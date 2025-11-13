Mới nhất
'Thuốc bổ máu tự nhiên' không phải táo đỏ, mà là 1 món dân dã của người Việt, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Thứ năm, 16:01 13/11/2025 | Ăn
GĐXH - Kiếm đâu "thuốc bổ máu tự nhiên" khi bạn không thể ăn táo đỏ?

Thuốc bổ máu tự nhiên từ ngải cứu: Món ngon dân dã của người Việt - Ảnh 1.

Khi nói đến việc bổ máu, điều đầu tiên người ta nghĩ đến là táo tàu đỏ. Táo tàu đỏ được công nhận rộng rãi là vua của việc bổ máu. Dù được ăn như một loại trái cây, dùng trong các món ăn, hay làm thuốc, táo tàu đều được mọi người yêu thích. Tuy nhiên, về bản chất, táo đỏ không trực tiếp bổ máu. Chúng giúp tăng cường tỳ, sau đó tỳ sẽ tự nhiên sản sinh ra máu. Táo đỏ còn dễ sinh ra nhiệt ẩm, vì vậy những người bị đờm, ứ trệ hoặc đầy hơi nên tránh dùng! Vậy câu hỏi ở đây là: Kiếm đâu "thuốc bổ máu tự nhiên" khi bạn không thể ăn táo đỏ? Hóa ra người Việt có món dân dã rẻ bèo lại tốt chẳng kém, thế mà ít người để ý ăn: Đó chính là ngải cứu.

Thuốc bổ máu tự nhiên từ ngải cứu: Món ngon dân dã của người Việt - Ảnh 2.

Tục ngữ có câu: "Phụ nữ bệnh tật đều do khí huyết hư, lão hóa đều do khí huyết ứ trệ". Ai cũng biết phụ nữ rất dễ bị thiếu máu. Khí huyết không đủ sẽ dẫn đến sắc mặt tái nhợt, da xanh xao, tay chân lạnh. Lâu dần, họ sẽ trở thành "phụ nữ mặt vàng". Ngải cứu là một loại thảo dược tự nhiên được ban tặng cho phụ nữ để "làm ấm kinh lạc, tăng cường lưu thông máu". Nó có tác dụng làm ấm vùng bụng, xua tan lạnh và loại bỏ ẩm ướt. Nó phù hợp nhất cho phụ nữ bị lạnh và khí huyết ứ trệ.

Thuốc bổ máu tự nhiên từ ngải cứu: Món ngon dân dã của người Việt - Ảnh 3.

Theo sách Dược lý học, khi uống lá ngải cứu có thể thông qua 3 kinh mạch âm, trừ thấp hàn, hóa thô thành hòa; khi dùng ngải cứu có thể thông qua tất cả các kinh mạch, chữa được trăm bệnh, mang lại sức khỏe cho những người mắc bệnh mãn tính.

Thuốc bổ máu tự nhiên từ ngải cứu: Món ngon dân dã của người Việt - Ảnh 4.

Theo "Bản thảo công tâm", lá ngải cứu có thể thông tam kinh, điều hòa khí huyết, trừ hàn thấp, làm ấm tử cung, cầm máu, ấm trung tiêu, giảm trầm uất, điều hòa kinh nguyệt, an thai. Ngải cứu là một kho tàng công dụng. Nó không chỉ có tác dụng làm ấm kinh lạc, trừ hàn, giảm đau, khi kết hợp với trứng và đường nâu, còn có tác dụng bổ máu, thúc đẩy tuần hoàn máu, bồi bổ cơ thể, tiêu trừ mầm bệnh.

Ngải cứu rất tốt cho sức khỏe, bạn có thể đưa vào thực đơn món ngon mỗi ngày nhờ những gợi ý chế biến dưới đây:

Món ngon với ngải cứu

Sườn hầm ngải cứu

Thuốc bổ máu tự nhiên từ ngải cứu: Món ngon dân dã của người Việt - Ảnh 5.

Nguyên liệu nấu món này rất đơn giản, chỉ cần chuẩn bị 500 gam sườn heo, 1 bó ngải cứu to cùng gia vị. Trước tiên bạn rửa sạch sườn rồi chặt miếng vừa ăn, sau đó ướp sườn với hành tím giã nhỏ và nêm gia vị. Rau ngải cứu đem rửa sạch, lấy phần ngọn, bỏ những lá sâu, già, rồi vò cho bớt đắng. Sườn sau khi ướp, đem xào săn với hành phi thơm, sau đó cho khoảng 4 bát con nước vào hầm nhỏ lửa cho đến khi sườn mềm, ngọt nước thì cho rau ngải cứu vào đun sôi 5 phút, nêm nếm gia vị cho vừa ăn.

Óc heo hấp với lá ngải cứu

Thuốc bổ máu tự nhiên từ ngải cứu: Món ngon dân dã của người Việt - Ảnh 6.

Món ăn này náu cũng rất đơn giản. Sau khi óc heo sôi tầm 5p cho chín thì bạn cho rau ngải cứu vào, sôi 2p thì bạn nêm gia vị vừa ăn rồi bắc ra ăn nóng. Não heo có vị ngọt, tính hàn, rất giàu khoáng chất. Vì vậy, não heo có tác dụng bồi bổ xương khớp, hỗ trợ điều trị chứng đau đầu, chóng mặt, thần kinh suy nhược…

Gà tần ngải cứu

Thuốc bổ máu tự nhiên từ ngải cứu: Món ngon dân dã của người Việt - Ảnh 7.

Gà bạn làm sạch, gà nhỏ để cả con, gà to chặt miếng. Ngải cứu đem rửa sạch, lấy phần lá và ngọn. Thịt gà nêm nếm gia vị, giã dập nghệ ướp gà chừng 20 phút thì xếp vào nồi. Một lớp gà thì cho một lớp ngải cứu, nếu là gà để cả con thì bạn cho ngải cứu vào bụng con gà, tiếp theo cho vào một bát nước. Đun sôi gà ở lửa lớn sau đó hạ lửa nhỏ và đun cho khoảng 45 phút là gà chín mềm.

Trứng gà hấp ngải cứu

Thuốc bổ máu tự nhiên từ ngải cứu: Món ngon dân dã của người Việt - Ảnh 8.

Nguyên liệu cần chuẩn bị có thịt heo, trứng gà, ngải cứu. Thịt heo bằm hoặc xay nhuyễn rồi đem ướp với hành tím, gia vị khoảng 10 phút. Trứng gà đập vào bát có thịt bằm, ngải cứu xắt nhuyễn cho vào rồi đánh đều lên. Bạn đem bát trứng hấp cách thủy 30 phút cho chín thì đem ra ăn nóng.

Thuốc bổ máu tự nhiên từ ngải cứu: Món ngon dân dã của người Việt - Ảnh 9.Loại rau đang vào mùa, hỗ trợ giảm cân hiệu quả và phòng các bệnh tim mạch

GĐXH - Không chỉ là món ăn dân dã, dễ chế biến, đậu đũa còn được xem là “kho dinh dưỡng tự nhiên” với hàm lượng cao protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Thuốc bổ máu tự nhiên từ ngải cứu: Món ngon dân dã của người Việt - Ảnh 10.Loại rau giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bán đầy ở chợ Việt, chế biến nhiều món ngon

GĐXH - Loại rau quen thuộc trong bữa ăn Việt, không chỉ có hương vị đặc trưng mà còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe.


Phương Nghi (t/h)
