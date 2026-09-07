Nhan sắc cuốn hút và đời thực đáng ngưỡng mộ của chủ nhân vương miện Miss World 2026

Người đẹp 24 tuổi gây ấn tượng với vẻ đẹp đậm chất Mỹ Latin cùng phong thái tự tin. Trước câu hỏi của Top 6 về hoạt động cộng đồng, Joheirry cho biết cô muốn mở rộng các chương trình tiếng Anh cho trẻ em tại những cộng đồng còn khó khăn, bởi ngôn ngữ có thể mở ra thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống.