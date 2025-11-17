Loại rau có công dụng đặc biệt hỗ trợ ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt và 10+ món ngon chế biến cho mâm cơm gia đình
GĐXH - Luteolin, một flavonoid có trong loại rau này, được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và làm tăng hiệu quả của các phương pháp điều trị hóa chất.
Cần tây - loại rau họ nhà cà rốt giàu dưỡng chất, hỗ trợ phòng ung thư
Cần tây thuộc họ Apiaceae, cùng nhóm với cà rốt, rau mùi, mùi tây và củ cần. Thân cần tây giòn, ít calo nhưng chứa nhiều chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa - những yếu tố có lợi cho tiêu hóa, tim mạch và hệ miễn dịch.
Nhờ đặc tính này, cần tây trở thành món ăn nhẹ được ưa chuộng trong các chế độ ăn lành mạnh, đặc biệt là thực đơn giảm cân hoặc thanh lọc cơ thể.
Đặc biệt, cần tây chứa hợp chất apigenin - một chất có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn và chống oxy hóa mạnh, được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc. Ngoài ra, luteolin, một flavonoid có trong cần tây, được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và làm tăng hiệu quả của các phương pháp điều trị hóa chất.
Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, chiết xuất từ hạt cần tây có thể giúp giảm huyết áp ở động vật thí nghiệm bị cao huyết áp. Dù chưa có bằng chứng lâm sàng rõ ràng trên người, nhưng cần tây được xem là thực phẩm có lợi nhờ chứa nhiều chất xơ - yếu tố giúp kiểm soát huyết áp và hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh.
Món ngon với cần tây
Mực, bạch tuộc xào cần tây
Thịt trâu xào cần tây
Tim bò xào cần tây
Cần tây xào thịt heo
Canh cần tây cá viên
Sủi cảo nhân thịt và cần tây
Canh cần tây càng ghẹ
Súp cần tây kem mịn
Cần tây xào trứng
Sứa xào cần tây
Súp nấm cần tây
