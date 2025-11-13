Loại rau vào mùa đông càng ngon, giúp ổn định đường huyết, thêm mẹo này khi chế biến ăn là ‘nghiền”

Lợi ích của đậu cô ve

Đậu cô ve có nhiều vào mùa đông, nhất là vụ Đông (tháng 10 – 11 dương lịch) vì thời tiết mát mẻ, khô ráo của mùa này rất thích hợp để cây phát triển, cho năng suất cao và quả đậu cũng ngon ngọt, chất lượng hơn với mùa hè. Trên thị trường hiện đậu cove được bán với giá rẻ, chỉ từ 20.000 – 25.000 đồng/kg.

Đậu cô ve vào ngày đông càng ngon ngọt hơn. Ảnh PT

Đậu cô ve là một trong những loại rau dân dã, dễ chế biến và làm được nhiều món ăn ngon như xào, luộc, nấu canh hay trộn salad.

Đằng sau vị ngọt thanh, độ giòn đặc trưng ấy là lợi ích của sức khỏe. Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, đậu cô ve cung cấp lượng protein tự nhiên dồi dào, giúp cơ thể điều hòa lượng đường trong máu. Nhờ đó, thực phẩm này có lợi cho người bị tiểu đường hoặc rối loạn đường huyết.

Đậu cô ve còn giúp tăng cường mật độ xương và sức khỏe răng miệng vì trong thành phần có chứa nhiều vitamin K, canxi… Việc bổ sung đậu cô ve vào thực đơn hằng ngày giúp ngăn ngừa loãng xương, gãy xương và suy yếu khớp ở người lớn tuổi. Ngoài ra, lutein và zeaxanthin là hai chất chống oxy hóa quý giá, giúp bảo vệ thị lực, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Bí kíp giúp đậu cô ve giòn và đậm vị

Đậu cô ve rất hợp khi xào cùng thịt bò, tôm, trứng hoặc nấm. Vị ngọt thanh của đậu hòa quyện cùng các thực phẩm này càng thêm hấp dẫn. Tuy nhiên, khi nấu để đậu cô ve không bị thâm, mềm nhũn, mọi người nên áp dụng vài mẹo nhỏ dưới đây:

+ Ưu tiên chọn những quả có màu xanh nhạt, vỏ bóng, cầm chắc tay. Tránh chọn quả già, có hạt lồi vì khi nấu sẽ xơ và kém giòn.

+ Trước khi chế biến nên luộc sơ. Cho đậu vào nước sôi có pha chút muối, luộc từ 1–2 phút rồi vớt ra cho ngay vào nước đá lạnh. Cách này giúp đậu giữ được màu xanh tươi và độ giòn tự nhiên.

+ Khi xào hoặc nấu canh, chỉ nên chế biến ở nhiệt độ cao trong thời gian ngắn để đậu chín tới, vừa giữ hương vị, vừa bảo toàn dưỡng chất.

Món ngon lạ miệng với đậu cô ve

Nguyên liệu làm gỏi đậu cô ve tai lợn:

+ 300gr đậu cô ve

+ ½ tai lợn

+ ½ củ cà rốt, gừng, chanh, tỏi, ớt, rau mùi

+ 10gr vừng

+ Gia vị mắm, muối, đường

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách làm gỏi đậu cô ve tai lợn:

Bước 1: Đậu cô ve cắt 2 đầu, tước xơ ngâm vào nước lạnh có pha muối khoảng 10 phút. Để đậu giòn hơn, bạn có thể cho thêm đá vào nước ngâm.

Tai lợn làm sạch, luộc chín, thái mỏng miếng vừa ăn; Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, thái sợi; Rau mùi rửa sạch, để ráo; Gừng, tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.

Bước 2: Đậu cô ve sau khi ngâm, dùng dao thái lát mỏng. Đun một nồi nước sôi cho thêm chút muối, khi nước sôi cho đậu cô ve vào chần sơ, đảo đều sau đó đổ ra rổ cho ráo nước.

Bước 3: Pha nước chấm trộn gỏi từ mắm, đường, nước cốt chanh, tỏi ớt đã băm nhỏ, nêm nếm cho vừa miệng. Cho các nguyên liệu tai lợn, đậu cô ve, cà rốt vào bát tô rồi từ từ dưới phần nước chấm trộn gỏi vào, trộn đều. Cuối cùng rắc vừng và rau mùi vào là được.

Gỏi đậu cô ve tai lợn dễ làm, lạ miệng.

