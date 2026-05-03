Vài u đầu mùa giá cả trăm nghìn đồng/kg nhưng vẫn ‘được lòng’ người tiêu dùng

Vào tháng 5, trên thị trường bắt đầu bày bán nhiều trái vải u, được biết mặt hàng này có nguồn gốc chủ yếu từ Đắk Lắk, Hải Dương cũ (Hải Phòng), Hưng Yên, Bắc Giang cũ (Bắc Ninh). Theo ghi nhận của PV, giá vải u đang được rao bán trên thị trường với mức tương đối cao, dao động từ 60.000 – 150.000 đồng/kg (tùy loại và khu vực).

Theo các tiểu thương, bên cạnh các giống vải quen thuộc ở miền Bắc thì một vài năm trở lại đây trên thị trường xuất hiện vài u của Đắk Lắk bắt đầu được bày bán từ tháng 4. So với chất lượng vải miền Bắc thì vải ở khu vực phía Tây Nguyên không ngon bằng nhưng hương vị tương đối ổn.

Sang đến tháng 5 vải u của miền Bắc vào chính vụ nên giá bán của mặt hàng này cũng hạ nhiệt so với đầu mùa. Hiện tại giá vải u hồng Đắk Lắk khi đưa ra đến ngoài Bắc đang bán ở mức giá từ 60.000 – 100.000 đồng/kg. Còn vải u trứng của Hải Dương cũ đang được bán với giá từ 80.000 - 150.000 đồng/kg (tùy từng mã vải).

Được biết, ở ngoài Bắc vải u trứng cho thu hoạch sớm nhất, trước khi thu hoạch vải thiều chính vụ tầm 1 tháng. Vải u trứng thuộc giống vải lai, quả tròn to vỏ mịn. U trứng có vị chua chua, ngọt ngọt rất dễ ăn. Vì là vải đầu mùa nên giá khá cao, tuy nhiên theo các tiểu thương càng vào chính vụ giá quả sẽ càng hạ nhiệt.

Vải u hồng hay còn gọi là vải nhỡ là giống chín sớm, sau vải u trứng khoảng 2 tuần. Quả vải có hình trái tim, cuống quả sâu xuống dưới, quả vải nhô cao nên khi bổ theo chiều dọc quả thì mép trên có hình chữ U. Khi chín vỏ quả mỏng, có màu hồng đỏ tươi, phần cuối quả màu vàng hoặc xanh sáng.

Chị Lan Hương (chủ một cửa hàng hoa quả tại Ngô Quyền, Hải Phòng) cho biết: "Những ngày vào hè, thị trường hoa quả nhiệt đới của Việt Nam càng nhộn nhịp, đa dạng các loại quả vào mùa được bày bán, một trong số đó phải kể đến trái vải u. Loại quả này mang hương vị thơm ngon, ngọt mát nên được nhiều khách ưa chuộng, dù giá có hơi cao nhưng vẫn được người tiêu dùng không tiếc tiền chi.

Năm nay vải mất mùa nên giá bán có hơi cao so với năm trước, tuy nhiên sức mua của người tiêu dùng vẫn không suy giảm. Cả năm chỉ có một mùa vải nên mọi người thường tranh thủ thưởng thức, dù giá có cao nhưng vẫn được ưa chuộng. Số lượng hàng nhập cũng tùy theo ngày, khách phải đặt hàng trước mới có vải để mua. Vì đang ở đầu mùa nên vị của vải vẫn chưa ngọt đậm và giá cũng đang cao, quanh mức 100.000 đồng/kg, còn hàng tuyển quả to, đều, mã đẹp sáng giá đắt hơn".

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết sản lượng vải năm 2026 sụt giảm chủ yếu do thời tiết bất lợi, ảnh hưởng đến quá trình phân hóa mầm hoa, ra hoa và đậu quả. Cả nước hiện có khoảng 55.000 ha vải thiều, tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc. Trong đó, Bắc Ninh (khu vực Bắc Giang cũ) là vùng trồng lớn nhất với gần 29.800 ha, sản lượng năm nay ước đạt khoảng 95.000 tấn, tương đương 59,5% kế hoạch và giảm mạnh so với mức 215.000 tấn của năm 2025. Cơ quan chuyên môn lưu ý, con số này được ước tính trên cơ sở tình trạng ra hoa hiện tại; khi bước vào thu hoạch, sản lượng thực tế có thể thay đổi và có thể cao hơn. Tại Hải Phòng (khu vực Hải Dương cũ), diện tích vải khoảng 9.345 ha, sản lượng ước đạt 55.000 tấn, thấp hơn so với năm ngoái. Một số địa phương khác như Hưng Yên và Đăk Lăk có diện tích khiêm tốn, lần lượt khoảng 1.860 ha và 2.000 ha. Riêng sản lượng vải sớm năm nay chỉ đạt khoảng 85.000-90.000 tấn, giảm 35-50% so với cùng kỳ. Do nguồn cung sụt giảm, giá vải thiều đầu vụ tăng mạnh. Giá thu mua tại vườn dao động 50.000-95.000 đồng mỗi kg, cao nhất từ trước tới nay. Trên thị trường bán lẻ, vải chín sớm phổ biến ở mức 140.000-180.000 đồng mỗi kg, trong khi một số lô hàng chất lượng cao hoặc vận chuyển bằng đường hàng không có thể lên tới khoảng 195.000-210.000 đồng mỗi kg. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, nguyên nhân chính đến từ diễn biến thời tiết không thuận lợi trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Mùa đông không lạnh sâu, nền nhiệt đầu năm cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C, kèm theo mưa phùn và sương mù kéo dài từ cuối tháng 2 đến tháng 3 đã làm gián đoạn quá trình phân hóa mầm hoa. Điều này khiến nhiều vườn ra hoa không đồng đều, xuất hiện tình trạng "hoa xen lộc", làm giảm tỷ lệ đậu quả. Độ ẩm không khí cao trong thời kỳ ra hoa cũng ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn, thụ tinh và giữ quả non, đồng thời tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh. Bên cạnh đó, chi phí vật tư tăng cao trong khi tỷ lệ ra hoa thấp khiến một số nhà vườn giảm đầu tư chăm sóc, làm năng suất tiếp tục bị ảnh hưởng.