Gợi ý 16 món ngon từ đậu đũa, hỗ trợ bảo vệ tim mạch

Chủ nhật, 10:23 02/11/2025 | Ăn
GĐXH - Đậu đũa còn được xem là 'kho dinh dưỡng tự nhiên' với hàm lượng cao protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.


Gợi ý 16 món ngon từ Đậu đũa hỗ trợ bảo vệ tim mạch - Ảnh 1.

Đậu đũa thường có khả năng chịu hạn khá tốt, đặc biệt trong các khu vực có khí hậu nhiệt đới như Việt Nam. Loài cây này có thể sống và phát triển tốt ở những nơi ít nước, nhờ vào hệ rễ sâu và khả năng tích trữ nước. Đậu đũa trở thành món ăn phổ biến vì nó dễ trồng, dễ tìm và có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon cùng với hương vị nhẹ nhàng. Đậu đũa được kết hợp trong các món gỏi, xào, canh, hoặc ăn kèm với thịt. Chính sự tiện lợi, bổ dưỡng và dễ sử dụng giúp đậu đũa trở thành lựa chọn ưa thích trong ẩm thực Việt.


Gợi ý 16 món ngon từ Đậu đũa hỗ trợ bảo vệ tim mạch - Ảnh 2.

Chất xơ trong đậu đũa có tác dụng như một “chất làm sạch” tự nhiên cho hệ tiêu hóa. Nó giúp giảm thời gian lưu trữ chất thải trong ruột, hạn chế sự tiếp xúc của niêm mạc đại tràng với các chất độc hại, từ đó góp phần phòng ngừa ung thư ruột non và ung thư đại tràng. Đồng thời, chất xơ còn giúp giảm cholesterol máu bằng cách ức chế tái hấp thu axit mật liên kết với cholesterol, qua đó hỗ trợ bảo vệ tim mạch. Đậu đũa là nguồn cung cấp biochanin A, một loại estrogen thực vật có tác dụng phòng, chống ung thư và cân bằng nội tiết tố nữ. Bên cạnh đó, đậu đũa không chứa gluten, nên phù hợp cho những người bị dị ứng hoặc không dung nạp gluten.

Hướng dẫn các món ăn cùng đậu đũa

Gợi ý 16 món ngon từ Đậu đũa hỗ trợ bảo vệ tim mạch - Ảnh 3.

Đậu đũa xào tỏi.


Gợi ý 16 món ngon từ Đậu đũa hỗ trợ bảo vệ tim mạch - Ảnh 4.

Đậu đũa xào tôm tươi.

Gợi ý 16 món ngon từ Đậu đũa hỗ trợ bảo vệ tim mạch - Ảnh 5.

Đậu đũa cuộn tổ chim.


Gợi ý 16 món ngon từ Đậu đũa hỗ trợ bảo vệ tim mạch - Ảnh 6.

Đậu đũa xào trứng.


Gợi ý 16 món ngon từ Đậu đũa hỗ trợ bảo vệ tim mạch - Ảnh 7.

Đậu đũa xào thịt bò.


Gợi ý 16 món ngon từ Đậu đũa hỗ trợ bảo vệ tim mạch - Ảnh 8.

Đậu đũa xào thịt bò.


Gợi ý 16 món ngon từ Đậu đũa hỗ trợ bảo vệ tim mạch - Ảnh 9.

Đậu đũa xào thịt cay.


Gợi ý 16 món ngon từ Đậu đũa hỗ trợ bảo vệ tim mạch - Ảnh 10.

Đậu đũa xào thịt heo.


Gợi ý 16 món ngon từ Đậu đũa hỗ trợ bảo vệ tim mạch - Ảnh 11.

Đậu đũa xào tỏi.


Gợi ý 16 món ngon từ Đậu đũa hỗ trợ bảo vệ tim mạch - Ảnh 12.

Đậu đũa xào tôm.


Gợi ý 16 món ngon từ Đậu đũa hỗ trợ bảo vệ tim mạch - Ảnh 13.

Đậu đũa xào cà chua.


Gợi ý 16 món ngon từ Đậu đũa hỗ trợ bảo vệ tim mạch - Ảnh 14.

Đậu đũa xào lòng gà.


Gợi ý 16 món ngon từ Đậu đũa hỗ trợ bảo vệ tim mạch - Ảnh 15.

Đậu đũa xào nấm.


Gợi ý 16 món ngon từ Đậu đũa hỗ trợ bảo vệ tim mạch - Ảnh 16.

Đậu đũa xào nấm đông cô.


Gợi ý 16 món ngon từ Đậu đũa hỗ trợ bảo vệ tim mạch - Ảnh 17.

Đậu đũa xào nấm rơm


Gợi ý 16 món ngon từ Đậu đũa hỗ trợ bảo vệ tim mạch - Ảnh 18.

Đậu đũa xào dừa.

Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít người biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máuLoại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít người biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu

GĐXH - Đây là loại rau gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn Việt. Không chỉ nổi tiếng với hương vị the nồng, ấm áp đặc trưng, rau thì là còn được ví như một "viên thuốc" tự nhiên, mang lại vô số lợi ích sức khỏe đã được khoa học hiện đại và y học cổ truyền công nhận.

Loại rau giá rẻ bèo, được coi là "vua canxi", bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngonLoại rau giá rẻ bèo, được coi là 'vua canxi', bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Thay vì chỉ nghĩ đến sữa, hãy nhớ đến loại rau lá xanh rẻ tiền nhưng giàu canxi: cải chíp. Đây là nguồn bổ sung canxi tự nhiên hiệu quả và phù hợp cho mọi lứa tuổi.


Phương Nghi (t/h)
