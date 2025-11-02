Gợi ý 16 món ngon từ đậu đũa, hỗ trợ bảo vệ tim mạch

Chất xơ trong đậu đũa có tác dụng như một “chất làm sạch” tự nhiên cho hệ tiêu hóa. Nó giúp giảm thời gian lưu trữ chất thải trong ruột, hạn chế sự tiếp xúc của niêm mạc đại tràng với các chất độc hại, từ đó góp phần phòng ngừa ung thư ruột non và ung thư đại tràng. Đồng thời, chất xơ còn giúp giảm cholesterol máu bằng cách ức chế tái hấp thu axit mật liên kết với cholesterol, qua đó hỗ trợ bảo vệ tim mạch. Đậu đũa là nguồn cung cấp biochanin A, một loại estrogen thực vật có tác dụng phòng, chống ung thư và cân bằng nội tiết tố nữ. Bên cạnh đó, đậu đũa không chứa gluten, nên phù hợp cho những người bị dị ứng hoặc không dung nạp gluten.