Tết chay An Lạc 2026 diễn ra từ 28/01 đến 01/02 ở đâu, có gì đặc biệt?
GĐXH – Tuần lễ Xanh An Lạc – Tết chay An Lạc 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 28/01 đến 01/02/2026 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Chương trình có nhiều hoạt động hấp dẫn, được kỳ vọng trở thành điểm đến tôn vinh tinh hoa ẩm thực chay, góp phần lan tỏa lối sống xanh và tiêu dùng bền vững.
Tết chay An Lạc – sự kiện cộng đồng ý nghĩa
Hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ sản phẩm xanh và thực phẩm chay, đặc sản vùng miền. Sự kiện hướng tới cộng đồng những người quan tâm đến lối sống chay, tiêu dùng bền vững và bảo vệ môi trường.
Trong bối cảnh ngày càng nhiều người mong muốn tìm hiểu về ăn chay lành mạnh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, các lễ hội chay như Tết chay An Lạc được xem là cánh cửa để cộng đồng tiếp cận, trải nghiệm và hiểu sâu hơn về ẩm thực chay cũng như lối sống an lành.
Tại buổi ra mắt Tết chay An Lạc 2026 ngày 12/01, ông Lê Khắc Đạt, đại diện Ban tổ chức cho biết, trong khuôn khổ 5 ngày diễn ra sự kiện sẽ có nhiều hoạt động phong phú như giao lưu, trải nghiệm ẩm thực và hệ thống gian hàng chay, tạo cơ hội kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và cộng đồng.
Các điểm đặc biệt tại Tết chay An Lạc 2026
150 không gian giới thiệu ẩm thực chay, đặc sản vùng miền
Sự kiện quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm chay, nông sản sạch, sản phẩm hữu cơ và các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Tổng cộng có 150 gian hàng, được chia thành các khu vực như: khu thưởng trà, khu sản phẩm xanh, khu đặc sản vùng miền. Đáng chú ý, 70 gian hàng ẩm thực chay sẽ mang đến cho người dân Thủ đô và du khách cơ hội thưởng thức nhiều món chay đặc sắc từ Bắc vào Nam, tôn vinh giá trị di sản ẩm thực truyền thống. Tại các gian hàng ẩm thực còn thực hiện trình diễn, biểu diễn gắn với sản phẩm của đơn vị….
Tổ chức buffet chay cộng đồng với 1000 suất
Tham gia Tết chay An Lạc 2026, người dân và du khách sẽ được thưởng thức buffet chay cộng đồng với quy mô 1.000 suất do Câu lạc bộ Ăn chay Hà Nội thực hiện. Các món ăn được đóng góp từ các gian hàng tham gia, tạo nên bữa tiệc đa dạng phong cách ẩm thực chay vùng miền. Cùng với đó, người tham dự còn được hướng dẫn thực hành chế biến các món chay đảm bảo dinh dưỡng, dễ áp dụng trong sinh hoạt hằng ngày.
Chương trình ca nhạc nghệ thuật và lan tỏa lối sống xanh
Bên cạnh đó, tại chương trình sẽ có những hoạt động nghệ thuật kết nối con người với thiên nhiên và nâng cao giá trị tinh thần, lan tỏa thông điệp xanh, từ bi yêu thương.
Sự kiện ưu tiên các loại hình âm nhạc chữa lành, nhạc thiền, hát sẩm, hát chèo và các trò chơi dân gian để giúp các thế hệ trẻ hiểu và trân trọng bản sắc văn hóa dân tộc... dự kiến tổ chức vào thứ 7 (ngày 31/1/2026).
Không gian trải nghiệm đa dạng
Tết chay An Lạc 2026 còn mang đến không gian trải nghiệm phong phú với các hoạt động trải nghiệm đa dạng như: thu gom pin cũ, chai nhựa, túi nilon, giấy… đổi lấy cây xanh; tổ chức các trò chơi dân gian, workshop hướng dẫn thu gom phân loại và xử lý rác hữu cơ, vô cơ; tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian…
Cùng với đó, là không gian trải nghiệm workshop "Tọa đàm về dinh dưỡng chay"; hướng dẫn tái chế thời trang và làm đồ thủ công truyền thống. Ngoài ra là các không gian đọc sách, thưởng trà và thư giãn.
Điểm đến cuối năm đậm nét văn hóa và tình yêu thương
Tên gọi "Tết chay An Lạc" mang ý nghĩa sâu sắc: "Tết" là khởi đầu, "Chay" là lối sống lành mạnh, còn "An Lạc" là sự bình an trong thân và tâm. Sự kiện không chỉ là nơi kết nối cộng đồng, không chỉ là mua sắm hay hội chợ đơn thuần, mà là không gian để giao lưu gặp gỡ những người hướng tới lối sống lành mạnh.
Tuần lễ Tết chay An Lạc 2026 được kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa đặc sắc trong những ngày cuối năm. Trong 5 ngày diễn ra tại Công viên Thống Nhất (phố Trần Nhân Tông), khách tham quan sẽ được trải nghiệm không gian Tết xưa thuần Việt với các gian hàng dựng từ vật liệu thiên nhiên như tre, nứa, lá…
Hướng tới cộng đồng và các hoàn cảnh khó khăn, Ban tổ chức còn triển khai chương trình "Tết nhân ái – gói và trao tặng 500 bánh chưng", dự kiến thực hiện trong các ngày 30, 31/01 và 01/02/2026.
