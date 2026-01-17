7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ăn

Người bệnh suy thận vì sao cần tuân thủ nguyên tắc ăn uống?

Chế độ ăn uống là yếu tố quan trọng giúp quản lý và điều trị bệnh suy thận. Chế độ ăn không chỉ đơn thuần là lựa chọn thực phẩm tốt với nhiều dinh dưỡng, mà còn phải lựa chọn loại thực phẩm phù hợp.

Người bệnh suy thận cần tuân thủ các nguyên tắc ăn uống đặc biệt tập trung vào việc hạn chế một số chất như natri, kali, phốt pho và protein, để bảo vệ thận và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Lợi ích của chế độ ăn phù hợp với người bệnh suy thận

- Khi thận yếu, việc hạn chế các chất cần phải lọc như muối, protein, kali, và photpho giúp giảm tải cho thận, để cơ quan này hoạt động dễ dàng hơn.

- Chế độ ăn uống ít muối giúp duy trì huyết áp ổn định, giảm nguy cơ tổn thương thận do huyết áp tăng cao.

- Thận chịu trách nhiệm duy trì cân bằng khoáng chất trong cơ thể. Hạn chế kali và photpho giúp ngăn chặn tình trạng mất cân bằng điện giải, giảm nguy cơ biến chứng.

- Đối với người bị suy thận do tiểu đường, chế độ ăn hợp lý giúp kiểm soát đường huyết, giảm nguy cơ làm tổn thương thêm cho thận.

- Chế độ ăn uống ít protein giảm sự tích tụ các chất thải trong máu, giảm các triệu chứng mệt mỏi và buồn nôn do suy thận.

Thực phẩm tốt nhưng người bệnh suy thận không nên ăn

Gạo lứt

Gạo lứt được biết đến là một nguồn thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng lại chứa nhiều phốt pho và kali hơn so với gạo trắng. Người bị suy thận nên chọn gạo trắng để giảm lượng phốt pho nạp vào cơ thể.

Cám ngũ cốc và yến mạch

Đây là 2 loại thực phẩm thường được khuyên dùng để tăng cường sức khỏe, nhưng chúng lại chứa hàm lượng phốt pho và kali cao. Do đó, người bệnh thận nên hạn chế hoặc sử dụng một cách thận trọng.

Sữa

Sữa là nguồn cung cấp canxi và protein, nhưng nó cũng chứa nhiều phốt pho và kali. Người bệnh thận nên hạn chế tiêu thụ sữa và có thể thay thế bằng các loại sữa ít phốt pho hoặc sữa gạo.

Quả bơ

Mặc dù quả bơ rất bổ dưỡng, nhưng nó chứa hàm lượng kali cao. Khi thận không hoạt động hiệu quả, việc tiêu thụ quá nhiều kali có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim và các vấn đề nghiêm trọng khác. Do đó, người bệnh thận nên hạn chế ăn bơ.

Chuối chín

Tuy chuối là loại trái cây phổ biến nhưng lại chứa rất nhiều kali. Đối với người bị suy thận, việc tiêu thụ nhiều kali có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm, bao gồm có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng. Vì vậy, nên tránh ăn chuối hoặc chỉ ăn với lượng rất ít.

Khoai tây

Khoai tây có chứa hàm lượng kali cao, có thể gây áp lực lên thận. Nếu người bệnh muốn ăn khoai tây, họ nên ngâm và nấu kỹ để giảm bớt lượng kali trong thực phẩm này. Tuy nhiên, tốt nhất là hạn chế hoặc thay thế bằng các loại rau củ khác.

Dưa muối chua

Dưa chua thường chứa nhiều muối, có thể làm tăng huyết áp và dẫn đến tình trạng phù nề. Người bị suy thận nên tránh các thực phẩm này để không gây áp lực cho thận.

Làm gì để phòng nguy cơ suy thận?

- Duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước lọc, hạn chế nước ngọt và đồ uống công nghiệp.

- Ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, cân đối giữa đạm động vật và đạm thực vật, đồng thời kiểm soát tốt đái tháo đường và tăng huyết áp nếu mắc bệnh.

- Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh thận thay vì chỉ đi khám khi có triệu chứng.

- Không tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hay thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

- Cần tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý.

- Điều trị triệt để các nhiễm khuẩn thông thường để hạn chế nguy cơ làm nặng thêm các bệnh lý cầu thận, trong đó có viêm cầu thận IgA. Với gia đình có người mắc bệnh thận mạn hoặc viêm cầu thận IgA, các thành viên cùng huyết thống nên tầm soát chức năng thận định kỳ.