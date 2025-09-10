Loại quả hỗ trợ kiểm soát đường huyết, vừa giúp giữ dáng đẹp da, vừa siêu dinh dưỡng lại dễ dàng chế biến
GĐXH - Lợi ích nổi bật nhất của loại quả này là khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Các hợp chất trong lặc lè, đặc biệt là charantin, vicine và polypeptide-p, có tác dụng tương tự như insulin, giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn.
Lặc lè - Loại quả hỗ trợ kiểm soát đường huyết
Những món ngon được chế biến từ quả lặc lè giúp hỗ trợ cải thiện đường huyết
Quả lặc lè nhồi thịt
Quả lặc lè luộc chấm muối vừng
Nộm lặc lè
Quả lặc lè xào
