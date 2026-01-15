Người phụ nữ 58 tuổi đối mặt nguy cơ suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Nguy cơ suy thận do chủ quan với sỏi thận

Bà Hoàng (58 tuổi, ngụ TP.HCM) có tiền sử sỏi thận hai bên và sỏi niệu quản phải nhiều năm. Do chỉ đau âm ỉ, không xuất hiện cơn đau dữ dội nên bà chủ quan, không điều trị dứt điểm. Gần đây, bà xuất hiện cơn đau quặn thận kéo dài nhiều ngày, mức độ ngày càng tăng nên đã đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

Kết quả kiểm tra cho thấy thận phải ứ nước độ 3 (mức độ nặng) do tắc nghẽn kéo dài, chức năng thận suy giảm rõ rệt. Các bác sĩ cảnh báo, nếu không can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành suy thận, gây tổn thương thận không hồi phục.

Hình chụp CT cho thấy bệnh nhân có sỏi thận hai bên và sỏi niệu quản phải. Ảnh: BVCC

Theo ThS.BS.CKII Phạm Thanh Trúc, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, nguyên nhân trực tiếp khiến thận của bà Hoàng bị ứ nước nặng là viên sỏi niệu quản phải kích thước lớn khoảng 22 mm, tồn tại trong thời gian dài.

"Viên sỏi lớn gây bít tắc hoàn toàn hoặc bán phần dòng nước tiểu, làm áp lực tăng ngược lên thận. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến nhu mô thận bị tổn thương, làm suy giảm chức năng lọc và tăng nguy cơ suy thận", bác sĩ Trúc cho biết.

Trong trường hợp này, ưu tiên hàng đầu là giải phóng tắc nghẽn niệu quản để bảo tồn chức năng thận cho người bệnh.

Phẫu thuật nội soi lấy sỏi do niệu quản biến dạng phức tạp

Do niệu quản của người bệnh giãn, ngoằn ngoèo, gấp khúc bất thường và hẹp đường tiểu, các phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng theo đường tự nhiên không thể thực hiện. Trước tình trạng phức tạp này, ê-kíp bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi vùng sau phúc mạc để lấy sỏi.

Ca mổ được tiến hành qua ba lỗ trocar nhỏ ở vùng bụng. Các bác sĩ rạch niệu quản tại vị trí viên sỏi, lấy sỏi ra ngoài, sau đó khâu phục hồi niệu quản. Phương pháp này giúp tái lập dòng lưu thông nước tiểu, giảm áp lực ứ nước lên thận và hạn chế nguy cơ suy thận tiến triển.

Sau khi kiểm soát được tình trạng tắc nghẽn và thận ứ nước, chức năng thận của bà Hoàng dần ổn định. Một tháng sau, người bệnh tiếp tục được điều trị sỏi ở cả hai thận bằng phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng bằng ống mềm.

Bác sĩ sử dụng laser phá vỡ sỏi thành các mảnh nhỏ li ti và lấy ra ngoài, giúp làm sạch sỏi cho cả hai bên thận trong một lần can thiệp, giảm nguy cơ tái phát và hạn chế tổn thương thêm cho thận.

Toàn bộ sỏi sau phẫu thuật được đem phân tích thành phần nhằm xác định nguyên nhân hình thành. Dựa trên kết quả này, bác sĩ xây dựng chế độ theo dõi, dinh dưỡng và dự phòng phù hợp cho người bệnh.

Theo bác sĩ Trúc, khoảng 50% người mắc sỏi tiết niệu có nguy cơ tái phát trong vòng 5 năm nếu không kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ. Sỏi tái phát nhiều lần có thể gây tổn thương thận mạn tính và làm tăng nguy cơ suy thận về lâu dài.

Ảnh minh họa.

Sỏi tiết niệu – nguyên nhân âm thầm dẫn đến suy thận

Sỏi tiết niệu hình thành khi các chất khoáng như canxi, oxalat, axit uric trong nước tiểu tăng cao, lắng đọng và kết tinh thành sỏi. Sỏi thường xuất phát từ thận rồi rơi xuống niệu quản.

Những viên sỏi nhỏ có thể không gây triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, sỏi kích thước lớn hoặc tồn tại lâu ngày dễ gây tắc nghẽn, dẫn đến thận ứ nước, nhiễm trùng tiết niệu, tổn thương chức năng thận, thậm chí suy thận cấp hoặc suy thận mạn nếu chậm trễ điều trị.

Dấu hiệu cảnh báo sỏi tiết niệu không nên bỏ qua

Người mắc sỏi tiết niệu có thể gặp các triệu chứng như đau âm ỉ hoặc đau quặn vùng thắt lưng, tiểu buốt, tiểu rắt, nước tiểu hồng hoặc đỏ sẫm, tiểu đục, có mủ khi nhiễm khuẩn, kèm sốt, ớn lạnh, buồn nôn, nôn.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu trên, người bệnh cần đi khám sớm để tránh biến chứng nặng, đặc biệt là nguy cơ suy thận.

Làm gì để phòng ngừa sỏi tiết niệu và phòng ngừa suy thận?

Để phòng ngừa sỏi tiết niệu và giảm nguy cơ suy thận, người dân cần uống đủ nước mỗi ngày để pha loãng nước tiểu, hạn chế sự kết tinh tạo sỏi. Chế độ ăn nên giảm muối, hạn chế đạm động vật và thực phẩm giàu oxalat, tăng cường rau xanh và trái cây.

Không nên nhịn tiểu kéo dài vì làm nước tiểu cô đặc. Cần duy trì vận động thể lực, kiểm soát cân nặng và điều trị tốt các bệnh lý nền như rối loạn chuyển hóa, gout, đái tháo đường. Người có tiền sử sỏi tiết niệu nên thăm khám định kỳ để phát hiện sớm sỏi tái phát, tránh những biến chứng nguy hiểm cho thận.