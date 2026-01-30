Thực phẩm làm tăng nguy cơ hình thành tế bào ung thư đại trực tràng, người Việt không nên lạm dụng

Ngăn ngừa tế bào ung thư: Rượu có làm tăng nguy cơ gây bệnh?

Một nghiên cứu mới được công bố tại Mỹ, dựa trên dữ liệu theo dõi sức khỏe trong khoảng 20 năm của hàng chục nghìn người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên, đã phân tích mối liên quan giữa thói quen uống rượu trong suốt cuộc đời trưởng thành với nguy cơ hình thành tế bào ung thư và số ca ung thư đại trực tràng được ghi nhận sau đó.

Kết quả cho thấy nguy cơ mắc bệnh cao nhất rơi vào nhóm uống rượu thường xuyên với lượng lớn, trong đó ung thư trực tràng – nơi tế bào ung thư phát triển mạnh – là loại có mức tăng nguy cơ rõ rệt nhất.

Theo phân loại của nhóm nghiên cứu, dựa trên hướng dẫn tại Mỹ, uống rượu được chia thành mức nhẹ, trung bình và nặng. Phụ nữ uống tối đa 7 ly mỗi tuần và nam giới tối đa 14 ly mỗi tuần được xem là trong giới hạn. Vượt quá ngưỡng này được xếp vào nhóm uống nhiều.

Phân tích cho thấy, những người uống từ 14 ly rượu trở lên mỗi tuần, tức trung bình chỉ khoảng 2 ly mỗi tối, có nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn 25% so với người uống rất ít. Đáng chú ý hơn, nguy cơ ung thư trực tràng ở nhóm này tăng tới 95%.

Ngược lại, những người chỉ uống tối đa 1 ly mỗi tuần không ghi nhận nguy cơ ung thư đại trực tràng tăng lên. Đặc biệt, nhóm đã từng uống rượu nhưng sau đó bỏ hẳn cũng không cho thấy nguy cơ cao hơn, cho thấy việc giảm hoặc ngừng uống rượu có thể giúp bảo vệ sức khỏe đường ruột.

Các nhà khoa học cho rằng rượu không trực tiếp gây ung thư, nhưng làm tăng nguy cơ tổn thương ADN trong tế bào. Khi rượu được chuyển hóa, cơ thể tạo ra acetaldehyde, một chất đã được xác định là gây ung thư, có thể gây đột biến ADN và stress oxy hóa tại đại tràng và trực tràng.

Ngoài ra, rượu còn làm giảm hấp thu folate, một vi chất liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư đại tràng, đồng thời phá vỡ hệ vi sinh đường ruột, dẫn tới tổn thương tế bào.

Tại sao uống rượu lại làm tăng nguy cơ xuất hiện tế bào ung thư?

Rượu bia làm tổn thương mô cơ thể

Rượu hoạt động như một chất kích thích, đặc biệt ở khoang miệng và hầu họng. Các tế bào bị tổn thương do rượu, cố gắng tự sửa chữa, điều này có thể làm biến đổi các DNA và đây chính là một bước quan trọng có thể tiến tới ung thư. Rượu cũng làm tổn thương các tế bào gan, dẫn đến viêm gan, xơ gan, và khi các tế bào gan sửa chữa cũng có thể tạo ra các DNA lỗi có thể gây ung thư.

Rượu tăng nguy cơ độc hại

Rượu có thể tạo điều kiện cho các hóa chất độc hại (ví dụ: có nhiều trong khói thuốc lá) thâm nhập dễ dàng hơn vào các tế bào lót ở đường tiêu hóa trên. Điều này giải thích tại sao tỷ lệ mắc ung thư vùng miệng họng ở những người vừa hút thuốc lá vừa uống rượu cao hơn hẳn những người chỉ hút thuốc hoặc chỉ uống rượu.

Trong một số trường hợp khác thì rượu làm chúng ta giảm khả năng phá hủy và giải phóng các hóa chất độc hại đó ra khỏi cơ thể.

Rượu gây cản trở hấp thu dinh dưỡng

Rượu ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ một số chất dinh dưỡng. Ví dụ folate là một loại vitamin B cần thiết cho cơ thể. Việc giảm hấp thụ các chất dinh dưỡng có thể trở nên kém hơn ở những người nghiện rượu nặng, những người này thường có lượng folate rất thấp. Lượng folate giảm thấp có thể đóng vai trò là yếu tố nguy cơ gây ung thư vú và đại trực tràng.

Rượu làm tăng trọng lượng cơ thể

Tiêu thụ quá nhiều rượu có thể bổ sung một lượng calo dư thừa trong chế độ ăn, điều này có thể làm tăng cân ở một số người. Việc thừa cân, béo phì đã được biết đến như là yếu tố làm tăng nguy cơ nhiều loại ung thư khác nhau.

3 "nguyên tắc" giúp ngăn ngừa tế bào ung thư

Để hạn chế mắc bệnh ung thư cũng như ngăn chặn các tế bào gây ung thư phát triển thì cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Xây dựng chế độ ăn khoa học

Biện pháp tốt nhất để phòng bệnh ung thư là nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể. Dinh dưỡng chính là yếu tố quyết định lớn đến thể trạng cơ thể. Bạn nên ăn nhiều rau, hoa quả tươi, ngũ cốc và thực phẩm chứa nhiều chất xơ, các loại trái cây có chất chống oxy hoá.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần tăng cường bổ sung vitamin và chất khoáng cho cơ thể, ăn đa dạng và chế biến món ăn đơn giản nhất có thể như luộc, hấp. Đặc biệt, bạn tuyệt đối không ăn nhiều đường bởi chất ngọt là yếu tố giúp phát triển khối u, hạn chế ăn thịt đỏ như thịt bò và nên ăn thịt gà, các loại cá.

Sinh hoạt lành mạnh

Bạn nên biết phân bố hợp lý thời gian làm việc, nghỉ ngơi và giải trí. Khả năng phục hồi của cơ thể đa số phụ thuộc vào các thói quen sinh hoạt hằng ngày. Nếu bạn ngủ không đủ giấc hay thường xuyên phải căng thẳng thì hệ miễn dịch giảm sút nhanh chóng từ đó làm nhen nhóm sự phát triển của "mầm bệnh".

Duy trì thói quen vận động

Theo nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nhóm người siêng vận động ít mắc các bệnh ung thư hơn. Điều này cũng dễ hiểu bởi tập luyện thể dục thể thao sẽ tăng cường hệ miễn dịch, ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tác nhân truyền nhiễm. Bên cạnh đó hoạt động thể chất giúp giảm nồng độ insulin và các yếu tố phát triển khối u hiệu quả.

Việc duy trì luyện tập giúp cơ thể kiểm soát tốt cân nặng, ngăn được tình trạng béo phì. Chính béo phì là nguyên nhân kích thích nhiều loại ung thư phát triển. Đặc biệt, tập luyện tăng dòng máu tới các cơ quan như gan, thận, ruột nên đây sẽ là cách tăng cường hoạt động đào thải chất độc ra cơ thể từ đó chặn đứng tế bào ung thư phát triển.

