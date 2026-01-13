Mới nhất
Loại rau quen thuộc giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Thứ ba, 19:59 13/01/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt, không chỉ dễ chế biến, loại rau này còn được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng dồi dào và nhiều lợi ích tích cực đối với sức khỏe.

Giá trị dinh dưỡng của bông cải trắng

Bông cải trắng - rau ngon giàu chất chống oxy hóa , hỗ trợ ngăn ngừa ung thư - Ảnh 1.

Về mặt dinh dưỡng, bông cải trắng không chứa tinh bột, ít chất béo và calo nhưng lại giàu chất xơ. Loại rau này cung cấp lượng vitamin C đáng kể, cùng với vitamin B6, magie và nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể. Nhờ đó, bông cải trắng phù hợp với người ăn kiêng, người cần kiểm soát cân nặng và những người theo đuổi chế độ ăn lành mạnh.

Bông cải trắng - rau ngon giàu chất chống oxy hóa , hỗ trợ ngăn ngừa ung thư - Ảnh 2.

Bông cải trắng chứa sulforaphane - một hợp chất giàu lưu huỳnh có tác dụng tăng cường hệ thống chống oxy hóa và chống viêm. Hoạt chất này giúp cải thiện chức năng mạch máu, hỗ trợ lưu thông máu và góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Bông cải trắng - rau ngon giàu chất chống oxy hóa , hỗ trợ ngăn ngừa ung thư - Ảnh 3.

Tương tự các loại rau họ cải khác, bông cải trắng cung cấp nhiều hợp chất chống oxy hóa như carotenoid, tocopherol và axit ascorbic. Những chất này giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và làm chậm quá trình lão hóa.

Bông cải trắng - rau ngon giàu chất chống oxy hóa , hỗ trợ ngăn ngừa ung thư - Ảnh 4.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, bông cải trắng chứa các hợp chất như sulforaphane và indole-3-carbinol (I3C), có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Các hoạt chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, hỗ trợ cân bằng nội tiết tố và làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Món ngon với bông cải trắng

Bông cải trắng - rau ngon giàu chất chống oxy hóa , hỗ trợ ngăn ngừa ung thư - Ảnh 5.

Bông cải trắng xào tỏi.

Bông cải trắng - rau ngon giàu chất chống oxy hóa , hỗ trợ ngăn ngừa ung thư - Ảnh 6.

Súp bông cải trắng khoai tây.

Bông cải trắng - rau ngon giàu chất chống oxy hóa , hỗ trợ ngăn ngừa ung thư - Ảnh 7.

Bông cải trắng hấp trứng.

Bông cải trắng - rau ngon giàu chất chống oxy hóa , hỗ trợ ngăn ngừa ung thư - Ảnh 8.

Bông cải trắng chiên giòn

Bông cải trắng - rau ngon giàu chất chống oxy hóa , hỗ trợ ngăn ngừa ung thư - Ảnh 9.

Salad bông cải trắng sốt mè rang

Bông cải trắng - rau ngon giàu chất chống oxy hóa , hỗ trợ ngăn ngừa ung thư - Ảnh 10.

Bông cải trắng nướng phô mai

  • Bông cải trắng - rau ngon giàu chất chống oxy hóa , hỗ trợ ngăn ngừa ung thư - Ảnh 11.

Canh bông cải rong biển.

Bông cải trắng - rau ngon giàu chất chống oxy hóa , hỗ trợ ngăn ngừa ung thư - Ảnh 12.

Bông cải xào đậu hũ non

Bông cải trắng - rau ngon giàu chất chống oxy hóa , hỗ trợ ngăn ngừa ung thư - Ảnh 13.

Bông cải trong lẩu rau củ.

Bông cải trong lẩu rau củ.

GĐXH - Dinh dưỡng từ loại rau này hỗ trợ chức năng gan bằng cách thúc đẩy sản sinh các enzyme giải độc, giúp cơ thể loại bỏ các độc tố tích tụ từ thực phẩm bẩn hoặc rượu bia.

Top