Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loại rau này đang vào mùa, nấu được nhiều món ngon, ăn thường xuyên giúp chống oxy hoá, đẹp da, chống nắng mùa hè

Thứ sáu, 06:28 29/05/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Với tính ứng dụng đa dạng trong nấu ăn, loại rau này xứng đáng với xanh xưng "viên ngọc đỏ" trên bàn ăn gia đình. Mùa hè này hãy tận dụng nấu nhiều món ăn ngon cho gia đình thưởng thức nhé!

Mùa hè đến, và đây cũng là mùa cao điểm thu hoạch của cà chua. Tại các chợ và siêu thị, những đống cà chua chín mọng, đỏ tươi lấp lánh vẻ quyến rũ. Chúng không chỉ căng tròn và đỏ tươi mà còn có vị ngon ngọt chất lượng nhất, khiến chúng trở thành món ăn không thể thiếu trên bàn ăn mùa này. Hơn nữa, cà chua không chỉ ngon mà còn giàu các loại vitamin và chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích như làm đẹp da, làm chậm quá trình lão hóa, giúp chống nắng và tăng cường hệ miễn dịch. Hầu hết chúng ta sử dụng cà chua trong rất nhiều món ăn như xào, nấu canh, sinh tố! Nó xứng đáng với xanh xưng "viên ngọc đỏ" trên bàn ăn gia đình bởi tính ứng dụng đa dạng trong nấu ăn. Trên thực tế, cà chua rất hợp với một số nguyên liệu nhất định; ăn chúng cùng nhau có thể nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong.

Cà chua và cà tím là một sự kết hợp dinh dưỡng hoàn hảo. Nếu phải chọn một món ăn kinh điển của mùa hè, đó chính là cà tím om với cà chua. Cà tím giàu vitamin E và solanine, có đặc tính chống oxy hóa và giúp làm mềm mạch máu; cà chua giàu lycopene và vitamin C. Sự kết hợp của cả hai tạo ra hiệu quả dinh dưỡng lớn hơn tổng hiệu quả của từng thành phần riêng lẻ.

Công thức món ăn này rất đơn giản, khá dễ làm: Cắt cà tím thành miếng và cho vào lò vi sóng hoặc nồi chiên không dầu "nướng" chín khoảng 80%. Phi thơm tỏi, sau đó cho cà chua vào xào đến khi tiết ra nước, trở nên mềm. Cho cà tím vào xào. Cuối cùng, nêm gia vị với nước tương và làm sánh bằng nước bột bắp. Món ăn này có giá chưa đến 20 nghìn đồng, nhưng lại là một bữa ăn ngon và bổ dưỡng cho cả gia đình. Nước sốt chua ngọt rất hợp để ăn kèm với cơm, và ngay cả những người kén ăn cũng không cưỡng lại được hương vị thơm ngon của nó.

Sự kết hợp giữa cà chua và bí đao được coi là "bài thuốc giải nhiệt và món ăn ngon giúp xua tan cái nóng mùa hè". Câu tục ngữ xưa "Nếu không ăn đồ chua vào mùa hè, chân sẽ mỏi nhừ" nhấn mạnh tầm quan trọng của thực phẩm chua đối với sức khoẻ. Sự kết hợp giữa cà chua và bí đao có tính mát tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo để giải nhiệt và trừ ẩm. Tác dụng lợi tiểu của bí đao kết hợp với đặc tính kích thích ăn ngon của cà chua khiến nó đặc biệt thích hợp để ăn trong những tháng hè nóng ẩm.

Loại rau này đang vào mùa và rất hợp nấu cùng nhiều nguyên liệu thành các món ngon, ăn thường xuyên giúp chống oxy hoá, đẹp da, chống nắng mùa hè - Ảnh 1.

Để làm món ăn này, trước tiên bạn hãy gọt vỏ, bỏ hạt cùng ruột sau đó cắt bí đao thành những lát dày một chút. Đầu tiên, xào tôm khô (hoặc tép biển khô) và tỏi băm cho thơm, sau đó cho cà chua cắt hạt lựu vào xào cùng đến khi tiết nước, mềm. Thêm nước vào đun sôi sau đó cho bí đao vào và ninh nhỏ lửa khoảng 5 phút. Trước khi dùng, rắc thêm một ít tỏi băm sống để tạo thêm tầng hương vị cho món ăn. Món canh này rất thích hợp chan cùng cơm ăn trong mùa hè. Món ăn này không chỉ giúp bạn giải nhiệt và xua tan cái nóng mùa hè mà còn bổ sung các chất dinh dưỡng bị mất qua mồ hôi.

Loại rau này đang vào mùa và rất hợp nấu cùng nhiều nguyên liệu thành các món ngon, ăn thường xuyên giúp chống oxy hoá, đẹp da, chống nắng mùa hè - Ảnh 2.

Cà chua và thịt ức bò - một sự kết hợp kinh điển nhưng được nâng cấp và tốt cho sức khỏe. Chán món trứng bác với cà chua rồi ư? Hãy thử phiên bản nâng cấp này của cà chua và thịt ức bò. Thịt bò cung cấp protein chất lượng cao, cà chua giúp hấp thụ sắt, và khoai tây tăng cường chất xơ; sự kết hợp này mang lại dinh dưỡng toàn diện và cân bằng.

Loại rau này đang vào mùa và rất hợp nấu cùng nhiều nguyên liệu thành các món ngon, ăn thường xuyên giúp chống oxy hoá, đẹp da, chống nắng mùa hè - Ảnh 3.

Bí quyết là cho cà chua vào làm hai lần: Đầu tiên, xào một nửa số cà chua để làm nước sốt hầm thịt bò, sau đó cho phần còn lại vào cuối để giữ được vị ngọt và mặn đặc trưng. Hầm nhỏ lửa trong 1 giờ để thịt bò ngấm hoàn toàn vị chua ngọt của cà chua, giúp thịt mềm và đậm đà hương vị. Nước dùng đậm đà, ngon khó cưỡng dù bạn ăn kèm với cơm hay chấm với bánh mì.

Loại rau này đang vào mùa và rất hợp nấu cùng nhiều nguyên liệu thành các món ngon, ăn thường xuyên giúp chống oxy hoá, đẹp da, chống nắng mùa hè - Ảnh 4.

Cà chua và đậu phụ tạo nên một bữa ăn nhanh chóng, ngon miệng và bổ dưỡng. Những người bận rộn có thể thử món đậu phụ sốt cà chua chỉ trong 10 phút này. Đậu phụ non giàu canxi, và vitamin C trong cà chua giúp thúc đẩy hấp thụ canxi. Thêm một vài con tôm tươi sẽ làm tăng thêm hương vị.

Loại rau này đang vào mùa và rất hợp nấu cùng nhiều nguyên liệu thành các món ngon, ăn thường xuyên giúp chống oxy hoá, đẹp da, chống nắng mùa hè - Ảnh 5.

Trước tiên, xào tôm cho đến khi đổi màu, sau đó xào cà chua cho đến khi cà chua tiết ra tinh dầu màu đỏ. Thêm lượng nước vừa phải rồi đun sôi, sau đó cho đậu phụ vào và ninh nhỏ lửa. Cuối cùng, làm đặc nước sốt bằng một ít bột bắp pha loãng. Món ăn này ít chất béo và giàu protein, đặc biệt thích hợp cho những người đang cố gắng giảm cân; những người bị huyết áp cao, cholesterol cao hoặc đường huyết cao. Đậu phụ mềm mịn, được phủ trong nước dùng chua ngọt, mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu từ trong ra ngoài.

Mẹo sức khỏe khi nấu ăn theo mùa

Mùa hè là mùa cao điểm của cà chua, khi hàm lượng lycopene của chúng cao gấp 2-3 lần so với mùa đông. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc đun nóng cà chua thực sự làm tăng hoạt tính chống oxy hóa của chúng vì quá trình xử lý nhiệt giải phóng nhiều lycopene hơn. Khi nấu với dầu, tỷ lệ hấp thụ lycopene có thể tăng gấp 4 lần.

Loại rau này đang vào mùa và rất hợp nấu cùng nhiều nguyên liệu thành các món ngon, ăn thường xuyên giúp chống oxy hoá, đẹp da, chống nắng mùa hè - Ảnh 6.

Lần tới khi đi chợ, hãy mua vài cân cà chua chín đỏ và kết hợp chúng với các loại rau củ theo mùa - vừa tiết kiệm lại vừa tốt cho sức khỏe. Hãy nhớ rằng, sức khỏe mùa hè không nằm ở các loại thực phẩm chức năng đắt tiền, mà là ở sự khéo léo trong việc kết hợp thực phẩm. Bắt đầu từ hôm nay, hãy để "viên ngọc đỏ" này làm bừng sáng bàn ăn mùa hè của bạn!

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Sai lầm trong mâm cơm khiến bệnh loãng xương trở nặng, chạm nhẹ là nguy cơ chấn thương

Sai lầm trong mâm cơm khiến bệnh loãng xương trở nặng, chạm nhẹ là nguy cơ chấn thương

Ăn - 21 phút trước

GĐXH - Để giúp kiểm soát bệnh loãng xương, bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý, trong đó cần chú ý kiêng một số loại thực phẩm sau.

Ăn xanh, sống chậm và cân bằng - “Healthy & Balanced” trở thành xu hướng sống mới của người trẻ

Ăn xanh, sống chậm và cân bằng - “Healthy & Balanced” trở thành xu hướng sống mới của người trẻ

Ăn - 23 phút trước

GĐXH – Xu hướng sống “Healthy & Balanced” (lành mạnh và cân bằng) đang trở thành lựa chọn của nhiều người hiện đại. Khám phá cách ăn uống lành mạnh, cân bằng giữa thể chất và tinh thần để duy trì sức khỏe tốt hơn.

Không ngờ bí đao nấu thế này mới là sự kết hợp hoàn hảo, ăn với cơm ngon tuyệt vời!

Không ngờ bí đao nấu thế này mới là sự kết hợp hoàn hảo, ăn với cơm ngon tuyệt vời!

Ăn - 1 giờ trước

Món canh này sẽ khiến cả gia đình bạn nhanh chóng ăn hết sạch cơm trong nháy mắt. Đây quả thật là một bữa ăn ngon miệng hiếm có trong ngày hè nóng bức.

Loại quả đang vào mùa ngọt thơm, dễ ăn, làm nhiều món ngon hỗ trợ tăng chức năng thận

Loại quả đang vào mùa ngọt thơm, dễ ăn, làm nhiều món ngon hỗ trợ tăng chức năng thận

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Quả dứa không chỉ có vị ngọt thanh, dễ ăn và có thể chế biến được nhiều món ngon hỗ trợ tăng chức năng thận. Vào ngày hè, dứa đang là loại quả được bán nhiều với giá rẻ.

Người đàn ông suýt mất mạng vì một thói quen trong ăn uống mà nhiều người mắc phải

Người đàn ông suýt mất mạng vì một thói quen trong ăn uống mà nhiều người mắc phải

Ăn - 15 giờ trước

GĐXH - Nhiều người có thói quen xem ngăn đá tủ lạnh như một “chiếc két an toàn” có thể bảo quản thực phẩm mãi mãi. Thịt, cá, hải sản hay đồ ăn thừa cứ thế được tích trữ hết tháng này sang tháng khác với suy nghĩ chỉ cần còn đông đá là vẫn ăn được.

7 mâm cơm gia đình đơn giản mà đủ chất cho nhà 4 người

7 mâm cơm gia đình đơn giản mà đủ chất cho nhà 4 người

Ăn - 15 giờ trước

GĐXH - Là một người yêu bếp và đam mê nấu ăn, chị Jun Nguyễn thường xuyên chia sẻ những món ăn, mâm cơm gia đình của mình với cộng đồng yêu bếp trên mạng xã hội.

Phơi thịt ba chỉ một nắng giữa trời 40 độ có thực sự an toàn? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiều người bỏ qua

Phơi thịt ba chỉ một nắng giữa trời 40 độ có thực sự an toàn? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiều người bỏ qua

Ăn - 16 giờ trước

GĐXH - Những ngày nắng nóng gay gắt tại miền Bắc với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C đang khiến món thịt ba chỉ một nắng trở thành “hot trend” trên mạng xã hội.

Luộc trứng mà cho thêm 1 thìa này, bóc vỏ trơn tuồn tuột, còn thơm ngon hơn hẳn

Luộc trứng mà cho thêm 1 thìa này, bóc vỏ trơn tuồn tuột, còn thơm ngon hơn hẳn

Ăn - 16 giờ trước

Đây là nguyên liệu quen thuộc, có sẵn trong bếp của mỗi gia đình người Việt.

Thay vì thuốc hay thực phẩm chức năng: Lựa chọn tự nhiên cho sức khỏe gia đình từ góc nhìn của mẹ

Thay vì thuốc hay thực phẩm chức năng: Lựa chọn tự nhiên cho sức khỏe gia đình từ góc nhìn của mẹ

Ăn - 17 giờ trước

Với nhiều người mẹ, việc cân đối dinh dưỡng hàng ngày cho cả gia đình thường là một thử thách không nhỏ. Khi mỗi thành viên đều có những nhu cầu sức khỏe khác nhau, trong khi quỹ thời gian bận rộn khiến việc lên kế hoạch cho từng bữa ăn cân bằng trở nên khó khăn.

Trời nắng nóng cực đỉnh: Ra đường nhớ mang theo loại nước này để tránh sốc nhiệt

Trời nắng nóng cực đỉnh: Ra đường nhớ mang theo loại nước này để tránh sốc nhiệt

Ăn - 19 giờ trước

GĐXH - Mùa hè với cái nắng gay gắt không chỉ khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nếu không giữ đủ nước và làm mát cơ thể đúng cách. Dưới đây là những loại đồ uống mang theo khi trời nắng bạn không nên bỏ qua.

Xem nhiều

13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'

13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'

Ăn

GĐXH - Khám phá 13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ với 150.000 đồng từ chị Vũ Thu Hương (Hà Nội). Những món ăn thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng và không phải 'đau đầu' để đổi vị mỗi ngày cho cả nhà.

Rẻ hơn thịt gà, loại thịt này ít chất béo, giàu protein, chỉ vài chục nghìn có ngay món ngon cực đưa cơm

Rẻ hơn thịt gà, loại thịt này ít chất béo, giàu protein, chỉ vài chục nghìn có ngay món ngon cực đưa cơm

Ăn
"Cứu tinh" cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần

"Cứu tinh" cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần

Ăn
Loại thủy sản mùa hè được người Việt mê mẩn, đem nấu kiểu nào cũng ngon, bổ dưỡng hơn nhiều người tưởng

Loại thủy sản mùa hè được người Việt mê mẩn, đem nấu kiểu nào cũng ngon, bổ dưỡng hơn nhiều người tưởng

Ăn
Vì sao người xưa dặn 'mùa hè ăn 3 loại cỏ, cả mùa ít gặp bác sĩ'?

Vì sao người xưa dặn 'mùa hè ăn 3 loại cỏ, cả mùa ít gặp bác sĩ'?

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top