Hot: Cứ ăn vào giờ vàng này là tự động giảm cân

3 khung giờ vàng giúp giảm cân hiệu quả

Khung giờ ăn giảm cân lý tưởng là sáng sớm (6-8 giờ), bữa trưa (12-13 giờ), và ăn tối trước 19 giờ. Ăn sớm trong ngày giúp cơ thể tiêu hóa hiệu quả, chuyển hóa năng lượng tốt hơn và giảm tích trữ mỡ thừa, đặc biệt là mỡ bụng. Chế độ ăn uống khoa học theo khung giờ này, kết hợp với việc không ăn sau 20 giờ, sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn.

Bữa sáng (6-8 giờ): Đây là bữa ăn quan trọng nhất sau một đêm dài, giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể bắt đầu ngày mới.

Bữa trưa (12-13 giờ): Ăn bữa trưa vào khoảng thời gian này được xem là lý tưởng để cơ thể tiêu hóa hiệu quả nhất.

Bữa tối (18-19 giờ): Cố gắng ăn bữa tối trước 19 giờ để giảm thiểu nguy cơ tích mỡ, đặc biệt là mỡ bụng.

Theo nhiều nghiên cứu, bữa sáng lý tưởng nên diễn ra khoảng 7 giờ sáng, bữa trưa 4-5 giờ sau đó (khoảng 11 giờ - 12 giờ), và bữa tối sớm nhất có thể trước 7 giờ tối. Ăn muộn sau 8 giờ tối có thể làm tăng nguy cơ béo phì vì cơ thể chuyển sang "chế độ lưu trữ" thay vì đốt cháy. Ăn sớm trong ngày giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn, thậm chí hỗ trợ giảm mỡ thừa sau 12 tuần.

Mẹo hay là kết hợp với nhịn ăn gián đoạn nhẹ kiểu 12/12 (ăn 12 giờ, nghỉ 12 giờ). Ví dụ, ăn từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, rồi "thải độc" bằng trà thảo mộc. Các chuyên gia gợi ý khoảng thời gian 10 giờ sáng đến 6 giờ tối cho người mới bắt đầu, giúp giảm 3-5kg/tháng mà không mệt mỏi.

Thực đơn "vàng" giảm cân cho ngày bận rộn

7-9 giờ sáng: Bữa sáng "tăng năng lượng"

Bắt đầu bằng sinh tố chuối việt quất với sữa hạnh nhân, rắc yến mạch và hạt chia. Hoặc bánh mì nướng bơ với trứng ốp la giàu chất béo tốt giúp no đến trưa. Mẹo nhỏ là uống 1-2 ly nước chanh ấm trước khi ăn để tăng trao đổi chất. Tổng là cơ thể tiêu thụ 400 calo nhưng bạn sẽ cảm thấy thoải mái.

11 - 13 giờ trưa: Bữa trưa "năng suất cao"

Salad kiểu poke gồm cá hồi nướng, hạt quinoa, rau củ nhiều màu (cà chua bi, bơ, dưa leo), trộn dầu olive cùng mật ong. Nhớ là ăn chậm, nhai kỹ để não kịp nhận tín hiệu no. Kết quả là giảm thèm đồ ngọt chiều và vòng eo thu gọn tự nhiên.

15 - 17 giờ chiều: Ăn vặt "không áy náy"

Đừng bỏ qua! Các bạn có thể chọn sữa chua Hy Lạp với quả mọng, hoặc thanh năng lượng tự làm từ yến mạch + sô cô la đen. Duy trì dung nạp cho cơ thể dưới 200 calo nhưng giàu chất xơ để ổn định đường huyết.

18 - 19 giờ tối: Bữa tối "thư giãn"

Nhẹ nhàng và dễ chịu với gà nướng thảo mộc với salad rau xanh, hoặc súp bí đỏ kem mịn. Tránh tinh bột nặng như cơm trắng, thay bằng khoai lang nướng để no mà không nặng bụng. Ăn sớm giúp bạn ngủ sâu, hormone tăng trưởng làm việc đốt mỡ ban đêm.

Loại rau đang vào mùa, hỗ trợ giảm cân hiệu quả và phòng các bệnh tim mạch GĐXH - Không chỉ là món ăn dân dã, dễ chế biến, đậu đũa còn được xem là “kho dinh dưỡng tự nhiên” với hàm lượng cao protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.



