Loại quả hỗ trợ kiểm soát đường huyết, vừa giúp giữ dáng đẹp da, vừa siêu dinh dưỡng lại dễ dàng chế biến

Thứ tư, 10:26 10/09/2025 | Ăn
GĐXH - Lợi ích nổi bật nhất của loại quả này là khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Các hợp chất trong lặc lè, đặc biệt là charantin, vicine và polypeptide-p, có tác dụng tương tự như insulin, giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn.

Lặc lè - Loại quả hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Lặc lè - lọai quả hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giữ dáng hiệu quả - Ảnh 1.

Lặc lè là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do. Vitamin C cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường như cảm cúm và viêm họng.

Loại quả hỗ trợ kiểm soát đường huyết, vừa giúp giữ dáng đẹp da vừa siêu dinh dưỡng lại dễ dàng chế biến - Ảnh 2.

Lợi ích nổi bật nhất của quả lặc lè là khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Các hợp chất trong lặc lè, đặc biệt là charantin, vicine và polypeptide-p, có tác dụng tương tự như insulin, giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn. Điều này giúp làm giảm và ổn định lượng đường trong máu, đặc biệt hữu ích cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ cao.

Những món ngon được chế biến từ quả lặc lè giúp hỗ trợ cải thiện đường huyết

Quả lặc lè nhồi thịt

Lặc lè - lọai quả hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giữ dáng hiệu quả - Ảnh 3.

Quả lặc lè nhồi thịt là một món ăn đặc sắc, kết hợp giữa vị ngọt nhẹ của quả lặc lè và hương vị đậm đà của nhân thịt xay. Quả lặc lè được rửa sạch, bổ đôi, nhồi đầy nhân thịt cùng gia vị, sau đó được hấp chín hoặc xào thơm. Món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn giàu dinh dưỡng, thích hợp cho những bữa ăn gia đình hoặc tiệc tùng.

Quả lặc lè luộc chấm muối vừng

Lặc lè - lọai quả hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giữ dáng hiệu quả - Ảnh 4.

Với hương vị thanh ngọt đặc trưng, lặc lè không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc mà còn là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ, giúp bạn no lâu hơn và kiểm soát cảm giác thèm ăn hiệu quả. Kết hợp cùng muối vừng thơm bùi, món ăn này sẽ mang đến cho bạn một bữa ăn nhẹ lành mạnh và đầy đủ dinh dưỡng.

Nộm lặc lè

Lặc lè - lọai quả hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giữ dáng hiệu quả - Ảnh 5.

Với vị ngọt thanh mát đặc trưng, lặc lè sau khi luộc chín sẽ là nguyên liệu hoàn hảo để chế biến thành những món nộm tươi ngon. Bạn có thể thỏa sức sáng tạo với món nộm lặc lè: kết hợp với các loại rau thơm, gia vị chua cay để có một món chay thanh đạm, hoặc nâng tầm món ăn bằng cách thêm thịt bò, tôm, mực để tạo nên hương vị đậm đà hơn.

Quả lặc lè xào

Lặc lè - lọai quả hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giữ dáng hiệu quả - Ảnh 6.

Xào là cách chế biến phổ biến nhất để tận hưởng trọn vẹn hương vị đặc trưng của quả lặc lè. Khi được xào chín tới, lặc lè giữ được độ giòn ngọt tự nhiên, không hề bị đắng. Món lặc lè xào tỏi thơm lừng, lặc lè xào trứng béo ngậy hoặc lặc lè xào thịt bò đậm đà chắc chắn sẽ làm hài lòng bất kỳ thực khách nào. Hương vị thanh mát, kết hợp với các nguyên liệu khác tạo nên những món ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng, xứng đáng có mặt trong thực đơn hàng ngày của gia đình bạn.

Loại củ rẻ bèo ở chợ, giúp ổn định đường huyết, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Đường tự nhiên trong khoai tây ở dạng rất dễ chuyển hóa. Điều này giúp chúng được hấp thu từ từ vào máu, cân bằng năng lượng trong cơ thể.

GĐXH - Đường tự nhiên trong khoai tây ở dạng rất dễ chuyển hóa. Điều này giúp chúng được hấp thu từ từ vào máu, cân bằng năng lượng trong cơ thể.

Loại rau giàu canxi, tốt cho người già và trẻ nhỏ cần phát triển chiều cao, chế biến được nhiều món ngon

GĐXH - Với rong biển khô bạn sẽ chế biến được thành nhiều món ngon không chỉ bổ dưỡng mà còn phù hợp cho nhiều lứa tuổi từ trẻ em đến người lớn và người cao tuổi.

GĐXH - Với rong biển khô bạn sẽ chế biến được thành nhiều món ngon không chỉ bổ dưỡng mà còn phù hợp cho nhiều lứa tuổi từ trẻ em đến người lớn và người cao tuổi.

Phương Nghi (t/h)
Miền Tây có 3 món bún tên cực lạ, nhưng nghe là muốn thử mà thử là... 'nghiện' luôn

Miền Tây có 3 món bún tên cực lạ, nhưng nghe là muốn thử mà thử là... 'nghiện' luôn

Ăn - 4 giờ trước

Ẩm thực miền Tây vốn nổi tiếng bởi sự phong phú và sáng tạo. Trong đó, có những món bún mang tên lạ tai nhưng hương vị lại khiến thực khách nhớ mãi không quên.

Loại củ rẻ bèo ở chợ, giúp ổn định đường huyết, chế biến thành nhiều món ngon

Loại củ rẻ bèo ở chợ, giúp ổn định đường huyết, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 19 giờ trước

GĐXH - Đường tự nhiên trong khoai tây ở dạng rất dễ chuyển hóa. Điều này giúp chúng được hấp thu từ từ vào máu, cân bằng năng lượng trong cơ thể.

Mực tươi đem hấp hay luộc sẽ ngon hơn?

Mực tươi đem hấp hay luộc sẽ ngon hơn?

Ăn - 1 ngày trước

Liệu mực tươi đem hấp hay luộc sẽ ngon hơn, câu hỏi này thường gây ra nhiều tranh luận thú vị.

Mẹo ướp cá đơn giản cực thơm ngon

Mẹo ướp cá đơn giản cực thơm ngon

Ăn - 1 ngày trước

Các mẹo ướp cá đơn giản này giúp món ăn thơm ngon, đậm vị khó cưỡng; hãy khám phá và áp dụng thử để nâng tầm ẩm thực gia đình bạn.

5 loại nước tự nhiên giúp thải độc gan từ củ, quả mùa thu rẻ tiền và dễ làm

5 loại nước tự nhiên giúp thải độc gan từ củ, quả mùa thu rẻ tiền và dễ làm

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Mùa thu là thời điểm cơ thể dễ mệt mỏi do thay đổi thời tiết, gan phải làm việc nhiều hơn để thải độc. Khám phá 5 loại nước tự nhiên giúp thải độc gan từ củ, quả mùa thu.

Cây người Việt thường chỉ ăn hạt, không ngờ lá cũng 'quý như nhân sâm của người nghèo', ở quê mọc um tùm

Cây người Việt thường chỉ ăn hạt, không ngờ lá cũng 'quý như nhân sâm của người nghèo', ở quê mọc um tùm

Ăn - 2 ngày trước

Lá loại cây này hầu như mọi người thường bỏ qua. Tuy nhiên, nó được coi là loại rau thượng hạng, vừa ngon vừa bổ dưỡng với sức khoẻ.

Loại rau giàu canxi, tốt cho người già và trẻ nhỏ cần phát triển chiều cao, chế biến được nhiều món ngon

Loại rau giàu canxi, tốt cho người già và trẻ nhỏ cần phát triển chiều cao, chế biến được nhiều món ngon

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Với rong biển khô bạn sẽ chế biến được thành nhiều món ngon không chỉ bổ dưỡng mà còn phù hợp cho nhiều lứa tuổi từ trẻ em đến người lớn và người cao tuổi.

3 bữa sáng dễ nấu lại ngon giúp cải thiện chức năng tỳ vị, người trung niên và cao tuổi nên ăn vào mùa thu

3 bữa sáng dễ nấu lại ngon giúp cải thiện chức năng tỳ vị, người trung niên và cao tuổi nên ăn vào mùa thu

Ăn - 2 ngày trước

3 bữa sáng dưới đây là sự kết hợp không chỉ đáp ứng nhu cầu sức khỏe theo tiết khí mà còn đặc biệt giúp người trung niên và cao tuổi cải thiện chức năng tỳ vị, làm ấm dạ dày, tốt cho tiêu hóa.

Đây là món ăn giàu canxi số một, nên ăn nhiều hơn vào mùa thu: Làm cực dễ và dùng cho bữa sáng rất hợp

Đây là món ăn giàu canxi số một, nên ăn nhiều hơn vào mùa thu: Làm cực dễ và dùng cho bữa sáng rất hợp

Ăn - 3 ngày trước

Mùa thu vàng ươm, tiết trời se lạnh, là mùa vàng để bồi bổ cơ thể. Hãy bổ sung thêm nhiều thực phẩm giàu canxi giúp nuôi dưỡng trí não và tốt cho hệ xương nhé!

Loại cỏ dại mọc tua tủa sau mưa không ngờ là rau quý, nấu chung với con này rất ngon, không biết ăn quá tiếc

Loại cỏ dại mọc tua tủa sau mưa không ngờ là rau quý, nấu chung với con này rất ngon, không biết ăn quá tiếc

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - Thài lài hay còn gọi là rau trai, là loại rau dại ưa ẩm, thường phát triển tốt ở những nơi như bờ ruộng, ven ao hồ hay dọc các con mương. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng loại rau này là cỏ dại, dùng làm thức ăn cho gia súc mà không hay biết đến giá trị dược liệu mà nó mang lại.

Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúng

Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúng

Ẩm thực 360

GĐXH - Mỗi ngày, hàng triệu mâm cơm được dọn ra trong những căn bếp Việt. Ẩn sau đó không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là câu chuyện văn hóa, kinh tế, và cả sự chuyển động của xã hội hôm nay.

80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

Ẩm thực 360
Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay

Ẩm thực 360
Đây là món ăn giàu canxi số một, nên ăn nhiều hơn vào mùa thu: Làm cực dễ và dùng cho bữa sáng rất hợp

Đây là món ăn giàu canxi số một, nên ăn nhiều hơn vào mùa thu: Làm cực dễ và dùng cho bữa sáng rất hợp

Ăn
Mẹo ướp cá đơn giản cực thơm ngon

Mẹo ướp cá đơn giản cực thơm ngon

Ăn

