Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loại rau giá rẻ bèo, được coi là 'vua canxi', bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Thứ năm, 18:36 30/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thay vì chỉ nghĩ đến sữa, hãy nhớ đến loại rau lá xanh rẻ tiền nhưng giàu canxi: cải chíp. Đây là nguồn bổ sung canxi tự nhiên hiệu quả và phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Vì sao rau cải chíp được gọi là "vua canxi"?

Loại rau giá rẻ bèo, được coi là 'vua canxi', bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 1.

Có một nguồn bổ sung canxi tự nhiên rất dồi dào mà ít người được biết chính là rau cải chíp, theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại rau sẵn có trong mùa thu đông này có lượng canxi cao hơn sữa: 100gr cải chíp cung cấp 158mg canxi, trong khi 100gr sữa bò tươi chỉ có khoảng 120mg canxi. Vì vậy loại rau được gọi là "vua canxi" này nên được ưu tiên.

Loại rau giá rẻ bèo, được coi là 'vua canxi', bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 2.

Cải chip cung cấp canxi tốt hơn sữa vì nó không chứa lactose. Những người không dung nạp lactose có thể thay thế sữa bằng cải chip khi cần tìm nguồn cung canxi tự nhiên, điều này giúp phòng tránh tình trạng đầy bụng, khó tiêu. Nếu như sữa có thể gây tăng cân thì với cải chip, bạn có thể ăn thoải mái hơn mà không lo béo. Giá cải chip rẻ hơn rất nhiều so với sữa. Hơn nữa, loại rau này phù hợp cho cả gia đình, từ trẻ em đang lớn đến người già muốn phòng ngừa loãng xương. Điểm đặc biệt nhất là loại rau này có tỷ lệ canxi-magie gần như hoàn hảo, rất thích hợp cho xương phát triển.

Gợi ý các món ngon với rau cải chip

Rau cải chíp xào nấm

Loại rau giá rẻ bèo, được coi là 'vua canxi', bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 3.

Tỏi bóc sạch vỏ băm nhỏ. Rau cải nhặt sạch, rửa sạch với nước, để ráo. Nấm hương ngâm vào nước cho nở đều. Sau đó dùng kéo cắt bỏ chân nấm, cái nào to thì có thể cắt đôi. Đun một nồi nước, khi nước sôi, cho cải vào trần sơ qua, sau đó gắp ra rổ để ráo. Cho chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn, sau đó cho tỏi vào phi thơm. Tiếp đến, cho nấm vào đảo 1 phút, bật lửa to. Tiếp đó, cho rau cải vào xào, cho sa tế, dầu hào, hạt nêm, bột ngọt vào đảo đều. Xào rau từ 3- 5 phút thì tắt bếp. Cho rau ra đĩa, trang trí đẹp mắt là hoàn thành rồi.

Chế biến rau cải chíp – Rau cải thìa xào tỏi

Loại rau giá rẻ bèo, được coi là 'vua canxi', bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 4.

Đun nóng chút dầu ăn rồi cho tỏi vào phi thơm. Tiếp đến, rưới vào 1 ít nước (nếu rau còn đọng nước thì không cần). Cho cải thìa vào xào bằng lửa to, đảo đều tay đồng thời nêm bột canh và hạt nêm cho vừa miệng. Khi rau chín tới thì hêm chút bột ngọt nếu thích. Tắt bếp và cho món ăn ra đĩa là hoàn thành.

Cải chíp luộc

Loại rau giá rẻ bèo, được coi là 'vua canxi', bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 5.

Cho nước vào nồi, lượng nước vừa đủ, đo khoảng ngập mặt rau là được. Thả vài lát gừng tươi vào để rau thơm hơn. Khi nước sôi thì cho rau cải vào luộc. Cẩn thận hơn, nếu muốn tách phần gốc ra để trang trí, có thể luộc riêng phần này trước rồi mới tới phần bẹ lá. Hoặc có thể luộc cùng, sau khi bày ra đĩa thì sắp xếp lại.

Chế biến rau cải chíp – Rau cải thìa xào dầu hào

Loại rau giá rẻ bèo, được coi là 'vua canxi', bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 6.

Đun nóng ít dầu ăn trên bề mặt chảo rồi cho hành, tỏi băm vào phi thơm. Tiếp theo, cho cải thìa vào xào nhanh tay bằng lửa to. Nêm gia vị gồm: dầu hào, hạt nêm, bột canh. Tiếp tục xào để cải thìa ngấm sốt cho tới khi chín vừa thì tắt bếp. Cho món ăn ra đĩa, rắc hạt tiêu và tỏi phi để món ăn thêm mùi thơm.

Rau cải chíp xào thịt gà

Loại rau giá rẻ bèo, được coi là 'vua canxi', bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 7.

Ướp thịt gà với những nguyên liệu gia vị trong 10 phút. Trộn tất cả các nguyên liệu làm nước sốt vào cái bát và khuấy đều. Làm nóng dầu trong chảo. Thêm thịt gà và xào nhanh cho tới khi của thịt gà trắng. Cho thịt gà vào đĩa và để sang một bên. Làm nóng dầu còn lại trong chảo. Cho gừng vào chảo và xào cho tới khi thơm. Cho gà lại vào chảo rồi đảo đều. Thêm rau vào và đảo đều. Cho nước sốt vào chảo và tiếp tục xào tới khi rau cải được nấu chín nhưng vẫn còn giữ màu xanh tự nhiên. Bày gà xào cải chíp ra đĩa và thưởng thức ngay.

Rau cải chíp xào thịt bò

Loại rau giá rẻ bèo, được coi là 'vua canxi', bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 8.

Cho chảo lên bếp, thêm 2 muỗng canh dầu ăn vào đun sôi, khi dầu sôi thì cho hành tím và tỏi vào phi thơm rồi cho thịt bò vào xào bằng lửa vừa từ 7 – 10 phút cho tới khi thịt chín rồi vớt ra. Tiếp tục cho thân cải vào chảo xào bằng lửa vừa khoảng 2 – 3 phút cho phần thân chín rồi cho phần lá cải vào xào từ 3 – 4 phút. Cuối cùng, cho thịt bò, ớt vào xào thêm 1 – 2 phút rồi tắt bếp là hoàn thành rồi.

Canh cải thìa nấu tôm tươi

Loại rau giá rẻ bèo, được coi là 'vua canxi', bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 9.

Cho nồi lên bếp, cho vào nồi dầu ăn. Đợi dầu nóng thì cho hành tím vào phi thơm. Khi hành thơm, cho tôm vào xào khoảng 2 phút để tôm săn lại rồi cho nước và đun sôi. Chờ nước trong nồi sôi, dùng muôi vớt bỏ bọt, nêm thêm muối, hạt nêm, bột ngọt và cho cải thìa vào. Ấn nhẹ cho cải thìa ngập nước, đun bằng lửa to thêm khoảng 2 phút nữa tới khi canh sôi lại thì nêm gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp là hoàn thành.

Loại rau giá rẻ bèo, được coi là 'vua canxi', bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 10.Nàng dâu hào môn Đỗ Hà làm điều này, cộng đồng mạng lập tức gọi tên Phương Oanh

GĐXH - Lý do bởi sự đảm đang của Đỗ Hà gợi nhớ hình ảnh Phương Oanh trong căn bếp.

Loại rau giá rẻ bèo, được coi là 'vua canxi', bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 11.Loại rau được thế giới tôn vinh, có khả năng hỗ trợ phòng ung thư, bán giá rẻ như cho ở chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Ở chợ quê, bó cải xoong xanh mướt chỉ vài nghìn đồng, nhưng trong bảng xếp hạng dinh dưỡng của Tổ chức CDC (Hoa Kỳ), loại rau này từng đứng đầu danh sách siêu thực phẩm bổ dưỡng nhất hành tinh, vượt xa cả cải kale hay rau chân vịt.


Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH - Cá là thực phẩm bổ dưỡng. Ngày lạnh, bạn có thể chế biến theo cách đơn giản này để có món ăn đậm đà, ăn với cơm thì ngon không gì bằng, mà cũng có thể dùng như một món ăn vặt hấp dẫn.

Nhiều người sai lầm khi bảo quản rau mùi trong tủ lạnh: Đầu bếp nhà hàng hướng dẫn 1 mẹo giữ rau mùi tươi lâu

Nhiều người sai lầm khi bảo quản rau mùi trong tủ lạnh: Đầu bếp nhà hàng hướng dẫn 1 mẹo giữ rau mùi tươi lâu

Ăn - 5 giờ trước

Chúng tôi sẽ chia sẻ một vài phương pháp đơn giản và thiết thực để giữ cho rau mùi luôn tươi ngon và bảo toàn được hương vị của nó bất kể bạn bảo quản bao lâu.

Nàng dâu hào môn Đỗ Hà làm điều này, cộng đồng mạng lập tức gọi tên Phương Oanh

Nàng dâu hào môn Đỗ Hà làm điều này, cộng đồng mạng lập tức gọi tên Phương Oanh

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH - Lý do bởi sự đảm đang của Đỗ Hà gợi nhớ hình ảnh Phương Oanh trong căn bếp.

8 loại thực phẩm 'kỵ' nồi chiên không dầu

8 loại thực phẩm 'kỵ' nồi chiên không dầu

Ăn - 8 giờ trước

Nồi chiên không dầu mặc dù tiện dụng, giúp rút ngắn thời gian nấu nướng nhưng lại kỵ với một số thực phẩm.

Có nên dùng dầu dừa thay thế dầu ăn?

Có nên dùng dầu dừa thay thế dầu ăn?

Ăn - 12 giờ trước

Việc lựa chọn dầu dừa thay thế dầu ăn hàng ngày có phải là một lựa chọn tốt như nhiều người đang nghĩ?

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Ăn - 20 giờ trước

GĐXH – Mẹ đảm Thanh Huệ đã chia sẻ bí quyết làm món sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời trở lạnh dưới đây vừa dễ thực hiện và bổ dưỡng.

Ăn cũng mệt vì làm món ăn không đúng, cách ăn dễ nhất để cơ thể tự cân bằng, tránh ốm vặt

Ăn cũng mệt vì làm món ăn không đúng, cách ăn dễ nhất để cơ thể tự cân bằng, tránh ốm vặt

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Biết quy luật ngũ hành trong ăn uống sẽ giúp cơ thể tự điều chỉnh, khí huyết lưu thông, tinh thần sáng rõ. Ăn đúng ngũ hành giúp thân khỏe, tâm an, năng lượng tự nhiên khơi thông...

Đầu bếp kỳ cựu mách: "Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối"

Đầu bếp kỳ cựu mách: "Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối"

Ăn - 1 ngày trước

Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ những bí quyết mua thịt bò đã học được từ một đầu bếp kỳ cựu đã có kinh nghiệm nấu ăn trong hai thập kỷ qua.

Hội chợ Mùa Thu 2025: Ăn ngon, chơi chất, chill tới bến ở 'trái tim mùa thu' VEC

Hội chợ Mùa Thu 2025: Ăn ngon, chơi chất, chill tới bến ở 'trái tim mùa thu' VEC

Ăn - 1 ngày trước

Nếu mùa thu có mùi vị, thì chắc chắn đó là hương BBQ thơm lừng, là ly bia mát lạnh dưới ánh đèn vàng và là tiếng nhạc EDM vang vọng giữa không gian ngập tràn niềm vui.

3 cách kết hợp nấu món ăn giúp chị em trẻ đẹp hơn, dưỡng tóc đen, tốt cho xương: Đậu đen là "nhân vật chính"

3 cách kết hợp nấu món ăn giúp chị em trẻ đẹp hơn, dưỡng tóc đen, tốt cho xương: Đậu đen là "nhân vật chính"

Ăn - 1 ngày trước

Chia sẻ với bạn 3 công thức kết hợp đậu đen kinh điển, dễ làm, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sức khỏe mùa thu đông, lại dễ dàng chế biến tại nhà.

Xem nhiều

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Ăn

GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Ăn
Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Ăn
Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Ăn
Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơm

Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơm

Ẩm thực 360

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top