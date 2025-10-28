Loại rau được thế giới tôn vinh, có khả năng hỗ trợ phòng ung thư, bán giá rẻ như cho ở chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon
GĐXH - Ở chợ quê, bó cải xoong xanh mướt chỉ vài nghìn đồng, nhưng trong bảng xếp hạng dinh dưỡng của Tổ chức CDC (Hoa Kỳ), loại rau này từng đứng đầu danh sách siêu thực phẩm bổ dưỡng nhất hành tinh, vượt xa cả cải kale hay rau chân vịt.
Hoa đu đủ đực ngâm mật ong là bài thuốc dân gian để trị ho, viêm họng hiệu nghiệm, lành tính.
GĐXH – Đây là loại rau có nhiều vào mùa đông được ví là “thần dược tự nhiên” giúp tăng cường sức khỏe xương khớp. Chỉ cần vài phút chế biến, bạn đã có ngay những món ăn nóng hổi, thơm ngon và bổ dưỡng cho cả gia đình dưới đây.
GĐXH - Việc thường xuyên bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn uống cân bằng là một phương pháp tự nhiên để tăng cường chức năng gan và sức khỏe tổng thể.
GĐXH - Á hậu Quỳnh Châu và ông xã Ngọc Phát đãi khách mời tiệc cưới mang phong cách Á - Âu trong hôm hôn lễ tối 26/10.
Hôm nay, chúng ta hãy cùng làm món đồ uống mà những người phụ nữ Hàn Quốc đang áp dụng để chăm sóc sức khỏe và làn da
GĐXH - Một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan. Việc thường xuyên bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn uống cân bằng là một phương pháp tự nhiên để tăng cường chức năng gan và sức khỏe tổng thể.
Một đĩa cải thảo non ngọt mát, miến konjac dai nhẹ thấm sốt tỏi cay thơm. Món ăn ít dầu, no lâu, không sợ tăng cân, làm nhanh trong mười phút.
Nếu bạn muốn làm sạch ngao nhanh nhưng vẫn tươi lâu, hãy thử dùng nước vo gạo – bí quyết dân gian được nhiều bà nội trợ ưa chuộng.
Không cần cầu kỳ, chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có thể chuẩn bị một mâm cơm mùa thu đủ sắc – hương – vị. Từ món tôm nhồi ớt chuông rực rỡ đến nồi sườn hầm hạt dẻ ngọt thơm, mỗi món đều mang chút ấm áp dịu dàng như tiết trời tháng 10.
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, khai vận phong thủy trong tiết Sương Giáng bằng cách dưỡng sinh thực phẩm, nâng cao sức khỏe là điều nên làm. Khi tình trạng sức khỏe tốt, vận khí của mỗi người đều có xu hướng hanh thông tăng và tốt đẹp hơn.
GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.