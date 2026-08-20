Loại rau được ví là “nhân sâm”, bán đầy chợ Việt quanh năm: Giàu nước, vitamin, giá lại rất rẻ
GĐXH - Trong số những loại rau mầm quen thuộc, giá đỗ có lẽ là một trong những thực phẩm gần gũi nhất với người Việt. Từ đĩa rau sống ăn kèm phở, bún đến giá xào, giá nấu canh hay trộn salad, loại rau này xuất hiện trong rất nhiều món ăn hàng ngày.
Giá đỗ xanh là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm Việt, dễ mua, giá rẻ và có thể chế biến thành nhiều món. Theo y học cổ truyền, giá đỗ có tính mát, được sử dụng với nhiều mục đích như thanh nhiệt, lợi thủy. Theo thông tin từ trang web của Viện Dinh dưỡng Việt Nam, đây cũng là nguồn cung cấp nước, chất xơ, folate, vitamin K và nhiều hợp chất thực vật.
Giá đỗ giúp thanh nhiệt, giải độc
Theo y học cổ truyền, giá đỗ xanh có vị ngọt, tính mát và được sử dụng với quan niệm thanh nhiệt, lợi thủy. Đây là một phần của hệ thống lý luận y học cổ truyền, khác với cách đánh giá tác dụng thực phẩm của dinh dưỡng hiện đại.
Trong khoa học dinh dưỡng, cơ thể con người có hệ thống chuyển hóa và đào thải chất thải thông qua nhiều cơ quan, đặc biệt là gan và thận. Không có một loại rau riêng lẻ nào có thể “thải độc” cơ thể theo nghĩa loại bỏ toàn bộ độc tố.
Thông tin trên VTC News cho thấy giá trị thực tế của giá đỗ nằm ở việc nó cung cấp nước, chất xơ và nhiều vi chất, đồng thời giúp đa dạng hóa khẩu phần rau củ. Nếu ăn giá đỗ cùng một chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và nguồn protein phù hợp, đây có thể là một lựa chọn tốt cho bữa ăn hàng ngày.
Người bị gout có phải kiêng giá đỗ?
Đậu xanh thuộc nhóm thực phẩm có chứa purine, nhưng hàm lượng purine và tác động lên acid uric còn phụ thuộc vào khẩu phần cũng như tổng chế độ ăn. Vì vậy, không nên mặc định rằng người bị gout tuyệt đối không được ăn giá đỗ.
Nếu đang kiểm soát gout hoặc tăng acid uric máu, cách an toàn hơn là ăn với lượng vừa phải, đồng thời kiểm soát tổng lượng thực phẩm giàu purine trong cả ngày và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ.
Không nên ăn giá đỗ sống thường xuyên
Điểm cần đặc biệt lưu ý với giá đỗ không nằm ở việc nó “mát” hay “nóng”, mà là an toàn thực phẩm. Môi trường ấm và ẩm cần thiết để hạt nảy mầm cũng là điều kiện thuận lợi cho một số loại vi khuẩn phát triển. Giá đỗ sống hoặc chưa được xử lý nhiệt đầy đủ có thể nhiễm các vi khuẩn gây bệnh như Salmonella hoặc E. coli. Đây là lý do các nhóm có nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch nên đặc biệt thận trọng với giá đỗ sống. Thông tin trên VOV.
Cách đơn giản hơn là rửa sạch và nấu chín giá đỗ trước khi ăn. Có thể xào nhanh, nấu canh hoặc chần kỹ tùy món ăn. Việc nấu chín cũng giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm khuẩn từ thực phẩm.
Món ngon với giá đỗ
Giá đỗ xào thịt bò
Giá đỗ xào trứng
Cá lóc nấu canh chua giá đỗ
Giá xào cật heo
Cháo giá đỗ thịt bò cho bé ăn dặm
Nộm giá đỗ dưa chuột
Giá đỗ xào lòng gà
Giá đỗ xào chay
Canh đậu phụ giá đỗ
Giá đỗ trộn chua ngọt
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