Nhan sắc cuốn hút và đời thực đáng ngưỡng mộ của chủ nhân vương miện Miss World 2026

Thứ hai, 19:00 07/09/2026 | Đẹp
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Hoa hậu Joheirry Mola Dominguez sở hữu chiều cao 1,75m và nhan sắc quyến rũ, hiện đang là giáo viên, phóng viên, người mẫu.

Nhan sắc Hoa hậu Joheirry Mola Dominguez tỏa sáng tại Miss World 2026 - Ảnh 1.

Theo VTC News, Joheirry Mola Dominguez là đại diện Cộng hòa Dominica, đăng quang Miss World 2026 trong đêm chung kết tại Nha Trang tối 5/9. Cô vượt qua 110 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần thứ hai Cộng hòa Dominica giành vương miện Miss World, sau chiến thắng của Mariasela Álvarez năm 1982.

Nhan sắc Hoa hậu Joheirry Mola Dominguez tỏa sáng tại Miss World 2026 - Ảnh 2.

Người đẹp 24 tuổi gây ấn tượng với vẻ đẹp đậm chất Mỹ Latin cùng phong thái tự tin. Trước câu hỏi của Top 6 về hoạt động cộng đồng, Joheirry cho biết cô muốn mở rộng các chương trình tiếng Anh cho trẻ em tại những cộng đồng còn khó khăn, bởi ngôn ngữ có thể mở ra thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống.

Nhan sắc Hoa hậu Joheirry Mola Dominguez tỏa sáng tại Miss World 2026 - Ảnh 3.

Theo cô, điều quan trọng không chỉ là cung cấp kiến thức mà còn giúp trẻ em có một công cụ để bày tỏ suy nghĩ, theo đuổi mục tiêu và chủ động hơn trong tương lai.

Nhan sắc Hoa hậu Joheirry Mola Dominguez tỏa sáng tại Miss World 2026 - Ảnh 4.

Joheirry Mola Dominguez sinh năm 2002, đến từ Santo Domingo. Cô sở hữu gương mặt đặc trưng Mỹ Latin với đường nét rõ, làn da nâu khỏe khoắn, mái tóc xoăn bồng bềnh và nụ cười rạng rỡ. Những đặc điểm này tạo cho tân hoa hậu vẻ ngoài khỏe khoắn mà vẫn nữ tính.

Nhan sắc Hoa hậu Joheirry Mola Dominguez tỏa sáng tại Miss World 2026 - Ảnh 5.

Trong các hoạt động tại Miss World, cô thường xuất hiện với mái tóc xoăn tự nhiên hoặc được tạo kiểu gọn gàng tùy trang phục.

Nhan sắc Hoa hậu Joheirry Mola Dominguez tỏa sáng tại Miss World 2026 - Ảnh 6.

Cô ưu tiên lối trang điểm tôn đường nét gương mặt, nhấn vào mắt và môi thay vì tạo vẻ quá cầu kỳ. Phong thái cởi mở, giàu năng lượng cũng là điểm giúp người đẹp tạo thiện cảm với khán giả.

Nhan sắc Hoa hậu Joheirry Mola Dominguez tỏa sáng tại Miss World 2026 - Ảnh 7.

Theo thông tin trên VOV, bên cạnh hoạt động người mẫu, tân Hoa hậu Thế giới có nền tảng học vấn và công việc khá đa dạng. Cô tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Iberoamericana (UNIBE).

Nhan sắc Hoa hậu Joheirry Mola Dominguez tỏa sáng tại Miss World 2026 - Ảnh 8.

Hiện Joheirry làm giáo viên Văn học và Khoa học Xã hội, giảng dạy các môn này bằng tiếng Anh. Cô sử dụng kinh nghiệm giảng dạy để khuyến khích khả năng tư duy phản biện ở trẻ em.

Nhan sắc Hoa hậu Joheirry Mola Dominguez tỏa sáng tại Miss World 2026 - Ảnh 9.

Công việc trong lĩnh vực giáo dục cũng gắn với những hoạt động cộng đồng mà Joheirry theo đuổi. Cô quan tâm đến việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là những em đến từ các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Nhan sắc Hoa hậu Joheirry Mola Dominguez tỏa sáng tại Miss World 2026 - Ảnh 10.

Ngoài đứng lớp, Joheirry là phóng viên của chương trình Ventana a Quisqueya thuộc Univision New York, thực hiện các nội dung về văn hóa Dominica, những vấn đề xã hội và các câu chuyện cộng đồng. Trong năm 2026, cô cũng từng đưa tin tại một số sự kiện ở quê nhà.

Nhan sắc Hoa hậu Joheirry Mola Dominguez tỏa sáng tại Miss World 2026 - Ảnh 11.

Chiến thắng của Joheirry Mola Dominguez cũng đánh dấu lần thứ hai Cộng hòa Dominica có đại diện đăng quang Hoa hậu Thế giới.

Nhan sắc Hoa hậu Joheirry Mola Dominguez tỏa sáng tại Miss World 2026 - Ảnh 12.Bùi Lan Hương 'Ngày chưa giông bão' gợi cảm ở tuổi 37

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