Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loại rau dân dã có thành phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, chế biến được nhiều món ngon

Thứ ba, 16:07 18/11/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Với hàm lượng vitamin, chất chống oxy hóa và khoáng chất dồi dào, loại rau này mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, đặc biệt nhiều nghiên cứu cho thấy, sulforaphane có trong loại rau này có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú, phổi và ruột kết.

Bắp cải tím - Loại thực phẩm hỗ trợ phòng chống ung thư hiệu quả

Bắp cải đỏ thuộc họ cải (Brassicaceae), cùng họ với bắp cải trắng và bắp cải xoăn. Loại rau này có lá cuộn chặt, giòn hơn và vị đậm hơn bắp cải trắng, hơi cay nhẹ và có mùi hăng đặc trưng.

Loại rau dân dã có thành phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, chế biến được nhiều món ngon - Ảnh 1.

Hợp chất anthocyanin trong bắp cải đỏ giúp giảm cholesterol xấu (LDL), cải thiện tuần hoàn máu và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn giàu anthocyanin góp phần duy trì sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ bệnh tim.

Loại rau dân dã có thành phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, chế biến được nhiều món ngon - Ảnh 2.

Vitamin K và canxi trong bắp cải đỏ góp phần hình thành và duy trì mật độ xương, giúp xương chắc khỏe. Vitamin K còn tham gia quá trình gắn kết canxi vào cấu trúc xương, nhờ đó giúp giảm nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi.


Loại rau dân dã có thành phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, chế biến được nhiều món ngon - Ảnh 3.

Các hợp chất chống oxy hóa như anthocyanin và sulforaphane giúp trung hòa gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa và tổn thương tế bào. Nhiều nghiên cứu cho thấy, sulforaphane có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú, phổi và ruột kết.

Bắp cải tím làm món gì ngon?

Bắp cải tím xào chay

Loại rau dân dã có thành phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, chế biến được nhiều món ngon - Ảnh 4.

Bắp cải tím xào chay là một món ăn dễ chế biến, cung cấp hàm lượng dinh dưỡng cao cho cơ thể. Món ăn là sự kết hợp hoàn hảo giữa bắp cải tím tươi mát và tàu hũ ky thơm ngon, mang đến hương vị đặc trưng hấp dẫn vô cùng.

Salad bắp cải tím

Loại rau dân dã có thành phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, chế biến được nhiều món ngon - Ảnh 5.

Bắp cải tím giòn ngọt được trộn đều cùng sốt mayonnaise, tạo nên một hòa quyện vị ngọt béo đặc trưng. Đặc biệt, bạn có thể kết hợp bắp cải tím với cà rốt và hành tây để cung cấp nhiều chất dinh dưỡng có lợi và bắt mắt hơn về thị giác. Món salad này không chỉ ngon miệng mà còn rất bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Bạn có thể thưởng thức nó kèm với bánh mì để có một bữa trưa đầy đủ hoặc thưởng thức món salad nguyên bản.

Gỏi bắp cải tím

Loại rau dân dã có thành phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, chế biến được nhiều món ngon - Ảnh 6.

Gỏi bắp cải tím là một món ăn hấp dẫn, phù hợp cho cả những người ưa món chay và món mặn. Đối với phiên bản chay, bạn có thể chế biến bằng cách trộn chúng cùng cà rốt, rau thơm, rắc thêm một ít đậu phộng và hành phi là hoàn thành. Nếu muốn tăng thêm hương vị, bạn có thể xào thêm một chút thịt bò rồi đem bóp gỏi.

Bắp cải tím xào thịt

Loại rau dân dã có thành phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, chế biến được nhiều món ngon - Ảnh 7.

Bắp cải tím được thái thành từng miếng vừa ăn, xào chung với thịt tạo ra một món ăn đầy bổ dưỡng. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được sự hòa quyện giữa vị giòn ngọt của bắp cải tím và độ mềm của thịt thái mỏng.

Nước ép bắp cải tím

Loại rau dân dã có thành phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, chế biến được nhiều món ngon - Ảnh 8.

Với hương vị ngọt tự nhiên và tươi mát, nước ép bắp cải tím thực sự là một lựa chọn tuyệt vời cho những người đang tìm kiếm một thức uống lành mạnh và bổ dưỡng. Bạn có thể kết hợp ép bắp cải tím với các loại trái cây khác như táo, chanh hoặc cam để mang đến sự cân bằng về mặt vị giác.

Loại rau có công dụng đặc biệt hỗ trợ ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt và 10+ món ngon chế biến cho mâm cơm gia đìnhLoại rau có công dụng đặc biệt hỗ trợ ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt và 10+ món ngon chế biến cho mâm cơm gia đình

GĐXH - Luteolin, một flavonoid có trong loại rau này, được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và làm tăng hiệu quả của các phương pháp điều trị hóa chất.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Hoa hậu Đỗ Hà bị Lương Thùy Linh và Hoàng Thùy 'bắt đền' khi tiệc cưới thiếu 2 món quan trọng

Hoa hậu Đỗ Hà bị Lương Thùy Linh và Hoàng Thùy 'bắt đền' khi tiệc cưới thiếu 2 món quan trọng

Khám phá "nước thần" của giới văn phòng: Vừa giảm cân lại thăng hạng nhan sác, dễ làm đến mức người lười cũng mê!

Khám phá "nước thần" của giới văn phòng: Vừa giảm cân lại thăng hạng nhan sác, dễ làm đến mức người lười cũng mê!

Loại rau vào mùa đông càng ngon, giúp ổn định đường huyết, thêm mẹo này khi chế biến ăn là ‘nghiền”

Loại rau vào mùa đông càng ngon, giúp ổn định đường huyết, thêm mẹo này khi chế biến ăn là ‘nghiền”

'Thuốc bổ máu tự nhiên' không phải táo đỏ, mà là 1 món dân dã của người Việt, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

'Thuốc bổ máu tự nhiên' không phải táo đỏ, mà là 1 món dân dã của người Việt, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Hot: Cứ ăn vào giờ vàng này là tự động giảm cân

Hot: Cứ ăn vào giờ vàng này là tự động giảm cân

Cùng chuyên mục

Tôi đã uống 'nước thần kỳ' này liên tục 3 ngày và thấy cổ họng dễ chịu, thoải mái hơn nữa còn giúp đẹp da

Tôi đã uống 'nước thần kỳ' này liên tục 3 ngày và thấy cổ họng dễ chịu, thoải mái hơn nữa còn giúp đẹp da

Ăn - 2 giờ trước

Chúng tôi chia sẻ với các bạn công thức làm món "báu vật giúp dịu cổ họng" này. Nguyên liệu rất đơn giản, cách làm lại cực kỳ dễ dàng, và bạn có thể học ngay lập tức!

5 công thức nấu bữa sáng ấn tượng lại dễ làm, tươi ngon, bổ dưỡng sẽ khiến cả nhà sẽ mê mẩn cho mà xem!

5 công thức nấu bữa sáng ấn tượng lại dễ làm, tươi ngon, bổ dưỡng sẽ khiến cả nhà sẽ mê mẩn cho mà xem!

Ăn - 9 giờ trước

Đây là 5 công thức nấu bữa sáng đơn giản mà ngon miệng sẽ khiến bạn yêu thích chỉ sau một lần nếm thử! Chúng tươi ngon, bổ dưỡng, dễ làm và cả gia đình sẽ mê mẩn!

Mì ramen vỉa hè: Đặc sản Nhật Bản hút khách giữa mùa đông Hà Nội có gì đặc biệt?

Mì ramen vỉa hè: Đặc sản Nhật Bản hút khách giữa mùa đông Hà Nội có gì đặc biệt?

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH – Với giá chỉ 59.000 đồng, thực khách sẽ được thưởng thức hương vị độc đáo và hấp dẫn của món mì ramen đang hot hiện nay. Đặc sản Nhật Bản nóng hổi giữa tiết trời lạnh này có gì đặc biệt mà hút các tín đồ ẩm thực?

Đông hanh hao, cúm rình rập: 4 món nấu siêu đơn giản giúp tăng miễn dịch tự nhiên cho cả nhà

Đông hanh hao, cúm rình rập: 4 món nấu siêu đơn giản giúp tăng miễn dịch tự nhiên cho cả nhà

Ăn - 1 ngày trước

Tiết trời sang đông, không khí hanh khô cũng là lúc các đợt cúm bắt đầu "ghé thăm". Ăn gì để tăng đề kháng, giữ sức khỏe cho cả nhà? Đây là 4 món nóng hổi cực hợp mùa, giúp cơ thể ấm lên, dễ chịu và khỏe khoắn hơn.

Loại rau có công dụng đặc biệt hỗ trợ ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt và 10+ món ngon chế biến cho mâm cơm gia đình

Loại rau có công dụng đặc biệt hỗ trợ ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt và 10+ món ngon chế biến cho mâm cơm gia đình

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Luteolin, một flavonoid có trong loại rau này, được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và làm tăng hiệu quả của các phương pháp điều trị hóa chất.

Loại cá được ví như "gà nước" do thịt trắng: Người Mỹ cực yêu thích, chợ Việt bán rẻ, sẵn quanh năm

Loại cá được ví như "gà nước" do thịt trắng: Người Mỹ cực yêu thích, chợ Việt bán rẻ, sẵn quanh năm

Ăn - 2 ngày trước

Nhiều loại cá vừa rẻ vừa ngon dễ mua mà nhiều người chưa hề biết.

Quán phở 20k/bát ngon, bổ, rẻ hy hữu ở Hà Nội, khách ra vào nườm nượp

Quán phở 20k/bát ngon, bổ, rẻ hy hữu ở Hà Nội, khách ra vào nườm nượp

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Quán phở 20k/bát đặc biệt này đã trở nên thân quen đối với cả dãy phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng cũ), Hà Nội, quen thuộc với người dân các làng Mai Động, Hoàng Mai quanh đó, cũng là nơi ăn tối chuẩn ngon, bổ, rẻ cho cánh xe ôm, sinh viên và khách qua đường.

Từ nay mỗi khi ăn phở, kể cả phụ nữ cũng muốn gọi ăn thêm nhiều hành lá

Từ nay mỗi khi ăn phở, kể cả phụ nữ cũng muốn gọi ăn thêm nhiều hành lá

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Hành lá - một loại rau gia vị nam giới thích ăn nhưng phụ nữ và trẻ nhỏ thường ngó lơ, không ngờ có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhất là giúp ngừa nguy cơ ung thư.

Đặc sản phố núi, có mùi thum thủm, ai ăn được là cực ghiền luôn

Đặc sản phố núi, có mùi thum thủm, ai ăn được là cực ghiền luôn

Ăn - 2 ngày trước

Nhìn thôi thì món ăn này có vẻ ngoài kém hấp dẫn, nhưng đặc sản này lại có mùi vị đặc biệt không quen dễ e dè, còn ăn được là cực ghiền.

Món ăn này nhanh gọn, cực kỳ hợp ăn trong bữa cơm mùa đông: Chỉ cần đun nhỏ lửa 15 phút mà thơm mềm tuyệt hảo

Món ăn này nhanh gọn, cực kỳ hợp ăn trong bữa cơm mùa đông: Chỉ cần đun nhỏ lửa 15 phút mà thơm mềm tuyệt hảo

Ăn - 3 ngày trước

Thao tác làm món ăn này cực kỳ đơn giản, chỉ trong khoảng thời gian ngắn là bạn đã có thể thưởng thức một món và đậm đà hương vị.

Xem nhiều

6 món canh ngon giúp giảm béo, ăn thay cơm tối mà không bị đói, rất tốt cho mùa đông

6 món canh ngon giúp giảm béo, ăn thay cơm tối mà không bị đói, rất tốt cho mùa đông

Ăn

GĐXH - Thời tiết se lạnh, ăn một bát canh nóng để làm ấm cơ thể sẽ là sự lựa chọn rất hợp lý. Tuy nhiên bạn, nếu bạn đang bị thừa cân, bạn có thể ăn các món canh đủ chất dinh dưỡng, giúp giảm cân dưới đây thay cho bữa tối.

Quán phở 20k/bát ngon, bổ, rẻ hy hữu ở Hà Nội, khách ra vào nườm nượp

Quán phở 20k/bát ngon, bổ, rẻ hy hữu ở Hà Nội, khách ra vào nườm nượp

Ăn
Loại rau ‘siêu thực phẩm’ mùa đông tốt cho xương khớp bán nhiều ở chợ Việt, dễ làm hỏng món ăn khi chọn nhầm lá tròn hay lá nhọn

Loại rau ‘siêu thực phẩm’ mùa đông tốt cho xương khớp bán nhiều ở chợ Việt, dễ làm hỏng món ăn khi chọn nhầm lá tròn hay lá nhọn

Ăn
Loại củ được ví như 'sâm trong nước' xưa mọc dại không ai lấy nay là đặc sản: 10+ món ngon cho mâm cơm gia đình

Loại củ được ví như 'sâm trong nước' xưa mọc dại không ai lấy nay là đặc sản: 10+ món ngon cho mâm cơm gia đình

Ăn
Loại rau vào mùa đông càng ngon, giúp ổn định đường huyết, thêm mẹo này khi chế biến ăn là ‘nghiền”

Loại rau vào mùa đông càng ngon, giúp ổn định đường huyết, thêm mẹo này khi chế biến ăn là ‘nghiền”

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top