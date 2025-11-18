Loại rau dân dã có thành phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, chế biến được nhiều món ngon

Bắp cải tím giòn ngọt được trộn đều cùng sốt mayonnaise, tạo nên một hòa quyện vị ngọt béo đặc trưng. Đặc biệt, bạn có thể kết hợp bắp cải tím với cà rốt và hành tây để cung cấp nhiều chất dinh dưỡng có lợi và bắt mắt hơn về thị giác. Món salad này không chỉ ngon miệng mà còn rất bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Bạn có thể thưởng thức nó kèm với bánh mì để có một bữa trưa đầy đủ hoặc thưởng thức món salad nguyên bản.