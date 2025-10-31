Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít người biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu

Thì là là người bạn đồng hành của hệ tim mạch. Các hợp chất Flavonoid cùng với Axit Folic (Vitamin B9) trong thì là có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ các mạch máu. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, chiết xuất từ thì là có khả năng hạ nồng độ cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, làm giảm nguy cơ hình thành mảng bám, từ đó giúp phòng ngừa xơ vữa động mạch và các bệnh lý tim mạch nguy hiểm. Theo Healthline.