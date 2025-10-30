Loại rau giá rẻ bèo, được coi là 'vua canxi', bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Ướp thịt gà với những nguyên liệu gia vị trong 10 phút. Trộn tất cả các nguyên liệu làm nước sốt vào cái bát và khuấy đều. Làm nóng dầu trong chảo. Thêm thịt gà và xào nhanh cho tới khi của thịt gà trắng. Cho thịt gà vào đĩa và để sang một bên. Làm nóng dầu còn lại trong chảo. Cho gừng vào chảo và xào cho tới khi thơm. Cho gà lại vào chảo rồi đảo đều. Thêm rau vào và đảo đều. Cho nước sốt vào chảo và tiếp tục xào tới khi rau cải được nấu chín nhưng vẫn còn giữ màu xanh tự nhiên. Bày gà xào cải chíp ra đĩa và thưởng thức ngay.