Chế độ ăn không chỉ đơn thuần là lựa chọn thực phẩm tốt với nhiều dinh dưỡng, mà còn phải lựa chọn loại thực phẩm phù hợp. 

Người bệnh suy thận cần tuân thủ các nguyên tắc ăn uống đặc biệt tập trung vào việc hạn chế một số chất như natri, kali, phốt pho và protein, để bảo vệ thận và cải thiện chất lượng cuộc sống. 

7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ăn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Lợi ích của chế độ ăn phù hợp với người bệnh suy thận

- Khi thận yếu, việc hạn chế các chất cần phải lọc như muối, protein, kali, và photpho giúp giảm tải cho thận, để cơ quan này hoạt động dễ dàng hơn.

- Chế độ ăn uống ít muối giúp duy trì huyết áp ổn định, giảm nguy cơ tổn thương thận do huyết áp tăng cao.

- Thận chịu trách nhiệm duy trì cân bằng khoáng chất trong cơ thể. Hạn chế kali và photpho giúp ngăn chặn tình trạng mất cân bằng điện giải, giảm nguy cơ biến chứng.

- Đối với người bị suy thận do tiểu đường, chế độ ăn hợp lý giúp kiểm soát đường huyết, giảm nguy cơ làm tổn thương thêm cho thận.

- Chế độ ăn uống ít protein giảm sự tích tụ các chất thải trong máu, giảm các triệu chứng mệt mỏi và buồn nôn do suy thận.

Thực phẩm tốt nhưng người bệnh suy thận không nên ăn

Gạo lứt

7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ăn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Gạo lứt được biết đến là một nguồn thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng lại chứa nhiều phốt pho và kali hơn so với gạo trắng. Người bị suy thận nên chọn gạo trắng để giảm lượng phốt pho nạp vào cơ thể.

Cám ngũ cốc và yến mạch

7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ăn - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Đây là 2 loại thực phẩm thường được khuyên dùng để tăng cường sức khỏe, nhưng chúng lại chứa hàm lượng phốt pho và kali cao. Do đó, người bệnh thận nên hạn chế hoặc sử dụng một cách thận trọng.

Sữa

7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ăn - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Sữa là nguồn cung cấp canxi và protein, nhưng nó cũng chứa nhiều phốt pho và kali. Người bệnh thận nên hạn chế tiêu thụ sữa và có thể thay thế bằng các loại sữa ít phốt pho hoặc sữa gạo.

Quả bơ

7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ăn - Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

Mặc dù quả bơ rất bổ dưỡng, nhưng nó chứa hàm lượng kali cao. Khi thận không hoạt động hiệu quả, việc tiêu thụ quá nhiều kali có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim và các vấn đề nghiêm trọng khác. Do đó, người bệnh thận nên hạn chế ăn bơ.

Chuối chín

7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ăn - Ảnh 6.

Ảnh minh họa.

Tuy chuối là loại trái cây phổ biến nhưng lại chứa rất nhiều kali. Đối với người bị suy thận, việc tiêu thụ nhiều kali có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm, bao gồm có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng. Vì vậy, nên tránh ăn chuối hoặc chỉ ăn với lượng rất ít.

Khoai tây

7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ăn - Ảnh 7.

Ảnh minh họa.

Khoai tây có chứa hàm lượng kali cao, có thể gây áp lực lên thận. Nếu người bệnh muốn ăn khoai tây, họ nên ngâm và nấu kỹ để giảm bớt lượng kali trong thực phẩm này. Tuy nhiên, tốt nhất là hạn chế hoặc thay thế bằng các loại rau củ khác.

Dưa muối chua

7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ăn - Ảnh 8.

Ảnh minh họa.

Dưa chua thường chứa nhiều muối, có thể làm tăng huyết áp và dẫn đến tình trạng phù nề. Người bị suy thận nên tránh các thực phẩm này để không gây áp lực cho thận.

Làm gì để phòng nguy cơ suy thận?

- Duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước lọc, hạn chế nước ngọt và đồ uống công nghiệp.

- Ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, cân đối giữa đạm động vật và đạm thực vật, đồng thời kiểm soát tốt đái tháo đường và tăng huyết áp nếu mắc bệnh.

- Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh thận thay vì chỉ đi khám khi có triệu chứng.

- Không tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hay thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

- Cần tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý.

- Điều trị triệt để các nhiễm khuẩn thông thường để hạn chế nguy cơ làm nặng thêm các bệnh lý cầu thận, trong đó có viêm cầu thận IgA. Với gia đình có người mắc bệnh thận mạn hoặc viêm cầu thận IgA, các thành viên cùng huyết thống nên tầm soát chức năng thận định kỳ.

Người phụ nữ 58 tuổi đối mặt nguy cơ suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiNgười phụ nữ 58 tuổi đối mặt nguy cơ suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Các bác sĩ cảnh báo, người bệnh sỏi thận nếu không can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành suy thận, gây tổn thương thận không hồi phục.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người phụ nữ 58 tuổi đối mặt nguy cơ suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 58 tuổi đối mặt nguy cơ suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải ghép thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải ghép thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Người đàn ông 40 tuổi suy thận cấp do sai lầm khi ăn thịt gà, người Việt nên biết để tránh

Người đàn ông 40 tuổi suy thận cấp do sai lầm khi ăn thịt gà, người Việt nên biết để tránh

6 nguyên tắc trong ăn uống giúp người bệnh suy thận ngăn ngừa biến chứng

6 nguyên tắc trong ăn uống giúp người bệnh suy thận ngăn ngừa biến chứng

Cùng chuyên mục

Người đàn ông 66 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp thừa nhận chủ quan với dấu hiệu cảnh báo sớm

Người đàn ông 66 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp thừa nhận chủ quan với dấu hiệu cảnh báo sớm

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Dù có dấu hiệu cảnh báo trước khi nhập viện, bệnh nhân vẫn rơi vào tình trạng nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc tim, tổn thương nặng cả ba thân động mạch vành.

Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi, yêu cầu tiêu huỷ trên toàn quốc 8 mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi, yêu cầu tiêu huỷ trên toàn quốc 8 mỹ phẩm

Sống khỏe - 8 giờ trước

Ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ký ban hành Quyết định về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm.

Tìm hiểu về nha đam: Công dụng, cách dùng và những điều cần lưu ý

Tìm hiểu về nha đam: Công dụng, cách dùng và những điều cần lưu ý

Sống khỏe - 11 giờ trước

Nha đam từ lâu đã được biết đến như một nguyên liệu tự nhiên quen thuộc trong đời sống hằng ngày, đặc biệt trong các món ăn và thức uống giải nhiệt.

Uống vitamin cả năm trời vẫn không hiệu quả - có thể bạn đã uống sai: Thời gian tốt nhất trong ngày để dùng từng loại vitamin

Uống vitamin cả năm trời vẫn không hiệu quả - có thể bạn đã uống sai: Thời gian tốt nhất trong ngày để dùng từng loại vitamin

Sống khỏe - 13 giờ trước

Nếu dùng vitamin sai, đôi khi có thể gây hại như ngộ độc vi chất, ảnh hưởng gan thận, rối loạn tiêu hóa…

Sau 11 năm chạy thận, con trai được cha hiến thận cứu sống

Sau 11 năm chạy thận, con trai được cha hiến thận cứu sống

Sống khỏe - 15 giờ trước

Ngày 16/1, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị mới đây đã tổ chức xuất viện cho bệnh nhân L.Y.T. (SN 1999) – trường hợp ghép thận thứ 3 tại bệnh viện sau gần ba tuần điều trị hậu phẫu.

Suýt mất mạng vì tự ý dùng kháng sinh khi bị viêm xoang: Câu chuyện của cô gái hơn 30 tuổi khiến nhiều người thức tỉnh

Suýt mất mạng vì tự ý dùng kháng sinh khi bị viêm xoang: Câu chuyện của cô gái hơn 30 tuổi khiến nhiều người thức tỉnh

Sống khỏe - 16 giờ trước

Tôi là một trong những người đã phải trả giá vì sự chủ quan khi dùng kháng sinh.

Lào Cai: Một xã có ba người nghi bị chó dại cắn, một trường hợp đã tử vong

Lào Cai: Một xã có ba người nghi bị chó dại cắn, một trường hợp đã tử vong

Y tế - 16 giờ trước

Một người đàn ông trú tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai được xác định tử vong, nghi do mắc bệnh dại, sau khi xuất hiện các triệu chứng co giật, sợ nước, sợ gió.

Loại củ ăn mùa đông làm ấm nóng cơ thể, người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Loại củ ăn mùa đông làm ấm nóng cơ thể, người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Sả không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, được nghiên cứu về khả năng tác động lên tế bào ung thư trong phòng thí nghiệm.

Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình chạy đua với 'tử thần', giành lại nhịp tim cho bé 3 tuổi đuối nước

Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình chạy đua với 'tử thần', giành lại nhịp tim cho bé 3 tuổi đuối nước

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi bị đuối nước trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, hôn mê sâu. Dù được gia đình và các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, hiện tình trạng của bé vẫn hết sức nguy kịch.

Hé lộ 5 đặc điểm của nam giới có chức năng sinh sản mạnh mẽ

Hé lộ 5 đặc điểm của nam giới có chức năng sinh sản mạnh mẽ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Hệ sinh dục không chỉ quyết định khả năng duy trì nòi giống mà còn là "thước đo" sức khỏe tổng thể của nam giới.

Xem nhiều

Người phụ nữ 58 tuổi đối mặt nguy cơ suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 58 tuổi đối mặt nguy cơ suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe

GĐXH - Các bác sĩ cảnh báo, người bệnh sỏi thận nếu không can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành suy thận, gây tổn thương thận không hồi phục.

Nằm mãi không ngủ được: 8 loại trái cây quen mặt nhưng được ví như 'thuốc ngủ tự nhiên'

Nằm mãi không ngủ được: 8 loại trái cây quen mặt nhưng được ví như 'thuốc ngủ tự nhiên'

Bệnh thường gặp
Loại củ ăn mùa đông làm ấm nóng cơ thể, người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Loại củ ăn mùa đông làm ấm nóng cơ thể, người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Sống khỏe
Loại quả 'siêu thực phẩm' bán nhiều ở chợ, người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Loại quả 'siêu thực phẩm' bán nhiều ở chợ, người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Sống khỏe
Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiên

Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiên

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top