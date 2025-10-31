Mới nhất
Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít người biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu

Thứ sáu, 12:16 31/10/2025
GĐXH - Đây là loại rau gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn Việt. Không chỉ nổi tiếng với hương vị the nồng, ấm áp đặc trưng, rau thì là còn được ví như một "viên thuốc" tự nhiên, mang lại vô số lợi ích sức khỏe đã được khoa học hiện đại và y học cổ truyền công nhận.

Rau thì là - Hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu

Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu - Ảnh 1.

Thì là là người bạn đồng hành của hệ tim mạch. Các hợp chất Flavonoid cùng với Axit Folic (Vitamin B9) trong thì là có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ các mạch máu. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, chiết xuất từ thì là có khả năng hạ nồng độ cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, làm giảm nguy cơ hình thành mảng bám, từ đó giúp phòng ngừa xơ vữa động mạch và các bệnh lý tim mạch nguy hiểm. Theo Healthline.

Rau thì là nấu với gì để tăng cường sức khỏe?

Chả thịt thì là

Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu - Ảnh 2.

Canh nghêu thì là

Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu - Ảnh 3.

Canh cá nấu thì là (cá chép, cá rô)

Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu - Ảnh 4.

Mực xào thì là

Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu - Ảnh 5.

Trứng chiên thì là

Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu - Ảnh 6.

Bún cá thì là

Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu - Ảnh 7.

Ốc hấp sả thì là

Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu - Ảnh 8.

Canh bí đỏ tôm thì là

Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu - Ảnh 9.

Gỏi tai heo thì là

Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu - Ảnh 10.

Cá cuốn thì là chiên

Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu - Ảnh 11.

Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu - Ảnh 12.Nàng dâu hào môn Đỗ Hà làm điều này, cộng đồng mạng lập tức gọi tên Phương Oanh

GĐXH - Lý do bởi sự đảm đang của Đỗ Hà gợi nhớ hình ảnh Phương Oanh trong căn bếp.

Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu - Ảnh 13.Loại rau được thế giới tôn vinh, có khả năng hỗ trợ phòng ung thư, bán giá rẻ như cho ở chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Ở chợ quê, bó cải xoong xanh mướt chỉ vài nghìn đồng, nhưng trong bảng xếp hạng dinh dưỡng của Tổ chức CDC (Hoa Kỳ), loại rau này từng đứng đầu danh sách siêu thực phẩm bổ dưỡng nhất hành tinh, vượt xa cả cải kale hay rau chân vịt.

Phương Nghi (t/h)
