7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ăn
GĐXH - Với người mắc suy thận, ăn uống không đơn thuần là chuyện dinh dưỡng mà là yếu tố quyết định diễn tiến bệnh.
Người bệnh suy thận vì sao cần tuân thủ nguyên tắc ăn uống?
Chế độ ăn uống là yếu tố quan trọng giúp quản lý và điều trị bệnh suy thận. Chế độ ăn không chỉ đơn thuần là lựa chọn thực phẩm tốt với nhiều dinh dưỡng, mà còn phải lựa chọn loại thực phẩm phù hợp.
Người bệnh suy thận cần tuân thủ các nguyên tắc ăn uống đặc biệt tập trung vào việc hạn chế một số chất như natri, kali, phốt pho và protein, để bảo vệ thận và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Lợi ích của chế độ ăn phù hợp với người bệnh suy thận
- Khi thận yếu, việc hạn chế các chất cần phải lọc như muối, protein, kali, và photpho giúp giảm tải cho thận, để cơ quan này hoạt động dễ dàng hơn.
- Chế độ ăn uống ít muối giúp duy trì huyết áp ổn định, giảm nguy cơ tổn thương thận do huyết áp tăng cao.
- Thận chịu trách nhiệm duy trì cân bằng khoáng chất trong cơ thể. Hạn chế kali và photpho giúp ngăn chặn tình trạng mất cân bằng điện giải, giảm nguy cơ biến chứng.
- Đối với người bị suy thận do tiểu đường, chế độ ăn hợp lý giúp kiểm soát đường huyết, giảm nguy cơ làm tổn thương thêm cho thận.
- Chế độ ăn uống ít protein giảm sự tích tụ các chất thải trong máu, giảm các triệu chứng mệt mỏi và buồn nôn do suy thận.
Thực phẩm tốt nhưng người bệnh suy thận không nên ăn
Gạo lứt
Gạo lứt được biết đến là một nguồn thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng lại chứa nhiều phốt pho và kali hơn so với gạo trắng. Người bị suy thận nên chọn gạo trắng để giảm lượng phốt pho nạp vào cơ thể.
Cám ngũ cốc và yến mạch
Đây là 2 loại thực phẩm thường được khuyên dùng để tăng cường sức khỏe, nhưng chúng lại chứa hàm lượng phốt pho và kali cao. Do đó, người bệnh thận nên hạn chế hoặc sử dụng một cách thận trọng.
Sữa
Sữa là nguồn cung cấp canxi và protein, nhưng nó cũng chứa nhiều phốt pho và kali. Người bệnh thận nên hạn chế tiêu thụ sữa và có thể thay thế bằng các loại sữa ít phốt pho hoặc sữa gạo.
Quả bơ
Mặc dù quả bơ rất bổ dưỡng, nhưng nó chứa hàm lượng kali cao. Khi thận không hoạt động hiệu quả, việc tiêu thụ quá nhiều kali có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim và các vấn đề nghiêm trọng khác. Do đó, người bệnh thận nên hạn chế ăn bơ.
Chuối chín
Tuy chuối là loại trái cây phổ biến nhưng lại chứa rất nhiều kali. Đối với người bị suy thận, việc tiêu thụ nhiều kali có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm, bao gồm có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng. Vì vậy, nên tránh ăn chuối hoặc chỉ ăn với lượng rất ít.
Khoai tây
Khoai tây có chứa hàm lượng kali cao, có thể gây áp lực lên thận. Nếu người bệnh muốn ăn khoai tây, họ nên ngâm và nấu kỹ để giảm bớt lượng kali trong thực phẩm này. Tuy nhiên, tốt nhất là hạn chế hoặc thay thế bằng các loại rau củ khác.
Dưa muối chua
Dưa chua thường chứa nhiều muối, có thể làm tăng huyết áp và dẫn đến tình trạng phù nề. Người bị suy thận nên tránh các thực phẩm này để không gây áp lực cho thận.
Làm gì để phòng nguy cơ suy thận?
- Duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước lọc, hạn chế nước ngọt và đồ uống công nghiệp.
- Ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, cân đối giữa đạm động vật và đạm thực vật, đồng thời kiểm soát tốt đái tháo đường và tăng huyết áp nếu mắc bệnh.
- Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh thận thay vì chỉ đi khám khi có triệu chứng.
- Không tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hay thuốc đông y không rõ nguồn gốc.
- Cần tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý.
- Điều trị triệt để các nhiễm khuẩn thông thường để hạn chế nguy cơ làm nặng thêm các bệnh lý cầu thận, trong đó có viêm cầu thận IgA. Với gia đình có người mắc bệnh thận mạn hoặc viêm cầu thận IgA, các thành viên cùng huyết thống nên tầm soát chức năng thận định kỳ.
Người đàn ông 66 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp thừa nhận chủ quan với dấu hiệu cảnh báo sớmSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Dù có dấu hiệu cảnh báo trước khi nhập viện, bệnh nhân vẫn rơi vào tình trạng nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc tim, tổn thương nặng cả ba thân động mạch vành.
Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi, yêu cầu tiêu huỷ trên toàn quốc 8 mỹ phẩmSống khỏe - 8 giờ trước
Ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ký ban hành Quyết định về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm.
Tìm hiểu về nha đam: Công dụng, cách dùng và những điều cần lưu ýSống khỏe - 11 giờ trước
Nha đam từ lâu đã được biết đến như một nguyên liệu tự nhiên quen thuộc trong đời sống hằng ngày, đặc biệt trong các món ăn và thức uống giải nhiệt.
Uống vitamin cả năm trời vẫn không hiệu quả - có thể bạn đã uống sai: Thời gian tốt nhất trong ngày để dùng từng loại vitaminSống khỏe - 13 giờ trước
Nếu dùng vitamin sai, đôi khi có thể gây hại như ngộ độc vi chất, ảnh hưởng gan thận, rối loạn tiêu hóa…
Sau 11 năm chạy thận, con trai được cha hiến thận cứu sốngSống khỏe - 15 giờ trước
Ngày 16/1, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị mới đây đã tổ chức xuất viện cho bệnh nhân L.Y.T. (SN 1999) – trường hợp ghép thận thứ 3 tại bệnh viện sau gần ba tuần điều trị hậu phẫu.
Suýt mất mạng vì tự ý dùng kháng sinh khi bị viêm xoang: Câu chuyện của cô gái hơn 30 tuổi khiến nhiều người thức tỉnhSống khỏe - 16 giờ trước
Tôi là một trong những người đã phải trả giá vì sự chủ quan khi dùng kháng sinh.
Lào Cai: Một xã có ba người nghi bị chó dại cắn, một trường hợp đã tử vongY tế - 16 giờ trước
Một người đàn ông trú tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai được xác định tử vong, nghi do mắc bệnh dại, sau khi xuất hiện các triệu chứng co giật, sợ nước, sợ gió.
Loại củ ăn mùa đông làm ấm nóng cơ thể, người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thưSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Sả không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, được nghiên cứu về khả năng tác động lên tế bào ung thư trong phòng thí nghiệm.
Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình chạy đua với 'tử thần', giành lại nhịp tim cho bé 3 tuổi đuối nướcY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi bị đuối nước trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, hôn mê sâu. Dù được gia đình và các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, hiện tình trạng của bé vẫn hết sức nguy kịch.
Hé lộ 5 đặc điểm của nam giới có chức năng sinh sản mạnh mẽSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Hệ sinh dục không chỉ quyết định khả năng duy trì nòi giống mà còn là "thước đo" sức khỏe tổng thể của nam giới.
Người phụ nữ 58 tuổi đối mặt nguy cơ suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe
GĐXH - Các bác sĩ cảnh báo, người bệnh sỏi thận nếu không can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành suy thận, gây tổn thương thận không hồi phục.