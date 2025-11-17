Mới nhất
Loại rau có công dụng đặc biệt hỗ trợ ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt và 10+ món ngon chế biến cho mâm cơm gia đình

Thứ hai, 19:01 17/11/2025
GĐXH - Luteolin, một flavonoid có trong loại rau này, được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và làm tăng hiệu quả của các phương pháp điều trị hóa chất.

Cần tây - loại rau họ nhà cà rốt giàu dưỡng chất, hỗ trợ phòng ung thư

Cần tây thuộc họ Apiaceae, cùng nhóm với cà rốt, rau mùi, mùi tây và củ cần. Thân cần tây giòn, ít calo nhưng chứa nhiều chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa - những yếu tố có lợi cho tiêu hóa, tim mạch và hệ miễn dịch.

Nhờ đặc tính này, cần tây trở thành món ăn nhẹ được ưa chuộng trong các chế độ ăn lành mạnh, đặc biệt là thực đơn giảm cân hoặc thanh lọc cơ thể.

Loại rau có công dụng đặc biệt hỗ trợ ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 1.

Đặc biệt, cần tây chứa hợp chất apigenin - một chất có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn và chống oxy hóa mạnh, được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc. Ngoài ra, luteolin, một flavonoid có trong cần tây, được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và làm tăng hiệu quả của các phương pháp điều trị hóa chất.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, chiết xuất từ hạt cần tây có thể giúp giảm huyết áp ở động vật thí nghiệm bị cao huyết áp. Dù chưa có bằng chứng lâm sàng rõ ràng trên người, nhưng cần tây được xem là thực phẩm có lợi nhờ chứa nhiều chất xơ - yếu tố giúp kiểm soát huyết áp và hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh.

Món ngon với cần tây 

Mực, bạch tuộc xào cần tây

Loại rau có công dụng đặc biệt hỗ trợ ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 2.

Cần tây sau khi xào có màu xanh tươi, chín vừa kết hợp với nguyên liệu tươi ngon của mực hoặc bạch tuộc, khiến món ăn ngon ngọt tự nhiên.

Thịt trâu xào cần tây

Loại rau có công dụng đặc biệt hỗ trợ ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 3.

Từng miếng thịt trâu sau khi xào có độ mềm, ngọt tự nhiên kết hợp với cần tây giòn và thanh mát, thấm vị cay the của ớt sừng cùng gia vị đậm đà, rất bắt cơm.

Tim bò xào cần tây

Loại rau có công dụng đặc biệt hỗ trợ ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 4.

Món tim bò xào cần tây vừa thơm ngon, vừa hấp dẫn nhưng lại dễ dàng thực hiện tại nhà. Tim bò được xào mềm, thơm ngọt tự nhiên thấm đều gia vị ướp đậm vị hoà quyện với độ giòn giòn của cân tây. Tất cả tạo nên hương vị kích thích vị giác và bắt cơm.

Cần tây xào thịt heo

Loại rau có công dụng đặc biệt hỗ trợ ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 5.

Cần tây xào thịt heo là món ăn cực kỳ tuyệt vời, thơm ngon và bổ dưỡng. Thịt heo mềm mềm, có vị ngọt tự nhiên quyện với cần tay giòn giòn, thoang thoảng hương thơm đặc trưng khiến món ăn tăng thêm vị ngon.

Canh cần tây cá viên

Loại rau có công dụng đặc biệt hỗ trợ ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 6.

Mang trong mình hương vị mới mẻ và thanh mát, món canh chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo mang đến sự phong phú thực đơn gia đình. Chỉ với 3 bước thực hiện đơn giản, bạn đã ngay tô canh cần tây cá viên nóng hổi. Nước canh đậm đà hương vị của cần tây, kết hợp chả cá viên dai mềm, không bị bở, đảm bảo sẽ khiến thành viên gia đình bạn sẽ thích món canh này.

Sủi cảo nhân thịt và cần tây

Loại rau có công dụng đặc biệt hỗ trợ ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 7.

Sủi cảo nhân thịt và cần tây sau khi hoàn thành có màu sắc bắt mắt, hương thơm nức mũi, vô cùng kích thích khứu giác. Bên ngoài là lớp vỏ sủi cảo mềm, tan như trong miệng, bên trong là sự kết hợp hoàn hảo giữa thịt lợn và cần tây, được nêm nếm vừa ăn.

Canh cần tây càng ghẹ

Loại rau có công dụng đặc biệt hỗ trợ ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 8.

Món canh này được đánh giá cao bởi chế biến dễ dàng mà vẫn giữ được dưỡng chất vốn có của nguyên liệu. Nước canh nóng hổi, có vị ngọt tự nhiên của hẹ, kết hợp rau gia vị cần tây tạo nên nét đặc trưng riêng biệt của món ăn.

Súp cần tây kem mịn

Loại rau có công dụng đặc biệt hỗ trợ ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 9.

Món súp cần tây với màu vàng kem vô cùng đẹp mắt. Vị súp béo ngậy của kem hoà quyện với vị thơm đặc trưng của cần tây. Bạn nướng bánh mì nóng hổi rồi ăn kèm với món súp này, chắc chắn sẽ kích thích vị giác.

Cần tây xào trứng

Loại rau có công dụng đặc biệt hỗ trợ ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 10.

Món trứng chiên có màu sắc bắt, thoang thoảng mùi thơm cần tây. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận vị beo béo của trứng, được nêm nếm vừa ăn. Món ăn này thưởng thức cùng cơm trắng nóng hổi, sẽ khiến người ăn không thể chối từ vì độ hấp dẫn và thơm ngon đó.

Sứa xào cần tây

Loại rau có công dụng đặc biệt hỗ trợ ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 11.

Sứa dai giòn, sần sật, có vị ngọt thanh đi kèm với cần tây thơm dễ chịu giúp món ăn không bị ngán. Bên cạnh đó, bạn có thể thêm thịt bò vào, sẽ khiến món ăn tăng thêm vị ngon, sẽ khiến bạn thích mê.

Súp nấm cần tây

Loại rau có công dụng đặc biệt hỗ trợ ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 12.

Miếng nấm dai mềm rất ngon kết hợp cùng hương vị đặc biệt của cần tây và cọ xạ hương khô thêm một ít vị beo béo của sữa và cay nhẹ của tiêu vô cùng bắt miệng. Hãy cùng vào bếp với để nấu thử món súp nấm cần tây bồi bổ cho gia đình và bản thân mình.

Hoa hậu Đỗ Hà bị Lương Thùy Linh và Hoàng Thùy "bắt đền" khi tiệc cưới thiếu 2 món quan trọngHoa hậu Đỗ Hà bị Lương Thùy Linh và Hoàng Thùy 'bắt đền' khi tiệc cưới thiếu 2 món quan trọng

GĐXH - Giữa không gian sang trọng của đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà, 2 cô nàng Hoàng Thùy và Lương Thùy Linh lại khiến dân mạng bật cười khi "bắt đền" cô dâu vì thiếu 2 món ăn đặc biệt mà chính Đỗ Hà từng nhắc tới.

"Thuốc bổ máu tự nhiên" không phải táo đỏ, mà là 1 món dân dã của người Việt, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon'Thuốc bổ máu tự nhiên' không phải táo đỏ, mà là 1 món dân dã của người Việt, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Kiếm đâu "thuốc bổ máu tự nhiên" khi bạn không thể ăn táo đỏ?

Phương Nghi (t/h)
6 món canh ngon giúp giảm béo, ăn thay cơm tối mà không bị đói, rất tốt cho mùa đông

6 món canh ngon giúp giảm béo, ăn thay cơm tối mà không bị đói, rất tốt cho mùa đông

Ăn

GĐXH - Thời tiết se lạnh, ăn một bát canh nóng để làm ấm cơ thể sẽ là sự lựa chọn rất hợp lý. Tuy nhiên bạn, nếu bạn đang bị thừa cân, bạn có thể ăn các món canh đủ chất dinh dưỡng, giúp giảm cân dưới đây thay cho bữa tối.

Quán phở 20k/bát ngon, bổ, rẻ hy hữu ở Hà Nội, khách ra vào nườm nượp

Quán phở 20k/bát ngon, bổ, rẻ hy hữu ở Hà Nội, khách ra vào nườm nượp

Ăn
Loại rau ‘siêu thực phẩm’ mùa đông tốt cho xương khớp bán nhiều ở chợ Việt, dễ làm hỏng món ăn khi chọn nhầm lá tròn hay lá nhọn

Loại rau ‘siêu thực phẩm’ mùa đông tốt cho xương khớp bán nhiều ở chợ Việt, dễ làm hỏng món ăn khi chọn nhầm lá tròn hay lá nhọn

Ăn
Loại củ được ví như 'sâm trong nước' xưa mọc dại không ai lấy nay là đặc sản: 10+ món ngon cho mâm cơm gia đình

Loại củ được ví như 'sâm trong nước' xưa mọc dại không ai lấy nay là đặc sản: 10+ món ngon cho mâm cơm gia đình

Ăn
Loại rau vào mùa đông càng ngon, giúp ổn định đường huyết, thêm mẹo này khi chế biến ăn là ‘nghiền”

Loại rau vào mùa đông càng ngon, giúp ổn định đường huyết, thêm mẹo này khi chế biến ăn là ‘nghiền”

Ăn

