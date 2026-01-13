Loại rau quen thuộc giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Về mặt dinh dưỡng, bông cải trắng không chứa tinh bột, ít chất béo và calo nhưng lại giàu chất xơ. Loại rau này cung cấp lượng vitamin C đáng kể, cùng với vitamin B6, magie và nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể. Nhờ đó, bông cải trắng phù hợp với người ăn kiêng, người cần kiểm soát cân nặng và những người theo đuổi chế độ ăn lành mạnh.