Loại rau được thế giới tôn vinh, có khả năng hỗ trợ phòng ung thư, bán giá rẻ như cho ở chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Ít ai ngờ loại rau bình dị này lại từng có mặt trong các bữa tiệc thượng hạng ở châu Âu. Từ thế kỷ 19, cải xoong đã được xem là món rau quý trong giới quý tộc Anh và Pháp - nơi nó thường xuất hiện trong các món salad, soup hoặc được ép lấy nước làm thức uống thải độc cho giới nhà giàu. Hiện nay, tại các siêu thị châu Âu, mỗi bó cải xoong có giá từ 1,5-2,5 euro (khoảng 60.000-100.000 đồng), cao gấp nhiều lần so với giá bán trong nước. Đi chợ mùa này, chỉ cần bỏ ra 3.000-5.000 đồng là có thể mua được một bó cải xoong tươi rói. Người thành phố thường chuộng loại cải xoong trồng trong nước sạch, thân ngắn, lá mập, còn người vùng quê lại thích loại mọc tự nhiên, thân dài, giòn và có vị đậm hơn.