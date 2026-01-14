Mới nhất
Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Thứ tư, 19:00 14/01/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Suy thận có thể bắt đầu từ những thói quen tưởng chừng vô hại, nhưng nếu phát hiện muộn, người bệnh sẽ phải trả giá bằng cả chất lượng cuộc sống về sau.

Phát hiện suy thận độ 3 từ dấu hiệu phù nề 2 chân

Bà Nguyệt (82 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trong tình trạng phù nề hai chân, sưng mắt cá và bàn chân. Do có tiền sử suy giãn tĩnh mạch chi dưới nhiều năm, bà chủ quan cho rằng đây chỉ là biến chứng quen thuộc của tuổi già nên không đi khám sớm.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm khiến cả gia đình bàng hoàng: Bà Nguyệt mắc suy thận mạn độ 3, chức năng thận đã tổn thương đáng kể. Độ lọc cầu thận (eGFR) – chỉ số quan trọng phản ánh khả năng làm việc của thận – ở người trưởng thành khỏe mạnh thường trên 90 mL/phút/1.73m², trong khi eGFR của bà Nguyệt chỉ còn dưới 40 mL/phút/1.73m².

Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Suy thận từ thói quen lạm dụng thuốc giảm đau

Theo hồ sơ bệnh án, trong nhiều năm liền, cứ mỗi lần đau đầu, đau nhức xương khớp hay mệt mỏi, bà Nguyệt đều tự ra tiệm thuốc gần nhà mua các loại thuốc giảm đau không cần kê đơn, ưu tiên những thuốc có tác dụng nhanh. Việc sử dụng kéo dài, không kiểm soát liều lượng đã âm thầm gây tổn thương thận.

TTƯT.BS.CKII Tạ Phương Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, Trưởng khoa Nội thận – Lọc máu cho biết: Nguyên nhân chính khiến bệnh thận của bà Nguyệt tiến triển nhanh là lạm dụng thuốc giảm đau không kê đơn trong thời gian dài.

"Rất nhiều người ngại đi bệnh viện, chỉ cần đau đầu, nhức mỏi xương khớp hay cảm cúm nhẹ là tự mua thuốc về uống. Việc lạm dụng thuốc giảm đau, đặc biệt nhóm thuốc chống viêm không steroid (NSAID), có thể làm giảm lượng máu đến thận, gây tăng huyết áp và tổn thương thận nặng mà người bệnh không hề hay biết", bác sĩ Dung cảnh báo.

Cảnh giác với nguyên nhân gây suy thận mạn

Các thống kê cho thấy Việt Nam hiện có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn, song khoảng 90% chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Ngoài các nguyên nhân phổ biến như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa, thì lạm dụng thuốc không kê đơn và thực phẩm chức năng là yếu tố nguy cơ ngày càng đáng báo động.

Bác sĩ Dung nhấn mạnh, người bệnh thận mạn cần đặc biệt thận trọng với việc dùng thuốc. Nhiều loại thuốc phải tránh hoàn toàn hoặc điều chỉnh liều theo chỉ số eGFR. Trong đó, nhóm thuốc giảm đau NSAID, thuốc kháng sinh, thuốc kháng virus, thuốc lợi tiểu, thuốc ức chế bơm proton (PPI)… nếu dùng sai cách đều có thể gây tổn thương thận.

Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Người bệnh suy thận cần làm gì để kiểm soát bệnh?

Sau khi được chẩn đoán, cả bà Nguyệt và bà Hồng đều nghiêm túc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc không kê đơn, không sử dụng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, điều chỉnh chế độ ăn nhạt hơn và theo dõi chức năng thận định kỳ.

Nhờ thay đổi lối sống và điều trị đúng hướng, chức năng thận của bà Hồng cải thiện từ độ 3 lên độ 2. Riêng bà Nguyệt, sau 2 năm kiên trì điều trị, eGFR tăng lên trên 70 mL/phút/1.73m², thận trở về giai đoạn suy nhẹ – một kết quả rất khả quan với người lớn tuổi.

Bác sĩ khuyến cáo:"Người bệnh thận mạn cần tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị, không tự ý mua thuốc giảm đau hay thực phẩm chức năng dù được quảng cáo hấp dẫn đến đâu. Việc tái khám định kỳ giúp bác sĩ theo dõi sát chức năng thận và điều chỉnh thuốc phù hợp, tránh những hậu quả đáng tiếc", bác sĩ Dung nhấn mạnh.

Trường hợp của bà Nguyệt và bà Hồng là lời cảnh báo rõ ràng: suy thận có thể bắt đầu từ những thói quen tưởng chừng vô hại, nhưng nếu phát hiện muộn, người bệnh sẽ phải trả giá bằng cả chất lượng cuộc sống về sau.

Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải ghép thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phảiThanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải ghép thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

GĐXH - Một sự thật đáng buồn cho bệnh nhân suy thận, chạy thận và ghép thận là bệnh viêm cầu thận dễ xảy ra ở người trẻ nhưng lại rất khó để thuyết phục họ theo dõi và điều trị bệnh.

Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống này

Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống này

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều người vẫn giữ thói quen uống nước ngọt mỗi ngày mà không hề hay biết rằng đồ uống này có thể thúc đẩy quá trình lão hóa, làm tăng nguy cơ tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, có 5 loại nước ngọt quen thuộc càng uống nhiều càng gây hại cho sức khỏe về lâu dài.

Người đàn ông suy gan cấp, tải lượng virus viêm gan B cao hơn 351 lần từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông suy gan cấp, tải lượng virus viêm gan B cao hơn 351 lần từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Trước khi nhập viện vì suy gan cấp, người bệnh đột ngột xuất hiện đau bụng vùng hạ sườn phải, kèm theo mệt mỏi nhiều, ăn uống kém...

Hóa trị đã mệt, ăn sai còn mệt hơn: 6 loại thực phẩm người bệnh ung thư nên tránh xa

Hóa trị đã mệt, ăn sai còn mệt hơn: 6 loại thực phẩm người bệnh ung thư nên tránh xa

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình hóa trị, cơ thể người bệnh ung thư trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ một lựa chọn ăn uống sai cũng có thể khiến tình trạng mệt mỏi, buồn nôn hoặc suy kiệt nặng hơn. Ít ai ngờ rằng có những thực phẩm quen thuộc lại không phù hợp trong giai đoạn này và cần được hạn chế để quá trình điều trị đạt hiệu quả tốt hơn.

Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiên

Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiên

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Những cơn đau gout dữ dội thường đến bất ngờ và khiến nhiều người khổ sở. Ít ai biết rằng, ngoài thuốc điều trị, việc ăn đúng thực phẩm mỗi ngày cũng có thể hỗ trợ đào thải axit uric trong máu, giúp kiểm soát gout hiệu quả và an toàn hơn.

BioGaia và hành trình góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe cho trẻ em Việt

BioGaia và hành trình góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe cho trẻ em Việt

Sống khỏe - 18 giờ trước

Sức khỏe tiêu hóa của trẻ em chịu ảnh hưởng lớn từ điều kiện sinh hoạt hằng ngày, trong đó nguồn nước sử dụng. Ở các điểm trường vùng cao, nơi học sinh nội trú ăn ở và học tập xa gia đình, việc tiếp cận nguồn nước an toàn vẫn còn nhiều hạn chế.

Bệnh viện 19-8 tái khởi động kỹ thuật ghép tủy: Bước tiến chiến lược trong điều trị ung thư máu

Bệnh viện 19-8 tái khởi động kỹ thuật ghép tủy: Bước tiến chiến lược trong điều trị ung thư máu

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - 13/01/2026, BV 19-8 phối hợp Viện Huyết học thảo luận tái khởi động ghép tủy, mở hy vọng mới sau 13 năm gián đoạn.

Người đàn ông ở Tuyên Quang áp xe gan, nhiễm trùng huyết từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông ở Tuyên Quang áp xe gan, nhiễm trùng huyết từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong vài ngày xuất hiện sốt cao và đau bụng, một người đàn ông ở Tuyên Quang đã rơi vào tình trạng nhiễm trùng huyết nguy kịch do áp xe gan.

Loại củ được ví là 'khắc tinh' của tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Loại củ được ví là 'khắc tinh' của tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Củ cải được ghi nhận giàu chất chống oxy hóa và hợp chất sinh học có lợi, góp phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Sebamed pH5.5 - Giải pháp chăm sóc an toàn cho bệnh lý viêm da cơ địa

Sebamed pH5.5 - Giải pháp chăm sóc an toàn cho bệnh lý viêm da cơ địa

Sống khỏe - 23 giờ trước

Viêm da cơ địa là một bệnh lý da mãn tính phổ biến, đặc trưng bởi tình trạng da khô, ngứa, dễ kích ứng và tái phát kéo dài. Với những làn da này, việc chăm sóc hằng ngày – đặc biệt là lựa chọn sản phẩm làm sạch – đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của da.

Người phụ nữ 49 tuổi nguy kịch sau hút mỡ bụng tại một phòng khám tư nhân: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ này khi chị em làm đẹp cuối năm

Người phụ nữ 49 tuổi nguy kịch sau hút mỡ bụng tại một phòng khám tư nhân: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ này khi chị em làm đẹp cuối năm

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Khoa Cấp cứu Bệnh viện E tiếp nhận một trường hợp (nữ, 49 tuổi, ở Quảng Ninh) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do biến chứng sau hút mỡ tại cơ sở thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn Hà Nội.

